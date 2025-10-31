Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Nový magazín právě vychází!

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

Šéf Nvidie Jensen Huang prohlásil, že jsme na začátku nové éry výpočetní techniky, protože s AI se každá vrstva výpočetní architektury zásadně mění. Odhadl, že půjde o desetileté období přestavby celého odvětví.

„AI běží na GPU (grafických procesorech), zatímco ručně psaný software běží na CPU (centrálních procesorech). Celý softwarový stack (systém vrstev, pozn. red.) – od energetických potřeb, přes čipy, infrastrukturu, software systémů, modely AI až po aplikace – se mění od základu,“ uvedl podle CNBC.

ChatGPT Atlas

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

Zprávy z firem

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

nst

Přečíst článek

„Po šedesát let byl počítačový průmysl v podstatě stejný. A teď, s AI a akcelerovaným výpočtem, se mění každá vrstva. Všechny počítače, které jsme dosud vytvořili – v hodnotě bilionu dolarů nebo víc – bude třeba převést na novou výpočetní platformu,“ dodal jeden z nejvlivnějších mužů v technologickém odvětví. 

Nvidia se tento týden stala první společností na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. V pátek zároveň oznámila partnerství s korejským polovodičovým gigantem Samsungem.

Huang také nastínil vizi budoucnosti, v níž bude AI „pracovat“, nikoli jen sloužit jako nástroj. Budou plně automatizované továrny a očekává, že umělá inteligence přetvoří průmysly v hodnotě 100 bilionů dolarů po celém světě.

Pozitivní spirála AI

Huang má také za to, že umělá inteligence dosáhla cyklu „pozitivní spirály“ (virtuous cycle), která zajistí průmyslu trvalý růst.

Tedy, obrovské zlepšení AI modelů vede k větším investicím do této technologie a tyto investice následně zlepšují AI modely ještě víc. „Umělá inteligence se zlepšuje. Více lidí ji používá. Čím víc lidí ji používá, tím víc vydělává, vznikají nové továrny, které nám umožňují vytvářet ještě lepší AI, a ty pak používá ještě víc lidí. Tato pozitivní smyčka AI se už vytvořila – a právě to je důvod, proč vidíte, že kapitálové výdaje ve světě tak prudce rostou,“ vysvětllil. 

Odkázal se na to, že firmy letos rekordně investují do AI. Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft oznámily plány společně investovat přes 300 miliard dolarů do AI technologií a datových center. Podle jejich aktuálních výsledků to bude pokračovat i v roce 2026, protože technologičtí giganti plánují výdaje dál navyšovat.

Huang není jediným lídrem fascinovaným pokrokem umělé inteligence. Bill Gates tento týden prohlásil, že AI je největším technologickým výdobytkem, který za svůj život zažil.  

Nokia má nové logo i obchodní strategii

Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.

ČTK

Přečíst článek

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?
video

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Německo se chystá zaplatit za „odstranění Číny ze sítí“. Výměna technologií Huawei bude stát miliardy

Německo se chystá zaplatit za „odstranění Číny ze sítí“. Výměna technologií Huawei bude stát miliardy
Profimedia
ČTK
ČTK

Berlín chystá miliardové kompenzace pro operátory, kteří vyřadí zařízení Huawei ze svých sítí. Náklady na výměnu mohou přesáhnout dvě miliardy eur.

Německá vláda zvažuje, že zaplatí místním telekomunikačním operátorům, včetně společnosti Deutsche Telekom, za výměnu zařízení čínské firmy Huawei. Informovala o tom agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje.

Podle jednoho z nich by náklady na výměnu mohly přesáhnout dvě miliardy eur, tedy bezmála 49 miliard korun. Jeden z možných scénářů počítá s tím, že část nákladů by byla hrazena z fondů určených na obranu nebo rozvoj infrastruktury.

O přesných částkách se teprve jedná a není jasné, zda se Německo rozhodne pro okamžitou výměnu, nebo pouze postupný přechod. Podle Bloombergu by ale jakýkoli z těchto kroků znamenal další výrazné výdaje na modernizaci digitální infrastruktury, která v Německu zaostává za mnoha evropskými zeměmi.

Evropský tlak na odstranění čínských technologií sílí

Evropská komise dlouhodobě kritizuje Berlín za to, že ve svých sítích umožnil využívání vysoce rizikových dodavatelů. Zatímco Británie či Švédsko už nařídily úplné odstranění technologií Huawei z mobilních sítí, Německo a několik dalších států je stále povolují. EU považuje některé čínské firmy včetně Huawei za možné bezpečnostní riziko kvůli jejich úzkým vazbám na čínskou vládu.

Operátoři: Huawei je levnější i kvalitnější

Navzdory politickému tlaku zůstává Huawei pro evropské telekomunikační firmy atraktivním partnerem. Operátoři tvrdí, že čínské komponenty jsou často technicky vyspělejší a levnější než západní alternativy. „Odstranit Huawei ze sítě znamená nejen vyšší náklady, ale i zpomalení modernizace,“ uvedl podle Bloombergu jeden z představitelů německého sektoru.

Čínská společnost Huawei Technologies

Poslanec ANO jednal v Číně s firmou Huawei

Zprávy z firem

Poslanec hnutí ANO Marek Novák jednal při květnové návštěvě Číny se zástupcem společnosti Huawei, na kterou by mohl dopadnout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti. Novák návrh ostře kritizuje a připravuje k němu pozměňovací návrhy. O setkání informoval Český rozhlas-Radiožurnál. Novák cestu do Číny za problematickou nepovažuje. Uvedl, že při návštěvě nevystupoval politicky.

ČTK

Přečíst článek

Apple přišel o pozici jedničky mezi prodejci mobilů v Číně, je třetí

iPhone už není nejprodávanějším telefonem v Číně

Zprávy z firem

Americká společnost Apple přišla v loňském roce o pozici největšího prodejce chytrých telefonů v Číně a propadla se až na třetí pozici. Celkový prodej telefonů v zemi se loni zvýšil o čtyři procenta na 284,6 milionu přístrojů, uvedla výzkumná společnost Canalys.

ČTK

Přečíst článek

Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem

Bernard Arnault
ČTK
Olívia Lacenová
Olívia Lacenová

Francouzský konglomerát LVMH, symbol luxusu a elegance, se po prvních dvou čtvrtletích poklesu opět vrátil na růstovou trajektorii. Třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 přineslo investorům to, na co již dlouho čekali – jasný signál, že poptávka po luxusním zboží nevyhasla, ale pouze na určitou dobu zpomalila. Kromě toho výsledná čísla posílila i cenu akcií LVMH – ta po výsledcích vzrostla o 14 procent, což představuje nejlepší den za posledních 24 let.

Skupina zastřešující značky jako Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. či Moët & Chandon zaznamenala meziroční organický růst o 1 procento, což může na jedné straně evokovat příliš slabý výkon, ale zároveň je klíčové vnímat situaci komplexněji. První polovina roku se totiž nesla ve znamení poklesu, a tak tato hodnota představuje symbolický návrat do pozitivních čísel. Celkové tržby dosáhly 18,3 miliardy eur, což sice znamená mírný pokles oproti minulému roku, ale opět – s ohledem na předchozí očekávání jde o jednoznačné překonání v pozitivním smyslu.

Kde se firmě dařilo nejvíce?

Nejsilnějším motorem růstu byla divize Sephora, která zaznamenala organický růst tržeb až o 7 procent. Síť parfumerií nejenže těžila z expanze do nových regionů, ale také z úspěchu značky Rhode, kterou založila Hailey Bieber. V neposlední řadě se dařilo i segmentu vína a destilátů, kde došlo ke stabilizaci po napětí kolem čínských a amerických celních sazeb. Z geografického hlediska pak šlo o pokračující růst napříč Spojenými státy a Evropou, přičemž klíčové je oživení na asijském trhu s výjimkou Japonska.

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů

Trhy

Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

Reakce analytiků a výhled

Pozitivního hodnocení se LVMH dostalo i ze strany analytiků předních investičních bank. Citi označila výsledky za paprsek naděje pro celý sektor luxusu, přičemž Bernstein dokonce zvýšila i svou očekávanou cílovou cenu akcií, konkrétně na 700 eur.

Strategie Bernarda Arnaulta

Generální ředitel LVMH, Bernard Arnault, který je dnes nejen tváří firmy, ale i symbolem francouzského podnikatelského ducha, zdůrazňuje, že strategie LVMH stojí na třech hlavních pilířích – autenticitě, kvalitě a excelenci. Firma navíc v rámci výhledu na nadcházející období, zbytek roku 2025 a následně 2026, stanovila, že bude ještě více usilovat o udržení své globální vedoucí pozice – nejen rozšiřováním portfolia, ale i prohlubováním vztahu se zákazníky, kteří v luxusu nehledají pouze samotné produkty, ale i emoce a hodnoty.

Pro investory

Vývoj ceny akcií společnosti LVMH by se od roku 2024 dal označit převážně jako medvědí trend, ale aktuální výsledky za třetí čtvrtletí naznačují, že by mohlo dojít k zásadní změně. Fundamentální situace, na níž do značné míry závisí konečná cena akcií, zaznamenává organický růst, což představuje potenciál pro nákup společnosti, která se na trhu pohybuje pod svým absolutním maximem – případný nárůst ceny na toto maximum by znamenal zhodnocení o více než 50 procent.

Francií obchází strašidlo daně z bohatství. Je to řešení krize nebo zabiják ekonomiky, jak hrozí král luxusu Arnault?

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek
