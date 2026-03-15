Babišovy rakety a Kupkův dream team

Dalibor Martínek
Andrej Babiš se dostává pod stále větší tlak kvůli své neochotě vydávat peníze na zbrojení. Jeho mantra investujeme do lepšího života, válku nechceme, se začíná drolit. Mezitím Martin Kupka představil stínovou vládu, plnou starých kádrů. A ministr kultury si vysloužil permanentní protesty před svým sídlem.

Ve vládní koalici se to začalo tetelit. Nejdřív začal kličkovat generál Jaromír Zůna. Poté, co přišel s kritikou nízkých výdajů na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick, a následoval ho velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker, Zůna začal plápolat ve větru. Česko prý ctí závazek vydávat do roku 2035 na obranu 3,5 procenta HDP. Přidal se i Radek Vondráček, Česko podle něj dostojí závazkům ohledně obranných výdajů. Jak zjevný nesoulad mezi činy a slovy vláda vysvětli spojencům je obří záhada. Podle Vondráčka vláda s americkými partnery vede dialog. Tak sláva, Američané se s námi ještě baví.

Premiér vyrazil za německým kancléřem Merzem. Rozvíjely se plány na posílení ekonomické spolupráce, Babiš fňukal kvůli emisním povolenkám. Český premiér přitom dobře ví, kde je české místo. Merzovi po setkání všechno poslušně odkýval, jako šéf správné sedmnácté spolkové země. Žádné hrátky se Slováky nebo Maďary se nebudou trpět.

Nová pravomoc

Babiš dostal novou pravomoc. Nyní bude jenom on rozhodovat, kdo a kam poletí vládním speciálem. Vláda tak rozhodla krátce po výletu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na zahájení paralympiády. Opozice nejen že nedostala téměř žádné funkce ve Sněmovně, Vít Rakušan se opakovaně marně pokouší stát se místopředsedou dolní komory. Teď už ani žádné rajzování.

Martin Kupka chce tomuto řádění vládní trojkoalice udělat přítrž. Představil svou stínovou vládu. Členy jeho dream teamu budou matadoři jako Petr Bendl, Pavel Drobil, Jan Skopeček, Martin Červíček nebo Jana Černochová. S touto čerstvou krví nyní Kupka napne plachty a pod heslem Připraveni převzít odpovědnost vypluje na zteč. Předvolební preference strany podle některých průzkumů již klesají pod patnáct procent.

Před sídlem ministerstva kultury se od nynějška budou konat každý všední den umělecká vystoupení. Za akci „Umění trvá“ může veřejnost poděkovat zdatnému vedení resortu pod Otou Klempířem, který se při jednání o rozpočtu smířil se škrty o 1,2 miliardy korun se slovy, šetřit musí každý. Stovky studentů na škrty v kultuře vyjádřili před sídlem resortu svůj názor, například sloganem Divadlo už jenom ve Sněmovně.

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.

Trump v téměř 30minutém rozhovoru uvedl, že součástí dohody by mělo být, aby se Írán úplné vzdal svých jaderných ambicí, podrobnosti však odmítl sdělit. Jeho výroky přicházejí poté, co agentura Reuters uvedla, že Trumpova administrativa odsunula snahy o posun rozhovorů o ukončení války.

Trump zároveň uvedl, že Spojené státy spolupracují s dalšími zeměmi na zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu, kudy prochází velká část světových dodávek ropy. Blokování průlivu vyvolalo prudký růst cen ropy. Několik zemí se podle něj zavázalo pomoci zajistit průliv, odmítl ale uvést jejich jména. V rozhovoru poznamenal, že není jasné, zda Írán do průlivu umístil miny, armáda však bude průliv velmi důkladně prohledávat a věří, že se připojí i další země, které kvůli tomu nemají přístup k ropě. Zdráhal se ale odpovědět na otázku, zda americké námořnictvo začne doprovázet lodě průlivem. „O tom vám nechci nic říkat,“ uvedl, dodal ale, že „je to možné“.

Trump rovněž řekl, že ho překvapilo, že Írán v reakci na americko‑izraelskou operaci zaútočil i na další země na Blízkém východě. K sobotním americkým útokům na ostrov Charg uvedl, že tato akce „zcela zničila“ většinu ostrova a dodal, že je možné, že na něj „ještě párkrát udeříme jen tak pro zábavu“. Na ostrově se nachází důležitý ropný terminál. Trump ale zdůraznil, že armáda nezasáhla energetické cíle, protože jejich obnova by trvala roky.

Zpochybnil rovněž, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu, protože se dosud neobjevil na veřejnosti. „Slyšel jsem, že není naživu, a pokud je, měl by pro svou zemi udělat něco velmi chytrého, a to vzdát se,“ dodal Trump.

