Na Česko dolehla pohřební chudoba. Ceny posledního rozloučení rostou rychleji než důchody
Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.
Poslední rozloučení zdražuje napříč republikou. Zatímco ještě před dvěma lety vyšel běžný pohřeb s obřadem na zhruba 30 tisíc korun, dnes se za stejné služby platí kolem 35 až 40 tisíc. Nejlevnější varianty, takzvané tiché pohřby bez obřadu, si lidé volí stále častěji právě proto, že se do rozpočtu vejdou „nejsnáze“.
Za růstem stojí kombinace faktorů, které se v posledních letech promítly do všech odvětví – dražší energie, vyšší mzdové náklady, pohonné hmoty i materiály. Krematoria platí víc za plyn a elektřinu, pohřební služby zase za dopravu a chlazení. Ceny dřeva i květin navíc vzrostly o desítky procent, což se promítá do konečných účtů.
Státní podpora je minimální
Podle statistik pohřební služby Goodbye činila na začátku roku 2024 průměrná cena objednávky 23 500 korun, zatímco na jeho konci už 28 175 korun. To znamená nárůst o necelých pět tisíc korun, tedy o pětinu za jediný rok. Pro srovnání: průměrný starobní důchod v Česku činí zhruba 21 tisíc korun. I nejzákladnější pohřeb tak odpovídá téměř jednomu a půl měsíčnímu důchodu. Není proto divu, že lidé čím dál častěji volí nejlevnější varianty bez obřadu. Podle dat Goodbye se pro ně v roce 2024 rozhodlo 72 procent zákazníků. Tradiční obřady s účastí hostů tvořily pouze necelou třetinu.
Státní podpora je přitom minimální. Takzvané pohřebné, tedy jednorázový příspěvek na úhradu nákladů, činí 5 000 korun a náleží pouze těm, kteří vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči. Pro většinu rodin tedy žádná finanční pomoc neexistuje. Pokud se o pohřeb nikdo nepostará, úhradu přebírá stát – tzv. sociálních pohřbů proto přibývá. Ministerstvo pro místní rozvoj za ně letos do září zaplatilo 21,8 milionu korun, zatímco před pěti lety šlo o méně než 14 milionů. Za celý loňský rok to bylo 22,6 milionu a letošek tak bude zřejmě rekordní.
Pohřební chudoba se tak stává reálným problémem i v Česku. Zatímco inflace se po pandemii i energetické krizi postupně uklidňuje, ceny posledního rozloučení rostou dál. A pro mnohé dnes představují finanční zátěž, která přesahuje jejich možnosti.