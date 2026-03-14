newstream.cz Politika Britové poslali dědičné lordy pryč z parlamentu. Je to v demokratickém státě dost?

Londýn
Karel Pučelík
Příslušníci šlechtických rodin měli stovky let automatické právo zasedat v britském parlamentu, což byl nejkřiklavější příklad slabé legitimity Sněmovny lordů. Tato praxe brzy skončí, labouristická vláda prosadila reformu horní komory a privilegium se už dědit nebude. I tak v ní stále zasedají biskupové, sponzoři stran i nikým nevolený britsko-ruský magnát. Těžko se při pohledu na změny nelze nezeptat klasickou otázkou: A není to málo?

Britský parlament čeká historická změna. Po více než 700 letech se ze Sněmovny lordů odporoučí tzv. dědiční lordi (hereditary peers), kteří až dosud v horní parlamentní komoře zasedali na základě příslušnosti ke svému staroslavnému rodu. Ne náhodou to byli zpravidla zámožní starší bílí muži, jelikož privilegium přechází na nejstaršího syna.

Labouristická vláda Keira Starmera tento týden splnila závazek z volebního programu tento historický relikt ukončila. Velké části veřejnosti byl trnem v oku už léta a postupně se počty privilegovaných členů osekávaly. Dalo by se čekat, že v době ne zrovna mladé demokracie projde úplné ukončení feudální tradice parlamentem jako nůž máslem, ale opak byl pravdou.

Členové komory jmenovaní za Konzervativní stranu, kteří tvoří většinu, se za své šlechtické kolegy postavili s vervou, stejně jako lídryně strany Kemi Badenochová. Konzervativci vyhrožovali vládě, že spustí sérii obstrukcí, která ministrům značně zkomplikuje přijímání další legislativy, což je nejvyšší kalibr, který lordi mohli na svou obranu vytáhnout.

Zastánci svým odporem vlastně ukázali, proč je reforma komory potřeba. Hrstka nevolených politiků se v tomto případě postavila demokraticky zvolené vládě i většině voličů.

Stále až moc pravomocí

Sněmovna lordů naštěstí nemůže vystavit nějakému vládnímu zákonu stopku. V dávné historii sice horní komora bývala tou důležitější, ale dnes má velmi omezené a symbolické pravomoci, politiku určuje volená Dolní sněmovna.

To však neznamená, že lordi nemohou podobu navrhovaných zákonů ovlivnit. Dnes se skládá zejména z doživotních lordů (life peers), tedy politiků, které ve své podstatě jmenují politické strany, a taktéž jmenovaných nestranických odborníků. Z Dolní sněmovny sem přicházejí návrhy zákonů, komora má své výbory a čtení, kde se o předlohách debatuje. Když se lordům legislativa nezamlouvá, mohou ji poslat zpět poslancům, podobně jako v českém Senátu. Zamítnout zcela ji nemohou.

Jak tedy chtěli konzervativní lordi vládě zkomplikovat život? Vládní zákony mohou díky složitým procedurám poměrně dlouho pozdržet, teoreticky i na několik let. Sněmovna lordů funguje v režimu „stání“ (sessions), které trvají zhruba rok, někdy ale i déle, jako to nynější. Lordi mohou návrh zákona blokovat nejdéle po dvě stání. Už od poloviny minulého století navíc platí konvence, že lordi nebudou blokovat návrhy avizované ve volebním programu, pro který se voliči vyslovily.

Ale kdo dnes dbá na konvence? Konzervativci vyhrožovali tím, co známe spíše z amerických kulis, kde jsou obstrukce, hodinové monology a „filibustery“ poměrně běžné. Něco podobného si už lordi zkusili u návrhu zákona na legalizaci eutanazie (což je zákon navržený poslankyní a ne vládou, takže to má ještě o něco těžší), který nesmyslnými projevy a přílepky aktuálně blokují.

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová" politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné" lidi, kterými se populisté ohání.

Biskupové i zločinci

Vláda nakonec k určitému kompromisu svolila a část z dědičných lordů nechala proměnit na doživotní. Přestože už politickou funkci napříště nikdo nezdědí, i tak je současný stav v demokratickém soukolí na pováženou. Vždyť mezi lordy dosud automaticky zasedá i více než dvacítka anglikánských biskupů.

Biskupové jsou však jen nejkřiklavější případ, k tomu navíc jejich hlasy patří mezi ty rozumnější. Že se funkce rozdávali a rozdávají bývalým ministrům a zasloužilým státníkům, to asi lze pochopit. Ostatně myšlenka komory je taková, že má sdružovat zkušené osobnosti a odborníky, kteří tak dostávají šanci obohatit politickou diskusi a přijímané zákony. Nicméně teorie se často liší od praxe.

Nezřídka jsou mezi lordy jmenováni politici, které vláda potřebuje, ale třeba si je voliči v demokratických volbách nevybrali. V horším případě jsou to sponzoři a vlivní podnikatelé, což než expertízu podporuje klientelismus a papalášství. Otázkou například je, jakou hodnotu přináší britsko-ruský magnát baron Lebeděv. Pocta se uděluje na celý život, přičemž proces odebrání statusu je složitý, takže se titulem mohou chlubit korupčníci a kriminálníci. Veřejnost má nad procesem jen malou politickou kontrolu.

