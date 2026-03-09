Vyberte si z našich newsletterů

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Dalibor Martínek
Martin Kupka představil stínovou vládu. Popravdě, jeho voliči zřejmě čekali víc. Trochu větší fičák, ne takový čajíček. ODS představila mix nových tváří a matadorů. Zasloužilé straníky nelze v ODS opomíjet. Ale co to přinese rozvoji země? Andrej Babiš může zůstat v klidu.

Nejvíc se minulé vládě vyčítalo, že nedbá o běžného občana. A také, že v ní nesedí žádný skutečný expert na hospodářskou politiku. Kupka po svém zvolení za předsedu ODS hlásil, že prioritou strany bude podpora podnikání. Nová stínová vláda však žádná esa ekonomiky či průmyslu, která by mohla konkurovat neúnavnému Karlovi Havlíčkovi, nepřinesla.

Je celkem jedno, kdo bude ministrem kultury nebo životního prostředí. To jsou pro chod státu okrajové resorty, které sice rozdělují miliardy korun, ale mohly by vlastně fungovat samospádem, klidně jako odbory ministerstva financí. To však nejde, je potřeba uspokojit požadavky členské základny na pozice obnášející využívání limuzíny s majáčkem. To je u všech stran stejné.

Koho nabízí ODS?

Klíčové je, kdo by měl být motorem vlády, kdo bude řídit ekonomické resorty. Koho nabízí ODS? Na ministerstvo průmyslu politického matadora Pavla Drobila. To proti Karlu Havlíčkovi rozhodně nevyvolává nějaký wow efekt. Drobil je právník, v ODS pětadvacet let, za Nečase ministr životního prostředí. Jeho zkušenosti s průmyslem? Před dvanácti lety založil investiční společnost Anacot Capital, která kupuje průmyslové podniky.

Jan Skopeček jako ministr financí, to je proti Aleně Schillerové jako když nula od nuly pojde. Skopeček sice vystudoval ekonomii, ale zůstal u akademických znalostí, víc se věnoval politice. V ODS od jednadvaceti let, před dvaceti lety se stal poradcem prezidenta Václava Klause, následně šéfem think tanku CEP. Jak kdysi prohlásil prostořeký Andrej Babiš v jednom diskusním pořadu, Skopeček nikdy nepostavil ani psí boudu. Vlastně měl pravdu.

Žádný dream team

Ministrem dopravy relativně mladý Jakub Stárek, absolvent andragogiky a nyní starosta Prahy 6. Stínovým ministrem zemědělství sněmovní mazák Petr Bendl. Absolvent strojní a textilní vysoké školy byl ministrem dopravy za Topolánka a zemědělství za Nečase. Hejtmanem středočeského kraje před Rathem, ve Sněmovně poprvé před téměř třiceti lety. Čím se zapsal do historie na zemědělství? Bojoval za nesnižování přímých plateb zemědělcům, koketoval například se zdaněním tichých vín, takový politický evergreen. Žádné daně nakonec nebyly. Expolicista Červíček na vnitro nebo Černochová znovu na obranu, to nejsou žádná překvapení. ODS nepředstavila žádný dream tým, ani žádné převratné myšlenky.

Děsivě působí, že stínová vláda už mluví v případě volebního vítězství o „reformách“. Proboha, nikdo nechce neustálé reformy. Reforma by mělo být pro politiky sprosté slovo. Dobré konkrétní myšlenky, jejich propagace a prosazování, proč ne. Ale další reformu hospodářské politiky, daňového systému, zdravotnictví nebo školství? To snad ne. Není divu, že se předvolební preference strany postupně propadají, aktuálně ji v některých průzkumech předhánějí Starostové.

Okamura s Babišem si mohou oddechnout. Potvrzeno, následující čtyři roky si odbydou ne v teplácích, ale v limuzínách s majáčky. Babiš kvůli svému prospěchu v minulosti obcházel zákon, ostatně rozpočet porušující platný zákon o rozpočtové odpovědnosti ho netrápí ani teď. Okamura si za sázku na nízké pudy voličů také vysloužil trestní stíhání.

Řečeno s Trumpovým přízvukem: Jsou to velmi, velmi špatní lidé. Že je sněmovna soudům nevydá, bylo jasné předem. Vznikl tak precedens. Každý trestně stíhaný se na ně nyní může odkázat a tvrdit, stejně jako oni, že justice v Česku je nedůvěryhodná. Faktem však je, že „každému“ to nepomůže, protože „každý“ nemá majáček.

Jaká bude reakce USA?

Andrej Babiš si možná myslel, že když koupí F-35 a Macinka se skamarádí s Trumpem, máme všechno v suchu. Bohužel, když někdo začne vynikat, je na něj vidět. Babiš se chce blýsknout tím, že bude mít nejnižší výdaje na obranu ze všech členů NATO. V době, kdy všichni zbrojí a Rusové i Američané mají válečný apetit. Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick připomněl vládě, že to není nejlepší nápad. Babiš tvrdošíjně trvá na svém. Nejsou peníze a  ANO chce mír, ne válku. Aby se občané měli dobře. Je idealismus myslet si, že se Česku „zrada kamarádů“ vyplatí.

Šéf Starostů Vít Rakušan se ani na třetí pokus nestal místopředsedou Sněmovny. Možná se o post přihlásí i po čtvrté, a potom zas a znovu. Nepolepším se. Polepšit by se měla koalice a přestat válcovat sněmovní kulturu parním válcem arogance, pravil. Možná tu máme věčného kandidáta. Proč ne, pro Starosty dobrý prostor pro zviditelnění.

Do řeky unikly kyanidy a chrom

Nehoda se stala 20. září 2020. Do Bečvy pronikla zprvu neznámá látka. Rozbory odhalily kyanidy a šestimocný chrom. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a zničil podmínky pro život organismů na desítkách kilometrů toku. Do kafilerie bylo odvezeno přes čtyřicet tun ryb, rybáři však odhadovali, že skutečný počet uhynulých mohl být až dvojnásobný.

Podezření padlo nejdříve na chemičku Deza, tehdy patřící do svěřenského fondu úřadujícího premiéra. Firma možnost, že by únik pocházel z jejího provozu, od počátku odmítala. Soudy v roce 2024 pravomocně rozhodly, že za havárii mohla společnost Energoaqua.

Deník Referendum se případem od počátku zabýval a podle soudkyně odvedl dobrou práci. „Skutečně se jedná o otázku, která ve společnosti rezonovala a v určitých aspektech rezonuje dodnes. Vznikly tam pochybnosti o řádnosti a včasnosti vyšetřování, zejména odběru vzorků. Nepochybně k objasnění havárie a k jejímu řádnému vyšetření přispěla právě i investigativní činnost žalobkyně,“ uvedla Šumová.

Deník v žalobě požadoval, aby mu stát kvůli výrokům zaplatil 800 tisíc korun, podle soudkyně je však tato částka nepřiměřeně vysoká. Podle šéfredaktora a vydavatele Deníku Referendum Jakuba Patočky proto médium zváží další postup. „Myslím si, že ta společenská nebezpečnost a závažnost dopadů útoků tohoto druhu na média zvlášť v dnešní společenské situaci by měla být hodnocena v té míře, jakou jsme požadovali,“ řekl po skončení jednání Patočka. Právní zástupce ministerstva financí uvedl, že nemá pravomoc se k případu vyjadřovat.

