Fiala i Babiš zase perlili

Týden ve znamení politických rozporů nejen s opozicí, ale přímo ve vládní koalici. K zákonodárcům z dolní komory parlamentu přidali zmatky senátoři, sněmovna jako obvykle – samá obstrukce. Ale, a to je pro nechápavé nutné zdůraznit, někteří obstruují jen proto, aby zabránili dalšímu „odrbávání občanů“. Třeba Andrej Babiš. Takže kvůli schvalování mediální novely, která mimo jiné zvyšuje koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu, se bude konat mimořádná schůze s jediným bodem. Mediální novela.

Blecha se najde i v kožichu vládních stran. Lidovci a Starostové hrubě nesouhlasí s institucí výpovědi bez důvodu. Jsou tentokrát stejně skeptičtí jako odbory a opozice. ODS a TOP09 chce prosadit neodůvodněný vyhazov navzdory tomu, ač mu není celkově přizpůsobený tuzemský pracovně právní systém. Jinak řečeno, systém rekvalifikací a tak dále. Občanští demokraté a topkaři zapomněli na pravidlo, které pro politiku platí: Nepopulární věci se dělají na úvod vládnutí. Nejspíš si říkají po nás potopa.

Fiala popřál Vietnamcům

Premiér, předseda ODS má jiné starosti. Usilovně nahání voliče, kde se dá. A tak letos, u příležitosti lunárního Nového roku popřál hodně zdraví štěstí a úspěchů na síti X Vietnamcům. Dokonce nejen v češtině, ale i ve vietnamštině. V Česku jde zhruba o 70 tisíc hlasů. No nekup to…

Senát při schvalování platů politiků, soudců a státních zástupců byl tak rozhádaný, že nepřijal žádný verdikt. Neřekl ani ano, ani ne. Chyba, chaos – zní z řad ústavních právníků. Slušně řečeno, nepořádek to je, jelikož Ústavní soud na to, že je potřeba hledat řešení jak navyšovat platy, upozornil už vloni v květnu. „Zákon, který přišel ze sněmovny, obsahoval další pozměňovací návrhy, které někteří senátoři a senátorky napadali a zpochybňovali kvalitu právní normy. V takových případech to pak dopadá, že o normě nechcete hlasovat nebo se zdržujete hlasování,“ vysvětluje šéf horní komory Miloš Vystrčil. Zkrátka, prezident se k zákonu dostane v polovině února. No nic, i kdyby platy byly k mání až v březnu, nikdo hlady neumře.

SPD Tomia Okamury už se vidí vládě. Chce ministerstvo vnitra, spravedlnosti, ministerstvo zahraničí, ale i průmysl, dopravu a školství. Hodně štěstí.

