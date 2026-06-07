Babiš natahuje trapný spor o Ankaru
Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.
Prezident Pavel ohlásil, že se v pondělí zúčastní jednání vlády. Má na to právo, Babiš jen pokrčil rameny. Zároveň si neodpustil poznámku, že neví, proč na vládu Pavel jde, ale že se k jeho případným impulsům následně vyjádří. Babiš dobře ví, proč chce Pavel přijít na vládu. Chce mít jasno o české delegaci na červencový summit NATO v Turecku. Chce tam letět.
Babiš mnoho dní vykládal, že 8. června se rozhodne, zda vláda pustí Pavla do letadla, nebo ne. Všem bylo jasné, že ho tam pustit nechce. Jenže Pavel na tom umanutě trvá. Hrozí ústavní žalobou. S tím si asi Babiš příliš hlavu neláme. Důležitější pro něj je, aby si udržel vládní koalici, udělal Macinkovi a Okamurovi bene.
Spor mezi vládou a prezidentem o summit NATO dál nemá jasné řešení. Kabinet měl rozhodnout 8. června, premiér Andrej Babiš ale naznačil možný odklad a do hry se vrací kompromis, podle něhož by do Ankary jeli on i Petr Pavel. Právě tam se přitom bude řešit jedno z nejcitlivějších témat pro Česko: obranné výdaje a tlak spojenců na jejich navýšení.
Pavel i Babiš v Ankaře? Vláda zvažuje kompromis pro summit NATO
Politika
Spor mezi vládou a prezidentem o summit NATO dál nemá jasné řešení. Kabinet měl rozhodnout 8. června, premiér Andrej Babiš ale naznačil možný odklad a do hry se vrací kompromis, podle něhož by do Ankary jeli on i Petr Pavel. Právě tam se přitom bude řešit jedno z nejcitlivějších témat pro Česko: obranné výdaje a tlak spojenců na jejich navýšení.
Jenže, Pavel má spoustu pravomocí, které potřebuje vláda uplatňovat. Aktuálně má prezident kontrasignovat nového šéfa generálního štábu armády. Pavel se podpisu nebrání, dělá tím ústupek Babišovi. Ještě nepodepsal. Ukazuje premiérovi, že ho není možné jen tak vyšachovat. Takových podpisů bude v budoucnu víc.
Babiš to ví. Stojí mezi dvěma kameny. Blíž mu je myšlenka udržení vládní koalice. Vláda je víc než dobré vztahy s Pavlem. Prezident patrně nikam nepoletí, dozví se to za čtrnáct dní. Posunutí termínu rozhodnutí je další puberťácký Macinkův dloubanec. V pondělí budeme sledovat jen natahovanou kaši sporů prezidenta a premiéra.
Jak to bylo
Jen pro připomenutí, Pavel se stal na tři roky předsedou vojenského výboru NATO v roce 2015. Byla to pro Česko velká čest. Pavla navrhla Sobotkova vláda, v níž byl Andrej Babiš ministrem financí. Babiš se Sobotkou byla vláda z rozumu, neměli se rádi. Pavla na post v NATO musel schválit tehdejší prezident, tím byl Miloš Zeman. Vida, jaké pravomoci má prezident.
Zeman Pavla schválil, byl to tehdy „jen“ voják. Nyní na něm nenechá nit suchou. Spor o Ankaru se může jevit jako klíčový okamžik pro rozdělení moci v Česku. Z jiného úhlu pohledu ho lze brát jako půtku zástupců malého národa, kde se velkorysost nenosí.