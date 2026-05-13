Dalibor Martínek: Vláda chystá regulaci Airbnb. Bez bonzáků se neobejde

Dalibor Martínek
Vláda chystá opatření, které má regulovat takzvané sdílené ubytování. Typicky přes známé platformy Airbnb, Booking nebo Tripadvisor. Na ministerstvu pro místní rozvoj se líhne návrh zákona, podle kterého by se měl monitorovat tento způsob ubytování. Do koaliční rady by měl jít návrh v červnu.

Ministerstvo pracuje na řešení, podle kterého by se lidé, kteří ubytování nabízejí, měli registrovat do elektronického systému e-Turista a získat tak registrační číslo. Poté na bázi pravidelných reportů hlásit počet ubytovaných osob. „Musíme zavést registr ubytovaných v krátkodobém režimu, ukládá nám to směrnice EU. Bude to v rámci aplikace e-Turista, produkt je hotov,“ uvedl na veřejné diskusi v Poslanecké sněmovně Stanislav Dvořák z ministerstva pro místní rozvoj.

Ubytovací jednotky budou mít identifikační čísla. Data budou sloužit jako podklady pro vybírání poplatků. Vývoj aplikace stál podle Dvořáka třicet milionů korun a nyní se rozhoduje o tom, jaký objem dat se do ní bude vkládat. Existují dvě varianty, základní a robustní. O verzi rozhodne vláda.

V Česku se přes elektronické platformy ročně ubytovávají miliony zahraničních turistů. Podle statistického úřadu to například v roce 2024 bylo přes deset milionů. Zástupci centra Prahy, Českého Krumlova nebo horských středisek si dlouhodobě stěžují, že v tomto typu ubytování panuje chaos. Majitelé neodvádějí místní poplatky, nekale konkurují hotelům, a přitom zdarma využívají veřejný servis, třeba odvoz odpadu.

„Masivní rozvoj krátkodobého ubytování představuje bezpečnostní problém pro centra měst. Z centra Prahy mizí rodilí Pražané. Byty kupují zahraniční investoři s cílem maximalizace profitu, bez kontroly. Policie každý den řeší agresivní chování pod vlivem alkoholu,“ tvrdí Robert Králíček, poslanec za ANO. Připravovaná legislativa má vymezit podmínky pro fungování elektronických platforem krátkodobých pronájmů.

Je tu ovšem jeden zásadní problém. Záměr neřeší dlouhodobou díru v systému. Pokud se totiž provozovatel ubytování do systému nepřihlásí, nemají úřady možnost se o jeho činnosti vůbec dozvědět. Tento stav je nyní zcela běžný. „Každý, kdo provozuje tuto službu, má ohlašovací povinnost. Když ji nesplní, nelze ho dohledat, pokud ho někdo neudá,“ uvedl Giancarlo Lamberti, zastupitel Prahy 1.

A dokonce, i když úřady zjistí nepovolené ubytovávání, což je podnikání, nemají páky ho účinně zarazit. Vymahatelnost práva je nízká. Jak tvrdí Lamberti, v centru města je provozovatelů, kteří nabízejí svůj byt turistům, stovky, možná tisíce. A úřad nemá kapacitu se každému jednotlivému případu věnovat tak, aby ho dotáhl k soudnímu rozhodnutí.

„Ani e-Turista nesplní očekávání“

Záměr ministerstva postavit systém na registraci podnikatelů se tak může ukázat jako velmi děravé síto. A co víc, bytová jednotka nemůže ke krátkodobému ubytování vlastně vůbec sloužit. Stavební povolení určuje byt jako místo pro bydlení, ne jako místo pro ubytování v rámci podnikání. Byt pro to nesplňuje řadu norem, například požárních. V hotelech musejí být nehořlavé koberce, záclony, musí tam být nouzový únik. To byty nesplňují a jsou šedou zónou, nekalou konkurencí hotelů. Aby mohl být pronajímán turistům, musel by projít rekolaudací. Což se neděje, většina takového ubytování se proto provozuje načerno.

„Podnikatel musí registrovat svou provozovnu. Stavební zákon neumožňuje v bytě ubytovávat,“ upozorňuje Petr Městecký z organizace Snesitelné bydlení v centru Prahy. Potíž podle něj je, že úřady nedokáží vymáhat platné zákony.

