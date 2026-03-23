Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Dalibor Martínek
Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Kupkova strana narazila. V připomínkovém řízení Babišovo ministerstvo průmyslu lenivým mávnutím levé ruky uvedlo, že lidé jsou zvyklí nakoupit si potraviny den předem, a není proto potřeba měnit osvědčenou normu o zavírání obchodů. Asi má Havlíček pravdu, skutečně to není téma. Co hůř pro lídra opozice, ani odbory se za jeho návrh nepostavily. V jiných zemích Evropy je v neděli prostě zavřeno. Lidé s tím mají počítat.

Občanští demokraté svým návrhem chtěli ukázat, že jsou pořád na scéně, že bojují za zájmy podnikatelů. V tomto případě obchodníků. Po pravdě, obchodníkům je zcela jedno, zda se bude o vybraných státních svátcích prodávat nebo ne. Své marže si ohlídají bez ohledu na vrtochy politiků.

Poslanci ODS v důvodové zprávě píšou, že zákonné zavření obchodů o některých svátcích zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. To je velmi vyhraněné tvrzení, jde přece jenom o pár dní otvírací doby obchodů. Ano, lidé často nevědí, kdy jsou obchody otevřené a kdy zavřené. Život ani ekonomika na tom nestojí.

Je tady přece spousta jiných témat. Daně, budoucnost energetiky, podpora podnikání, bydlení, zdravotnictví, obrana. Cokoliv. Všechno, co se týká života lidí. Má snad někdo radit politické straně, co má uchopit, a jak to propagovat? Pokud nemá strana jasně definovány priority a cesty, jak jich dosáhnout, je zbytečná.

Nenasytný vlčák? Zatím jen unavené štěně

Martin Kupka, když byl zvolen lídrem ODS, prohlašoval, že jeho strana jako nenasytný vlčák půjde Babišově koalici po krku, že několikrát objede celou zem. No, zatím hlavní opoziční partaj působí jako unavené štěně. Snaha o otevření obchodů o svátcích je slabé kafíčko, o které vlastně nikdo nestojí. Navíc, návrh bez šance na úspěch. To nevypadá na ostrou opozici, která bude řezat do živého.

Občanští demokraté ztrácejí v předvolebních modelech, už je předbíhají Starostové. Andrej Babiš dál všechny válcuje v předvolebních průzkumech. Má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících. Martin Kupka ani desetinu. I o marketingu to je. Je však potřeba mít obsah, který se bude komunikovat. V ODS to už možná pochopili, ale zatím nic neudělali. Voliči demokratických stran jsou skeptičtí. Ani nová stínová vláda ODS s esy jako je poslanecký matador Petr Bendl nebo akademický ekonom Jan Skopeček nevzbuzují nadšený hýkot.

ODS se pořád neprobrala z komatu, žije z minulosti, nenabízí budoucnost. Propadá se, není ostrá, nemá téma. Její voliči se smutně rozhlížejí po politickém spektru. Oportunisté již utekli k Babišovi, extrémisté k Macinkovi. Zbytek jede na setrvačník nebo rezignuje na svou občanskou volební povinnost.

Ve společnosti je přetlak. Dvě stě tisíc lidí na Letné je toho důkazem. Čeká se na nového spasitele před oligarchizací a hulvátstvím. Největší opoziční strana zatím spí. Otevírací doba obchodů není tématem, které by probudilo společnost z rezignace nad postupným ovládáním státu vypočítavým pragmatikem. Rukavice je hozená, ODS ji nezvedá.

Hubatý chlapec Macinka ještě stihnul zazpívat na hrobě nebožtíka komickou píseň. Demokracii podle něj neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny neschopné přijmout výsledky voleb, uvedl šéf strany, která vyzobla z voličského spektra necelých sedm procent pravého okraje. Účastníkům „agitační akce“ popřál, aby si užili pocit liberální sounáležitosti.

