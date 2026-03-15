Trump zvažuje zaplavit trh „papírovou ropou". Šéf burzy varuje před „biblickou pohromou"

Trump zvažuje zaplavit trh „papírovou ropou“. Šéf burzy varuje před „biblickou pohromou“

Lukáš Kovanda
Administrativa Spojených státu zvažuje historicky bezprecedentní, riskantní zásah do světového trhu s ropou, aby tak snížila její cenu. Ta povážlivě stoupá v důsledku války v Perském zálivu, zejména kvůli praktickému uzavření Hormuzského průlivu. Ropa Brent včera uzavřela nad psychologickou hranicí 100 dolarů za barel.

Zásah by spočíval v masivní finanční spekulaci americké vlády na pokles ceny ropy, čili v takzvaném prodeji nakrátko. Ministerstvo financí USA by v rámci intervence prodalo obrovské množství termínových kontraktů na ropu, a to na burzách, jako je NYMEX (New York Mercantile Exchange). Tím by uměle zvýšilo nabídku ropy, což by termínové kontrakty na ni zlevnilo. Resort by vlastně zaujímal opačnou stranu obchodní pozice, než jaká náleží investorům sázejícím na vzestup cen ropy. Vláda by se snažila je vlastní masivní intervencí „vylekat“, aby své spekulace opustili. Tím by odpadl či alespoň ochabl klíčový zdroj růstu cen ropy. V podstatě by totiž byla nahlodána spekulativní složka světové poptávky po ropě.

Spekulace na pokles – neboli prodej nakrátko – obecně představuje investiční strategii, při níž si investor vypůjčí vybrané aktivum, například akcie, které obratem na burze prodá. Jak název napovídá, sází na to, že se cena daného aktiva propadne. Jakmile se tak stane, v dostatečném rozsahu, nakoupí jej zpět, za nižší cenu, než za jakou prodával, a vrátí původnímu majiteli. Investor pak tedy inkasuje zisk z rozdílu mezi cenou, za níž prodával, a cenou, za kterou stejné aktivum odkupoval zpět. Od zisku samozřejmě musí odečíst výlohy spjaté s vypůjčením daného aktiva.

V tomto případě by si ale ministerstvo financí USA termínové kontrakty na ropu nikde nepůjčovalo. Termínový kontrakt totiž není akcie. Obrazně řečeno, ministerstvo by přišlo na burzu a zakřičelo: „Prodám 1000 barelů ropy s dodáním v srpnu za 80 dolarů za barel.“ Takových příslibů lze na počítači vytvořit ve vteřině miliony. Teprve tehdy, když ministerstvo uslyší odezvu, „Kupuji!“, ze strany banky či nějakého spekulanta, vzniká kontrakt. Dochází na „plácnutí si“, slib je stvrzen, vzniká nový kontrakt, závazek, v tomto případě státu. Který zní na nižší cenu, než jaká je nynější tržní a sugeruje trhu dojem, že v nadcházejících měsících cena klesne. Z úrovně kolem 100 dolarů za barel na 80.

Psychologická hra

Ministerstvo financí by pochopitelně nemělo v úmyslu barel ropy v srpnu za 80 dolarů skutečně dodat. Jde o psychologickou hru, jejímž cílem není učinit z vlády USA burzovního obchodníka s ropou, nýbrž stlačit její tržní cenu. Ministerstvo by tedy převážně prodávalo pouze sliby – kontrakty –, že fyzické barely v budoucnu dodá, třeba právě letos v srpnu. Dramaticky by tak navýšilo nabídku ropy na burze, i když by se jednalo jen o ropu „papírovou“. Ta by ale na burze jaksi „splynula“ s kontrakty na ropu skutečnou, takže ve výsledku by se mohlo podařit vsugerovat trhu dojem, že Hormuzský průliv snad jakoby ani uzavřený vlastně nebyl, když existuje stále tak značná nabídka ropy, resp. kontraktů na ni.

Americké ministerstvo financí by k uskutečnění této psychologické manipulace využilo fond Exchange Stabilization Fund, který má k dispozici stovky miliard dolarů k případným intervencím na měnových trzích. Burza by tedy resortu financí USA otevření příslušných pozic na prodej termínových kontraktů na ropu umožnila, neboť resort by mohl jasně doložit, že má dostatek prostředků na burzovní zálohu, takzvaný margin. Kapitál ministerstva financí USA je navíc teoreticky neomezený – má v zádech „tiskárnu dolarů“ –, takže by se úřad v krajním případě nemusel spoléhat pouze na prostředky uvedeného fondu.

Na světovém trhu s ropou by se tedy zjevil velký obchodník s vlastně bezednou kapsou, který by navíc tedy sázel na pokles cen ropy, čímž by mohl „zviklat“ všechny ostatní, vesměs menší obchodníky, nikoli totiž již s kapsou bezednou, kteří by pak své investiční sázky na vzestup cen ropy přehodnocovali, korigovali, omezovali, nebo dokonce ukončovali, čímž by vznikl tlak na pokles, či alespoň zbrzdění růstu cen ropy. S termínovými kontrakty na fyzické dodání příslušné suroviny, jakou je třeba právě ropa, se zpravidla obchoduje tak, že se nepředpokládá skutečné fyzické převzetí – jde hlavně o spekulaci na růst či pokles ceny. Pokud by přesto kontrakty vypršely a ministerstvo financí USA muselo barely fyzicky dodat, americká administrativa by mohla teoreticky využít své Strategické ropné rezervy USA, největší na světě.

