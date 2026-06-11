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newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Národní rozpočtová rada si říká o své zrušení

Dalibor Martínek: Národní rozpočtová rada si říká o své zrušení

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Národní rozpočtová rada vznikla v roce 2017, za premiérování Bohuslava Sobotky. Měla to být ukázka „objektivnosti“ vlády. Máme tady experty na rozpočet, můžete být občané v klidu, výdaje státu jsou pod kontrolou. Bylo to politické sdělení. Jenže tento nezávislý orgán se trochu utrhl ze řetězu. Aktuálně říká vládě, že moc utrácí. Nepěkná slova se těžko poslouchají.

Vláda dala, vláda také může vzít. Nikde není psáno, že Národní rozpočtová rada tady bude do nekonečna. Byl tu například i poradní orgán vlády, takzvaný NERV, a kde je mu konec.

Mojmír Hampl, šéf rozpočtové rady, si tuto determinaci uvědomuje. Dokud jeho rada funguje, dělá svou práci. A to v tento okamžik znamená, že zásobuje veřejnost ne příliš povzbudivými informacemi. Hlásá pravdu.

Schodek mimo bezpečnou zónu

V poslední zprávě rady se například píše, že příští rok očekává rada schodek veřejných financí okolo tří procent HDP. „Konečná výše bude kriticky záviset na případných dalších přijatých diskrečních opatřeních vlády na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu.“

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Money

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

ČTK

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Jinými slovy, která by členové rady ve své diplomatické a striktně ekonomické řeči nepoužili je, že současná vláda vede svým utrácením zemi mimo maastrichtská kritéria.

Což znamená dvě věci. Za prvé, o euro tedy nemáme zájem. Takže nemusíme maastrichtská kritéria naplňovat. K tomuto přístupu se lze postavit různě. Podle průzkumů má asi 70 procent Čechů rádo svou korunu, nechce euro, a věří vedení České národní banky, že pomocí kurzu koruny k euru ohlídá cenovou hladinu v Česku. Zní to možná složitě, prostě máme rádi korunu. A Babiš to ví.

Politika místo pravidel

Druhou linií uvažování o veřejných výdajích je fakt, že vláda přijala myšlenku, že ji euro nezajímá. Potřebuje utratit tolik peněz, kolik se ji zlíbí. Bez ohledu na kritéria. Bez ohledu na Národní rozpočtovou radu. Protože v Česku nyní vládne jenom jeden řád. Ten politický. Utrácet, bez ohledu na cokoliv.

Další detail. Rada tvrdí, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun. Výrazným faktorem bude navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. V řeči úřadu tato částka „výrazně převyšuje standardní navýšení dle valorizačního vzorce, které by mělo pro státní rozpočet příští rok dopad okolo tří miliard korun.“

Takže zpátky a dokola. Hampl popisuje realitu. Ta je děsivá rozsahem, v němž stát utrácí peníze, které nemá. Babiš brzy nebude chtít slyšet, kdo je Hampl. Mojmír Hampl není naivní, tento způsob uvažování dobře zná. Už mu čelil mnohokrát. Nyní si okatě říká o svůj konec.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

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Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard
Profimedia
ČTK
ČTK

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, což by znamenalo čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

„NRR na základě k dnešnímu dni dostupných dat kalkuluje, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun,“ uvedla NRR.

Udržení schodku pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP), které vyžadují rozpočtová pravidla Evropské unie, v minulosti slibovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice tří procent HDP. Poukázala přitom na návrh fiskálně-strukturálního plánu, který hovoří o možném pokrytí vyššího schodku únikovou doložkou. Tu EU umožňuje využít při zvýšených výdajích na obranu.

„NRR upozorňuje, že konstrukce evropské únikové doložky vládě ČR umožňuje i při obranných výdajích pod dvě procenta HDP překročit stanovené saldo o zhruba 0,3 až 0,4 procenta HDP,“ uvedla rada ve stanovisku.

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Kritika uvolnění pravidel

NRR ve svém stanovisku rovněž kritizovala uvolnění rozpočtových pravidel, které navrhla vládní koalice a které nyní projednává Parlament.

Upozornila, že po schválení změn budou v Česku platit unijní rozpočtová pravidla, která jsou mírnější než dosud platná národní úprava.

„Smysl národních fiskálních pravidel spočívá především v tom, aby se české veřejné finance držely v teritoriu, jež je bude dostatečně chránit před nárazem na pravidla unijní, respektive než dlouhodobou udržitelnost českých veřejných rozpočtů začnou efektivně vymáhat finanční trhy,“ uvedla rada.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Schillerová: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos

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Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.

