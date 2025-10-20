Nový magazín právě vychází!

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.
ČTK
Lukáš Kovanda
Vláda konečně trochu pochopila, zač si ji daňoví poplatníci platí, a už alespoň připouští, že předloží návrh rozpočtu na rok 2026 i nové Sněmovně. V nedělních televizních debatách to připustil vicepremiér Vít Rakušan nebo ministr zemědělství Marek Výborný.

Aby však kabinet otočkou zcela neztratil tvář, podmiňuje předložení tím, že ještě v prosinci nebude existovat vláda nová. Důvodem otočky je zjevně fakt, že si dosluhující kabinet uvědomil, že svým „šprajcnutím se“ vlastně může nahrát Babišovi & spol. Pokud ti totiž vládu do konce roku nesestaví, nebudou přirozeně moci ani sestavit rozpočet na příští rok. A pokud si za takové situace nenechá končící kabinet novou Sněmovnou odmítnout návrh rozpočtu, nesl by alespoň částečnou zodpovědnost za rozpočtové provizorium příštího roku.

Pokud však návrh rozpočtu nové Sněmovně ještě letos předloží a ta jej odmítne, zodpovědnost za provizorium už půjde kompletně za novou Sněmovnou, resp. za tou její částí, která návrh ze stolu shodila.

Dosluhující kabinet tedy konečně chápe, že umíněně působícím odmítáním předložení návrhu rozpočtu se svým způsobem sám poškozuje.

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan.
Fialova vláda je ochotna předložit rozpočet té vznikající, ale má podmínku

Politika

Současná vláda Petra Fialy (ODS) by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V pořadu Partie na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Předložení návrhu nevyloučil v Otázkách Václava Moravce v České televizi ani ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podmínil to tím, že by se v listopadu po ustavení Sněmovny nerýsoval vznik nové vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové Sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. ANO jedná o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.

Přečíst článek

Chybějící desítky miliard

Má však z hlediska politického boje pádný důvod, proč tak činí. Pokud totiž návrh rozpočtu znovu předloží, bude muset minimálně v související sněmovní rozpravě před celým národem dostatečně objasnit zejména to, jak navrhuje řešit chybějící desítky miliard na připravené dopravní stavby. Toto „manko“ totiž již přiznal – byť raději až po volbách, tedy po předložení návrhu rozpočtu s nerealisticky nízkým schodkem ještě staré Sněmovně.

Jestliže chybějící desítky miliard do návrhu rozpočtu zahrne, nemusí již být schopen dostát zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V takovém případě by cejch rozpočtově neodpovědné vlády ulpěl ještě na dosluhujícím kabinetu.

Evidentně přitom původním záměrem „šprajcnutí se“ bylo přimět až novou vládu k tomu, aby připravené dopravní stavby do rozpočtu zahrnula, načež ji potenciálně hned nato nařknout, že kvůli svým předvolebním slibům rozhazuje nad rámec zákona o rozpočtové odpovědnosti. Byť nová vláda by vlastně jenom řádně zahrnula dopravní stavby, které měl zahrnout kabinet končící, aniž by vydala jen jedinou korunu na nějaké své sliby.

Dosluhující kabinet si zkrátka uvědomil, že past, kterou líčil na vládu novou, nemusí sklapnout včas, takže by se v pasti alespoň obrazné, reputační ocitl sám, coby spolupachatel provizoria.

Ministr financí Zbyněk Stanjura

Lidé v Praze protestovali proti Motoristům v čele ministerstva životního prostředí, protesty se chystají i v Brně

Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
ČTK
Stovky lidí se sešly na Hradčanském náměstí v Praze, aby protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Motoristé podle demonstrantů popírají vědecká fakta o klimatické krizi a jejich dosazení do čela resortu by ohrozilo ochranu české přírody. Organizátoři dnes na demonstraci také vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby jmenování kandidáta Motoristů na ministra odmítl. Dnešní demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ.

Protestující vyvěsili na náměstí velký plakát s nápisem Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Další účastníci měli bannery s nápisy jako „Planeta hoří, Macinka griluje“, nebo „Choose eco, not ego“. „Nesouhlasíme s tím, aby ministerstvo životního prostředí vedl člověk, který k tomu nemá žádnou kompetenci ani vzdělání,“ uvedla jedna z organizátorek.

Možný kandidát na ministra za Motoristy, jejich předseda Petr Macinka, už dříve dnešní demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá. Demonstranti dnes opakovaně hlasitě skandovali „Macinku nechceme“.

Proti zpochybňování výsledků voleb demonstranty se vymezila například Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Respektujeme vyjednávání o vládní koalici, nicméně aktéři se pohybují na hřišti s jasně vymezenými hranicemi danými ústavním právem, a je právem občanů upozorňovat na tyto linie a riziko jejich překročení,“ řekla na demonstraci Franková. Politická strana, která nechápe, že kvalita životního prostředí určuje kvalitu lidského života, dává podle ní najevo, že nehodlá naplňovat ústavně zakotvenou ochranu životního prostředí.

