Biohacking: Kosti nejsou kámen. Jak oživit a posílit jejich přirozenou regeneraci
Zdraví kostí je téma, které většina lidí začne řešit teprve ve chvíli, kdy se tělo začne ozývat – objeví se bolesti nebo dostaneme diagnózu osteopenie či osteoporózy. Jenže stav kosterního systému je ovlivňován po celý život, protože kosti jsou dynamická tkáň, která neustále reaguje na vnější i vnitřní podmínky. V každém okamžiku v nich probíhá výměna starých buněk za nové. Tento proces nazýváme remodelací a je naprosto klíčový pro zachování pružnosti a síly kostí.
V mládí se kostní hmota spíše buduje, kolem třicítky je ve své optimální kondici a poté se začne přirozeně ztrácet. Jak rychle a jaký to bude mít vliv na kvalitu života, závisí na mnoha faktorech – na hormonálním stavu, výživě, pohybu, stresu i zdraví střev. Ženy po menopauze se často setkávají s výraznějším úbytkem kostní hmoty, protože estrogen, který mimo jiné brání jejímu odbourávání, v organismu prudce klesá. Ale i u mužů může k úbytku kostí dojít, pokud mají vysoký kortizol, poruchu štítné žlázy, nízký testosteron nebo dlouhodobý nedostatek živin.
Základem pevnosti kostí je rovnováha minerálů – zejména vápníku, hořčíku a fosforu, ale také stopových prvků, jako jsou zinek, mangan a křemík. Samotný vápník však na udržení zdravých kostí nikdy nestačí. Aby se totiž dostal tam, kam má, potřebuje vitamin D, který zajišťuje jeho vstřebávání ze střeva, a vitamin K2, který ho nasměruje do kostí a zubů místo cév a měkkých tkání. Pokud je těchto vitaminů málo, může se vápník usazovat tam, kde být nemá, a místo posílení kostí dochází k jejich oslabování a ke snížení pružnosti cév, což zhoršuje kardiovaskulární zdraví.
Vitamin K2 vzniká přirozeně při fermentaci, najdeme ho tedy v tradičně kvašených potravinách – natto, kysaném zelí, tempehu nebo zrajících sýrech. Umí ho také vytvářet některé druhy bakterií ve zdravém střevním mikrobiomu. V našich podmínkách je vhodná dlouhodobá suplementace vitaminu D, protože od září do dubna ho tělo ze slunce prakticky nevytvoří. Ideálně doplňujeme vitamin D spolu s vitaminem K2 kvůli jejich synergickému působení. Vitamin C má zase nezastupitelnou roli v syntéze kolagenu, který tvoří měkkou výztuž kostí a dodává jim pružnost. Bez něj by kosti byly sice tvrdé, ale křehké.
Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.
Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.
Fytoterapeutické doplňky stravy nabízejí celou řadu rostlin, které přirozeně podporují kostní metabolismus. Přeslička rolní je tradičním zdrojem křemíku, který stimuluje tvorbu kolagenu v kostech. Kopřiva obsahuje vápník, hořčík i železo a podporuje detoxikaci ledvin, které se na rovnováze minerálů v těle přímo podílejí. Pampeliška zase pomáhá játrům, jež jsou klíčová pro metabolismus vitaminu D a hormonů. Adaptogenní byliny, jako tulsi, šatavari nebo rhodiola, působí nepřímo tím, že snižují stres, vyrovnávají hormonální hladiny a tím zlepšují prostředí, ve kterém se kostní tkáň může obnovovat.
Skákání přes švihadlo pomáhá
Pevné kosti potřebují zátěž a tlak, které jim dávají signál k obnově. Proto je pravidelná fyzická aktivita nezastupitelná. Nejvhodnější jsou zátěžové aktivity, jako rychlá chůze, běh, tanec, silový trénink, ale i jóga či cvičení s vlastní vahou. Kosti reagují na tah svalů, takže i běžné zvedání, chození po schodech nebo práce na zahradě jsou pro ně prospěšné. Stále více studií také dokazuje, že skákání – ať už na místě, nebo přes švihadlo – zvyšuje kostní hmotu už od dvaceti skoků denně. Nutná je však pravidelnost a konzistence. Dlouhé sezení, jednostranné protahování nebo příliš mnoho kardia bez odporu naopak mohou proces remodelace narušovat.
Velkou roli hraje i životní styl. Kouření, alkohol, málo spánku a extrémní diety mají na kosti devastující vliv. Příliš vysoká hmotnost sice zvyšuje tlak na kosti, ale zároveň přetěžuje klouby a podporuje zánětlivé procesy, které zdraví kostí dlouhodobě zhoršují. Stejně tak příliš nízká hmotnost – tělo pak nemá dostatečný tlak na kostní tkáň, a ta se přizpůsobí menšímu zatížení úbytkem hustoty. Naopak pravidelný pobyt na slunci, kvalitní spánek a duševní rovnováha jsou silnými ochrannými faktory. Během spánku se vylučuje růstový hormon, který podporuje regeneraci tkání, včetně kostí.
