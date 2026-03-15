Babišovy rakety a Kupkův dream team
Andrej Babiš se dostává pod stále větší tlak kvůli své neochotě vydávat peníze na zbrojení. Jeho mantra investujeme do lepšího života, válku nechceme, se začíná drolit. Mezitím Martin Kupka představil stínovou vládu, plnou starých kádrů. A ministr kultury si vysloužil permanentní protesty před svým sídlem.
Ve vládní koalici se to začalo tetelit. Nejdřív začal kličkovat generál Jaromír Zůna. Poté, co přišel s kritikou nízkých výdajů na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick, a následoval ho velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker, Zůna začal plápolat ve větru. Česko prý ctí závazek vydávat do roku 2035 na obranu 3,5 procenta HDP. Přidal se i Radek Vondráček, Česko podle něj dostojí závazkům ohledně obranných výdajů. Jak zjevný nesoulad mezi činy a slovy vláda vysvětli spojencům je obří záhada. Podle Vondráčka vláda s americkými partnery vede dialog. Tak sláva, Američané se s námi ještě baví.
Premiér vyrazil za německým kancléřem Merzem. Rozvíjely se plány na posílení ekonomické spolupráce, Babiš fňukal kvůli emisním povolenkám. Český premiér přitom dobře ví, kde je české místo. Merzovi po setkání všechno poslušně odkýval, jako šéf správné sedmnácté spolkové země. Žádné hrátky se Slováky nebo Maďary se nebudou trpět.
Německý kancléř Friedrich Merz začíná měnit svůj postoj k válce s Íránem. Zatímco ještě minulý týden stál po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a podporoval cíle americko-izraelské operace, nyní varuje před ekonomickými a bezpečnostními dopady konfliktu na Evropu.
Nová pravomoc
Babiš dostal novou pravomoc. Nyní bude jenom on rozhodovat, kdo a kam poletí vládním speciálem. Vláda tak rozhodla krátce po výletu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na zahájení paralympiády. Opozice nejen že nedostala téměř žádné funkce ve Sněmovně, Vít Rakušan se opakovaně marně pokouší stát se místopředsedou dolní komory. Teď už ani žádné rajzování.
Martin Kupka chce tomuto řádění vládní trojkoalice udělat přítrž. Představil svou stínovou vládu. Členy jeho dream teamu budou matadoři jako Petr Bendl, Pavel Drobil, Jan Skopeček, Martin Červíček nebo Jana Černochová. S touto čerstvou krví nyní Kupka napne plachty a pod heslem Připraveni převzít odpovědnost vypluje na zteč. Předvolební preference strany podle některých průzkumů již klesají pod patnáct procent.
Před sídlem ministerstva kultury se od nynějška budou konat každý všední den umělecká vystoupení. Za akci „Umění trvá“ může veřejnost poděkovat zdatnému vedení resortu pod Otou Klempířem, který se při jednání o rozpočtu smířil se škrty o 1,2 miliardy korun se slovy, šetřit musí každý. Stovky studentů na škrty v kultuře vyjádřili před sídlem resortu svůj názor, například sloganem Divadlo už jenom ve Sněmovně.