Organizátoři dnes vyzvali předsedu ANO Andreje Babiše, který vyjednává o možné koaliční vládě s SPD a Motoristy, aby nenavrhoval do čela resortu nikoho, kdo by ve funkci škodil ochraně přírody. Zároveň vyzvali Petra Pavla, aby nejmenoval člověka, jehož cílem by bylo ochranu životního prostředí paralyzovat. Pavel podle ekologických organizací musí při jmenování trvat na důvěryhodném kandidátovi, jemuž jde o životního prostředí, opírá se o aktuální vědecké poznatky, a který nebude usilovat o snižování již existujících klimatických standardů.

Protestující také upozornili na vazby Motoristů na Institut Václava Klause, jehož mluvčím byl Macinka do zvolení poslancem. „Lidé, kteří se dnes na ministerstvo tlačí, jsou placeni a podporováni lidmi, kteří bojují za to, aby se v ČR dál těžilo hnědé uhlí, rušily se chráněné krajinné oblasti a za další nebezpečné kroky pro tuto zemi,“ uvedli organizátoři.

Výhrady mají i vědci

Výhrady k obsazení MŽP projevily vedle ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Koínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.

Ekologové upozornili například na to, že Motoristé ve svém programu plánují zrušení dotačních programů pro domácnosti, jako je Nová zelená úsporám či tvz. kotlíkové dotace. Chtějí podle nich také opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády, „poteče zelená krev“. Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.

Ekologové se v kvůli kandidatuře Motoristů sešli s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem již v pátek. Babiš jim údajně řekl, že jejich obavy chápe, ale že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný. Na tiskové konferenci pak Babiš označil požadavky na odebrání MŽP Motoristům považuje za nesmyslné.

K demonstracím za důvěryhodného a kompetentního ministra životního prostředí se podle organizátorů přidá také Brno, kde se protest uskuteční ve středu 22. října od 17:00 na Náměstí Svobody.

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Náhrada za Turka? Nemám důvod ji hledat, uvedl Macinka

Politika

Šéf Motoristů Petr Macinka nevidí důvod, aby kvůli případům výroků poslance Motoristů Filipa Turka či jeho výhrůžek vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády hledal za Turka náhradu. Řekl to dnes v pořadu Partie na CNN Prima News. O Turkovi se mluví jako o kandidátovi na ministra zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve stejném pořadu vyloučil, že by spis o výhrůžkách unikl od policie. Poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní) v Partii řekl, že SPD kvůli Turkovým kauzám nebude vznik nové vlády blokovat.

ČTK

Přečíst článek

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek

ČTK
ČTK
Šéf Motoristů Petr Macinka nevidí důvod, aby kvůli případům výroků poslance Motoristů Filipa Turka či jeho výhrůžek vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády hledal za Turka náhradu. Řekl to dnes v pořadu Partie na CNN Prima News. O Turkovi se mluví jako o kandidátovi na ministra zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve stejném pořadu vyloučil, že by spis o výhrůžkách unikl od policie. Poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní) v Partii řekl, že SPD kvůli Turkovým kauzám nebude vznik nové vlády blokovat.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří tomu, že policie prověří všechny okolnosti kauzy.

Macinka dnes řekl, že platí jeho vyjádření, že za Turka nehledá náhradu. „Nevím, proč bych to měl dělat, vláda evidentně vzniká. Nemám žádný důvod z Filipa Turka slevovat,“ uvedl. Turek je podle něj nejvýznamnější osobností Motoristů a ikonickým člověkem strany. „Nepřijímám tu dehonestační kampaň Deníku N,“ uvedl.

Je jedno, jaký novinář o čem píše, jde jen o to, jestli se ten čin stal, reagoval Rakušan. Motoristé si podle něj nedokážou připustit, že Turek se svou minulostí ministrem být nemůže. „Jestli někdo píše rasistické příspěvky, hajluje, relativizuje utrpení popálené holčičky, je to největší děs, který jsem zažil,“ řekl. Turkův reputační problém je objektivní, dodal.

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný (vlevo) a předseda strany Petr Macinka

Motoristi se stali pro Babiše skutečnou osinou

Názory

Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál tento týden informovaly, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie, Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Macinka dnes kritizoval, že spis včetně obrazové dokumentace se dostal do médií. Jde podle něj o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Rakušan řekl, že z funkce ministra vnitra nechal možný únik od policie prověřit. „Veškeré přístupy do toho spisu byly prověřeny, za celou dobu nula, žádné stahování dat,“ uvedl. Podotkl, že spis byl i na Praze 6 kvůli přestupkovému řízení, ale také na státním zastupitelství. „Od policie nic takového nešlo, proto jsem to nechal prověřit, aby lidé jako vy nemohli instituce napadat,“ řekl.

Místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že ohledně personálního obsazení vlády se ještě bude diskutovat o každém jménu. „Nemůžu říct ano, nebo ne,“ reagoval na dotazy o Turkovi. „Personifikujeme to v době, kdy jsme ani neřekli, kdo bude tím kandidátem,“ podotkl.