ČTK

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Stát si půjčuje dráž

Rada upozornila rovněž na zvýšení výnosu desetiletého státního dluhopisu. „V současnosti se přibližuje pětiprocentní hranici, tedy úrovni na dohled té, která byla v minulosti dosažena zejména v obdobích mimořádných finančních a geopolitických otřesů,“ uvedla NRR.

Připomněla, že vyšší výnosy dluhopisů zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu.

„Úrokové náklady by se měly v následujících letech zvýšit až na 1,6 procenta HDP,“ uvedla rada.

Nezávislý dohled nad rozpočtem

Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její členy schvaluje Sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky.

Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí

Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí
Profimedia
nst
nst

Britská skupina Frasers, za níž stojí miliardář Mike Ashley, už drží v Hugo Boss zhruba 26 procent. Teď chce koupit i zbytek. Nabízí 38 eur za akcii, celkem tedy asi dvě miliardy eur. Trhu se to jeví jako málo, akcie po oznámení prudce vzrostly.

Hugo Boss se může stát další značkou v rozrůstajícím se impériu britské skupiny Frasers. Ta už vlastní mimo jiné Sports Direct a House of Fraser a podíly drží také v Asosu, Debenhams nebo Currys. Teď chce získat kontrolu nad německou módní firmou známou obleky, prémiovou módou a parfémy.

Frasers podle CNBC nabídla 38 eur za akcii v hotovosti za ty akcie Hugo Boss, které ještě nevlastní. Celkově jde o nabídku v hodnotě 1,978 miliardy eur, tedy zhruba 48,5 miliardy korun. Frasers už v Hugo Boss drží přibližně 26procentní podíl a je jeho největším akcionářem.

Akcie Hugo Boss krátce po oznámení nabídky posilovaly. Dnes (čtvrtek) po poledni se akcie Hugo Boss na burze ve Frankfurtu nad Mohanem prodávaly za 39,98 eura, což bylo zároveň denní maximum. Proti středečnímu závěru vykazovaly růst o více než 9,6 procenta.

Dostaly se tak nad 38 eur, což je cena, kterou Frasers za každou akcii Hugo Boss nabízí. Akcie firmy Frasers v Londýně smazaly ranní ztráty a prodávaly se za více než 7,83 libry za kus, což byl nárůst o více než 1,6 procenta.

Hugo Boss nabídku nečekal

Hugo Boss uvedl, že nabídka nebyla s firmou předem koordinována. Představenstvo a dozorčí rada ji proto chtějí důkladně posoudit.

Právě nízká prémie je jedním z důvodů, proč se na trhu hned rozběhly spekulace, zda Frasers nebude muset cenu ještě zvýšit. Analytici Citi podle CNBC upozornili, že „skromná“ prémie může omezit další navyšování podílů, ale zároveň živit očekávání vyšší nabídky.

„Očekáváme mírný krátkodobý růst ceny akcií,“ uvedli analytici Citi podle CNBC.

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Proč Frasers o Hugo Boss stojí

Pro Frasers nejde jen o další nákup značky do portfolia. Britská skupina, kterou založil miliardář Mike Ashley, se v posledních letech snaží posunout od diskontnějšího sportovního retailu k prémiovějším zákazníkům.

Hugo Boss do této strategie zapadá. Značka má silné jméno v pánské módě, oblecích, vůních i prémiovém segmentu. Převzetí by Frasers dalo větší vliv na sortiment, distribuci i prezentaci značky.

Analytik Shore Capital David Hughes podle CNBC uvedl, že nabídka působí strategicky, protože Hugo Boss usiluje o pozici prémiové až luxusní značky. „Vypadá to jako příležitost získat pro Frasers strategicky relevantní značku za atraktivní ocenění,“ dodal Hughes.

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Sázka na prémiovějšího zákazníka

Frasers v prohlášení uvedla, že nadále podporuje růstovou strategii Hugo Boss i vedení firmy, včetně generálního ředitele Daniela Griedera a předsedy dozorčí rady Stephana Sturma.

Pokud transakce projde regulatorním schválením, má být dokončena ve druhé polovině roku 2026. Pro Hugo Boss by to znamenalo zásadní změnu vlastnické struktury. Pro Frasers naopak další krok v proměně z provozovatele sportovních obchodů ve skupinu, která chce mít silnější pozici v prémiové módě.

Zda bude nabídka 38 eur za akcii stačit, ale zatím jasné není. Akcie Hugo Boss se po oznámení obchodovaly nad nabízenou cenou, což obvykle naznačuje, že část investorů čeká lepší podmínky.

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