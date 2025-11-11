Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti
Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.
Když se v roce 2004 otevřelo první Brasileiro v pražském Slovanském domě, šlo o revoluci v tuzemské gastronomii. Koncept churrasco rodízio (maso grilované na dřevěném uhlí, které číšníci servírují přímo z rožně na talíř pozn.red.) tehdy přinesl do Česka chuť Jižní Ameriky i nový styl stolování.
Po více než dvaceti letech se podnik, který pomohl definovat značku Ambiente, vrací na scénu v novém hávu. Nejde však o pouhou estetickou obnovu. Rekonstrukce vedená architekty ze studia Qarta a grafiky ze Studia Najbrt představuje investici do budoucnosti. Prostor, který spojuje design, komfort a provozní efektivitu, má být ukázkou, jak má dnes vypadat moderní gastronomický byznys.
Rekonstrukce Brasileira Slovanský dům je ukázkou přístupu, který v síti Ambiente razí její zakladatel Tomáš Karpíšek, a to spojit gastronomii s řemeslem, designem a službou do jednoho zážitku. Každý detail, od výběru materiálů po ergonomii pracovních ploch, má své opodstatnění. Cílem není jen estetika, ale dlouhodobá udržitelnost a efektivní provoz.
„Chtěli jsme prostoru dodat čistotu, lehkost a zároveň zvýraznit dominanty, jako je bar, vinotéka a salátový bar. Zároveň jsme kladli velký důraz na komfort hostů od akustiky po kvalitu vzduchu a přírodní materiály,“ říká manažer restaurace Tomáš Podolský, který stál u projektu od samého začátku.
Když design podporuje byznys
Na rekonstrukci se podílelo architektonické studio Qarta, které z prostoru odstranilo předchozí nánosy a přineslo čistotu a jednoduchost. „Chtěli jsme, aby interiér působil přirozeně, vzdušně, a přitom si zachoval temperament Brazílie,“ popisuje architekt Jakub Čížek.
Dominantou se stala světelná instalace ze sklárny Bomma, jejíž autorkou je Kateřina Handlová. Prostředí dotváří grafické Studio Najbrt, které vytvořilo nejen novou vizuální identitu, ale i funkční prvky: menu, piktogramy a známá papírová kolečka, jimiž hosté dávají najevo, zda chtějí další chod. Tyto detaily nejsou jen estetickým bonusem, ale podporují komunikaci mezi hostem a obsluhou, a tím i plynulost provozu.
Zásadní roli hrála rychlost. Celá rekonstrukce proběhla v rekordním čase šesti týdnů, Na projektu se podílely desítky českých řemeslníků a dodavatelů.
Srdcem restaurace zůstává samoobslužný salátový bar, nově vyrobený z kombinace kovu a italského kamene, a přestavěný bar, který využívá modulární systém umožňující barmanům přizpůsobit si pracovní prostor. Nechybí ani nová vinotéka s kapacitou přes 1200 lahví, která se stala vizuální dominantou prostoru.
Pro Ambiente je tato proměna víc než jen estetická modernizace. „Hosté dnes nehledají jen kvalitní jídlo. Chtějí prostředí, které má příběh a nabízí inspiraci,“ říká Podolský. Investice do designu a komfortu hostů je podle něj klíčová i z byznysového pohledu. Vyšší kvalita prostředí zvyšuje hodnotu zážitku, prodlužuje dobu návštěvy a posiluje věrnost zákazníků. To jsou podle něj faktory, které se přímo promítají do tržeb i reputace značky.
Ambiente tím potvrzuje roli inovátora české gastronomie. Kombinuje stabilitu etablované značky s neustálou ochotou měnit se a posouvat hranice. „Naším cílem je, aby každý podnik měl vlastní charakter a zároveň sdílel filozofii poctivosti a otevřenosti. Brasileiro je krásným příkladem toho, že když se investuje do detailu, vzniká prostor, který má duši i ekonomický smysl,“ uzavírá Podolský.
