Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí
Bývalý europoslanec Filip Turek se rozpovídal o možných nových šéfech jednotlivých ministerstev. On sám by podle České televize mohl zastávat post ministra zahraničí.
Předseda Motoristů Petr Macinka by byl skvělým ministrem životního prostředí, nově zvolený poslanec této strany Oto Klempíř je zase perfektním kandidátem na ministra kultury, řekl České televizi čestný předseda a poslanec Motoristů Filip Turek, který by podle ČT mohl obsadit funkci ministra zahraničí. I když Motoristé chtějí mít co nejvíc prostoru podílet se přímo na rozhodování, za hlavní Turek považuje při jednání s hnutím ANO a SPD o nové vládě shodu na programových otázkách.
Turek připustil, že ministerstva zahraničí, kultury a životního prostředí by mohli obsadit Motoristé, detaily ale nechtěl prozrazovat.
„Máme tam mnoho ideových podmínek, ale zdá se, že se poměrně scházíme,“ uvedl. Považuje například za klíčové, aby SPD ustoupilo od záměru vypsat referendum o vystoupení z NATO či EU. Za přijatelné řešení označil návrh, aby šéf SPD Tomio Okamura stál v čele Poslanecké sněmovny.
Užší vedení Sociální demokracie (SOCDEM) navrhlo předsednictvu strany svolat mimořádný sjezd a k jeho datu plánuje grémium rezignovat, uvedla na síti X předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Grémium vedle Maláčové zahrnuje například místopředsedy Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda.
SOCDEM svolává mimořádný sjezd. Fiasko ve volbách bude stát krk Maláčovou i Zaorálka
Motoristé podle Turka chtějí táhnout příští vládu co nejvíce doprava, aby měla vyrovnanější rozpočet, bojovala proti unijní Zelené dohodě, takzvanému Green Dealu, migračnímu paktu či emisním povolenkám pro domácnosti. Jednání s ANO o tom, jak zastavit prohlubující se zadlužení státu, nejsou úplně jednoduchá a jednání se mohou kvůli tomu protáhnout, připustil.
Předseda vítězného ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš dnes zopakoval, že jeho hnutí by kromě jiného chtělo vést resorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí a první místopředseda ANO Karel Havlíček by mohl dohlížet na ekonomické resorty. Do funkce ministra zdravotnictví by se mohl vrátit Adam Vojtěch, sociální věci by mohl řídit poslanec Aleš Juchelka. ANO podle České televize chce obsadit také ministerstva financí, průmyslu, školství a obrany.
SPD kromě křesla předsedy Poslanecké sněmovny pro svého šéfa požaduje ještě nejméně dvě vládní funkce - vnitra a zemědělství, uvedla Česká televize. Vnitro by mohl řídit například šéf hasičů Vladimír Vlček, který dnes s Babišem podle svých slov jednal v sídle ANO o rozpočtu svého sboru.