Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

Nakonec ještě budou na náměstích demokratické demonstrace na jeho podporu, to je český surrealismus. Babiš brzdí šílence  to zní jako začátek české pohádky, nebo noční můry. Ale jsme zemí neuvěřitelných příběhů a role se v nich často mění, padouch nebo hrdina, dnes tak, zítra naopak.

Demokratické demonstrace za Babiše: nová úroveň českého surrealismu

Absolutní paradox současného vyjednávání vlády spočívá v tom, že se Babiš stane umírněnou variantou zdravého rozumu. Nakonec z něj bude zkušený, standardní a vlastně umírněný politik. Jasně, dojí bez skrupulí stát do své vlastní kapsy, má střet zájmů úplně v každém rozhodování, je trestně stíhaný, mění názory třikrát denně, lže, kudy chodí, ale vlastně je v tom všem takový předvídatelný.

V trojici mezi Okamurou a Turkem není vyloučeno, že bude vypadat jako ten rozumný chlapík, který brzdí jejich bizarní nápady a drží kontinuitu systému. Protestovat se bude proti Turkovi, Macinkovi a Okamurovi; ti mezi sebou budou soupeřit o to, kdo vymyslí větší blbost a kdo bude radikálnější. Na premiéra se bude apelovat, aby je brzdil, umravnil nebo vyhodil. Myslím, že mu to bude vyhovovat a že si bude užívat tuto proměnu – jak vystřiženou z absurdního divadla.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Pragmatik zahraniční politiky bez ideálů

V zákulisí všichni dávno ví, že Babiše nějaké detaily zahraniční politiky vůbec nezajímají. Vlastně ho zahraniční politika nijak moc nezajímá, hlavně ať to pomáhá byznysu a moc to nestojí, to je jeho přístup. Chce, aby Česko zůstalo pevně v EU a NATO, a s těmito strukturami hodlá jednat čistě pragmaticky, zájmově. Právě tenhle pragmatismus může být však nakonec pro zemi paradoxně výhodou. Babiš potřebuje na ministerstvu zahraničí schopného, loajálního úředníka bez ambicí moralizovat. Nejlépe bývalého diplomata s nějakou zkušeností, kterého ten diplomatický sbor akceptuje a nebude brblat. Možná tam nakonec skončí Adam Vojtěch, který si užil svou velvyslaneckou trafiku ve Finsku. Mluví mírně, nic moc neříká, to půjde.

Ale celé to dost to dost ostře kontrastuje s poraženým táborem Fialy a Rakušana a Hradu, kteří svět a zahraniční politiku vidí prizmatem hodnot a gest. Budou se na tom šťavit, Babišova pragmatika ostřelovat (což je v opozici legitimní), ale moc to fungovat nebude, aspoň myslím.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

ČTK

Přečíst článek

Povolebí vyjednávání jako komedie

Na celkové povolební vyjednávání lze zatím hledět jako na nepovedenou komedii. Turkem se spíš vrtí, jakkoli je úplně jasné, že tak nedospělý chlápek nemůže dělat ministra, ničeho. Ale myslím, že ten veřejný tlak vyhovuje Babišovi, který si počká a nechá je vyblbnout. A mezitím si potřebuje vyřešit vlastní problémy se soudy, vlastní imunitou, dotacemi i bankami financujícími jeho byznys. Nejprve musí vyšešit to, až pak se může věnovat dalším věcem.

Za kulisami politiky: všechno je to o penězovodech

Ale lze na to hledět také jako na strategickou hru se zatím dost skrývanými zájmy některých klíčových aktérů. Hodně zájmů není moc vidět a velmi umně odvádí pozornost. Nenechme se moc napálit, jde hlavně o byznys, dlouhodobé přenastavení finančních toků a penězovodů. Byznys nad ideály, to je česká politická klasika. Nyní probíhají schůzky, kde se tyto věci domlouvají, a o kterých se neinformuje veřejnost. Myslím, že to vyjednávání bude dlouhé, může mít několik kol a nakonec dopadnout ještě dost jinak.

Související

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek
Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Proč stávající vláda (ale je to stále vláda; a kdo ví, jak dlouho ještě bude) odmítá poslat návrh rozpočtu do nové Poslanecké sněmovny?

Protože dobře tuší, že pokud by v něm měla najít peníze na všechny připravené dopravní stavby, musela by porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. I proto, že v příštím roce budou chybět mimořádné příjmy z povodní a z daně z neočekávaných zisků, tedy zhruba 40 miliard korun dodatečných prostředků volně uplatnitelných, vyjdeme-li z loňské skutečnosti, jak ji dokumentuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Pokud by nové sněmovně návrh rozpočtu předložila, musela by buď přiznat vlastní rozpočtovou neodpovědnost, nebo národu nalhávat, že na dopravní stavby je v rozpočtu peněz dost, i když už minulý týden přiznala, že tomu tak není.

Elegantním řešením, jak z toho vybruslit, je hodit problém na vládu novou. Tím stávající kabinet může zabít dvě mouchy jednou ranou.

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zaprvé, nebude zatížen cejchem rozpočtově neodpovědného. Zadruhé, cejch rozpočtové neodpovědné získá hned při svém nástupu k moci nová vláda, což bude nové opozici hned zpočátku vítanou municí. Novou vládu navíc nová opozice obviní z toho, že je rozpočtově neodpovědná kvůli vlastním přehnaným předvolebním slibům. 