V rozhovoru Trump také ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v souvislosti s konfliktem na Ukrajině uvedl, že s ním je „mnohem obtížnější uzavřít dohodu“ než s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jeho výroky přicházejí poté, co se na Spojené státy snesla kritika světových lídrů kvůli zmírnění sankcí na ruskou ropu s cílem omezit prudký růst cen ropy na světových trzích.

Válka proti Íránu začala minulý měsíc společnými útoky izraelských a amerických sil, na které Írán odpověděl útoky na cíle v Izraeli a v sousedních zemích. Od začátku konfliktu přišlo o život třináct aktivních amerických vojáků, včetně šesti členů posádky tankovacího letadla, kteří zemřeli v pátek při havárii v Iráku.

V posledních dvou týdnech administrativa poskytovala smíšené signály ohledně cílů amerických vojsk a délky konfliktu. Trump střídavě uváděl, že operace může trvat měsíc i déle, jindy tvrdil, že „jsme výrazně před plánem“ a že „prakticky už není co napadnout“. V sobotu prezident dodal, že „jediná síla, kterou mají, a která může být rychle odstraněna, je schopnost shazovat miny nebo střílet střelami s relativně krátkým dosahem. Až skončíme s pobřežím, tuto sílu už mít nebudou“.

Trump také uvedl, že většinu íránských raket a dronů americké síly již zničily a že cílem bylo zlikvidovat i jejich výrobní kapacity. „Do dvou dnů to bude zcela zdecimováno,“ prohlásil. Tím naznačil, že americká armáda hodlá pokračovat v omezování vojenských možností Íránu, přičemž důležité energetické infrastruktury prý nebyly cílem útoků.

Když jsme plánovali pobyt u Dubrovníku, měli jsme jasno – chtěli jsme bydlet v hotelu Sheraton. Ten byl ale na první dvě noci vyprodaný. Náhradou se tak stal nedaleký hotel Astarea v obci Mlini. Je sice o kategorii níž než Sheraton, ale za cenu lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc nabízí překvapivě solidní komfort, skvělou polohu u moře a dobré zázemí pro rodiny.

Hotel Astarea leží v malé přímořské obci Mlini, asi deset kilometrů jižně od Dubrovníku. Lokalita je výrazně klidnější než samotné historické město, ale zároveň dostatečně blízko, pokud chcete vyrazit na výlet do starého města nebo do nedalekého Cavtatu.

Komplex stojí přímo u moře a obklopuje ho typická dalmatská krajina – vysoké cypřiše, borovice a nízké kamenné zídky. Výhled na zátoku dává místu velmi příjemnou atmosféru, zvlášť mimo hlavní turistickou sezónu.

Jednoduchý, moderní pokoj s velkou postelí – pokoje nejsou velké, ale na krátký pobyt stačí Interiér pokojů je minimalistický a funkční, s pracovním stolem i základním hotelovým vybavením Výhled z hotelu na typickou dalmatskou krajinu s cypřiši a mořem v dálce

Pokoje menší, ale funkční

Pokoje patří spíše k menším. Pro naši čtyřčlennou rodinu jsme proto museli rezervovat dva samostatné pokoje. Interiér je jednoduchý a moderní – velká postel, pracovní stůl, televize a základní hotelové vybavení.

Design nepůsobí luxusně, ale vše je čisté a funkční. Pokud hledáte prostorné rodinné suite, tady je nenajdete. Pro krátký pobyt nebo jako základnu pro výlety po okolí ale pokoje bez problémů stačí.

Bazény, fitness i pláž hned pod hotelem

Silnou stránkou hotelu je jeho zázemí. Astarea nabízí velký venkovní bazén s výhledem na moře, menší bazén pro děti a také prostorný krytý bazén. K dispozici je i fitness centrum a přímý přístup na oblázkovou pláž.

Právě poloha u vody patří k největším výhodám hotelu. Stačí sejít pár minut po promenádě a jste na pláži nebo v některé z místních restaurací.

Polopenze jako praktické řešení

Během pobytu jsme měli polopenzi v hotelové restauraci. Nabídka je typicky hotelová – bufet s mezinárodní kuchyní, saláty, rybami, masem a dezerty. Gastronomický zážitek to sice není, ale jako praktické řešení po dni stráveném u moře nebo na výletě funguje dobře.

Dobrá hodnota za peníze

Cena lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc je v kontextu Dubrovníku poměrně příjemná. Astarea sice nedosahuje úrovně luxusnějších resortů v okolí, ale nabízí solidní standard, dobré zázemí a především výbornou polohu u moře.

Pro nás to byla jen dvoudenní zastávka před přesunem do Sheratonu. Jako dostupnější alternativa pro pobyt u Dubrovníku ale hotel Astarea rozhodně dává smysl.

