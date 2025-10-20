Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl
Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.
„Musím říct, že tanečky vlády kolem odeslání rozpočtu do Poslanecké sněmovny jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země i když zrovna nesedí ve vládě. A neměli bychom se chovat jako uražené děti ve stylu - když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ uvedl Kuba.
Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila před říjnovými volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Premiér Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat.
Vláda konečně trochu pochopila, zač si ji daňoví poplatníci platí, a už alespoň připouští, že předloží návrh rozpočtu na rok 2026 i nové Sněmovně. V nedělních televizních debatách to připustil vicepremiér Vít Rakušan nebo ministr zemědělství Marek Výborný.
Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní
„Od vlády to fakt nejsou kroky, které v někom mohou vzbuzovat důvěru a působit srozumitelně. Jen to ukazuje, že jsme bohužel stále zacyklení v konfrontačním stylu politiky bez schopnosti začít se dívat na věci jinak a občas zvolit třeba i kompromisní řešení,“ uvedl Kuba.
Jihočeský hejtman už před časem uvedl, že pokud chce ODS uspět v dalších volbách, musí se strana transformovat. Změna rétoriky, uvažování i strategie je podle něj důležitější než fakt, kdo ODS povede. Současný předseda Fiala před časem oznámil, že o znovuzvolení už usilovat nebude. „Po volbě vedení poslaneckého klubu, které zůstalo fakticky beze změny, je to další z povolebních kroků, který mi trochu potvrzuje to, co si delší dobu myslím. Změna ODS bude možná mnohem složitější, než si někteří připouští a řada našich kolegů jede stále ve stejných kolejích, kdy jsou přesvědčeni o své pravdě a vlastně o žádnou velkou změnu nestojí,“ uvedl Kuba.