Přesto by se mohlo stát, že by nasmlouvané ropné kontrakty vlády USA převýšily objem amerických ropných rezerv, takže by se jednalo o nezákonný takzvaný nekrytý prodej nakrátko (čili naked short selling). Naprostá většina obchodů s termínovými kontrakty na suroviny se však uzavírá finančním, „papírovým“ vyrovnáním ještě před vypršením, aniž by tedy k fyzickému plnění kdy došlo. V případě prodeje „papírové ropy“ Trumpovou administrativou by k finančnímu vyrovnání došlo tak, jak vše začalo, tedy opět „papírově“. Místo aby ministerstvo financí USA bylo barely skutečně nuceno dodat, zpravidla by jen odkoupilo zpět, ještě před jeho vypršením, daný termínový kontrakt – vzalo by si zpět svůj „slib“. Pokud by cena kontraktů na ropu i třeba díky intervenci vlády USA ještě navíc dostatečně klesla, státu by se vlastně tato specifická podoba spekulace na pokles vydařila učebnicově, neboť by termínové kontrakty vykupoval zpět levněji, než za kolik je prodával.

Pokud by se Trumpova administrativa do krátkých prodejů papírové ropy vskutku pustila, číhá na ni ovšem řada rizik. Spekulace na pokles je obecně riziková v tom, že související ztráty jsou teoreticky neomezené, mohou jít třeba do tisíců procent, na rozdíl od spekulace na vzestup, při níž ztráta nemůže nikdy přesáhnout úroveň 100 procent (například cena akcie v nejhorším klesne na nulu, nikdy ne do záporu). Jestliže by cena ropy nadále rostla, i přes intervenci vlády USA, administrativa by musela kontrakty odkupovat zpět za vyšší cenu, než za jakou je prodávala, což by znamenalo ztrátu, jež by potenciálně mohla být masivní.

„Pomoc“ od Ruska

K takové masivní ztrátě by Trumpově administrativě mohlo „pomoci“ třeba i Rusko. Tím, že by si našlo nějakou záminku, proč zrovna svůj ropný vývoz na světové trhy přiškrtit.

Hlavní ale je, že světový trh s ropou je opravdu mohutný, takže je otázkou, zda by jej mohl jeden jediný hráč, byť s hypoteticky bezednou kapsou, totiž ministerstvo financí USA, delší dobu „papírovými sliby“ manipulovat k obrazu svému. Dříve či později by se trh dovtípil, že fyzicky barely pořád chybějí a manipulaci by déle již nepodléhal. Dostavila by se potenciálně „pohroma biblických rozměrů“, jak před zvažovaným zásahem do světového trhu s ropou varuje Terrence Duffy, generální ředitel burzovní skupiny CME Group.

Ukrajina je pro nás legitimní cíl útoků, zní z Teheránu

Ukrajina je pro nás legitimní cíl útoků, zní z Teheránu
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina se kvůli dodávkám svých dronů Izraeli stala pro Írán legitimním cílem útoků. Uvedl to předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí. Írán v odvetě na americko-izraelský útok podniká dronové a jiné údery proti řadě zemí v regionu, Ukrajina jim nabídla pomoc s protidronovou ochranou. Dodávky do Izraele však nepotvrdila.

Írán je jedním z nejbližších spojenců Kremlu a po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů včetně dronů Šáhed. Ty Rusko denně vysílá na Ukrajinu v počtu desítek až stovek kusů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a Spojených států 11 žádostí o pomoc s protidronovou ochranou. Ta se díky bojovým zkušenostem z rusko-ukrajinské války řadí k nejlepší na světě.

„Tím, že poskytuje izraelskému režimu podporu v podobě dronů, se neúspěšná Ukrajina fakticky zapojila do války a v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů učinila celé své území legitimním cílem pro Írán,“ napsal Azízí na X. Bližší informace o dodávkách ukrajinských dronů Izraeli poslanec nesdělil.

Ukrajina je podle Zelenského připravena pozitivně reagovat na žádosti těch zemí, které „pomáhají chránit životy Ukrajinců a nezávislost Ukrajiny“. Některým žádostem již bylo podle něj vyhověno, žádnou konkrétní zemi ale nezmínil. V pátek americký prezident Donald Trump uvedl, že USA pomoc Ukrajiny před íránskými drony nepotřebují.

Související

PŘEHLEDNĚ: Sbormistr vs. Franz. Kde najdete filmy nominované na Českého lva

Český lev
Česká filmová a televizní asociace - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Již za pár hodin se diváci dozví, který snímek získá Českého lva pro nejlepší film roku 2025. Nejvíce nominací posbíral životopisný snímek o Franzu Kafkovi Franz, k favoritům patří také Sbormistr inspirovaný kauzou zneužívání dívek v dětském sboru. Všechny snímky nominované v hlavních kategoriích jsou již dostupné ke streamování. Kde najdete jednotlivé filmy bojující o titul film roku?

