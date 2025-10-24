Nový magazín právě vychází!

Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun

Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun

Kanceláře společnosti Oracle
ČTK
Stanislav Šulc
Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.

Závod o vítězství v umělé inteligenci má další pokračování. Miliardář Larry Ellison, zakladatel Oraclu a jeden z nejbohatších lidí světa, by již zanedlouho měl investovat do nových datových center desítky miliard dolarů vlastněných společností Vantage Data Centers. A půjčí mu na to syndikát bank vedený JPMorgan Chase & Co. a Mitsubishi UFJ Financial Group.

Začátkem příštího týdne by banky měly společnosti nabídnout úvěr ve výši až 38 miliard dolarů, v přepočtu ohromujících 800 miliard korun. Podle agentury Bloomberg by tak mělo jít o největší investici do infrastruktury umělé inteligence vůbec.

„Jedna investice ve výši 23,25 miliardy dolarů bude použita na financování datového centra v Texasu a další částka ve výši 14,75 miliardy dolarů pomůže financovat projekt ve Wisconsinu,“ citoval Bloomberg osoby obeznámené s investičním záměrem společnosti.

tzv

Banky cítí příležitost

Nová datová centra by měl Oracle nabídnout společnosti OpenAI a jde o část obřího Ellisonova závazku investovat spolu s OpenAI do umělé inteligence až 500 miliard v rámci projektu Stargate.

Banky se v posledních měsících snaží stát významnějšími podílníky na financování rozvoje umělé inteligence. V této doméně totiž doposud hrály významnou roli spíše soukromé firmy, zejména venture capitálové fondy nebo investiční společnosti působící v oblasti private creditu.

fry

sta

Investice do technologických titulů zdaleka nejsou u konce. Potvrzuje to nový plán vlivného fondu Andreessen Horowitz, který plánuje do nových technologií napumpovat deset miliard dolarů. Vedle umělé inteligence se přitom chce zaměřit také na zbrojní inovace.

Technologičtí miliardáři nepolevují své snahy svézt se na vlně rostoucího zájmu o umělou inteligenci. A ke klíčovým figurám v této vlně patří vedle Petera Thiela nebo Elona Muska také fond Andreessen Horowitz založený v roce 2009 Marcem Andreessenem a Benem Horowitzem. V Kalifornii sídlící fond uspěl s brzkými investicemi do dnes obřích firem, jako jsou Google, Facebook, X (dříve Twitter) nebo Stripe. Podle odhadů má fond v současnosti pod správou 46 miliard dolarů.

Aktuálně fond chystá novou vlnu investic, která by podle listu The Financial Times měla dosáhnout až částky deseti miliard dolarů. Hlavním cílem přitom bude opět rychle rostoucí a mimořádně inovativní prostředí moderních technologií, zejména spojených s vývojem umělé inteligence.

„Zhruba šest miliard z celkové částky by mělo jít na podporu větších a již etablovaných společností. Až 1,5 miliardy by mělo putovat na rozvoj AI aplikací, stejná částka pak na investice do AI infrastruktury. A kolem jedné miliardy by mohl získat projekt American Dynamism, což je investiční vehikl fondu pro podporu zbrojního průmyslu,“ uvedl server FT.com.

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Trhy

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rostoucí fond

Desetimiliardový investiční plán je pro Andreessen Horowitz největší investicí v dosavadní historii. Překonala investiční kolo z roku 2022, kdy v průběhu boomu technologického sektoru fond investoval devět miliard dolarů.

Tehdy fond výrazně vsadil na růst společností pracujících na umělé inteligenci, což mu vyneslo velmi rychlý výnos. Mezi společnostmi, na jejichž růstu se fond podílel, jsou například Databricks, evropský Mistral nebo zbrojně-technologická společnost Anduril Industries.

Výhodou fondu je i jeho personální propojení se současnou administrativou Donalda Trumpa. Bývalý partner fondu Scott Kupor je momentálně šéfem Úřadu pro civilní zaměstnance a Sriram Krishnan, další bývalý člen vedení fondu, je aktuálně hlavním poradcem Bílého domu pro problematiku umělé inteligence.

