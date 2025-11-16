Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst
Vlasy patří k nejrychleji rostoucím tkáním v lidském těle a jejich kvalita do značné míry reflektuje to, co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres i jaké máme hormony. Často se pak jakékoliv nedostatky v životním stylu projeví zpomaleným růstem, nadměrným vypadáváním, lámavostí, ztrátou lesku nebo zhoršenou kvalitou pokožky hlavy. Logikou těla je totiž postavit vlasové folikuly až ke konci svých priorit.
Základem zdravých a silných vlasů jsou bílkoviny. Keratin, který je hlavní stavební bílkovina vlasu, je složený z aminokyselin, které tělo musí mít k dispozici každý den. Dobrá zpráva je, že průměrný člověk nemá s příjmem bílkovin pouze ze stravy problém. V případě veganské stravy je důležitá pestrost, díky které pokryjeme celé spektrum aminokyselin: luštěniny, quinoa, chia, konopná a dýňová semínka nebo spirulina poskytují tělu stavební materiál potřebný pro růst nových vlasů i regeneraci těch stávajících. Tyto potraviny jsou zdravé a vhodné jako pravidelná alternativa i v případě standardní stravy zahrnující živočišné výrobky. Další zásadní složkou jsou omega-3 mastné kyseliny, které snižují zánět ve vlasových folikulech, podporují tvorbu lipidů ve vlasové pokožce a pomáhají vlasům udržet si pružnost a lesk. Nejlepšími zdroji jsou tučné ryby a další mořské plody, lněná a chia semínka, vlašské ořechy, sacha inchi olej a mořské řasy.
Pozor na železo
Jedním z nejčastějších výživových deficitů, který se okamžitě projeví vypadáváním vlasů, je nedostatek železa, což je běžný stav u žen plodného věku. Železo podporuje tvorbu energie v buňkách a umožňuje folikulům rychlé dělení. Při krevním testu je lepší vypovídací hodnotou než standardně zjišťované sérové železo hodnoty ferritinu- tento test lze vyžádat u lékaře i přímo v laboratoři a lze ho zakoupit i jako sada pro domácí použití. Pro dostatek železa jsou ideální červené maso, játra, vejce a ryby, ale i luštěniny, tofu, ořechy, dýňová semínka a listová zelenina a příjem vitamínu C zvyšuje jeho vstřebatelnost.
Pro růst vlasů je zásadní také zinek, který podporuje obnovu a hojení pokožky hlavy, podílí se na regulaci mazových žláz a pomáhá folikulům vytvářet nové vlasové buňky. Najdeme ho v hovězím mase, vejcích, krevetách, sýrech, ale i v para ořeších, dýňových semínkách či celozrnných obilovinách. Bez dostatku zinku může dojít k zvýšené lámavosti, tvorbě šupin na pokožce hlavy či zpomalení růstu. Pro zdravou vlasovou pokožku je důležitý selen (mořské ryby, vejce, para ořechy) a jód (mořské plody, mořské řasy, mléčné výrobky). Významnou roli mají rovněž vitaminy skupiny B- hlavně B7 (biotin), B9 (folát) a B12. Biotin je potřebný pro tvorbu keratinu, ale brát ho v doplňcích stravy pomáhá jen tehdy, pokud je ho nedostatek. Folát podporuje dělení buněk a tvorbu nových vláken, B12 je zásadní pro tvorbu červených krvinek a správné dělení buněk, takže nedostatek může zpomalovat růst vlasů, oslabovat je nebo způsobovat řídnutí.
Dalším důležitým minerálem pro kvalitu vlasů je křemík. Ten podporuje elasticitu vlasového vlákna, zlepšuje jeho pevnost a snižuje lámavost. Přirozeně ho obsahují okurky, oves, mango, banán nebo přeslička rolní. Právě přeslička bývá tradičně používaná jako čaj nebo extrakt na podporu vlasů, protože kromě křemíku obsahuje i antioxidační látky. Antioxidanty totiž také hrají důležitou roli- zejména vitamin C a polyfenoly. Ty chrání buňky ve vlasových folikulech před oxidačním stresem, který vzniká při zátěži, nedostatku spánku, hormonálním rozhození nebo při zvýšené hladině kortizolu. Oxidační stres může narušovat růstový cyklus vlasů, zvyšovat jejich křehkost a snižovat rychlost regenerace pokožky hlavy. Proto má velký význam strava bohatá na ovoce, zeleninu, zelený čaj, bylinky a koření.
Kromě výživy mají velký vliv i hormony a stres. Při stresu klesá počet mitochondrií, což snižuje energii dostupnou pro růst folikul, které jsou energeticky velmi náročné. Nedostatek spánku snižuje produkci růstových faktorů, takže vlasy rostou pomaleji a jsou slabší. Vnější péče je skvělým doplňkem, ale nikdy nemůže nahradit to, co se děje uvnitř těla. Masáž pokožky hlavy podporuje prokrvení a přísun živin k folikulům. Vlasy také rostou lépe, pokud nejsou vystavovány nadměrnému teplu, agresivním tenzidům nebo mechanickému poškození.
Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.
Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí
Enjoy
