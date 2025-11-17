REPORTÁŽ: Keight Hotel Opatija. Nový klenot jadranského pobřeží s podpisem Hiltonu
Kdysi oblíbené letovisko rakousko-uherské smetánky, Opatija, znovu ožívá. Elegantní město na chorvatském pobřeží se vrací do hledáčku náročných cestovatelů, a to díky nové generaci moderních hotelů. Jedním z nich je Keight Hotel Opatija, otevřený pod značkou Curio Collection by Hilton – důkaz, že i tradiční destinace dokáže nabídnout svěží, současný luxus.
Opatija bývala perlou Jadranu a symbolem aristokratické elegance. Po letech, kdy se zájem turistů přesouval jinam, přichází její renesance – a to ve velkém stylu. Kromě nového Keightu tu najdeme také Hilton Costabella českého majitele a v příštím roce přibude další silné jméno: Marriott, který rozšíří nabídku pětihvězdičkového ubytování.
Město dnes působí jako ideální kompromis mezi historickým půvabem a moderní pohodou. Promenáda lemovaná palmami, kavárny v secesních vilách i nové designové hotely vytvářejí mix, který osloví milovníky historie i ty, kteří hledají klid u moře s vysokým standardem služeb.
Moderní elegance s duší Jadranu
Keight Hotel zaujme už při vstupu. Interiér spojuje čisté linie, teplé tóny dřeva a mramorové detaily. Pokoje působí díky použitým materiálům velmi útulně, vzdušně a promyšleně: prostorná koupelna kombinuje vanu i sprchu, nechybí plně zásobený minibar, kávovar Illy ani konvice na čaj. Jde přesně o ten typ hotelu, kam se člověk po dni stráveném objevováním okolí rád vrací – nejen kvůli odpočinku, ale i kvůli atmosféře, která spojuje komfort a styl.
Wellness, které potěší i mimo sezónu
Na své si přijdou i milovníci relaxace. V přízemí se nachází vnitřní wellness s bazénem, saunami a klidovou zónou – ideální útočiště pro chladnější dny nebo deštivá odpoledne. I proto může mít hotel otevřeno celoročně. Fitko je však zklamáním – velmi malé a až nedůstojné pro hotel tohoto kalibru. V létě se život přesouvá na střechu: infinity bazén s rooftop barem nabízí panoramatický výhled na moře i na červené střechy Opatije. Atmosféra tu má něco z Côte d’Azur – jen s menší dávkou okázalosti.
Gastronomie na úrovni
Hotelová restaurace kombinuje středomořskou kuchyni s lokálními surovinami. Snídaně patří k nejlepším, jaké jsem na chorvatském pobřeží zažil – bufet doplňuje à la carte nabídka, která staví na klasice: Croque Monsieur z brioškového toastu se šunkou a goudou, vejce Benedict se šunkou či uzeným lososem na kaiserce, pošírovaná vejce s chřestem, nadýchané omelety podle přání hosta, ovesná kaše s banánem a medem, snídaňové tortilly se špenátem a smetanovým sýrem nebo belgické vafle s borůvkami a šlehačkou.
Ani přes den kuchyně neztrácí tempo. Menu se mění podle sezóny, ale drží si vysoký standard – od domácích těstovin s lanýži přes grilované mořské ryby až po jehněčí s rozmarýnem.
Za mě osobně vítězí tuňákové tataki – formálně předkrm, ve skutečnosti velkorysé jídlo s perfektním poměrem chutí i textur. Patří k tomu nejlepšímu, co dnes Opatija nabízí.
Verdikt
Keight Hotel Opatija je důkazem, že koncept Curio Collection by Hilton skvěle funguje i mimo velká města. Nabízí moderní design, špičkovou gastronomii a profesionální servis, aniž by ztratil osobní atmosféru.