Marcel Soural

Marcel Soural a jeho Trigema otevírá fond pro investory. Chce miliardy korun

Reality

Jeden z největších developerů v Česku Marcel Soural, majitel Trigemy, a také jeden z nejbohatších Čechů, se rozhodl otevřít investiční fond pro kvalifikované investory. Spustí ho už v listopadu. Vloží do něj nemovitosti v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun s tím, že jak budou přibývat investoři, chce růst na miliardy korun. Investorům nejen slibuje solidní výnos, ale s pomocí jejich peněz chce stavět nové projekty. Nabízí zhodnocení deset procent plus. Soural je na trhu přes třicet let, peníze vloží například do nejvyšší budovy v Česku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Reddit

Reddit žaluje Perplexity AI: obvinění z „praní dat“ a nelegálního stahování obsahu uživatelů

Zprávy z firem

Americký provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších internetových diskusních fór Reddit žaluje start-up Perplexity AI, viní ho z nezákonného stahování obsahu svých uživatelů pro trénink umělé inteligence. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Když americká Komise pro cenné papíry na začátku roku 2024 schválila první spotový veřejně obchodovaný bitcoinový fond, takzvané ETF, otevřela tím dveře obrovskému přílivu institucionálního i retailového kapitálu do kryptoměn.

Z bitcoinu, který se ještě před pár lety vnímal jako okrajová spekulace, se stal regulovaný investiční produkt dostupný přes běžné obchodní účty. A zatímco investoři získali jednoduchý přístup ke kryptu, správci fondů objevili nový zdroj výnosů – mnohem lukrativnější než tradiční indexové fondy.

BlackRock vydělává víc na bitcoinu než na S&P 500

Příkladem je BlackRock, jehož fond iShares Bitcoin Trust (IBIT) během několika měsíců nasbíral přes 80 miliard dolarů aktiv a k dnešnímu dni atakuje hranici 100 miliard dolarů ve správě. Roční poplatek činí 0,25 procenta, tedy více než osmkrát tolik než u jeho klasického S&P 500 ETF (IVV) s poplatkem 0,03 procenta.

Díky tomu BlackRock z IBITu inkasuje odhadem více než 200 milionů dolarů ročně – vůbec poprvé tak vydělává více na bitcoinu než na svém vlajkovém akciovém indexu.

„Důležitým aspektem rostoucích výnosů z poplatků u bitcoinových ETF je obliba tohoto instrumentu mezi drobnými investory,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB. „Těm se totiž otevřela cesta k nákupu bitcoinu velmi jednoduchým a přirozeným způsobem. Rozhodující je však i výše poplatků – zatímco za ETF kopírující S&P 500 získá BlackRock na management fee 0,03 procenta, u bitcoinového ETF IBIT jde o 0,25 procenta. Trend tak s vysokou pravděpodobností bude pokračovat a jeho dynamika bude záviset na oblibě investování do BTC prostřednictvím ETF,“ doplňuje.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rychlejší než zlato

Rychlost, s jakou bitcoinová ETF rostou, překvapila i zkušené analytiky. „Zlatým ETF trvalo více než deset let, než dosáhly podobného objemu aktiv. Bitcoinovým ETF se to podařilo během několika měsíců,“ říká Eric Balchunas, seniorní analytik ETF z Bloomberg Intelligence.

Podle něj to potvrzuje, že instituce začínají bitcoin vnímat jako plnohodnotnou třídu aktiv. „Je to nejjednodušší způsob, jak obchodovat bitcoin,“ dodává Bryan Armour, ředitel výzkumu ETF a pasivních strategií ve společnosti Morningstar.

IBIT a další fondy, například Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) či Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), si účtují výrazně vyšší poplatky než tradiční akciové produkty, což z nich činí mimořádně výnosný byznys i pro správce.

Krypto se stává součástí portfolií

Z pohledu trhu mají bitcoinová ETF ještě zásadnější význam: normalizovala investice do krypta. Instituce i drobní investoři, kteří dosud nemohli či nechtěli držet kryptoměny napřímo, je nyní nakupují prostřednictvím regulovaných fondů.

Bitcoin se tak definitivně přesunul z okraje do hlavního proudu financí – a velcí správci fondů pochopili, že právě zde leží jejich nový růstový motor.

Související

