RECENZE: Moře, hory a žádné davy. Sheraton u Dubrovníku dává smysl
Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.
V oblasti Srebreno stojí Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel, otevřený v roce 2015 jako první Sheraton v Chorvatsku. Resort, který ani po dekádě provozu nepůsobí unaveně. A to je u velkých hotelů vždy dobré znamení.
Moderní architektura bez pozlátka
Zapomeňte na historické paláce a kamenné hradby. Sheraton je současný resort v tom nejlepším slova smyslu. Světlý kámen, velké prosklené plochy, balkony téměř u každého pokoje, otevřené atrium přes několik pater.
Vše je funkční, čisté a vzdušné. Lobby nepůsobí chaoticky ani při vyšší obsazenosti. Design není okázalý, ale drží si nadčasovost. Je vidět, že hotel vznikl relativně nedávno a stále těží z moderní koncepce.
Pokoje: komfort, který prostě funguje
Standardní pokoje jsou dostatečně prostorné a díky velkým oknům dobře prosvětlené. Velká lůžka, pohodlné matrace, dostatek úložných prostor a balkon s výhledem do zeleně, k horám nebo směrem k moři.
Koupelna s dvojitým umyvadlem a velkým podsvíceným zrcadlem působí současně a prakticky. Kávovar Nespresso i rychlovarná konvice jsou samozřejmostí, stejně jako dostatek pracovního prostoru.
Není tu nic, co by vás šokovalo. A právě to je výhoda. Všechno je přesně tam, kde má být.
Výhledy
Sheraton těží z jedné zásadní věci – z kulisy. Z jedné strany Jadran, z druhé se zvedá dramatický horský masiv, za kterým už začíná Bosna a Hercegovina. Červené střechy vil pod vámi, borovice u bazénu, večer zlaté světlo nad hladinou.
Právě tenhle kontrast moře a hor vytváří pocit prostoru, kterého se v samotném historickém Dubrovníku nedostává. Tady je klid. A klid je dnes luxus.
Wellness
Venkovní bazén je rozlehlý, s dostatkem lehátek a otevřeným prostorem kolem. I při vyšší obsazenosti nepůsobí stísněně.
Vnitřní bazén a wellness zóna dávají smysl mimo sezonu nebo při horším počasí. Fitness centrum je vybavené solidně, s velkými okny do zeleně, takže ani ranní běh na pásu nepůsobí jako trest.
Bufet, který překvapí
Resortové bufety bývají slabinou podobných hotelů. Tady je to jinak. Bufetové večeře v Sheratonu patří k tomu nejlepšímu, co jsem v této kategorii vyzkoušel.
Nejde jen o množství. Jde o kvalitu a čerstvost. Nechybí ryby a mořské plody, grilovaná i pomalu tažená masa, jednoduché saláty postavené na dobrých surovinách ani sezónní ovoce. Dezerty nepůsobí jako povinná výplň prostoru, ale jako skutečné zakončení večera.
Otevřená kuchyně umožňuje sledovat přípravu jídel, servis je svižný a nabídka nepůsobí unaveně ani ke konci večera. Je znát, že se tu opravdu vaří. A právě to je rozdíl mezi průměrným resortem a hotelem, který si gastronomií buduje reputaci.
Dubrovník jen s plánem
Je potřeba počítat s jednou věcí. Hotel neleží v centru Dubrovníku. Do starého města je to přibližně patnáct minut autem.
Taxi je tak téměř nutností. Parkování u historického centra je buď prakticky nemožné, nebo tak extrémně drahé, že i 80 dolarů za valet parking v Beverly Hills začne působit jako výhodná nabídka. Sheraton je proto ideální pro ty, kteří chtějí mít město na dosah, ale ne přímo pod okny.
Verdikt
Sheraton Dubrovnik Riviera není romantický boutique hotel ani instagramový experiment. Je to moderní, sebevědomý resort, který ví, co nabízí:
- prostor
- komfort
- výhledy
- a překvapivě silnou gastronomii.
Pokud hledáte kombinaci klidu u moře a výletů do jednoho z nejhezčích měst Středomoří, je to velmi racionální – a zároveň příjemná – volba.
