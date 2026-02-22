Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy RECENZE: Moře, hory a žádné davy. Sheraton u Dubrovníku dává smysl

RECENZE: Moře, hory a žádné davy. Sheraton u Dubrovníku dává smysl

Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel byl otevřen v roce 2015 jako první této sítě v Chorvatsku
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.

V oblasti Srebreno stojí Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel, otevřený v roce 2015 jako první Sheraton v Chorvatsku. Resort, který ani po dekádě provozu nepůsobí unaveně. A to je u velkých hotelů vždy dobré znamení.

Moderní architektura bez pozlátka

Zapomeňte na historické paláce a kamenné hradby. Sheraton je současný resort v tom nejlepším slova smyslu. Světlý kámen, velké prosklené plochy, balkony téměř u každého pokoje, otevřené atrium přes několik pater.

Prostorný pokoj s velkými lůžky a balkonem. Moderní design a dostatek denního světla potvrzují Kávovar Nespresso a rychlovarná konvice jako samozřejmá součást vybavení Velkorysá koupelna s dvojitým umyvadlem, podsvíceným zrcadlem a vanou 22 fotografií v galerii

Vše je funkční, čisté a vzdušné. Lobby nepůsobí chaoticky ani při vyšší obsazenosti. Design není okázalý, ale drží si nadčasovost. Je vidět, že hotel vznikl relativně nedávno a stále těží z moderní koncepce.

Pokoje: komfort, který prostě funguje

Standardní pokoje jsou dostatečně prostorné a díky velkým oknům dobře prosvětlené. Velká lůžka, pohodlné matrace, dostatek úložných prostor a balkon s výhledem do zeleně, k horám nebo směrem k moři.

Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Koupelna s dvojitým umyvadlem a velkým podsvíceným zrcadlem působí současně a prakticky. Kávovar Nespresso i rychlovarná konvice jsou samozřejmostí, stejně jako dostatek pracovního prostoru.

Není tu nic, co by vás šokovalo. A právě to je výhoda. Všechno je přesně tam, kde má být.

Výhledy

Sheraton těží z jedné zásadní věci – z kulisy. Z jedné strany Jadran, z druhé se zvedá dramatický horský masiv, za kterým už začíná Bosna a Hercegovina. Červené střechy vil pod vámi, borovice u bazénu, večer zlaté světlo nad hladinou.

Právě tenhle kontrast moře a hor vytváří pocit prostoru, kterého se v samotném historickém Dubrovníku nedostává. Tady je klid. A klid je dnes luxus.

Wellness

Venkovní bazén je rozlehlý, s dostatkem lehátek a otevřeným prostorem kolem. I při vyšší obsazenosti nepůsobí stísněně.

Muzeum islámské kultury

Poušť, moře i futuristické město za jeden den? V Kataru realita

Enjoy

Katar je malý, přehledný a překvapivě rozmanitý. Nabízí město, poušť i moře bez dlouhých přesunů a složité logistiky.

nst

Přečíst článek

Vnitřní bazén a wellness zóna dávají smysl mimo sezonu nebo při horším počasí. Fitness centrum je vybavené solidně, s velkými okny do zeleně, takže ani ranní běh na pásu nepůsobí jako trest.

Bufet, který překvapí

Resortové bufety bývají slabinou podobných hotelů. Tady je to jinak. Bufetové večeře v Sheratonu patří k tomu nejlepšímu, co jsem v této kategorii vyzkoušel.

Nejde jen o množství. Jde o kvalitu a čerstvost. Nechybí ryby a mořské plody, grilovaná i pomalu tažená masa, jednoduché saláty postavené na dobrých surovinách ani sezónní ovoce. Dezerty nepůsobí jako povinná výplň prostoru, ale jako skutečné zakončení večera.

Otevřená kuchyně umožňuje sledovat přípravu jídel, servis je svižný a nabídka nepůsobí unaveně ani ke konci večera. Je znát, že se tu opravdu vaří. A právě to je rozdíl mezi průměrným resortem a hotelem, který si gastronomií buduje reputaci.

Dubrovník jen s plánem

Je potřeba počítat s jednou věcí. Hotel neleží v centru Dubrovníku. Do starého města je to přibližně patnáct minut autem.

Trendy lyžařské sezóny: Češi míří na hory s jasným rozpočtem. Stále častěji ale bez auta

Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem

Enjoy

Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.

