Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy
Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.
Podzim je pro lidský organismus obdobím adaptace, během něhož se tělo přizpůsobuje poklesu teplot, kratším dnům a změnám vnějšího prostředí. Tyto změny ovlivňují cirkadiánní rytmus – zvyšuje se produkce melatoninu, klesá hladina serotoninu a zpomaluje se metabolismus. Tyto procesy jsou přirozené a jejich cílem je optimalizovat energetické nároky organismu, posílit regeneraci a obranné mechanismy.
V moderním životním tempu však často nenecháváme tělo přirozeně zpomalit, což může vést k oslabení imunity a vyšší náchylnosti k respiračním infekcím, zejména na podzim a v zimě.
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára
Newstream TV
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Když tělo říká „zpomal“
Virové infekce dýchacích cest a onemocnění, jako je chřipka, jsou často výsledkem nerovnováhy mezi nároky a regenerační kapacitou těla. Únava, zvýšená teplota, bolesti svalů, bolest hlavy či podrážděnost nejsou jen projevy nemoci, ale signály organismu, že potřebuje regenerovat.
Při infekci tělo aktivuje fagocytózu, mobilizuje zánětlivé buňky a přesouvá energii k procesům nezbytným pro uzdravení. Horečka zvyšuje účinnost imunitní odpovědi a omezuje množení virů, zatímco únava nutí tělo zpomalit – což je součást ozdravného mechanismu.
Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.
Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den
Enjoy
Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.
Prevence začíná spánkem
Základem prevence je dostatek kvalitního spánku – ideálně více než sedm hodin denně. Spánek posiluje tvorbu protilátek, regeneraci nervového systému i hormonální rovnováhu. Nedostatek spánku naopak zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu a oslabuje imunitu.
Výživa jako první obrana
Strava bohatá na čerstvou zeleninu, ovoce a kvalitní bílkoviny podporuje imunitní systém i střevní mikrobiotu – klíčového regulátora zánětu.
Zásadní jsou vitamin C, zinek a hořčík. Jejich přirozené zdroje: citrusy, paprika, dýňová semínka, luštěniny, ořechy, listová zelenina či byliny jako rakytník a šípek. Pomoci mohou i imunomodulační doplňky – adaptogen tulsi, echinacea, kolostrum nebo beta-glukany.
Od září do dubna si tělo nedokáže vytvořit dostatek vitamínu D ze slunečního záření, a proto je vhodná suplementace. Vitamín D funguje i jako steroidní prohormon – ovlivňuje stovky procesů v těle, včetně imunity a regulace zánětu.
Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.
Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost
Enjoy
Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.
Pohyb a duševní rovnováha
Mírná fyzická aktivita – rychlá chůze, jóga, pilates nebo lehký silový trénink – podporuje cirkulaci imunitních buněk, aktivuje lymfatický systém a posiluje odolnost. Neméně důležitá je psychická stabilita: chronický stres zvyšuje kortizol, oslabuje imunitní reakce a narušuje střevní mikrobiom. Pomáhají techniky redukce stresu – plánovaný odpočinek, meditace, dýchací cvičení či vědomé zpomalení.
Zdraví vyžaduje konzistentní střídání aktivity a regenerace. Opakované infekce nebo chronická únava jsou varovným signálem, že tělo ztrácí rovnováhu. Akutní nemoc pak může být i příležitostí k restartu – k zastavení, odpočinku a obnovení přirozeného rytmu těla.
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.
Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte
Enjoy
Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.