Franz (15 nominací)

Působivý příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky, který dokázal fascinujícím způsobem předběhnout svou dobu. Vegetarián, workoholik, introvert, outsider, milenec v dopisech a úředník v noční můře. Franz je plný fantazie, humoru, bolesti, a vnitřního světa muže, který ve svých knihách definoval moderní existenciální úzkosti, a i sto let po své smrti zůstává zrcadlem našich nejhlubších strachů a tužeb. Režisérka Agnieszka Holland skládá kaleidoskop událostí z fragmentů, snů, dopisů a dochovaných příběhů. Vzniká tak smyslově intenzivní portrét muže, který nikdy nepřestal hledat sám sebe - a právě tím se dotkl něčeho podstatného v nás všech.

Dostupné na Netflixu

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Sbormistr (13 nominací)

Svět dospívajících zpěvaček, prestižní koncerty a turné po vysněné Americe, to je proslulý dívčí sbor, do nějž se na začátku 90. let touží dostat i třináctiletá Valerie (Kateřina Falbrová). Během přelomové sezóny se musí vyrovnat s nadanými konkurentkami včetně své starší sestry Lucie (Maya Kintera) a získat si respekt obdivovaného sbormistra (Juraj Loj). Křehké našlapování okolo tvůrčího vztahu s autoritou, jejíž metody není Valerie schopna dohlédnout, se může ale snadno vymknout.

Dostupné na Netflixu

Karavan (11 nominací)

Slunce, moře, nemuset nic. Pětačtyřicetileté Ester to po letech péče o syna Davida s mentálním postižením připadá jako sen. Přijímá proto pozvání přátel přijet za nimi do Itálie. V cizím prostředí je ale David nepředvídatelný, plný emocí, působí problémy. Ester nechce být nikomu na obtíž, nastartuje proto starý, odstavený karavan a vyrazí sama se synem na cestu napříč Itálií. Žádný plán, povinnosti, jen oni dva. Do jejich života vpadne bezprostřední Zuza, před kterou mohou být sami sebou. Ester si také díky ní uvědomí, že její syn už není dítětem, a konečně najde odvahu chtít od života i něco pro sebe. Film Karavan je poetická road movie o svobodě, různých podobách lásky, o agresivní touze začít konečně žít, nejen přežívat.

Dostupné na DaFilms

Eva Čerešňáková a Rey Koranteng
video
Aktualizováno

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Newstream TV

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Michal Nosek

Přečíst článek

Letní škola, 2001 (9 nominací)

Léto 2001. Sedmnáctiletý Kien se zářivě červeným účesem se po deseti letech ve Vietnamu vrací k rodině do tržnice v Chebu. Místo vřelého přivítání ho čeká odcizený otec, ustaraná matka a mladší bratr, který mu nic nedaruje. Mezi nažehlováním pokémonů na trička, drilováním češtiny a randěním u jezera vyplouvá na povrch tajemství, jehož odhalení převrátí život tržnice vzhůru nohama... S lehkostí a vtipem vyprávěný snímek režiséra Dužana Duonga přináší autentický pohled do komunity očima první vietnamské generace, která v Čechách vyrostla.

Dostupné na HBO Max

Nahoře nebe, v dolině já (7 nominací)

Nahoře nebe, v dolině já vypráví příběh patnáctiletého Enriqueho, který vyrůstá se svou babičkou v zapomenuté slovenské vesnici, zatímco jeho matka Martina pracuje ve vzdáleném městě a jen zřídkakdy si najde čas zajet za svým synem. Léto ubíhá pomalu a vytáhlý Enrique si zkracuje čekání na mámu ježděním na babetách a drobnými lumpárnami s kamarády. Zároveň svědomitě plní matčiny úkoly – zpočátku bez otázek, ale brzy začne tušit, že nejsou tak nevinné, jak se zdálo. Ve vesnici se o Martině šíří pomluvy a Enrique postupně začíná pochybovat o obrazu, který si o své matce vytvořil.

Dostupné na DaFilms

Dvě pražská kina jsou mezi stovkou nejlepších na světě

Enjoy

Pražská kina Lucerna a Edison se dostala do žebříčku 100 nejlepších kin světa podle magazínu Time Out. Ocenění získala především za atmosféru, architekturu a dramaturgii.

ČTK

Přečíst článek

Na černé listině Ferrari. Tyto celebrity si nové auto z Maranella nekoupí

Na černé listině Ferrari. Tyto celebrity si nové auto z Maranella nekoupí

Enjoy

Koupit si Ferrari není vždy jen otázka peněz. Zatímco některé modely jsou dostupné každému, kdo si je může dovolit, ty nejexkluzivnější si italská automobilka pečlivě rezervuje pro dlouholeté zákazníky. A pak existují i lidé, kteří se podle zákulisních informací ocitli na neformální „černé listině“ – a nové auto z Maranella už si pravděpodobně nikdy nekoupí. Mezi nimi se objevují i známá jména světového showbyznysu.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