Proto se objevují se návrhy na větší reformu horní komory. Například aby vzniklo těleso, které do celostátní politiky vnese větší vliv regionů. Ovšem když vidíme, jak složité to bylo s šlechtici, je taková změna ještě dost daleko.

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Česko dostojí závazkům ohledně obranných výdajů, ujistil Vondráček

Česko podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka dostojí závazkům ohledně obranných výdajů. Tempo růstu je asi jiné, než by si Spojené státy představovaly, vláda ale s americkými partnery vede dialog, řekl v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) je skeptický k tomu, že by kabinet dokázal výši obranných výdajů vysvětlit.

Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci (NATO) Matthew Whitaker ve čtvrtek na síti X zkritizoval ČR za nedostačující výdaje na obranu. Whitaker sdílel článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně ve Sněmovně řekl, že Česko závazky bude plnit. Už na začátku března výši českých obranných výdajů kritizoval americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick.

Vondráček nepovažuje vyjádření velvyslanců za nic neobvyklého ani překvapivého, ČR má podle něj s USA nadstandardní vztahy. O výši výdajů jednal s americkými partnery ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), podle Vondráčka vyjádřili pochopení, že česká vláda potřebuje vzhledem ke stavu rozpočtu přechodné období. „My se bavíme tak, že svým závazkům dostojíme,“ řekl místopředseda ANO. Slepé utrácení by ohrozilo sociální smír a fungování Česka, což nechtějí ani spojenci, míní.

České ministerstvo obrany by mělo letos podle návrhu vlády hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Celkové obranné výdaje by měly být letos přibližně 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde ale z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.

Německý kancléř Friedrich Merz začíná měnit svůj postoj k válce s Íránem. Zatímco ještě minulý týden stál po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a podporoval cíle americko-izraelské operace, nyní varuje před ekonomickými a bezpečnostními dopady konfliktu na Evropu.

Kritika Lipavského

Lipavský má přístup vlády k obranným výdajům za krajně nezodpovědný. Armáda podle něj musí vědět, kolik peněz dostane letos i do budoucna. „Tohle dopadne obrovskou tragédií, protože armáda nebude vědět, jaké projekty může dělat,“ řekl. Kritiku velvyslanců je podle něj nutné brát vážně.

Vondráček řekl, že výdaje na obranu je třeba zvyšovat racionálně, a to jak relativně (k HDP), tak absolutně. Vláda podle něj závazkům dostojí ve svém tempu, i když asi není takové, jaké by si Spojené státy představovaly. „Dialog (s NATO a USA) vedeme a vedeme ho úspěšně. Jsme důvěryhodný partner pro Spojené státy,“ dodal.

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schválila Sněmovna ve středu. Národní rozpočtová rada následně vyjádřila pochybnosti o tom, zda se podaří splnit zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu. O rozpočtu včetně výše obranných výdajů chce s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a s Babišem jednat prezident Petr Pavel, sejde se s nimi v pondělí a v úterý.

„Žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Z USA míří kritika na vládu Babiše kvůli výdajům na obranu

Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr

Ceny pohonných hmot mohou brzy vzrůst
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.

Spojené státy podle Trumpových slov přistoupí k širšímu zničení ropné infrastruktury na Chargu, pokud Írán bude dále blokovat Hormuzskou úžinu. Ta je ze zhruba 90 procent uzavřená. Teherán nechává proplout prakticky jen své plavidla, případně třeba indická. Zhusta jde o lodě, které vezou náklad právě z Chargu, často do Číny. Na Chargu se sbíhají ropovody z íránských ropných polí, načež je zde ropa uskladněna, než ji naloží na supertankery, aby mohla putovat ponejvíce právě do Číny.

„Na popel“

Zničení ropné infrastruktury Chargu, jíž v 60. letech minulého století položila základy americká firma Amoco (dnes součást britské BP), by Teherán nemohl ponechat bez odvety, neboť by vskutku šlo o zásah do jeho ekonomického srdce. Írán proto hrozí, že pokud Spojené státy na ropnou infrastrukturu ostrova udeří, zahájí útoky na energetické cíle napříč Perským zálivem – jak cíle, v nichž mají kapitálovou účast Američané, tak i na ty, v nichž ji mají jejich spojenci. Teherán, jak říká, by se tak „na popel“ mohl snažit rozdrtit nejen energetická a ropná zařízení (spolu)vlastněná americkým kapitálem, ale i ta ve vlastnictví firem zemí, které s USA spolupracují. Tím pádem by tedy Teherán napadal zařízení v Saúdské Arábii, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech či v Ománu. Celý Perský záliv by vzplanul

Ceny ropy by v případě amerického úderu na ropná zařízení Chargu mohly vystoupat ke 150 dolarům za barel, cituje list Guradian analýzu britského think-tanku Chatham House neboli Královského institutu mezinárodních vztahů. Pro srovnání, v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu v únoru před čtyřmi lety se ceny ropy dostaly nejvýše na necelých 130 dolarů za barel. Cena pohonných hmot v ČR tehdy narostla do blízkosti 50 korun za litr. Takový cenový vývoj v ČR by se tedy mohl zopakovat, pokud nakonec Američané na Charg udeří plošněji, nejen na tamní vojenské cíle. 

