newstream.cz Politika „Žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Z USA míří kritika na vládu Babiše kvůli výdajům na obranu

„Žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Z USA míří kritika na vládu Babiše kvůli výdajům na obranu

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na X ČR za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker sdílel článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek.

„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent,“ uvedla americká ambasáda v Praze v českém znění Whitakerova příspěvku. „Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ stojí na konci prohlášení, k němuž je připojen snímek článku, který uvádí, že „ČR bude na obranu dávat 1,7 procenta, což neodpovídá dvouprocentnímu cíli NATO“.

Americký ministr obrany Pete Hegseth, velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker a estonský ministr obrany Hanno Pevkur ČTK

Sněmovna ve středu schválila rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Národní rozpočtová rada přitom vyjádřila pochybnosti o tom, zda se podaří splnit zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). V navrženém rozpočtu jsou do nich započítány i výdaje na dopravní stavby, podle rady ale není jisté, zda je takto bude možné uznat podle metodiky NATO.

 

Česko jako země s nejnižšími výdaji

Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick přitom už začátkem března, tedy ještě přes schválením rozpočtu, uvedl, že Česká republika riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO co se týče jejich podílu na HDP. Merrick zdůraznil, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale nedávno řekl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k cíli dávat na obranu 3,5 procenta HDP. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl Deníku.cz.

David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu udělá z půlky národa „agenty“

Názory

V rámci vytváření nepřátel státu a lidu, teď patlalové od Okamurovců a Motoristů chtějí zákon o registraci fyzických i právnických osob vykonávající „zahraniční vlivovou činnost“. Cizáckým agentem se stane zhruba půlka národa. A vznikne kolem toho obludná byrokracie, nové úřady na přezkum, bude to stát miliardy. Vytváření nákladné byrokracie proti cizímu vlivu jde úžasně proti zdravému rozumu. Bravo, patlalové, přesně tohle je největší společenský problém Česka v roce 2026, tohle pomůže našim lidem. A bravo Babiši, že jim tohle blbnutí umožňujete.

David Ondráčka

Přečíst článek

Andrej Babiš a Friedrich Merz

Dalibor Martínek: V Česku Babiš štěká, v Německu vrtí ocáskem

Názory

Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Trump: Na drahé ropě USA vydělají, ale důležitější je zastavit Írán

Hormuzský průliv
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud ceny ropy stoupají, Spojené státy na tom jako největší světový producent vydělají. V reakci na růst cen suroviny vyvolaný íránskými odvetami za americko-izraelské údery to uvedl americký prezident Donald Trump. Daleko důležitější je však zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zničení Blízkého východu, dodal Trump.

Íránská válka zahájená americko-izraelskými údery na Teherán dnes pokračuje 13. dnem. Írán v odvetě útočí na blízkovýchodní rafinerie a lodě ve strategickém Hormuzském průlivu, jímž pluje jen minimum obvyklého počtu tankerů. V důsledku toho se cena ropy přiblížila hranici 100 dolarů za barel. To podle Trumpa hraje USA do karet.

„Pro mě je ale mnohem zajímavější a důležitější znemožnit impériu zla, Íránu, získání jaderných zbraní a zničení Blízkého východu, a popravdě i světa,“ napsal dnes Trump na síti Truth Social. Během tohoto týdne už prohlásil, že válka je téměř u konce, řekl ale také, že USA jsou připraveny své údery přitvrdit.

Íránská státní televize dnes přečetla první prohlášení nového íránského nejvyššího duchovního Modžtaby Chameneího od jeho nedělního zvolení. Vyzval v něm k uzavření Hormuzského průlivu a oznámil, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Money

Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Modžtaba Chameneí

K Íráncům promluvil nový duchovní vůdce. Vyzval k uzavření Hormuzského průlivu

Politika

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize. Modžtaba Chameneí nebyl spatřen na veřejnosti od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán 28. února, v jejichž první den byl zabit jeho otec, duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské úřady postupně zveřejňují kusé informace o tom, že byl Modžtaba Chameneí zraněn.

ČTK

Přečíst článek

MDŽ se mění v nákupní svátek. E-shopy hlásí výrazný růst objednávek

MDŽ se mění v nákupní svátek. E-shopy hlásí výrazný růst objednávek
iStock
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Mezinárodní den žen se v posledních letech z tradičního symbolického svátku postupně proměňuje ve významný nákupní moment pro e-shopy. Podle dat z online trhu roste v období před 8. březnem zájem o dárky i produkty osobní péče a obchodníci zaznamenávají výrazný nárůst objednávek.