Michal Nosek

Přečíst článek

Taxi je tak téměř nutností. Parkování u historického centra je buď prakticky nemožné, nebo tak extrémně drahé, že i 80 dolarů za valet parking v Beverly Hills začne působit jako výhodná nabídka. Sheraton je proto ideální pro ty, kteří chtějí mít město na dosah, ale ne přímo pod okny.

Verdikt

Sheraton Dubrovnik Riviera není romantický boutique hotel ani instagramový experiment. Je to moderní, sebevědomý resort, který ví, co nabízí:

  • prostor
  • komfort
  • výhledy
  • a překvapivě silnou gastronomii.

Pokud hledáte kombinaci klidu u moře a výletů do jednoho z nejhezčích měst Středomoří, je to velmi racionální – a zároveň příjemná – volba.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ostrov Murter ve střední Dalmácii.

V Chorvatsku je draho. Na bezkonkurenční zvyšování cen upozorňuje tamní centrální banka

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Miodrag Mlačić, ředitel Chorvatského turistického sdružení

Miodrag Mlačić: Češi dávno nejsou paštikáři. Patří k těm nejbohatším turistům v Chorvatsku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dovolená levněji? Silná koruna láká ke směně

Dovolená za levněji? Silná koruna láká ke směně
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Koruna je stále poměrně silná. Vydrží to až do dovolených, nebo je lepší nakupovat devizy nyní? Tak si to shrňme.

Čtyři zásadní otázky a odpovědi ohledně aktuálního kurzu korunu a jeho další vývoje, i s ohledem na směnu koruny a deviz před dobou dovolených.

Proč je koruna nyní tak silná?

Zaprvé, Česká národní banka si udržuje úrokové sazby relativně vysoko ve srovnání s Evropskou centrální bankou, což láká investory, kteří chtějí zhodnotit peníze v korunách.

Daří se také zahraničnímu obchodu, neboť jeho loňský přebytek, zhruba 217 miliard korun, je nominálně druhý nejvyšší v historii, přičemž za rekordním předloňským údajem, zhruba 221 miliard, zaostává jen o čtyři miliardy korun. Výrazný přebytek zvyšuje poptávku po koruně, neboť vývozci ji musí nakupovat za své v zahraničí utržené devizy, aby mohli v tuzemsku třeba vyplácet mzdy nebo odvádět daně.

Naopak, dovoz do Česka, jenž tedy ovšem za vývozem citelně zaostává, když je výsledkem takřka rekordní přebytek, znamená nákup deviz za koruny, což poptávku po české měně snižuje. Tuzemské firmy za dovoz pochopitelně platí v devizách, nikoli v korunách.

Zatřetí, vůči americkému dolaru koruna těží z politických nejistot v USA a obav z tamního zadlužení

Big Mac nelže. Dolar výrazně posiluje, euro ztrácí

Koruna zůstává podle Big Mac indexu podhodnocená

Money

Česká koruna zůstává podle lednového indexu Big Mac podhodnocená vůči americkému dolaru, i když méně než v loňském létě. V polovině ledna činilo podhodnocení 10,2 procenta, zatímco v červencovém měření přesahovalo 14,6 procenta. Uvedl to analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

nst

Přečíst článek

Mají cestovatelé nyní ideální příležitost pro směnu?

Ano, současný kurz je pro cestovatele příznivý. Vůči dolaru nedávno koruna dokonce vykázala nejsilnější úroveň od roku 2014. Poměrně silná je i vůči euru, přičemž další výrazné zpevnění české měny příliš čekat nelze, takže kdo smění nyní, neměl by si vyčítat, že tak učinil příliš brzy.  

Bude koruna, popřípadě proč oslabovat?

Nelze čekat velké pohyby. Trh nyní počítá pro příštích dvanáct měsíců s mírným posílením koruny vůči dolaru, z 20,7 na 20,3 koruny za dolar. Vůči euru by měla zpevnit z 24,3 na 24,2 koruny za euro. Pokud by ale letos ČNB přistoupila k více než jednomu snížení své základní úrokové sazby, koruna naopak vůči euru mírně oslabí, vůči dolaru by pak víceméně stagnovala.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní

Leaders

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.

ČTK

Přečíst článek

Vyčkat, nebo směnit?

Kdo potřebuje eura na jaro, pro toho je současný kurz je výhodný. Z výše uvedeného plyne, že není příliš velký důvod vyčkávat na výrazné posílení české měny. Koruna dokonce může do léta mírně oslabit, pokud ČNB bude uskuteční a/nebo bude signalizovat výraznější letošní redukci svých sazeb, tedy více než jednu. Kdo má tu možnost, nechť rozloží směnu na více částí (např. část teď, část v květnu), čímž zprůměruje kurz a ztlumí dopad případných jeho výraznějších výkyvů. 

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Aleš Michl

Lukáš Kovanda: Nová ČNB zatím bojuje s inflací přes kurz. Týdně pálí stamiliardy rezerv

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Michal Nosek
Michal Nosek

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Ray Koranteng patří k nejstabilnějším tvářím českého televizního zpravodajství. Přesto se označení „slavný“ brání. „Já to nechápu jako popularitu. Slavný je Jarda Jágr. Já jsem spíš známý,“ říká. Podle něj lidé zaměňují slávu s mediální známostí. Výhodu své profese vidí především v tom, že ho lidé oslovují. „Lidi mě považují za svého známého. Tudíž jsou k vám otevřenější,“ vysvětluje. Právě díky tomu má možnost překračovat sociální bubliny a získávat pohledy z různých prostředí. Od běžných profesí až po vrcholný byznys či politiku.

Dětství v Praze osmdesátých let, kdy vyrůstal jako syn Ghaňana a Češky, nebylo bez narážek. Otevřené konflikty nezažil, občasné poznámky však ano. Časem si z této zkušenosti vytvořil vlastní postoj. „Když někdo má pocit potřebu trousit takové blbosti, tak je to blbec… a víte, že už ho nepotřebujete,“ říká s odstupem. Zajímavé pro něj bylo i to, že někteří lidé se mu po letech za dětské poznámky omluvili.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Hvězda počasí

Do médií se nedostal plánovaně. Sám sebe popisuje spíše jako stydlivého člověka, který by se na konkurz nikdy nepřihlásil. Začínal prací na grafice pro vznikající televizi Nova. Zlom přišel náhodou. „A bum, a byl jsem v počasí,“ shrnuje moment, kdy se poprvé objevil před kamerou. Práce ho bavila nejen obsahem, ale i atmosférou tehdejšího týmu.

Zásadní proměnu znamenal přechod do zpravodajství. Přiznává, že zpočátku váhal, zda je ve svých pětadvaceti letech dostatečně přesvědčivý pro roli moderátora hlavní zpravodajské relace. Důvěra diváků je podle něj klíčová a nevychází pouze z textu, který čte. Dnes považuje živé vysílání za nejintenzivnější část své práce. „V televizi se nepracuje na minuty, tam se pracuje na sekundy,“ říká. Zpravodajství je týmová disciplína a finální podoba relace vzniká až krátce před vysíláním. Stoprocentní jistota podle něj neexistuje ani během samotného přenosu.

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

Michal Nosek

Přečíst článek

V reálném čase

Adrenalin přinášejí zejména mimořádné události. Při oznámení úmrtí britské královny se scénář měnil doslova v reálném čase. „My jsme si říkali dvacet nebo patnáct sekund před tím, co tam vlastně bude,“ popisuje. Podobné situace podle něj ukazují, že moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu.

Vedle televize si splnil i dětský sen stát se pilotem. Profesionální dráhu si však nevybral, létání zůstalo osobní vášní. „Toto je splněný sen,“ konstatuje. V soukromí investuje především do cestování. Preferuje méně turisticky exponované země, kde je zachován místní charakter. Navštívil například Gruzii či Černou Horu, v budoucnu by rád poznal Arménii a také Ghanu, kde má rodinu.

Po více než dvaceti letech ve zpravodajství působí Koranteng vyrovnaně a střízlivě. Popularitu relativizuje, důraz klade na profesionalitu a důvěru. Možná právě proto zůstává pro diváky dlouhodobě čitelnou a respektovanou tváří české televizní scény.

Související

Operní pěvkyně Štěpánka Pučálková
video

VIP Eva Talks: Operní zpěv vyžaduje obrovskou disciplínu, říká Štěpánka Pučálková

Enjoy

nos

Přečíst článek
Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor
video

VIP Eva Talks: Sportovci dělají Česku nejlepší reklamu, říká Martin Doktor

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme