Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie
Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.
Šéf Nvidie Jensen Huang prohlásil, že jsme na začátku nové éry výpočetní techniky, protože s AI se každá vrstva výpočetní architektury zásadně mění. Odhadl, že půjde o desetileté období přestavby celého odvětví.
„AI běží na GPU (grafických procesorech), zatímco ručně psaný software běží na CPU (centrálních procesorech). Celý softwarový stack (systém vrstev, pozn. red.) – od energetických potřeb, přes čipy, infrastrukturu, software systémů, modely AI až po aplikace – se mění od základu,“ uvedl podle CNBC.
„Po šedesát let byl počítačový průmysl v podstatě stejný. A teď, s AI a akcelerovaným výpočtem, se mění každá vrstva. Všechny počítače, které jsme dosud vytvořili – v hodnotě bilionu dolarů nebo víc – bude třeba převést na novou výpočetní platformu,“ dodal jeden z nejvlivnějších mužů v technologickém odvětví.
Nvidia se tento týden stala první společností na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. V pátek zároveň oznámila partnerství s korejským polovodičovým gigantem Samsungem.
Huang také nastínil vizi budoucnosti, v níž bude AI „pracovat“, nikoli jen sloužit jako nástroj. Budou plně automatizované továrny a očekává, že umělá inteligence přetvoří průmysly v hodnotě 100 bilionů dolarů po celém světě.
Pozitivní spirála AI
Huang má také za to, že umělá inteligence dosáhla cyklu „pozitivní spirály“ (virtuous cycle), která zajistí průmyslu trvalý růst.
Tedy, obrovské zlepšení AI modelů vede k větším investicím do této technologie a tyto investice následně zlepšují AI modely ještě víc. „Umělá inteligence se zlepšuje. Více lidí ji používá. Čím víc lidí ji používá, tím víc vydělává, vznikají nové továrny, které nám umožňují vytvářet ještě lepší AI, a ty pak používá ještě víc lidí. Tato pozitivní smyčka AI se už vytvořila – a právě to je důvod, proč vidíte, že kapitálové výdaje ve světě tak prudce rostou,“ vysvětllil.
Odkázal se na to, že firmy letos rekordně investují do AI. Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft oznámily plány společně investovat přes 300 miliard dolarů do AI technologií a datových center. Podle jejich aktuálních výsledků to bude pokračovat i v roce 2026, protože technologičtí giganti plánují výdaje dál navyšovat.
Huang není jediným lídrem fascinovaným pokrokem umělé inteligence. Bill Gates tento týden prohlásil, že AI je největším technologickým výdobytkem, který za svůj život zažil.
Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.