„Problém také je, že informace z aplikace e-Turista budou dostupné jen někomu, vůbec ne samosprávám, Praze. Ani stavební úřady nemají mít k datům podle návrhu přístup,“ kritizuje chystanou úpravu senátorka Hana Kordová Marvanová. Ta se problematice krátkodobého ubytování věnuje již osm let. Za tu dobu nevzniklo žádné funkční řešení. „Ani e-Turista nesplní očekávání,“ tvrdí.

Kdo by měl Česko zastupovat na summitu NATO? Většina Čechů by Macinku nechala doma

Petr Macinka
ČTK
nst
nst

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš z ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz, v němž se pro Babišovu účast vyslovilo 57 procent respondentů.

Zhruba polovina dotázaných by na setkání státníků ráda viděla také prezidenta Petra Pavla a ministra obrany Jaromíra Zůnu za SPD. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů má v průzkumu výrazně slabší podporu. Jeho cestu do Ankary si přeje méně než třetina oslovených.

Průzkum se uskutečnil od 8. do 11. května a zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let.

Spor mezi Hradem a vládou o účast na summitu NATO pokračuje i po páteční schůzce prezidenta Pavla a premiéra Babiše. Pavel trvá na tom, že by měl být součástí delegace. Babiš naopak tvrdí, že prezident by se summitu účastnit neměl.

Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by kvůli sporu zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje vláda, protože právě ona odpovídá za rozpočet a výdaje na obranu. O složení delegace bude kabinet rozhodovat v červnu. Summit se má konat 7. a 8. července.

„Česká republika je parlamentní demokracie a tímto pohledem ji vnímá většina občanů. Proto by podle nich měl Česko na summitu zastupovat především premiér Andrej Babiš. Shodnou se na tom jak voliči vlády, tak někteří voliči opozice,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Babiš má nejsilnější podporu mezi voliči hnutí ANO, kde si jeho účast přeje 89 procent respondentů. Mezi voliči Spolu ho na summitu chce 49 procent dotázaných.

Druhé místo v průzkumu obsadil prezident Petr Pavel. Jeho účast by si přálo 47 procent Čechů. Výraznou podporu má zejména mezi příznivci Spolu, STAN a Pirátů, kde přesahuje 90 procent. Mezi voliči ANO si naopak Pavlovu účast přeje jen 17 procent respondentů.

Podle autorů průzkumu má prezident mezi vládními stranami paradoxně největší podporu u příznivců Motoristů. V Ankaře by ho chtělo 26 procent z nich. U voličů SPD je podpora Pavlovy účasti pouze osmiprocentní.

Ministr obrany Jaromír Zůna skončil v průzkumu třetí. Na summitu by ho chtělo 45 procent všech respondentů. Poslední místo obsadil ministr zahraničí Petr Macinka, jehož účast podpořilo 30 procent dotázaných. Macinka přitom opakovaně vystupuje proti tomu, aby se summitu NATO účastnil prezident Pavel. Ten dříve odmítl jmenovat Filipa Turka za Motoristy členem vlády.

Česko v minulosti na summitech NATO zastupovali jak premiéři, tak prezidenti. Petr Pavel se zatím zúčastnil všech summitů Aliance, které se konaly od jeho nástupu do funkce: v roce 2023 ve Vilniusu, v roce 2024 ve Washingtonu a loni v Haagu.

Čína sankcionovala Rubia. Teď ho pustí do Pekingu díky změně přepisu jména

Marco Rubio
ČTK
ČTK
ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.

Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně, která na něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce. Jde o taktiku, kterou proti svým protivníkům zpravidla používají Spojené státy.

Jiný znak

Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu. Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.

Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Čínu šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do Číny zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že Rubio cestuje s Trumpem.

Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup Číny vůči Hongkongu.

Laureen Höllge

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Názory

Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

nst

Přečíst článek

Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se Rubio v projevu v Senátu zaměřil na Čínu a označil ji za bezprecedentního protivníka. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a který se zaměřil na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv, píše AFP.

Loni ale Rubio potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území.

