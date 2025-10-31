Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Dalibor Martínek
Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Proč se všichni ti lidé bouří, dalo by se ptát. Vždyť Macinka ještě nic špatného neprovedl, ještě ani do úřadu nenastoupil. To jistě může být argumentace Babiše. To ovšem není pravda. Macinka se zaprvé ještě před svým nástupem do čela ministerstva ostře zapojil do snahy o zrušení CHKO Soutok. Oblast vznikla letos v červenci. Macinka je podezřelý z osobních zájmů, jeden z odpůrců chráněné oblasti je významný sponzor Motoristů.

Zadruhé může být důvodně podezřelý z relativizace vlivu člověka na životní prostředí. Vždyť léta dělal mluvčího Václavu Klausovi, podle kterého oteplování planety neexistuje. Kdyby s ním Macinka nesouzněl, jistě by nemohl být roky jeho pravou rukou.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Vědci míří za Babišem. Nechtějí Macinku na ministerstvu životního prostředí

Za necelý měsíc podepsalo více než 1000 vědců otevřený dopis, který žádá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřil zástupci Motoristů. Autoři dopisu chtějí schůzku s Babišem a upozorňují, že za obsazení ministerstva nese plnou odpovědnost. Babiš uvedl, že zatím žádný dopis nedostal. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.

Lze si velmi dobře představit, že Klaus Macinku do politiky dokopal. Sám už nechtěl svádět předem prohrané politické bitvy, necítil společenskou podporu. Ve volbách by možná také dosáhl šesti procent, ale pro něj by to byla prohra. Proto do politiky dostrkal svého fámula. Pro Macinku je šest procent výhra, která ho dokonce dostala do vlády. Macinka tak bude s Klausem v zádech řádit jako černá ruka.

Svůj styl už předvedl v kauze Soutok. Na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Grolicha odpověděl, že „je přesvědčený, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti je nutné přehodnotit a zrušit“. Na nabídku setkání s hejtmanem přímo v Soutoku nereagoval.

Na výzvu vědců reagoval slovy, že „v roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily… Pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici“. Jinými slovy, Macinka se s nikým párat nebude.

Babiš se Macinkou zabývat nechce. Je rád, že díky němu může sestavit vládu, vyhnout se trestnímu stíhání za Čapák a v klidu vládnout. To vše je pro něj přednější než názor vědců, studentů či nějakého Macinky. Nebo dokonce Turka.

Ostatně, aby se zrušením Soutoku zabýval Ústavní soud iniciovali poslanci ANO. „CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem," uvedla tehdy Alena Schillerová. Verdikt ústavních soudců se dozvíme ve středu.

Nicméně je evidentní, že programy ANO, SPD a Motoristů se z velké části skutečně prolínají, že slova o programové shodě nejsou planá. Co se týká přírody, pro Babiše je zdrojem příjmů. Václav Klaus si zase při svých pravidelných výletech do oblíbených Krkonoš pochvaluje, jak se v národním parku zvedá kvalita služeb a že turistů přibývá i v létě. Tak snad mu ten národní park Macinka nezruší. Ale to by si vůči Klausovi nedovolil.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

David Ondráčka

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Vědci míří za Babišem. Nechtějí Macinku na ministerstvu životního prostředí

Za necelý měsíc podepsalo více než 1000 vědců otevřený dopis, který žádá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřil zástupci Motoristů. Autoři dopisu chtějí schůzku s Babišem a upozorňují, že za obsazení ministerstva nese plnou odpovědnost. Babiš uvedl, že zatím žádný dopis nedostal. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.

„V roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily. Konzervativci tehdy v Anglii podali velmi přesvědčivý výkon a já pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici zde v České republice,“ uvedl ve vyjádření Macinka.

Babiš v první polovině října uvedl, že dostal otevřené dopisy a výzvy ohledně ministerstva životního prostředí a že bude s autory jednat. Poté se sešel s ekology, kteří s dalšími organizacemi předsedovi poslali otevřený dopis. Požadavky, aby se o resort životního prostředí nestarali Motoristé, tehdy Babiš označil za nesmyslné. Proti svěření ministerstva životního prostředí Motoristům se postavily i tisíce studentů formou otevřeného dopisu, a další tisíce lidí protestovaly na Hradčanském náměstí v Praze.

