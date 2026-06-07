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newstream.cz Názory Babiš natahuje trapný spor o Ankaru

Babiš natahuje trapný spor o Ankaru

Prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.

Prezident Pavel ohlásil, že se v pondělí zúčastní jednání vlády. Má na to právo, Babiš jen pokrčil rameny. Zároveň si neodpustil poznámku, že neví, proč na vládu Pavel jde, ale že se k jeho případným impulsům následně vyjádří. Babiš dobře ví, proč chce Pavel přijít na vládu. Chce mít jasno o české delegaci na červencový summit NATO v Turecku. Chce tam letět.

Babiš mnoho dní vykládal, že 8. června se rozhodne, zda vláda pustí Pavla do letadla, nebo ne. Všem bylo jasné, že ho tam pustit nechce. Jenže Pavel na tom umanutě trvá. Hrozí ústavní žalobou. S tím si asi Babiš příliš hlavu neláme. Důležitější pro něj je, aby si udržel vládní koalici, udělal Macinkovi a Okamurovi bene.

Prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

Pavel i Babiš v Ankaře? Vláda zvažuje kompromis pro summit NATO

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Spor mezi vládou a prezidentem o summit NATO dál nemá jasné řešení. Kabinet měl rozhodnout 8. června, premiér Andrej Babiš ale naznačil možný odklad a do hry se vrací kompromis, podle něhož by do Ankary jeli on i Petr Pavel. Právě tam se přitom bude řešit jedno z nejcitlivějších témat pro Česko: obranné výdaje a tlak spojenců na jejich navýšení.

ČTK

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Jenže, Pavel má spoustu pravomocí, které potřebuje vláda uplatňovat. Aktuálně má prezident kontrasignovat nového šéfa generálního štábu armády. Pavel se podpisu nebrání, dělá tím ústupek Babišovi. Ještě nepodepsal. Ukazuje premiérovi, že ho není možné jen tak vyšachovat. Takových podpisů bude v budoucnu víc.

Babiš to ví. Stojí mezi dvěma kameny. Blíž mu je myšlenka udržení vládní koalice. Vláda je víc než dobré vztahy s Pavlem. Prezident patrně nikam nepoletí, dozví se to za čtrnáct dní. Posunutí termínu rozhodnutí je další puberťácký Macinkův dloubanec. V pondělí budeme sledovat jen natahovanou kaši sporů prezidenta a premiéra.

Jak to bylo

Jen pro připomenutí, Pavel se stal na tři roky předsedou vojenského výboru NATO v roce 2015. Byla to pro Česko velká čest. Pavla navrhla Sobotkova vláda, v níž byl Andrej Babiš ministrem financí. Babiš se Sobotkou byla vláda z rozumu, neměli se rádi. Pavla na post v NATO musel schválit tehdejší prezident, tím byl Miloš Zeman. Vida, jaké pravomoci má prezident.

Zeman Pavla schválil, byl to tehdy „jen“ voják. Nyní na něm nenechá nit suchou. Spor o Ankaru se může jevit jako klíčový okamžik pro rozdělení moci v Česku. Z jiného úhlu pohledu ho lze brát jako půtku zástupců malého národa, kde se velkorysost nenosí.

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Armáda převezme karlovarské letiště, stát investuje miliardu do letové dráhy

Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
profimedia
ČTK
ČTK

Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě, pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát, dodal Zůna.

Převod karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš (ANO). Hejtman Petr Kubis (ANO) tehdy uvedl, že s předsedou vlády jedná o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek.

„Nemovitý majetek bude přebírat armáda, movitý majetek bude přebírat LOM Praha a ten to bude i provozovat, investovat a podobně, ale něco si tam nechává i kraj,“ uvedl Zůna. LOM Praha je státní podnik, který se podílí na českém obranném leteckém průmyslu. Jeho zřizovatelem je ministerstvo obrany.

Komerční lety zůstanou

Podle Zůny převzetí letiště pod armádu neznamená, že ho armáda bude provozovat sama. Naopak se předpokládá, že na letišti bude působit více partnerů. Zůstane krajská akciová společnost, která by měla zajišťovat komerční civilní lety, zůstane i řízení leteckého provozu. Investice do vzletové a přistávací dráhy ale bude už úkolem pro ministerstvo obrany, doplnil Zůna.

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nst

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Kraj by měl mít v nejbližší době stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy. Náklady na stavbu se odhadují na miliardu korun. Kraj proto v posledních letech hledal cesty, jak získat na stavbu peníze z jiných zdrojů. Podobný koncept, kdy letiště provozuje armáda, ale funguje na něm i civilní provoz, je například v Pardubicích.

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