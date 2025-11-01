Konec éry „wifinářů“. Český internet se za pět let změnil k nepoznání. Trh ovládli giganti
Tak jako je česká krajina z hlediska přenosu signálu nerovná a členitá, tak byl i tuzemský telekomunikační trh rozdrobený. Naše analýza v roce 2020 ukázala, že český trh poskytovatelů internetového připojení je jedním z nejvíce fragmentovaných v Evropě, s více než 1 700 aktivními operátory a vysokým podílem malých lokálních „wifinářů“. Predikovali jsme, že trh čeká masivní vlna konsolidace. Pět let poté se tento trend skutečně naplnil. Malí hráči mizí, střední poskytovatelé a aktivní konsolidátoři se sami stali akvizičními cíli, do hry vstoupily energetické společnosti i velcí zahraniční finanční investoři a infrastruktura se stále více profesionalizuje.
Koncentrace malých a středních hráčů
Lokální ISP (z anglického Internet Service Providers, tedy poskytovatelé internetového připojení) s několika tisíci zákazníky a zastaralou wifi infrastrukturou již nemají šanci dlouhodobě obstát. Nejaktivnějším kupujícím posledních let byl ČEZ, který prostřednictvím své divize Telco Pro Services koupil například mosteckého poskytovatele WMS (2024) nebo naposled skupinu Edera (2024), čímž navýšil svou zákaznickou bázi na více než 100 tisíc klientů.
Vedle ČEZ zůstávají aktivní také regionální hráči jako Starnet či JON.cz, kteří v posledních letech rovněž provedli několik menších akvizic a patří mezi největší nezávislé ISP. PODA zůstala prakticky posledním velkým nezávislým poskytovatelem na trhu – a nejnověji (2025) převzala právě JON.cz, čímž potvrdila svoji roli jednoho z posledních domácích konsolidátorů. Quantcom (dříve Dial Telecom) se zatím do akvizic ISP nezapojil a nadále se zaměřuje primárně na B2B trh a velkoobchodní přeprodej kapacity vlastní páteřní optické sítě.
CETIN ze skupiny PPF investovala v roce 2023 do rozvoje svých sítí ve střední a východní Evropě téměř 9,4 miliardy korun. Investice do optických sítí budou pokračovat.
Optické sítě a budoucnost internetu: CETIN investuje miliardy do nové infrastruktury
Zprávy z firem
CETIN ze skupiny PPF investovala v roce 2023 do rozvoje svých sítí ve střední a východní Evropě téměř 9,4 miliardy korun. Investice do optických sítí budou pokračovat.
K posilování tržních pozic dochází i v dalších částech hodnotového řetězce, například v IPTV (z anglického Internet Protocol Television, tedy internetová televize) a v obsahových službách. Největší poskytovatelé – O2 TV, T-Mobile TV, Kuki – čelí rostoucí konkurenci platformy sledovani.tv, která se stala dominantním hráčem poskytování televizního obsahu (tzv. OTT). Menší projekty v této oblasti postupně mizí, protože náklady na obsahová práva a vlastní produkci jsou vysoké. ISP se tak čím dál častěji rozhodují, zda chtějí zákazníky udržet prostřednictvím vlastního obsahu, nebo se spokojí s rolí „datové trubky“.
Konsolidace původních „konsolidátorů“
Další fáze nastala na úrovni tzv. konsolidátorů. Čtvrt milionu klientů Nej.cz z portfolia Kaprain podnikatele Karla Pražáka převzal v roce 2023 CETIN. O Nej.cz byl přitom velký zájem i ze strany zahraničních private equity fondů.
Dalších100 tisíc klientů poskládal Nordic Telecom z portfolia Nordic Investors podnikatele Tomáše Otruby) ze zhruba 20 nákupů menších ISP. Po této akviziční fázi, která proběhla v letech 2017–2020, prošel Nordic náročným procesem integrace a byl nakonec v roce 2024 odprodán do skupiny O2. A konečně 40 tisíc klientů Edera Group původních zakladatelů Marečka a Mlejnka z Pardubic skončila v portfoliu ČEZ.
Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.
Müller z TTC: České firmy spolu soupeří. Pokud chtějí uspět v zahraničí, musejí začít spolupracovat
Zprávy z firem
Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.
CETIN určuje tempo
Po transakcích Nej.cz/CETIN a Nordic Telecom/O2 se CETIN a O2 dohodly na modelu, kdy optická infrastruktura zůstává v CETINu, zatímco zákazníci a retailový byznys přecházejí pod O2.
Vodafone a T-Mobile se přitom do větší míry zatím nezapojili, což jde na vrub především komplexním rozhodovacím procesům v centrálách v Londýně, respektive Bonnu.
Naopak CETIN dále posiluje. Vedle miliardových investic do výstavby optiky uskutečnil i další akvizice menších ISP, například M.Net Studénka v roce 2024. Dnes je jasně dominantním infrastrukturním hráčem, který určuje tempo vývoje na trhu.
Vedle akviziční aktivity je významným momentem i rozhodnutí ÚOHS, podle kterého musel CETIN v rámci zachování férové hospodářské soutěže otevřít svou síť dalším poskytovatelům. Tento tzv. wholesale-only model se blíží evropskému konceptu MMO (model neutrální infrastruktury). ČR se tak zařadila mezi několik málo trhů, kde dominantní infrastruktura funguje na velkoobchodní bázi odděleně od služeb.
Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.
Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie
Leaders
Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.
5G pod kontrolou dominantních operátorů
Velká očekávání vzbuzovala aukce 5G kmitočtů v roce 2020. Spektra v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz vydražili O2, T-Mobile a Vodafone, zatímco menší hráči získali pouze dílčí bloky. V následujících letech pak všichni menší účastníci vydražená práva na radiové kmitočty odprodali opět velké trojce – PODA do Vodafone, Nej.cz do T-Mobile a Nordic Telecom do O2.
Od aukce si stát i spotřebitelé slibovali příchod čtvrtého mobilního operátora, který měl zvýšit konkurenci a zlevnit mobilní data, dlouhodobě jedna z nejdražších v Evropě. Realita je však jiná. Nový hráč na trh nevstoupil a cenová hladina zůstala v nominálním vyjádření víceméně stabilní. Dlužno dodat, že vzhledem k vysoké kumulované inflaci posledních let v reálném vyjádření telekomunikační služby fakticky zlevnily. Zároveň je potřeba rozlišovat mezi cenami pro koncové zákazníky a firemním segmentem, kde konkurence působí výrazně silněji a ceny jsou dlouhodobě nižší.
Každopádně nastal rychlý rozvoj 5G sítí, a to především ve městech a průmyslových lokalitách. Kromě retailového využití pro koncové zákazníky se objevují i první projekty privátních 5G sítí v energetice a průmyslu. Monetizace 5G však stále zůstává výzvou.
Připravovaná novela zákona o kybernetické bezpečnosti vyvolává řadu otázek a pro mnohé firmy může být velkou výzvou. Jejich připravenost totiž podle Jakuba Hölla, ředitele týmu operačních rizik v poradenské a technologické společnosti Deloitte, není zrovna nejlepší. „Implementace požadavků na kyberbezpečnost přitom opravdu neproběhne přes noc a většině firem zabere přinejmenším měsíce,“ upozorňuje Höll.
Malé firmy si často myslí, že pro hackery nejsou zajímavé. Útoky přitom míří i na ně, říká Jakub Höll z Deloitte
Zprávy z firem
Připravovaná novela zákona o kybernetické bezpečnosti vyvolává řadu otázek a pro mnohé firmy může být velkou výzvou. Jejich připravenost totiž podle Jakuba Hölla, ředitele týmu operačních rizik v poradenské a technologické společnosti Deloitte, není zrovna nejlepší. „Implementace požadavků na kyberbezpečnost přitom opravdu neproběhne přes noc a většině firem zabere přinejmenším měsíce,“ upozorňuje Höll.
Výstavba na zelené louce netáhne
Podpora z evropských a národních programů směřuje na tzv. „bílá místa“. Přesto se ukazuje, že stavět optiku čistě na zelené louce je ekonomicky obtížné. Investoři proto volí dvě cesty. Kromě již zmíněných akvizic existujících sítí je ve hře výstavba optiky oportunisticky – tedy při rekonstrukcích silnic či infrastruktur, kdy lze sdílet výkopové práce a snížit náklady. To ovšem vyžaduje velmi dobrou lokální znalost, ale ukazuje se jako nejefektivnější. Příkladem je středočeská společnost AllStar Net, která takto vybudovala ucelenou optickou síť a v roce 2025 byla akvírována společností ÚVT.
Nový stavební zákon měl projekty urychlit, v praxi však procesy zůstávají komplikované a povolování optických tras je stále časově náročné.
Vstup energetických firem se na první pohled jevil jako logické pokračování trendu. Teoreticky totiž mohly využívat synergie s vlastní distribuční sítí a infrastrukturou. V praxi se ale tyto synergie ukazují jako složité. V rámci velkých skupin jako ČEZ fungují telekomunikační projekty poměrně samostatně. Innogy nakonec své telekomunikační aktivity v letech 2020–2021 prodala právě ČEZ.
Výzvy jen pro silné hráče
Jak se bude trh vyvíjet dál? Rostoucí důraz na kybernetickou bezpečnost je jedním z největších strukturálních témat posledních let. Diskuze o zapojení čínských dodavatelů (Huawei, ZTE) a implementace evropské směrnice NIS2 znamenají nové povinnosti pro ISP, zejména v oblasti řízení rizik a reportingu. U menších operátorů jsou tyto náklady často natolik vysoké, že je tlačí k prodeji a tím dále akcelerují konsolidaci trhu.
Vedle kyberbezpečnosti jsou další oblastí růstu investice do datových center a cloudových služeb. ČEZ, TTC Teleport nebo O2 rozšiřují kapacity a reagují na rostoucí poptávku firem po bezpečném lokálním uložení dat.
Významnou transakcí byl v roce 2023 prodej datových center Cloud4com ze skupiny Aricoma/KKCG do Českých Radiokomunikací (CRA). CRA se tím zařadily mezi největší hráče na poli datových služeb v ČR a potvrdily trend konsolidace i v tomto segmentu. Následně CRA investovaly do rozšíření svého DC Tower na Žižkově (až +35 procent kapacity) a připravují výstavbu nového megadatacentra na Zbraslavi s investicí přes 2 miliardy korun, což je aktuálně největší projekt svého druhu v ČR.
Zajímavým, byť zatím nerealizovaným projektem je záměr MTX Group Petra Otavy vybudovat síť moderních datacenter ve spolupráci se skupinou Invictus Development s investicí ve výši přibližně jedné miliardy korun. Projekt se však stal předmětem právního sporu o stovky milionů korun.
I oblast datových center se tak v Česku přidává k trendu v telekomunikacích: z původně unikátně roztříštěného trhu se stává vyspělejší a centralizovanější prostředí, kde o budoucnosti vysokorychlostního internetu rozhodují především velké investice do optiky, kybernetická bezpečnost a schopnost několika málo silných hráčů tyto investice realizovat. Návratu do rozdrobené členité krajiny našeho trhu se už nejspíš nikdy nedočkáme.
Autor je senior manažer v týmu fúzí a akvizic, EY-Parthenon
Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.
Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby
Enjoy
Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.