Docent zemědělské a lesnické zoologie Jan Farkač, který Babišovi dopis jménem vědců zaslal a v první polovině měsíce jej kontaktoval s žádostí o schůzku, uvedl, že dosud od Babiše možnost k projednání dopisu neobdržel. Babiš tento týden informoval, že s ANO s Motoristy a hnutím SPD 3. listopadu podepíše koaliční smlouvu.

Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní" opozici

Názory

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zástupci vědců uvedli, že jsou stále připraveni poradit Babišovi i prezidentovi Petru Pavlovi priority pro směřování ministerstva životního prostředí tak, aby byla zajištěná kontinuita ochrany přírody i jejího financování z mezinárodních zdrojů.

Ačkoliv ekologové poukazovali na neshody v programech hnutí ANO, SPD a Motoristů, Macinka již dříve uvedl, že velké rozpory v programech nevidí. Minulý týden po programovém jednání řekl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

Otevřený dopis Babišovi a prezidentu Pavlovi podepsaný 262 vědci a vědkyněmi byl odeslaný 8. října. Do dneška jej podepsalo 86 profesorů a profesorek, 125 docentů a docentek a 809 dalších akademických pracovníků, tedy celkem 1020 vědců.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
Lidé v Praze protestovali proti Motoristům v čele ministerstva životního prostředí, protesty se chystají i v Brně

Schillerová chystá návrat EET i školkovného. Prosadit chce i vyšší valorizaci důchodů

Schillerová chystá návrat EET i školkovného. Prosadit chce i vyšší valorizaci důchodů
Nová verze elektronické evidence tržeb (EET), kterou chce zavést rodící se vláda ANO, SPD a Motoristů, by měla začít platit od ledna 2027. Podle budoucí ministryně financí Aleny Schillerové má systém nově zohlednit malé živnostníky a příležitostné výdělky, aby se předešlo zbytečné administrativě.

„V návrhu programového prohlášení vlády, který zveřejníme v pondělí, bude věta, že zohledníme malé živnostníky nebo příležitostné výdělky. A budeme na tom dál pracovat,“ řekla Schillerová v rozhovoru pro Mladou frontu DNES.

EET jako zbraň proti šedé ekonomice

Schillerová připomněla, že EET má být účinným nástrojem proti šedé ekonomice, ze které je podle odhadů možné získat více než 30 miliard korun. „Rozumím argumentům, že výjimky se mají týkat jen těch, kdo si skutečně příležitostně něco přivydělají nebo prodávají vlastní produkty. Ale budu usilovat o to, aby výjimka byla co nejmenší,“ uvedla.

Elektronickou evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016. Od jara 2020 byla kvůli pandemii covidu-19 pozastavena a v roce 2023 ji kabinet Petra Fialy (ODS) zcela zrušil.

Tomio Okamura

Mocenská mapa se mění. Okamura má vést Sněmovnu

Koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla, že na předsedu Poslanecké sněmovny nominuje šéfa SPD Tomia Okamuru. Po dnešním koaličním jednání to potvrdila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Motoristé navrhnou na místopředsedu Sněmovny svého poslance a stranického místopředsedu Jiřího Bartáka, oznámil předseda této strany Petr Macinka.

Budoucí vláda chce podle Schillerové podpořit i gastronomický sektor, který v posledních letech čelil prudkému růstu daní. „Chceme snížit DPH na nealkoholické nápoje podávané jako součást stravovací služby. Současně chceme osvobodit spropitné od daní a odvodů,“ uvedla.

Návrat školkovného i vyšší valorizace důchodů

Koalice plánuje od roku 2027 také obnovit školkovné, původní slevu na manžela či manželku bez příjmů a daňovou slevu pro studenty. Vše má být součástí novely zákona o dani z příjmů s účinností od 1. ledna 2027.

Stejný termín by měl platit i pro spravedlivější valorizaci důchodů, o které chce vláda jednat se sociálními partnery. Podle Schillerové chce kabinet zvýšené výdaje pokrýt efektivnějším výběrem daní, snižováním provozních výdajů státu a nastartováním ekonomiky.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
Pavel pověřil Babiše sestavením vlády, ta má vzniknout v prosinci

Prezident Petr Pavel pověřil jednáním o sestavení vlády předsedu ANO Andreje Babiše, jehož hnutí na začátku října vyhrálo volby a o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy. Hrad to oznámil po ranní schůzce obou politiků. Babiš má prezidentovi v druhé polovině týdne poslat koaliční smlouvu a programové priority, teprve poté mu předloží návrh personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.

Daňové přiznání

Money

