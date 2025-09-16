Izraelci zahájili očekávanou ofenzivu s cílem obsadit město Gaza

Vyberte si z našich newsletterů

Izraelská armáda zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku podle něj předcházely intenzivní vzdušné útoky.

Izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu rozhodl o plánu dobýt město Gaza a zničit tak palestinské teroristické hnutí Hamás a zajistit tak návrat rukojmí zadržovaných ozbrojenci. Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.

Během minulého týdne izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útoků na město Gaza a zničila desítky výškových budov, které podle ní Hamás využíval pro vojenské účely. Bombardování Gazy nabralo na intenzitě v pondělí večer, načež do města vjely první izraelské tanky, uvedl Axios s odvoláním na místní média.

Operace znamená eskalaci války, která trvá téměř dva roky. Očekává se, že zvýší počet obětí a prohloubí humanitární katastrofu v palestinské enklávě, připomněl Axios s tím, že proti zahájení ofenzivy se vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.

Americká podpora

Ofenziva začala několik hodin poté, co se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy jeho kabinetu. Šéf americké diplomacie řekl, že Izrael má ve válce v Pásmu Gazy neotřesitelnou podporu Spojených států. Dva izraelští představitelé podle serveru Axios uvedli, že Rubio řekl Netanjahuovi, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemní operaci, chce ale, aby byla provedena rychle a co nejdříve skončila.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích zabito bezmála 65.000 Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.

Na východní hranici Polska přistály české vrtulníky

Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály dnes odpoledne na východní hranici Polska
AČR, užito se svolením
ČTK
ČTK

Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály dnes odpoledne na východní hranici Polska, informovala armáda. Posílí tam obranu východního křídla NATO. Vyslání české vrtulníkové jednotky z Náměště nad Oslavou je reakcí na ruský dronový útok, který minulý týden zasáhl i polské území. Armáda už v neděli oznámila, že vrtulníky dorazily do Polska a následně zamíří na určené místo.

Jednotka bude v Polsku podle armády působit po dobu několika měsíců, přičemž jejím hlavním úkolem bude posilovat polské ozbrojené síly v jejich úkolech ochrany vzdušného prostoru. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.

O vyslání vrtulníkové jednotky rozhodlo ministerstvo obrany minulou středu večer. „Tři dny poté jeden z vrtulníků provedl rekognoskaci místa nasazení jednotky. V neděli pak tři vrtulníky do Polska odletěly. Na místo určení se dostaly dnes odpoledne,“ sdělila armáda.

„Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ uvedla Černochová. Podle velitele Velitelství pro operace české armády Václava Vlčka představuje přítomnost vrtulníkové jednotky v Polsku důležitý krok v rámci alianční spolupráce. „A potvrzuje připravenost České republiky aktivně přispívat k zajištění bezpečnosti v regionu,“ dodal.

Ministerstvo obrany dříve uvedlo, že vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách. Vrtulníková jednotka v Polsku už v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.

Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice NATO, kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.

Další dron nad Polskem. Tentokrát až ve Varšavě, Poláci zadrželi dva Bělorusy

Varšava
iStock
ČTK
ČTK

Ochranka polské vlády SOP zneškodnila dron létající nad vládními budovami v centru Varšavy. Byli zadrženi dva běloruští občané. Okolnosti incidentu nyní vyšetřuje policie. Oznámil to polský premiér Donald Tusk na sociální síti X. Premiér další podrobnosti neuvedl.

Mluvčí velitele SOP, plukovník Boguslaw Piórkowski, podle médií potvrdil, že incident se odehrál okolo 19. hodiny. Agenti ve službě v paláci Belweder, který od srpna obývá prezident Karol Nawrocki a jeho rodina, si povšimli létajícího objektu, oznámili to nadřízeným a ti vydali rozkazy ke krokům, které do několika minut vyústily v zatčení obou Bělorusů, předaných následně policii.

Nad vládními budovami platí zákaz létání. Server Onet dodal, že se neoficiálně dozvěděl, že zadrženým občanům Běloruska je kolem 20 let. Nawrocki je aktuálně na návštěvě v Německu.

Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, minulý týden v noci na středu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Polské letectvo tehdy - poprvé v novodobé historii země - použilo zbraně v polském vzdušném prostoru, připomněla agentura PAP.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán podrobil Švédsko ostré kritice. Odpověď přišla záhy

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán na svém účtu na sociální síti X ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu, informuje agentura AFP. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů právního státu, podle článku v deníku Die Welt zločinecké sítě ve Švédsku zneužívají děti jako vrahy, protože vědí, že tamní systém je nedokáže potrestat. Jeho švédský protějšek Ulf Kristersson okamžitě reagoval a označil Orbánova tvrzení za skandální lži, píše AFP, podle které navíc Orbán text německého listu parafrázoval chybně.

ČTK

Přečíst článek

Polské a spojenecké stíhačky sestřelily drony představující bezprostřední ohrožení, napsal list Gazeta Wyborcza a připomněl, že v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.

Ministryně regionální politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v televizi TVN 24 odhadla, že při incidentu z dnešního večera nejde o dron, který by přiletěl z ciziny, ale nejspíše o dron, který vypustili běloruští občané na místě. Vyzvala ke zdrženlivosti ve vyjádřeních, dokud nebude případ jasnější. Současně podle televize připustila, že provokace, jakou představoval průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru, se nejspíše budou opakovat. „Musíme se vojensky připravit na tyto situace,“ řekla.

