Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun
Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.
Závod o vítězství v umělé inteligenci má další pokračování. Miliardář Larry Ellison, zakladatel Oraclu a jeden z nejbohatších lidí světa, by již zanedlouho měl investovat do nových datových center desítky miliard dolarů vlastněných společností Vantage Data Centers. A půjčí mu na to syndikát bank vedený JPMorgan Chase & Co. a Mitsubishi UFJ Financial Group.
Začátkem příštího týdne by banky měly společnosti nabídnout úvěr ve výši až 38 miliard dolarů, v přepočtu ohromujících 800 miliard korun. Podle agentury Bloomberg by tak mělo jít o největší investici do infrastruktury umělé inteligence vůbec.
„Jedna investice ve výši 23,25 miliardy dolarů bude použita na financování datového centra v Texasu a další částka ve výši 14,75 miliardy dolarů pomůže financovat projekt ve Wisconsinu,“ citoval Bloomberg osoby obeznámené s investičním záměrem společnosti.
Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.
Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle
Banky cítí příležitost
Nová datová centra by měl Oracle nabídnout společnosti OpenAI a jde o část obřího Ellisonova závazku investovat spolu s OpenAI do umělé inteligence až 500 miliard v rámci projektu Stargate.
Banky se v posledních měsících snaží stát významnějšími podílníky na financování rozvoje umělé inteligence. V této doméně totiž doposud hrály významnou roli spíše soukromé firmy, zejména venture capitálové fondy nebo investiční společnosti působící v oblasti private creditu.
Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.
Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