Ty ale přece v současné rozpočtové matematice, kdy manko už vzniklo, jak přiznává sama stávající vláda, nemohou hrát jakoukoli roli, když nová vláda ještě ani není sestavená, natož aby mohla začít uskutečňovat výdaje na své sliby.

Rozpočtová neodpovědnost je ovšem tématem nejen tuzemským, leč mezinárodním. A v rostoucí míře.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mezinárodní finanční „reset“

Investoři z celého světa se totiž stále sžíravěji obávají, že rozpočtově neukázněné vlády nezvládnou vlastní bobtnající dluhy. Zlato, stříbro i bitcoin proto lámou historické cenové rekordy. Z nezvladatelných dluhů totiž moc cest nevede. Buď pádivá inflace, ba hyperinflace, nebo nějaká obdoba měnové reformy typu té, kterou Československo prožilo roku 1953, i když tato by nutně musela mít mezinárodní rozměr. Šlo by o jakýsi mezinárodní finanční „reset“.

Oboje znamená prudký propad kupní síly běžných peněz typu dolarů a příslušných úspor a pád ceny příslušných aktiv, jako jsou dluhopisy vlády USA. Veteráni finančních trhů, jako je Stephen Miller (ex BlackRock), jsou v údivu z tempa, s jakým se nyní mezinárodní investoři odvrací od tradičních měn a vládních dluhopisů, aby dané prostředky raději vložili do alternativ typu zlata, stříbra nebo bitcoinu. „Za 40 let své kariéry jsem nic podobného nezažil,“ uvedl Miller.

Dokonce i četní centrální bankéři si všímají. Takže podíl dolaru na devizových rezervách celosvětově povážlivě klesá, zatímco podíl zlata stoupá (viz graf Bloombergu níže). Pokud by zlato v rezervách dohnalo dolar, mohla by se cena troyské unce žlutého kovu pohybovat v přepočtu kolem 180 tisíc korun, namísto nynějších zhruba 87 tisíc korun, spočítali stratégové společnost Eurizon SLJ Capital.

Související

Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC

Konference Good Company Circle 2025
Lukáš Procházka / Newstream
nst
nst

Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.

Pravda a láska, svoboda a důstojnost. To jsou podle úvodního panelu hlavní hodnoty, které v poslední době je potřeba chránit a prosazovat. Shodly se na tom účastníci třetího ročníku konference o sociální udržitelnosti Good Company Circle, která se koná v Nové Spirále na pražském Výstavišti.

61 fotografií v galerii

„Hlavní hodnoty jsou po celou historii stejné – pravda a láska. Neznám žádný jiný národ než Čechy, který by s těmito slovy tak intenzivně hrál, a to včetně toho, že tato svatá slova dokáže přetočit do sprostých slov. Ale i tak začínám tato dvě slova podezřívat z toho, že vlastně jde o smysl života,“ uvedl ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. A kněz Zbigniew Jan Czendlik jej doplnil, že třetí hodnota je podle něj svoboda. „A to prostě proto, že právě ze svobody všechny další hodnoty mohou vykvést,“ dodal Czendlik.

Podle Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz jsou v posledních letech často zaměňovány zájmy právě za hodnoty. „Zájmy bývají často zabalovány do velkých frází, velkých narativů, které jsou svůdné. Proto ty klasické hodnoty budou potřebovat aktivní propagaci, jakou mají právě ty narativy,“ připomněla Zavadilová.

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.

nst

Přečíst článek

Jak propagovat hodnoty

Hodnoty jsou důležité pro všechny komunity, uvedl Francesco Kinský Dal Borgo. Ale pro šlechtu představují ještě něco důležitějšího. „Šlechta má jako hlavní hodnotu kontinuitu, a díky tomu funguje to, že pouhé jméno je symbolem určitých hodnot. A je to dáno listinami starými stovky i tisíce let,“ uvedl šlechtic. A přidává jednoduchý příklad. „Vezměte si stolování. U nás má stolování jasná pravidla, která se učíme od mala. Mně můžete sebrat, majetek, peníze, oblečení, můžu mít montérky a být zcela chudý, ale jakmile sednu ke stolu, každý to uvidí a pochopí. To mi nikdo nesebere,“ dodal Francesco Kinský Dal Borgo.

Kinský se hodně zabývá právě tím, jak dlouholeté hodnoty propagovat v dnešní společnosti. „My všichni je můžeme žít. Ale to nestačí. Byly doby, kdy televize byla normativní, třeba z estetického hlediska, kdo tam chtěl vystupovat, musel mít kravatu a sako. Dneska každý může jít vlastní cestou, ale výsledkem je prostě chaos. Bylo by dobré, kdyby se společnost shodla na nějakých základech, které budou respektovat všichni, kdo budou chtít součástí té společnosti,“ dodal šlechtic.

Good Company Circle - místo pro setkání

Konference Good Company Circle se letos koná již potřetí. „Původně vznikla, aby pomáhala propojit ty, kdo pomáhají, s organizacemi z neziskového sektoru,“ uvedla na úvod konference zakladatelka Good Company Circle Eva Prokešová. „Dnes má GCC jiný záměr. Je to konference těch, kteří se spolu běžně nesetkávají. Je to konference o partnerství, která moháhají měnit společnost,“ dodala Prokešová ze společnosti JT International, která je zároveň hlavním partnerem letošního konference.

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Související

Hygiena pod kontrolou? V potravinářství často ne. Domácí praní pracovních oděvů představuje problém

Zprávy z firem

Komerční spolupráce

Přečíst článek
Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek
Doporučujeme