„Žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Z USA míří kritika na vládu Babiše kvůli výdajům na obranu
Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na X ČR za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker sdílel článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek.
„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent,“ uvedla americká ambasáda v Praze v českém znění Whitakerova příspěvku. „Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ stojí na konci prohlášení, k němuž je připojen snímek článku, který uvádí, že „ČR bude na obranu dávat 1,7 procenta, což neodpovídá dvouprocentnímu cíli NATO“.
Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky. https://t.co/9f3X9dtrPT— U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) March 12, 2026
Sněmovna ve středu schválila rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Národní rozpočtová rada přitom vyjádřila pochybnosti o tom, zda se podaří splnit zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). V navrženém rozpočtu jsou do nich započítány i výdaje na dopravní stavby, podle rady ale není jisté, zda je takto bude možné uznat podle metodiky NATO.
Česko jako země s nejnižšími výdaji
Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick přitom už začátkem března, tedy ještě přes schválením rozpočtu, uvedl, že Česká republika riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO co se týče jejich podílu na HDP. Merrick zdůraznil, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ale nedávno řekl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k cíli dávat na obranu 3,5 procenta HDP. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl Deníku.cz.
