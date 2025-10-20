Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Hejtman Martin Kuba
ČTK
ČTK
ČTK

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.

„Musím říct, že tanečky vlády kolem odeslání rozpočtu do Poslanecké sněmovny jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země i když zrovna nesedí ve vládě. A neměli bychom se chovat jako uražené děti ve stylu - když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ uvedl Kuba.

Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila před říjnovými volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Premiér Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Vláda konečně trochu pochopila, zač si ji daňoví poplatníci platí, a už alespoň připouští, že předloží návrh rozpočtu na rok 2026 i nové Sněmovně. V nedělních televizních debatách to připustil vicepremiér Vít Rakušan nebo ministr zemědělství Marek Výborný.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Od vlády to fakt nejsou kroky, které v někom mohou vzbuzovat důvěru a působit srozumitelně. Jen to ukazuje, že jsme bohužel stále zacyklení v konfrontačním stylu politiky bez schopnosti začít se dívat na věci jinak a občas zvolit třeba i kompromisní řešení,“ uvedl Kuba.

Jihočeský hejtman už před časem uvedl, že pokud chce ODS uspět v dalších volbách, musí se strana transformovat. Změna rétoriky, uvažování i strategie je podle něj důležitější než fakt, kdo ODS povede. Současný předseda Fiala před časem oznámil, že o znovuzvolení už usilovat nebude. „Po volbě vedení poslaneckého klubu, které zůstalo fakticky beze změny, je to další z povolebních kroků, který mi trochu potvrzuje to, co si delší dobu myslím. Změna ODS bude možná mnohem složitější, než si někteří připouští a řada našich kolegů jede stále ve stejných kolejích, kdy jsou přesvědčeni o své pravdě a vlastně o žádnou velkou změnu nestojí,“ uvedl Kuba.

Související

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Vláda loni hospodařila o deset miliard lépe, než si vytyčila. Bez povodní by ale nejspíše skončila v mínusu

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lidé v Praze protestovali proti Motoristům v čele ministerstva životního prostředí, protesty se chystají i v Brně

Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
ČTK
ČTK
ČTK

Stovky lidí se sešly na Hradčanském náměstí v Praze, aby protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Motoristé podle demonstrantů popírají vědecká fakta o klimatické krizi a jejich dosazení do čela resortu by ohrozilo ochranu české přírody. Organizátoři dnes na demonstraci také vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby jmenování kandidáta Motoristů na ministra odmítl. Dnešní demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ.

Protestující vyvěsili na náměstí velký plakát s nápisem Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Další účastníci měli bannery s nápisy jako „Planeta hoří, Macinka griluje“, nebo „Choose eco, not ego“. „Nesouhlasíme s tím, aby ministerstvo životního prostředí vedl člověk, který k tomu nemá žádnou kompetenci ani vzdělání,“ uvedla jedna z organizátorek.

8 fotografií v galerii

Možný kandidát na ministra za Motoristy, jejich předseda Petr Macinka, už dříve dnešní demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá. Demonstranti dnes opakovaně hlasitě skandovali „Macinku nechceme“.

Proti zpochybňování výsledků voleb demonstranty se vymezila například Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Respektujeme vyjednávání o vládní koalici, nicméně aktéři se pohybují na hřišti s jasně vymezenými hranicemi danými ústavním právem, a je právem občanů upozorňovat na tyto linie a riziko jejich překročení,“ řekla na demonstraci Franková. Politická strana, která nechápe, že kvalita životního prostředí určuje kvalitu lidského života, dává podle ní najevo, že nehodlá naplňovat ústavně zakotvenou ochranu životního prostředí.

Organizátoři dnes vyzvali předsedu ANO Andreje Babiše, který vyjednává o možné koaliční vládě s SPD a Motoristy, aby nenavrhoval do čela resortu nikoho, kdo by ve funkci škodil ochraně přírody. Zároveň vyzvali Petra Pavla, aby nejmenoval člověka, jehož cílem by bylo ochranu životního prostředí paralyzovat. Pavel podle ekologických organizací musí při jmenování trvat na důvěryhodném kandidátovi, jemuž jde o životního prostředí, opírá se o aktuální vědecké poznatky, a který nebude usilovat o snižování již existujících klimatických standardů.

Protestující také upozornili na vazby Motoristů na Institut Václava Klause, jehož mluvčím byl Macinka do zvolení poslancem. „Lidé, kteří se dnes na ministerstvo tlačí, jsou placeni a podporováni lidmi, kteří bojují za to, aby se v ČR dál těžilo hnědé uhlí, rušily se chráněné krajinné oblasti a za další nebezpečné kroky pro tuto zemi,“ uvedli organizátoři.

Výhrady mají i vědci

Výhrady k obsazení MŽP projevily vedle ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Koínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.

Ekologové upozornili například na to, že Motoristé ve svém programu plánují zrušení dotačních programů pro domácnosti, jako je Nová zelená úsporám či tvz. kotlíkové dotace. Chtějí podle nich také opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády, „poteče zelená krev“. Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.

Ekologové se v kvůli kandidatuře Motoristů sešli s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem již v pátek. Babiš jim údajně řekl, že jejich obavy chápe, ale že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný. Na tiskové konferenci pak Babiš označil požadavky na odebrání MŽP Motoristům považuje za nesmyslné.

K demonstracím za důvěryhodného a kompetentního ministra životního prostředí se podle organizátorů přidá také Brno, kde se protest uskuteční ve středu 22. října od 17:00 na Náměstí Svobody.

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Náhrada za Turka? Nemám důvod ji hledat, uvedl Macinka

Politika

Šéf Motoristů Petr Macinka nevidí důvod, aby kvůli případům výroků poslance Motoristů Filipa Turka či jeho výhrůžek vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády hledal za Turka náhradu. Řekl to dnes v pořadu Partie na CNN Prima News. O Turkovi se mluví jako o kandidátovi na ministra zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve stejném pořadu vyloučil, že by spis o výhrůžkách unikl od policie. Poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní) v Partii řekl, že SPD kvůli Turkovým kauzám nebude vznik nové vlády blokovat.

ČTK

Přečíst článek

Související

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Tereza Zavadilová

Přečíst článek
Petr Macinka a Filip Turek

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Potvrzeno. Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků
ČTK
ČTK
ČTK

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek, schválili to radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Ředitel poskytovatele koloběžek Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvedl, že firmu rozhodnutí mrzí a v Praze se zaměří na sdílená elektrokola. Bolt zvažuje, že služby zaměřené na mikromobilitu v Praze ukončí.

Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.

Poskytovatelé povolených dopravních prostředků budou městu platit za využívání míst pro parkování poplatek 25 korun měsíčně za každé kolo či elektrokolo. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) materiál radním předložil již letos v červnu, nepodpořili jej však jeho koaliční partneři ze Spolu a STAN. V září pak zastupitelé radě uložili, aby zavedení systému schválila v říjnu s platností od ledna.

Mrzí nás to, zní z Lime

„Rozhodnutí nás nepřekvapilo, ale přesto nás mrzí - zvláště když vidíme, že v jiných světových metropolích, kde město s provozovateli bikesharingu umí vést konstruktivní dialog, mohou koloběžky velice dobře fungovat a sloužit občanům,“ uvedl ředitel Lime Petr. Firma podle něj v metropoli od roku 2021 provozuje kromě koloběžek i elektrokola. „Tento segment sdílené mikromobility se nám dlouhodobě osvědčuje i v dalších evropských městech a plánujeme do něj dále investovat i v Praze,“ řekl ředitel. Dodal, že firma se chce zaměřit na jednání s městem o nastavení pravidel pro bikesharing.

„S ohledem na dnešní rozhodnutí zvažujeme v sektoru mikromobility odchod z Prahy,“ uvedl manažer Boltu pro mikromobilitu Marek Pazderka. Dodal, že zákaz podle něj nic neřeší. „Bez odpovídající infrastruktury a důsledného vymáhání ze strany policie tak situace zůstane stejná – jen se přesune jinam. Stejní lidé jednoduše přesedlají na e-kola nebo běžná sdílená kola, která navíc nemají žádná technologická omezení. Výsledkem může být více nehod, více jízd po chodníku a větší zábor parkovacích míst,“ uvedl.

Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle dřívějších Hřibových vyjádření ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku.

Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky nejsou často využívány jako dopravní prostředek, ale spíše zdroj zábavy na místech, které nejsou určeny k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky. Zvolený postup se nemá dotknout soukromě vlastněných koloběžek Pražanů.

Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.

Bar Forbína

RECENZE: Setkání divadla, umění a chutí. Bar Forbína je důkazem, že pražská barová scéna dospěla

Enjoy

Z foyer legendární kavárny Slavia se vstupuje za sametovou oponu, kde Praha ztrácí hlasitost a svět se mění v tichou scénu vůní, světel a chutí. Bar Forbína, který navazuje na Národní divadlo nejen polohou, ale i duchem, je poctou scénám, příběhům a dokonalé režii večera.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Sdílené koloběžky

Stanislav Šulc: Hřibova prohra s koloběžkami. Turisté budou moci dál brázdit Prahou, a je to tak dobře

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme