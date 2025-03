Optické sítě a budoucnost internetu: CETIN investuje miliardy do nové infrastruktury

CETIN ze skupiny PPF investovala v roce 2023 do rozvoje svých sítí ve střední a východní Evropě téměř 9,4 miliardy korun. Investice do optických sítí budou pokračovat.

Český telekomunikační trh prochází výraznou transformací, kterou pohání především rozvoj optických sítí. Společnost CETIN, která spravuje klíčovou část české telekomunikační infrastruktury, investovala v roce 2023 do rozvoje svých sítí ve střední a východní Evropě téměř 9,4 miliardy korun. Podle generálního ředitele CETIN International Juraje Šedivého se tento trend bude v příštích letech jen zrychlovat.

„Optické připojení je klíčem k digitální budoucnosti. Zatímco města a bytové domy jsou pokryty velmi dobře, u rodinných domů a venkovských oblastí v Česku stále převažují starší technologie. To se ale musí změnit,“ vysvětluje Šedivý v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

CETIN se zaměřuje na výstavbu optických přípojek (FTTH – Fibre to the Home), které umožní domácnostem stabilní připojení s rychlostí až 2 Gbit/s a firmám až 10 Gbit/s. To přináší zásadní výhody nejen běžným uživatelům, ale umožňuje také pokročilé aplikace v průmyslu, který stále více spoléhá na digitalizaci a automatizaci výroby.

Vedle optiky CETIN dokončuje také modernizaci mobilních 5G sítí, což opět přináší nové možnosti v oblasti průmyslových řešení. „Firmy začínají využívat privátní 5G sítě pro řízení výroby, což zvyšuje jejich efektivitu a konkurenceschopnost,“ doplňuje Šedivý.

Podle něj se v příštích letech očekává další růst investic do telekomunikační infrastruktury. „Poptávka po rychlém a spolehlivém internetu neustále roste. Naším cílem je, aby české domácnosti i firmy měly přístup k nejmodernějším technologiím, které je připraví na digitální budoucnost,“ uzavírá Šedivý.

Společnost CETIN je součástí skupiny PPF a je největším poskytovatelem služeb telekomunikační infrastruktury ve střední Evropě. Zároveň klade velký důraz na oblast kybernetické bezpečnosti. Jako jedna z prvních firem na trhu si pro klíčové části sítě CETIN vybral dodavatele, kteří podle varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nepředstavují bezpečnostní riziko pro Českou republiku.