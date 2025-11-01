Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby

Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby

Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.

Umělá inteligence mává s jistotami v našem pracovním i soukromém životě. A také v odborných východiscích svých tvůrců. Jedno z nich už dávno navrhl Alan Turing.

Tento geniální britský matematik je považován za zakladatele moderní informatiky a počítačové vědy. Pomohl své zemi vyhrát 2. světovou válku, protože byl nejdůležitějším z vědců, kteří rozluštili německé vojenské šifry. Mimochodem, „za odměnu“ byl po válce odsouzen pro tehdy nezákonnou homosexualitu. Aby se vyhnul vězení, podstoupil chemickou kastraci a v roce 1954, ve věku 42 let, zemřel na požití cyankáli.

V roce 1950 navrhl postup k posouzení inteligence stroje. U tehdejších počítačů inteligenci nikdo nehledal, Turingův koncept pro budoucnost byl spíše filozofický než exaktní. Vypadal takto: Komise zadává otázky, dostává na ně písemné odpovědi, a pokud nerozpozná, že odpovídá počítač a nikoli člověk, je počítač uznán jako inteligentní.

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Josef Tuček

Přečíst článek

Nic lepšího prostě nebylo

Postup měl spoustu kritiků, například že neřeší podstatu strojové inteligence, ale jenom srovnává s člověkem. Ale byl jako měřítko pokroku směrem k obecné umělé inteligenci akceptován – už proto, že nic lepšího a obecně platnějšího stejně nebylo. Vždyť i sám pojem obecná umělá inteligence je hodně vágní, přestože jej řada technologických firem používá k označení širokého systému umělé inteligence obdařeného vynalézavostí, která se vyrovná jakékoli lidské kognitivní schopnosti.

Ale kritika sílila úměrně tomu, jak úspěšně se prosazují nynější velké jazykové modely umělé inteligence. Byly trénovány na obrovském množství textů a pracují především na principu statistické pravděpodobnosti návaznosti slov a slovních obratů. To se úplně liší od fungování lidské inteligence. Ale přesto velké jazykové modely dokázaly na bázi Turingova testu přesvědčit i odborníky, že jejich výtvory (od odpovědí na běžné otázky přes povídky nebo kompilační odborné studie až po písně) pocházejí od lidí.

Základnímu konceptu Turingova testu teď možná už definitivní ránu zasadila odborná konference uspořádaná britskou Královskou společností při příležitosti 75. výročí vydání Turingova spisu, v němž svůj test představil.

Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí

Enjoy

Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit.

Josef Tuček

Přečíst článek

Olympiáda ve skládání nábytku?

Účastníci se v podstatě shodli, že Turingem navržený test už nemá univerzální smysl. Třeba proto, že na složité odborné otázky mohou s úspěchem odpovědět i stroje, které vzápětí nedokážou poznat, jaký čas ukazují hodiny na číselníku s ručičkami.

Jeden z účastníků konference, Gary Marcus, neurovědec z Newyorské univerzity, nadhodil, že vhodnějším hodnocením by bylo něco jako Turingova olympiáda. V ní by počítač musel vyřešit asi tucet testů, včetně sledování filmu a pochopení toho, co se se v něm děje, nebo dodržení pokynů pro montáž nábytku z plochého balení. (Ponechejme teď stranou, jak úspěšní jsou v podobných úkolech opravdoví lidé.)

Jiní účastníci konference rovnou říkali, že ani počítačová olympiáda k ničemu není a zpochybňovali rovnou celé úsilí o vytvoření obecné umělé inteligence.

ChatGPT

OpenAI nabízí chudším zemím předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu

Zprávy z firem

Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.

sta

Přečíst článek

Ještě vágnější než původní verze

„Myslím, že bychom se měli přestat ptát, jestli je stroj inteligentní. Místo toho se ptejme, co přesně tento stroj dělá,“ uvedla Shannon Vallorová, etička zabývající se umělou inteligencí na Edinburské univerzitě. Kritizovala, že Turingův test je „zastaralým vědeckým konceptem, jenž nepojmenovává žádnou skutečnou entitu nebo kvalitu, která existuje“. Přidala i něco o trochu konkrétnějšího, podle ní by modely umělé inteligence měly soutěžit v bezpečnostních testech zaměřených třeba na to, jak snadno se dají zneužít a jak pravděpodobné je, že nástroj spáchá v reálném kontextu něco neočekávaného a nežádoucího.

Že to pořád zní obecně a v praxi neuchopitelně? Tedy ještě vágněji než původní Turingův test? No, ano. Jak vidno ani dnes ještě odborníci nemají základní filozofický, ale ani zcela praktický přístup k rozumnému zvládnutí nástrojů umělé inteligence. Tak kde by jej pak vzali laikové.

ChatGPT Atlas

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

Zprávy z firem

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Dáma vytvořená umělou inteligencí na procházce tokijskou ulicí.

Hraný film z počítače bez živých herců? Zdá se, že už brzy bude možný

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

CEO Nvidia Jensen Huang
ČTK
nst
nst

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

Šéf Nvidie Jensen Huang prohlásil, že jsme na začátku nové éry výpočetní techniky, protože s AI se každá vrstva výpočetní architektury zásadně mění. Odhadl, že půjde o desetileté období přestavby celého odvětví.

„AI běží na GPU (grafických procesorech), zatímco ručně psaný software běží na CPU (centrálních procesorech). Celý softwarový stack (systém vrstev, pozn. red.) – od energetických potřeb, přes čipy, infrastrukturu, software systémů, modely AI až po aplikace – se mění od základu,“ uvedl podle CNBC.

ChatGPT Atlas

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

Zprávy z firem

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

nst

Přečíst článek

„Po šedesát let byl počítačový průmysl v podstatě stejný. A teď, s AI a akcelerovaným výpočtem, se mění každá vrstva. Všechny počítače, které jsme dosud vytvořili – v hodnotě bilionu dolarů nebo víc – bude třeba převést na novou výpočetní platformu,“ dodal jeden z nejvlivnějších mužů v technologickém odvětví. 

Nvidia se tento týden stala první společností na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. V pátek zároveň oznámila partnerství s korejským polovodičovým gigantem Samsungem.

Huang také nastínil vizi budoucnosti, v níž bude AI „pracovat“, nikoli jen sloužit jako nástroj. Budou plně automatizované továrny a očekává, že umělá inteligence přetvoří průmysly v hodnotě 100 bilionů dolarů po celém světě.

Pozitivní spirála AI

Huang má také za to, že umělá inteligence dosáhla cyklu „pozitivní spirály“ (virtuous cycle), která zajistí průmyslu trvalý růst.

Tedy, obrovské zlepšení AI modelů vede k větším investicím do této technologie a tyto investice následně zlepšují AI modely ještě víc. „Umělá inteligence se zlepšuje. Více lidí ji používá. Čím víc lidí ji používá, tím víc vydělává, vznikají nové továrny, které nám umožňují vytvářet ještě lepší AI, a ty pak používá ještě víc lidí. Tato pozitivní smyčka AI se už vytvořila – a právě to je důvod, proč vidíte, že kapitálové výdaje ve světě tak prudce rostou,“ vysvětllil. 

Odkázal se na to, že firmy letos rekordně investují do AI. Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft oznámily plány společně investovat přes 300 miliard dolarů do AI technologií a datových center. Podle jejich aktuálních výsledků to bude pokračovat i v roce 2026, protože technologičtí giganti plánují výdaje dál navyšovat.

Huang není jediným lídrem fascinovaným pokrokem umělé inteligence. Bill Gates tento týden prohlásil, že AI je největším technologickým výdobytkem, který za svůj život zažil.  

Nokia má nové logo i obchodní strategii

Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.

ČTK

Přečíst článek

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?
video

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?

Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?
Profimedia
ČTK
ČTK

V newyorské aukční síni Sotheby’s se bude dražit funkční toaleta z ryzího zlata. Dílo s názvem „Amerika“ vytvořil provokativní italský umělec Maurizio Cattelan. Vyvolávací cena? Deset milionů dolarů.

V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Umělecké dílo s názvem „Amerika“, které vytvořil slavný italský konceptuální umělec Maurizio Cattelan, váží více než 101 kilogramů ryzího zlata. Vyvolávací cena začíná na deseti milionech dolarů, tedy v přepočtu přes 210 milionů korun, uvedla agentura AP.

Podle samotného autora má toaleta být satirou na nadměrné bohatství a konzumní společnost. „Cokoli sníte – ať už oběd za 200 dolarů nebo párek v rohlíku za dva – výsledek je stejný,“ uvedl Cattelan s typickým nadhledem.

Dílo je nejen funkční, ale i plně použitelné. V roce 2016 si jej mohli vyzkoušet návštěvníci newyorského Guggenheimova muzea, kde na tříminutový „zážitek“ ve zlaté kabince čekaly fronty více než 100 tisíc lidí.

Existují dvě verze stejné toalety – jedna patří soukromému sběrateli, druhá byla součástí muzejní expozice. Právě ta druhá se stala obětí slavné loupeže: v roce 2019 ji zloději ukradli z anglického Blenheimského paláce, kde byla krátce vystavena. Dva pachatelé byli letos odsouzeni, samotná toaleta se však dodnes nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že byla roztavena.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Cattelan: provokatér světového umění

„Maurizio Cattelan je dokonalý provokatér uměleckého světa,“ říká David Galperin, vedoucí oddělení současného umění aukční síně Sotheby’s, která bude dražbu pořádat. Podle něj není jasné, za kolik se dílo nakonec prodá: „U Cattelana si můžete být jistí jediným – že překvapí.“

Zlatá toaleta bude vystavena několik dní před aukcí v Breuer Building v New Yorku. Tentokrát si ji však návštěvníci budou moci pouze prohlédnout, nikoli použít.

Banán za miliony a klečící Hitler

Maurizio Cattelan (63) je jedním z nejprovokativnějších umělců současnosti. Proslavil se například dílem „Komediant“ – banánem přilepeným stříbrnou páskou ke zdi, který se v roce 2019 prodal za 6,2 milionu dolarů. Jeho socha klečícího Hitlera, nazvaná „On“, se v roce 2016 vydražila za 17,2 milionu dolarů. Cattelan sám o sobě říká, že „umění by mělo být jako facka – překvapit, vyprovokovat a donutit přemýšlet“.

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly

Politika

Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

ČTK

Přečíst článek

Související

Originál ilustrace z obálky prvního vydání knihy Harry Potter a kámen mudrců se dnes v newyorské aukci prodal za 1,9 milionu dolarů (44,3 milionu korun).

Čarodějův učeň láme milionové rekordy. Máte doma první vydání Harryho Pottera?

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme