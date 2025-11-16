Nový magazín právě vychází!

Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst

Zdravé vlasy
Alžběta Shejbalová
Vlasy patří k nejrychleji rostoucím tkáním v lidském těle a jejich kvalita do značné míry reflektuje to, co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres i jaké máme hormony. Často se pak jakékoliv nedostatky v životním stylu projeví zpomaleným růstem, nadměrným vypadáváním, lámavostí, ztrátou lesku nebo zhoršenou kvalitou pokožky hlavy. Logikou těla je totiž postavit vlasové folikuly až ke konci svých priorit.

Základem zdravých a silných vlasů jsou bílkoviny. Keratin, který je hlavní stavební bílkovina vlasu, je složený z aminokyselin, které tělo musí mít k dispozici každý den. Dobrá zpráva je, že průměrný člověk nemá s příjmem bílkovin pouze ze stravy problém. V případě veganské stravy je důležitá pestrost, díky které pokryjeme celé spektrum aminokyselin: luštěniny, quinoa, chia, konopná a dýňová semínka nebo spirulina poskytují tělu stavební materiál potřebný pro růst nových vlasů i regeneraci těch stávajících. Tyto potraviny jsou zdravé a vhodné jako pravidelná alternativa i v případě standardní stravy zahrnující živočišné výrobky. Další zásadní složkou jsou omega-3 mastné kyseliny, které snižují zánět ve vlasových folikulech, podporují tvorbu lipidů ve vlasové pokožce a pomáhají vlasům udržet si pružnost a lesk. Nejlepšími zdroji jsou tučné ryby a další mořské plody, lněná a chia semínka, vlašské ořechy, sacha inchi olej a mořské řasy.

Pozor na železo

Jedním z nejčastějších výživových deficitů, který se okamžitě projeví vypadáváním vlasů, je nedostatek železa, což je běžný stav u žen plodného věku. Železo podporuje tvorbu energie v buňkách a umožňuje folikulům rychlé dělení. Při krevním testu je lepší vypovídací hodnotou než standardně zjišťované sérové železo hodnoty ferritinu- tento test lze vyžádat u lékaře i přímo v laboratoři a lze ho zakoupit i jako sada pro domácí použití. Pro dostatek železa jsou ideální červené maso, játra, vejce a ryby, ale i luštěniny, tofu, ořechy, dýňová semínka a listová zelenina a příjem vitamínu C zvyšuje jeho vstřebatelnost.

Pro růst vlasů je zásadní také zinek, který podporuje obnovu a hojení pokožky hlavy, podílí se na regulaci mazových žláz a pomáhá folikulům vytvářet nové vlasové buňky. Najdeme ho v hovězím mase, vejcích, krevetách, sýrech, ale i v para ořeších, dýňových semínkách či celozrnných obilovinách. Bez dostatku zinku může dojít k zvýšené lámavosti, tvorbě šupin na pokožce hlavy či zpomalení růstu. Pro zdravou vlasovou pokožku je důležitý selen (mořské ryby, vejce, para ořechy) a jód (mořské plody, mořské řasy, mléčné výrobky). Významnou roli mají rovněž vitaminy skupiny B- hlavně B7 (biotin), B9 (folát) a B12. Biotin je potřebný pro tvorbu keratinu, ale brát ho v doplňcích stravy pomáhá jen tehdy, pokud je ho nedostatek. Folát podporuje dělení buněk a tvorbu nových vláken, B12 je zásadní pro tvorbu červených krvinek a správné dělení buněk, takže nedostatek může zpomalovat růst vlasů, oslabovat je nebo způsobovat řídnutí.

Dalším důležitým minerálem pro kvalitu vlasů je křemík. Ten podporuje elasticitu vlasového vlákna, zlepšuje jeho pevnost a snižuje lámavost. Přirozeně ho obsahují okurky, oves, mango, banán nebo přeslička rolní. Právě přeslička bývá tradičně používaná jako čaj nebo extrakt na podporu vlasů, protože kromě křemíku obsahuje i antioxidační látky. Antioxidanty totiž také hrají důležitou roli- zejména vitamin C a polyfenoly. Ty chrání buňky ve vlasových folikulech před oxidačním stresem, který vzniká při zátěži, nedostatku spánku, hormonálním rozhození nebo při zvýšené hladině kortizolu. Oxidační stres může narušovat růstový cyklus vlasů, zvyšovat jejich křehkost a snižovat rychlost regenerace pokožky hlavy. Proto má velký význam strava bohatá na ovoce, zeleninu, zelený čaj, bylinky a koření.

Kromě výživy mají velký vliv i hormony a stres. Při stresu klesá počet mitochondrií, což snižuje energii dostupnou pro růst folikul, které jsou energeticky velmi náročné. Nedostatek spánku snižuje produkci růstových faktorů, takže vlasy rostou pomaleji a jsou slabší. Vnější péče je skvělým doplňkem, ale nikdy nemůže nahradit to, co se děje uvnitř těla. Masáž pokožky hlavy podporuje prokrvení a přísun živin k folikulům. Vlasy také rostou lépe, pokud nejsou vystavovány nadměrnému teplu, agresivním tenzidům nebo mechanickému poškození.

Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí

Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček nazval mimořádnou sněmovní schůzi ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše politickým zoufalstvím opozice. O dosavadních schůzkách Babiše s prezidentem Petrem Pavlem ke vzniku nové vlády i předložení návrhu programového prohlášení hovořil v diskusním pořadu Partie CNN Prima News jako o projevech dobré vůle. Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) označil za zbytečné a hloupé, že si nastupující vláda zhoršuje s prezidentem vztahy.

Záměr svolat mimořádnou schůzi oznámili v pátek lidovci s podporou ODS, STAN a TOP 09. Piráti avizovali, že se k iniciativě připojí. „Považuji to za projev politického zoufalství. Nemají téma, potřebují odvést pozornost od rozpočtu,“ prohlásil nový šéf sněmovního zahraničního výboru Vondráček. Na dotaz, zda poslanci ANO umožní schválení programu schůze, odpověděl, že jejich klub k tomu ještě nezasedal. „Je to akt zoufalství. Myslím si, že to bude trošku šaškárna. Veřejnosti je to víceméně jedno,“ řekl k diskusi o Babišově střetu zájmů předseda Motoristů Petr Macinka.

Podle Pavla by měl Babiš ještě před jmenováním premiérem veřejnosti oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů vyplývající především z vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob oznámí těsně před jmenováním a že pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Dříve řekl, že Agrofert neprodá a střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony.

Andrej Babiš

Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi

Názory

Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš hraje zdržovací hru

„Schůze má přispět k tomu, aby Andrej Babiš vyložil karty na stůl. Jsou to veřejné peníze, které jeho firmy čerpají. Má to i evropské dopady, protože z velké míry čerpá evropské dotace,“ řekl Lipavský. „Andrej Babiš hraje zdržovací hru. O svém střetu zájmů ví mnoho let dopředu, tak nevím, proč teď otálí, proč se ptá, kdo je veřejnost. To je přece jasné, že to zajímá úplně všechny,“ pokračoval.

Vondráček s Macinkou naopak míní, že vznik nové vlády zdržuje prezident. „Zarážejí mě hry o tom, že to musí být veřejná debata. Velká veřejná debata o Andreji Babišovi už proběhla, říká se tomu parlamentní volby. Veřejnost velmi dobře věděla všechny souvislosti s vlastnictvím Agrofertu, nikdo s tím neměl problém,“ poznamenal šéf Motoristů.

Vondráček řekl, že Babiše vedou k oznámení řešení střetu zájmů až těsně před jmenováním premiérem čistě praktické důvody - prováděné právní kroky totiž mohou být podle místopředsedy ANO delikátní a některé také nevratné. „Veškerá setkání na Hradě byla projevem vstřícnosti, dobré vůle. Zatím jsem od pana prezidenta neslyšel signál, že pan Babiš bude jmenován toho a toho dne,“ uvedl. „Změna názoru je poměrně velké zklamání. Co to teď znamená? Co to je za novou hru? Doufám, že se to všechno vysvětlí, volič se vyslovil poměrně jednoznačně,“ řekl s tím, že Česko nemá prezidentský ani poloprezidentský systém.

Česko zpřísní pravidla pro e-cigarety: končí sladké příchutě i kanabinoidy

Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil. Z mladých ve věku 15 až 24 let je užívá více než čtvrtina.

„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním, což má dlouhodobé důsledky pro kognitivní a behaviorální vývoj,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Na nikotinu, kterého může být v e-cigaretě víc než v cigaretě klasické, vzniká podle odborníků silná závislost. Dosud nebylo jednotně stanoveno, jak přesně má výrobce obsah nikotinu ve svém produktu uvést.

Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí

Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.

„Údaje o obsahu nikotinu budou muset být uváděny tak, aby byly jednotlivé výrobky spotřebitelem snadněji porovnatelné, tedy v miligramech na mililitr náplně, respektive v mikrogramech v jedné dávce,“ vysvětlil mluvčí Jakob.

E-cigarety se prodávají jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Náplně nebudou smět kromě cukrovinkové příchutě také obsahovat minerální či rostlinné oleje nebo tuky, případně kanabinoidy a jejich deriváty.

Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.

Sacha inchi

Biohacking: Tichý zázrak z Amazonie - Sacha inchi pomáhá srdci, mozku i pokožce

Enjoy

Sacha inchi jsou jedlá exotická semínka, která patří k nejzdravějším potravinám vůbec a řadí se tak do skupiny superpotravin. Pochází z oblasti horní Amazonie, kde byla po staletí základní součástí stravy místních národů. Jejich výživový profil je natolik specifický, že umožňuje pokrýt některé nedostatky moderní stravy, zejména pokud jde o vylepšení poměru esenciálních mastných kyselin.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.

Zdravotní výbory Sněmovny a Senátu loni uložily ministerstvu zdravotnictví, aby připravilo takovou regulaci e-cigaret, která by je učinila pro děti méně atraktivní. Elektronické cigarety vznikly jako bezpečnější alternativa pro kuřáky cigaret, zhruba pětina jejich současných uživatelů ale nikdy tabák nekouřila.

