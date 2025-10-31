Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal
Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.
Proč se všichni ti lidé bouří, dalo by se ptát. Vždyť Macinka ještě nic špatného neprovedl, ještě ani do úřadu nenastoupil. To jistě může být argumentace Babiše. To ovšem není pravda. Macinka se zaprvé ještě před svým nástupem do čela ministerstva ostře zapojil do snahy o zrušení CHKO Soutok. Oblast vznikla letos v červenci. Macinka je podezřelý z osobních zájmů, jeden z odpůrců chráněné oblasti je významný sponzor Motoristů.
Zadruhé může být důvodně podezřelý z relativizace vlivu člověka na životní prostředí. Vždyť léta dělal mluvčího Václavu Klausovi, podle kterého oteplování planety neexistuje. Kdyby s ním Macinka nesouzněl, jistě by nemohl být roky jeho pravou rukou.
Za necelý měsíc podepsalo více než 1000 vědců otevřený dopis, který žádá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřil zástupci Motoristů. Autoři dopisu chtějí schůzku s Babišem a upozorňují, že za obsazení ministerstva nese plnou odpovědnost. Babiš uvedl, že zatím žádný dopis nedostal. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.
Vědci míří za Babišem. Nechtějí Macinku na ministerstvu životního prostředí
Politika
Za necelý měsíc podepsalo více než 1000 vědců otevřený dopis, který žádá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřil zástupci Motoristů. Autoři dopisu chtějí schůzku s Babišem a upozorňují, že za obsazení ministerstva nese plnou odpovědnost. Babiš uvedl, že zatím žádný dopis nedostal. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.
Lze si velmi dobře představit, že Klaus Macinku do politiky dokopal. Sám už nechtěl svádět předem prohrané politické bitvy, necítil společenskou podporu. Ve volbách by možná také dosáhl šesti procent, ale pro něj by to byla prohra. Proto do politiky dostrkal svého fámula. Pro Macinku je šest procent výhra, která ho dokonce dostala do vlády. Macinka tak bude s Klausem v zádech řádit jako černá ruka.
Svůj styl už předvedl v kauze Soutok. Na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Grolicha odpověděl, že „je přesvědčený, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti je nutné přehodnotit a zrušit“. Na nabídku setkání s hejtmanem přímo v Soutoku nereagoval.
Na výzvu vědců reagoval slovy, že „v roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily… Pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici“. Jinými slovy, Macinka se s nikým párat nebude.
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).
Macinka: CHKO Soutok je třeba zrušit
Politika
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).
Babiš se Macinkou zabývat nechce. Je rád, že díky němu může sestavit vládu, vyhnout se trestnímu stíhání za Čapák a v klidu vládnout. To vše je pro něj přednější než názor vědců, studentů či nějakého Macinky. Nebo dokonce Turka.
Ostatně, aby se zrušením Soutoku zabýval Ústavní soud iniciovali poslanci ANO. „CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem," uvedla tehdy Alena Schillerová. Verdikt ústavních soudců se dozvíme ve středu.
Nicméně je evidentní, že programy ANO, SPD a Motoristů se z velké části skutečně prolínají, že slova o programové shodě nejsou planá. Co se týká přírody, pro Babiše je zdrojem příjmů. Václav Klaus si zase při svých pravidelných výletech do oblíbených Krkonoš pochvaluje, jak se v národním parku zvedá kvalita služeb a že turistů přibývá i v létě. Tak snad mu ten národní park Macinka nezruší. Ale to by si vůči Klausovi nedovolil.
Další texty (ne)korektního Dalibora Martínka
V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.
Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí
Politika
V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.