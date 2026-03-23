Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar
Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.
Kupkova strana narazila. V připomínkovém řízení Babišovo ministerstvo průmyslu lenivým mávnutím levé ruky uvedlo, že lidé jsou zvyklí nakoupit si potraviny den předem, a není proto potřeba měnit osvědčenou normu o zavírání obchodů. Asi má Havlíček pravdu, skutečně to není téma. Co hůř pro lídra opozice, ani odbory se za jeho návrh nepostavily. V jiných zemích Evropy je v neděli prostě zavřeno. Lidé s tím mají počítat.
Občanští demokraté svým návrhem chtěli ukázat, že jsou pořád na scéně, že bojují za zájmy podnikatelů. V tomto případě obchodníků. Po pravdě, obchodníkům je zcela jedno, zda se bude o vybraných státních svátcích prodávat nebo ne. Své marže si ohlídají bez ohledu na vrtochy politiků.
Poslanci ODS v důvodové zprávě píšou, že zákonné zavření obchodů o některých svátcích zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. To je velmi vyhraněné tvrzení, jde přece jenom o pár dní otvírací doby obchodů. Ano, lidé často nevědí, kdy jsou obchody otevřené a kdy zavřené. Život ani ekonomika na tom nestojí.
Je tady přece spousta jiných témat. Daně, budoucnost energetiky, podpora podnikání, bydlení, zdravotnictví, obrana. Cokoliv. Všechno, co se týká života lidí. Má snad někdo radit politické straně, co má uchopit, a jak to propagovat? Pokud nemá strana jasně definovány priority a cesty, jak jich dosáhnout, je zbytečná.
Nenasytný vlčák? Zatím jen unavené štěně
Martin Kupka, když byl zvolen lídrem ODS, prohlašoval, že jeho strana jako nenasytný vlčák půjde Babišově koalici po krku, že několikrát objede celou zem. No, zatím hlavní opoziční partaj působí jako unavené štěně. Snaha o otevření obchodů o svátcích je slabé kafíčko, o které vlastně nikdo nestojí. Navíc, návrh bez šance na úspěch. To nevypadá na ostrou opozici, která bude řezat do živého.
Občanští demokraté ztrácejí v předvolebních modelech, už je předbíhají Starostové. Andrej Babiš dál všechny válcuje v předvolebních průzkumech. Má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících. Martin Kupka ani desetinu. I o marketingu to je. Je však potřeba mít obsah, který se bude komunikovat. V ODS to už možná pochopili, ale zatím nic neudělali. Voliči demokratických stran jsou skeptičtí. Ani nová stínová vláda ODS s esy jako je poslanecký matador Petr Bendl nebo akademický ekonom Jan Skopeček nevzbuzují nadšený hýkot.
ODS se pořád neprobrala z komatu, žije z minulosti, nenabízí budoucnost. Propadá se, není ostrá, nemá téma. Její voliči se smutně rozhlížejí po politickém spektru. Oportunisté již utekli k Babišovi, extrémisté k Macinkovi. Zbytek jede na setrvačník nebo rezignuje na svou občanskou volební povinnost.
Ve společnosti je přetlak. Dvě stě tisíc lidí na Letné je toho důkazem. Čeká se na nového spasitele před oligarchizací a hulvátstvím. Největší opoziční strana zatím spí. Otevírací doba obchodů není tématem, které by probudilo společnost z rezignace nad postupným ovládáním státu vypočítavým pragmatikem. Rukavice je hozená, ODS ji nezvedá.