Analýza e-commerce platformy Webinterpret ukazuje, že mezi 1. a 8. březnem stoupá počet denních objednávek přibližně o 26 procent oproti zbytku měsíce. Nejvíce se tento trend projevuje v kategoriích zaměřených na dárky a péči o sebe, především v segmentech beauty a personal care. Podle analytiků navíc růst začíná už ve druhé polovině února a vrcholí těsně před samotným svátkem.

Podobný vývoj potvrzují i data internetového prodejce kosmetiky Notino. V období od 23. února do 8. března 2026 zaznamenal e-shop celkem 1,5 milionu objednávek. Nejvíce nakupovali zákazníci v Polsku s téměř 250 tisíci objednávkami, následovali Češi se zhruba 190 tisíci nákupy.

„V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen v beauty segmentu postupně posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Zákazníci častěji vybírají konkrétní dárek, který má delší hodnotu než tradiční květina – typicky vůni nebo péči o pleť či dekorativní kosmetiku. Češi kolem 8. března nejvíce nakupovali produkty z kategorie určené na rty, tedy rtěnky, lesky, balzámy či konturovací tužky. Je vidět, že lidé chtějí darovat něco osobnějšího a promyšlenějšího,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.

Češi nakupují na Valentýna hlavně prosecco a květiny

Prosecco a květiny, ale hlavně romantika doma. Češi utratí za Valentýna dvě miliardy

Enjoy

Nižší miliardy korun utratí podle odhadů odborníků Češi za oslavy svatého Valentýna. Romantické večeře trochu ustupují, naopak roste trend oslavit svátek zamilovaných doma. Mění se tak to, za co Češi utrácejí.

nst

Přečíst článek

Valentýn a MDŽ: podobný efekt, jiná motivace

Data zároveň ukazují rozdíly mezi dvěma nejbližšími „dárkovými“ svátky roku – Valentýnem a Mezinárodním dnem žen. Zatímco Valentýn je spojen především s partnerskými dárky a romantickou symbolikou, MDŽ má širší společenský rozměr. Lidé nakupují nejen pro partnerky, ale také pro maminky, kolegyně či kamarádky.

Tomu odpovídá i struktura nákupů. Před letošním MDŽ na Notinu nejrychleji rostly kategorie dekorativní kosmetiky (o 26 procent), péče o pleť (o 19 procent) a péče o vlasy (o 18 procent). Vůně tvořily zhruba 15 procent prodejů.

Vedle obdarovávání se navíc potvrzuje trend takzvaného self-giftingu, tedy nákupů pro vlastní potřebu.

„Část zákaznic využívá 8. březen jako příležitost dopřát si kvalitní péči nebo vůni pro sebe. Nejde o impulzivní nákupy, ale spíše o vědomé rozhodnutí investovat do produktu, který jim dělá radost,“ doplňuje Išuninová.

Poučili jsme se. Vinograf má být špička, ne řetězec, říká spolumajitel podniku

Enjoy

Vinograf má za sebou nepovedenou expanzi, uzavírání poboček i zásadní restart. Dnes se soustředí výhradně na Senovážné náměstí, kde chce nabídnout špičkové víno, plnohodnotnou kuchyni a uvolněnou atmosféru. „Nejdřív musíte zvládnout jedno místo dokonale, teprve pak se můžete bavit o růstu,“ říká spolumajitel podniku Radovan Kubáč.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Nákupy vrcholí na poslední chvíli

Podobně jako u jiných sezónních svátků se i u MDŽ projevuje výrazný last-minute efekt. Největší nákupní vlna letos přišla přímo v den svátku, kdy počet objednávek na Notinu vzrostl o 36 procent oproti běžnému dni.

E-shop proto předem navýšil zásoby bestsellerů i dárkových balení na všech svých 27 evropských trzích. Zákazníci zároveň častěji využívali služby jako dárkové balení nebo personalizaci objednávek.

Z dat také vyplývá, že Mezinárodní den žen má výrazně silnější tradici ve východní Evropě, například v Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku nebo Bulharsku. Počet objednávek v těchto zemích byl podle statistik zhruba 2,5krát vyšší než v západní Evropě.

Podle analytiků tak MDŽ postupně získává v evropském online retailu podobný význam jako Valentýn – s tím rozdílem, že motivace k nákupu je širší a nesoustředí se pouze na romantické dárky.

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