Babiš s Macinkou uštědřili prezidentu Pavlovi další veřejnou facku, když Babiš bez konzultace s prezidentem oznámil, že na důležitý červencový summit NATO v Turecku poletí on a Macinka, a ne prezident. Na situaci jsou dva náhledy. Babiš tvrdí, že lépe vysvětlí postoj vlády ke zbrojení. Oponenti v tom vidí křivárnu, pokračování boje trucovitého Macinky proti Pavlovi. Pro druhou verzi hraje fakt, že se prezident rozhodnutí vlády dozvěděl z médií.

Babiš chce prý partnerům na summitu vysvětlit, proč Česko nemůže zbrojit a raději se nechá chránit. Už jsme to slyšeli, minulá vláda prý vybílila kasičku, nejsou peníze. Asi proto Babiš v rozpočtu na poslední chvíli ještě vyškrábl peníze na sportovce. O důchodcích se nikdo nebaví. Jen obrana utřela. Hezky se budou pohádky o české chudobě poslouchat třeba zástupcům Bulharska, Slovenska nebo Rumunska. Ti všichni zbrojí víc.

Vítr získává podporu: většina Čechů chce rozvoj větrné energie

Jedna ze dvou větrných elektráren u Věžnice na Havlíčkobrodsku
ČTK
nst
nst

Téměř polovina Čechů by neměla problém s tím, kdyby několik kilometrů od jejich domova vyrostla větrná elektrárna. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM/MARK. Podpora větrné energetiky je ale stále rozdělená a výrazně ji ovlivňují konkrétní podmínky, například finanční kompenzace.

V modelové situaci, kdy by větrná elektrárna stála pět kilometrů od bydliště, by s její výstavbou souhlasilo 49 procent lidí, zatímco 38 procent by bylo proti. Ještě vyšší je podpora obecného rozvoje větrné energie v Česku, který by podpořilo 56 procent dotázaných. Proti je zhruba čtvrtina.

Zastánci větrných elektráren nejčastěji oceňují jejich ekologičnost, přínos k energetické soběstačnosti a možnost levnější elektřiny. Odpůrci naopak upozorňují na zásah do krajiny, hluk nebo problémy spojené s likvidací turbín po skončení jejich životnosti. Část lidí také pochybuje o tom, zda má Česko dostatek větru.

Postoj veřejnosti by mohly změnit konkrétní benefity. Více než dvě pětiny lidí uvedly, že by jejich souhlas zvýšily přímé odměny pro domácnosti, například kompenzace, sleva na energiích nebo podíl na zisku z provozu. Další zhruba třetina by uvítala jasná pravidla pro vzdálenost elektráren od obydlí, příjmy pro obce nebo nezávislá měření hluku. Naopak 15 procent lidí uvedlo, že by jejich názor nezměnilo nic.

Z hlediska oblíbenosti jednotlivých zdrojů energie si větrné elektrárny vedou poměrně dobře. Pozitivně je hodnotí 75 procent dotázaných, což je třetí místo za vodní a solární energií. Převahu kladných hodnocení má i jaderná energie, zatímco nejhůře vnímána je uhelná energetika.

Slabý rozvoj větrníků v Česku

Navzdory relativně vysoké podpoře veřejnosti patří Česko v rozvoji větrné energetiky k nejpomalejším v Evropě. Loni se na kontinentu instalovalo 19,1 gigawattu nových větrných elektráren, zatímco Česko přidalo jen 13 megawattů, tedy pouhých 0,07 procenta. V tuzemsku je aktuálně přes 200 větrných elektráren s celkovým výkonem 372 MW, které se na výrobě elektřiny podílejí zhruba jedním procentem.

Celkově se v Česku loni vyrobilo 71,4 terawatthodiny elektřiny, přičemž dominantní roli mají jaderné zdroje s podílem přes 42 procent. Větrná energie se na výrobě podílela méně než jedním procentem.

Průzkumu STEM/MARK se letos v březnu zúčastnilo 516 respondentů starších 18 let.

