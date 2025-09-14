Biohacking: Září je ve znamení hrušek, lilků a léčivé síly šípku a rakytníku
Po prázdninách se většina lidí vrací do pracovního či školního režimu, což přináší nové tempo a strukturu. Stále máme k dispozici dost čerstvé zeleniny a ovoce, ale tělo už někdy ocení teplou polévku nebo pečenou či dušenou zeleninu s bylinkami.
Polní zelenina, ovoce i bylinky jsou na vrcholu, a proto je ideální čas zásobit tělo vitaminy a minerály ze sezónních zdrojů. Tento měsíc mezi jinými vynikají hrušky, lilek a léčivá síla šípků a rakytníku.
Hrušky jsou tradičním ovocem českých sadů a jedeno z nejoblíbenějších. V průměru obsahují kolem 85procent ovoce, takže dobře hydratují a také obsahují řadu prospěšných látek. Z mikronutrientů je to zejména měď, vitamín C, draslík a vitamín K. Hrušky jsou taktéž cenným zdrojem rozpustné vlákniny, zejména pektinu. Ten váže toxiny a těžké kovy, podporuje zdravou střevní mikroflóru a pomáhá regulovat hladinu cholesterolu i udržovat krevní cukr v rovnováze. Draslík, vitamín K i pektin dohromady také pomáhají udržovat v dobrém stavu kardiovaskulární soustavu. Z fytochemikálií obsahují hrušky polyfenoly, fenolické kyseliny a flavonoidy, které vykazují antioxidační kapacitu a posilují imunitu organismu a předcházejí vzniku chronického zánětu. Tyto látky se nacházejí zejména ve slupce ovoce, proto je dobré hrušky neloupat.
Hit jménem lilek
V sezóně je nyní i lilek, který je nízkokalorický a zároveň obsahuje pestrou paletu bioaktivních látek. Je bohatý na vlákninu, především tu nerozpustnou, která podporuje zdraví střevní mikroflóry a působí preventivně proti zácpě. Z mikroživin stojí za zmínku minerál mangan, který funguje jako významný antioxidant. Je ho málo ve stravě, kde upřednostňujeme živočišné produkty a je také důležitý pro zdraví kostí a metabolismus sacharidů. V lilku dále najdeme měď, draslík, vitamín B6 a B9. Lilky obsahují také nasunin, specifický antokyanin, který je koncentrovaný hlavně ve slupce a má silné antioxidační účinky. Nasunin chrání buněčné membrány před oxidativním poškozením a podporuje detoxikaci těžkých kovů z organismu. Tento i další polyfenoly v lilku působí protizánětlivě, chrání cévy a mohou pomoci při regulaci hladiny cholesterolu. Díky obsahu chlorogenní kyseliny mají lilky také antimikrobiální účinek a podporují regulaci krevního cukru. Z kulinářského pohledu je lilek skvělý právě na začátku podzimu, kdy tělo potřebuje více sytících, ale přitom lehce stravitelných pokrmů.
Zatímco hrušky a lilky doplňují jídelníček, příroda v září nabízí také léčivé dary, které patří spíše do domácí lékárny než na talíř. Šípky jsou snad nejznámějším podzimním plodem a právem jsou spojovány s podporou imunity. Obsahují extrémně vysoké množství vitaminu C, který se v čerstvých šípcích může pohybovat od 500 do 800 mg na 100 g, tedy mnohonásobně více než v citrusových plodech. Kromě toho jsou bohaté na karotenoidy, zejména beta karoten a lykopen, které posilují zrak a působí antioxidačně. Najdeme v nich také polyfenoly a to zejména flavonoidy, třísloviny a fenolické kyseliny, které mají protizánětlivé a antivirové účinky. Šípky jsou zdrojem manganu, vitamínu E a K a vápníku, čímž podporují nejen imunitní systém, ale také pevnost kostí a celkovou vitalitu. Pravidelná konzumace šípkového čaje nebo sirupu se tradičně doporučuje při nachlazení, ale i na posílení cév. Díky vysokému obsahu pektinů šípky podporují zdraví střev a přispívají k detoxikaci organismu.
Laktoferrin je druh proteinu, který patří do rodiny transferinů. Tedy látek, které jsou zodpovědné za vazbu a transport železa v organismu. Jak většina lidí ví, železo je pro náš organismus naprosto nezbytné. Většina je ho v našem těle vázána v hemoglobinu, kde zajišťuje přenos kyslíku po celém těle. Bez hemoglobinu a železa v něm by buňky doslova nemohly dýchat. Dále se ještě železo podílí na tvorbě hormonů, enzymů, neurotransmiterů a také hraje roli v imunitním odpovědi organismu. Laktoferrin se přirozeně vyskytuje v našem těle. Nejvíce je ho přítomno v mateřském mléce, ale i ve slinách, slzách a některých dalších tělesných tekutinách.
Biohacking: Protein, bez kterého by to nešlo. Laktoferrin by si měli doplnit ti, kdo mají málo železa
Enjoy
Laktoferrin je druh proteinu, který patří do rodiny transferinů. Tedy látek, které jsou zodpovědné za vazbu a transport železa v organismu. Jak většina lidí ví, železo je pro náš organismus naprosto nezbytné. Většina je ho v našem těle vázána v hemoglobinu, kde zajišťuje přenos kyslíku po celém těle. Bez hemoglobinu a železa v něm by buňky doslova nemohly dýchat. Dále se ještě železo podílí na tvorbě hormonů, enzymů, neurotransmiterů a také hraje roli v imunitním odpovědi organismu. Laktoferrin se přirozeně vyskytuje v našem těle. Nejvíce je ho přítomno v mateřském mléce, ale i ve slinách, slzách a některých dalších tělesných tekutinách.
Rakytník řešetlákový je další zázračná podzimní podpora imunity. Jeho bobule jsou oranžové díky vysokému obsahu karotenoidů, včetně beta-karotenu, luteinu a zeaxantinu, které chrání oči a pokožku před oxidačním stresem. Rakytník je jedním z nejbohatších přírodních zdrojů vitaminu C, jehož obsah se pohybuje mezi 200 a 600 mg na 100 g. Obsahuje také celou řadu vitamínů a minerálů a zejména vzácnou kyselinu palmitoolejovou (omega-7 mastnou kyselinu). Ta podporuje zdraví srdce a předchází problémům s citlivostí na inzulín, vedoucí až k cukrovce druhého typu. Bioaktivní látky v rakytníku, jako jsou flavonoidy, fenolové kyseliny a steroly, pomáhají regulovat hladinu cholesterolu a mají protinádorový potenciál.
Zářivě zelený, šťavnatý a chutný letní salát může být zdravý na pohled, ale zároveň plný chemie. Pesticidy užívané v konvenčním zemědělství jsou tělo tikající toxickou bombou. Mohou ovlivnit hormony i imunitu.
Biohacking: Proč jíst bio? Toxiny v běžné zelenině zhoršují zdraví
Enjoy
Zářivě zelený, šťavnatý a chutný letní salát může být zdravý na pohled, ale zároveň plný chemie. Pesticidy užívané v konvenčním zemědělství jsou tělo tikající toxickou bombou. Mohou ovlivnit hormony i imunitu.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.