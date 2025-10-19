Nový magazín právě vychází!

Na Česko dolehla pohřební chudoba. Ceny posledního rozloučení rostou rychleji než důchody

date 2025-10-19

Lukáš Kovanda
Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.

Poslední rozloučení zdražuje napříč republikou. Zatímco ještě před dvěma lety vyšel běžný pohřeb s obřadem na zhruba 30 tisíc korun, dnes se za stejné služby platí kolem 35 až 40 tisíc. Nejlevnější varianty, takzvané tiché pohřby bez obřadu, si lidé volí stále častěji právě proto, že se do rozpočtu vejdou „nejsnáze“.

Za růstem stojí kombinace faktorů, které se v posledních letech promítly do všech odvětví – dražší energie, vyšší mzdové náklady, pohonné hmoty i materiály. Krematoria platí víc za plyn a elektřinu, pohřební služby zase za dopravu a chlazení. Ceny dřeva i květin navíc vzrostly o desítky procent, což se promítá do konečných účtů.

Státní podpora je minimální

Podle statistik pohřební služby Goodbye činila na začátku roku 2024 průměrná cena objednávky 23 500 korun, zatímco na jeho konci už 28 175 korun. To znamená nárůst o necelých pět tisíc korun, tedy o pětinu za jediný rok. Pro srovnání: průměrný starobní důchod v Česku činí zhruba 21 tisíc korun. I nejzákladnější pohřeb tak odpovídá téměř jednomu a půl měsíčnímu důchodu. Není proto divu, že lidé čím dál častěji volí nejlevnější varianty bez obřadu. Podle dat Goodbye se pro ně v roce 2024 rozhodlo 72 procent zákazníků. Tradiční obřady s účastí hostů tvořily pouze necelou třetinu.

Státní podpora je přitom minimální. Takzvané pohřebné, tedy jednorázový příspěvek na úhradu nákladů, činí 5 000 korun a náleží pouze těm, kteří vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči. Pro většinu rodin tedy žádná finanční pomoc neexistuje. Pokud se o pohřeb nikdo nepostará, úhradu přebírá stát – tzv. sociálních pohřbů proto přibývá. Ministerstvo pro místní rozvoj za ně letos do září zaplatilo 21,8 milionu korun, zatímco před pěti lety šlo o méně než 14 milionů. Za celý loňský rok to bylo 22,6 milionu a letošek tak bude zřejmě rekordní.

Pohřební chudoba se tak stává reálným problémem i v Česku. Zatímco inflace se po pandemii i energetické krizi postupně uklidňuje, ceny posledního rozloučení rostou dál. A pro mnohé dnes představují finanční zátěž, která přesahuje jejich možnosti.

OBRAZEM: Američané vyšli do ulic na protest proti Trumpovi

Protesty proti Trumpovi
ČTK
ČTK
ČTK

Masová shromáždění proti prezidentu Donaldu Trumpovi zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst. Demonstranti se již potřetí od Trumpova lednového návratu do Bílého domu sešli pod heslem No Kings (Žádní králové) a dávali hlasitě najevo, že jeho způsob vlády považují za posun od demokracie k autoritářství, napsala agentura AP.

V zástupech Trumpových odpůrců byly vidět transparenty jako „Nic není patriotičtější než protestovat“ nebo „Vzdorujte fašismu“. Trumpovi republikáni označují protestní akce za shromáždění lidí nenávidících Ameriku, atmosféra řady akcí však podle AP připomínala spíše pouliční party - v davu hrály kapely, mnoho lidí přišlo v kostýmech, zvláště se ujaly ty žabí, které se staly symbolem protitrumpovských protestů v Portlandu. Vedle velkých shromáždění ve zmíněných velkoměstech se lidé sešli i v desítkách dalších měst, protestovali například před sídly zákonodárných sborů v republikány ovládaných státech. Celkem bylo naplánováno na 2600 shromáždění ve větších i menších městech.

12 fotografií v galerii

„Bojoval jsem za svobodu a proti takovémuto extremismu v zahraničí,“ řekl AP na shromáždění ve Washington veterán války v Iráku a bývalý pracovník CIA Shawn Howard. Trump podle něho způsobuje erozi demokracie a postupuje neamericky, například zatýkáním imigrantů bez zákonného procesu či rozmisťováním Národní gardy.

Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA - agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod autoritářství v USA, uvedla AP.

I oba dřívější letošní protesty - proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu - přilákaly davy, nyní však organizátoři tvrdí, že vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Na sobotních akcích očekávali až 2,5 milionu lidí po celé zemi, konkrétní odhady účasti zatím nejsou k dispozici. Do akcí se zapojují i přední demokraté jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobody projevu.

Sám Trump na adresu protestů v pátek televizi Fox News řekl, že není král. Republikánští politici se snaží vykreslit účastníky protestů jako extremisty či komunisty a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá 18 dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský diktátor Kim Čong-un

Trump si během cesty do Asie možná odskočí za Kim Čong-unem

Leaders

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.

ČTK

Přečíst článek

Související

Organizátoři protestů proti vládě prezidenta Trumpa čekají až 2,5 milionu lidí

Američané chystají protesty proti vládě Trumpa. Organizátoři očekávají účast milionů lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent

Olomouc
iStock
ČTK
ČTK

Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.

V Praze a v Brně rostly ceny nájmů nejčastěji o 11 procent, maximálně o 14 procent. V Ostravě, Plzni a v Olomouci byl meziroční cenový růst nájmů u větších dispozic pod deseti procenty. „Ve třetím kvartálu zaznamenáváme výraznější růst cen nájmů pravidelně. Na trhu totiž vstoupí do hry poptávka studentů, což tlačí ceny dále nahoru. Situace na trhu s bydlením se nijak výrazně nemění. Nabídka bytů je stále zoufale nízká, převis poptávky tak dává prostor pro cenový růst,“ uvedl ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Byt o velikosti 2+kk v Praze bylo možné podle analýzy pronajmout ve třetím čtvrtletí za zhruba 24 600 korun. V Brně to bylo kolem 20 tisíc korun, v Ostravě zhruba 13 400 korun a v Olomouci a v Plzni okolo 16 tisíc korun. Pronájem bytu dispozice 1+kk činil v průměru od 8900 korun v Ostravě do 17 400 korun v Praze. Cena za pronájem bytu 3+kk byla od necelých 20 tisíc korun v Ostravě či Plzni do téměř 37 tisíc korun v Praze.

Podle Hrbatého se byty prodávaly v průměru dráž než před létem. Například starší byty v Praze v průměru zdražily o 4000 korun za metr čtvereční. Úrokové sazby hypoték se přitom drží na podobných úrovních již řadu měsíců. „Bydlení je tedy dražší jak pro lidi, kteří si pořizují vlastní nemovitost na úvěr, tak pro ty, kteří hledají pronájem,“ řekl.

Měsíční náklady na hypotéku byly podle analýzy ve třetím čtvrtletí o třetinu až 80 procent dražší než výdaje na nájem. Konkrétně u bytů dispozice 2+kk v Praze a u bytů 3+kk v Brně byla hodnota indexu 1,8. Platba nájmu tak vycházela 1,8krát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na úvěr.

U bytu po rekonstrukci v dobrém stavu se cena za metr čtvereční pohybovala v Praze kolem 149 600 korun a v Brně kolem 116 400 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,29 procent ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vycházela na zhruba 45 tisíc korun v Praze a na 35 tisíc korun v Brně. Pořízení vlastního bydlení na hypotéku bylo nejvýhodnější v Ostravě, kde se hodnoty indexu pohybovaly od 1,3 do 1,4.

České Budějovice

Ceny nájemného v Česku letí vzhůru. Hlavně v Jihočeském kraji

Reality

V září zdražily nájmy v České republice meziročně o 15 procent na 368 korun za metr čtvereční. Proti srpnu vzrostly o 1,1 procenta. Nájmy na začátku podzimu zdražovaly o třetinu rychleji než ve stejném období před rokem, uvádí analýza realitně-poradenské platformy Bezrealitky.cz. Po letních prázdninách podle ní vždy výrazně vzroste počet lidí, kteří hledají bydlení, protože na začátku podzimu domácnostem často končí nájemní smlouvy. Ubytování ale před začátkem zimního semestru shání také studenti.

ČTK

Přečíst článek

