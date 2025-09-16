Izraelci zahájili očekávanou ofenzivu s cílem obsadit město Gaza
Izraelská armáda zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku podle něj předcházely intenzivní vzdušné útoky.
Izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu rozhodl o plánu dobýt město Gaza a zničit tak palestinské teroristické hnutí Hamás a zajistit tak návrat rukojmí zadržovaných ozbrojenci. Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.
Během minulého týdne izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útoků na město Gaza a zničila desítky výškových budov, které podle ní Hamás využíval pro vojenské účely. Bombardování Gazy nabralo na intenzitě v pondělí večer, načež do města vjely první izraelské tanky, uvedl Axios s odvoláním na místní média.
FOTOGALERIE: Z města Gaza a okolí už odešlo na 250 tisíc lidí
Operace znamená eskalaci války, která trvá téměř dva roky. Očekává se, že zvýší počet obětí a prohloubí humanitární katastrofu v palestinské enklávě, připomněl Axios s tím, že proti zahájení ofenzivy se vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.
Americká podpora
Ofenziva začala několik hodin poté, co se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy jeho kabinetu. Šéf americké diplomacie řekl, že Izrael má ve válce v Pásmu Gazy neotřesitelnou podporu Spojených států. Dva izraelští představitelé podle serveru Axios uvedli, že Rubio řekl Netanjahuovi, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemní operaci, chce ale, aby byla provedena rychle a co nejdříve skončila.
Izraelská armáda zaútočila na sídlo vedení palestinské teroristické organizace Hamás v Kataru. Úder byl reakcí na pondělní útok ozbrojenců v Jeruzalémě a byl zcela oprávněný, uvedl podle izraelských médií premiér Benjamin Netanjahu. Některá média informovala, že obětí úderu v metropoli Dauhá se stal šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí, činitel Hamásu však tuto zprávu popřel. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích zabito bezmála 65.000 Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.