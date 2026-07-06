Lukáš Kovanda: Stát posílá na příspěvek na bydlení téměř 60 milionů korun denně
Jen za jediný měsíc, květen 2026, vyplatil stát na příspěvku na bydlení téměř 1,8 miliardy korun. To představuje zhruba 60 milionů korun denně pro přibližně 261,7 tisíce domácností. Trend navazuje na rok 2025, kdy stát na příspěvek na bydlení vyplatil 23,5 miliardy korun.
Jen za prvních pět měsíců letošního roku dosáhly výdaje dalších 9,2 miliardy korun. Současně stát postupně zavádí superdávku, která slučuje čtyři dosavadní sociální dávky včetně příspěvku na bydlení.
Města vs. venkov
Struktura příjemců dobře ukazuje rozdíly mezi bydlením ve městech a v menších obcích. V roce 2025 tvořili nájemci přibližně 72 procent všech příjemců příspěvku na bydlení, zatímco vlastníci nemovitostí představovali necelou pětinu.
Chudoba není administrativní chyba a nelze ji vyřešit novým formulářem. Protikorupční expert David Ondráčka kritizuje superdávku jako reformu navrženou od stolu, která může dopadnout právě na seniory, samoživitele a další lidi žijící z měsíce na měsíc.
David Ondráčka: Chudoba není administrativní chyba, superdávka je postavená špatně
Názory
Chudoba není administrativní chyba a nelze ji vyřešit novým formulářem. Protikorupční expert David Ondráčka kritizuje superdávku jako reformu navrženou od stolu, která může dopadnout právě na seniory, samoživitele a další lidi žijící z měsíce na měsíc.
Není to překvapivé. Ve městech s více než deseti tisíci obyvateli žije přibližně třetina domácností v nájmu, zatímco v menších obcích vlastní svůj dům nebo byt zhruba 77 procent domácností. Právě vyšší podíl nájemního bydlení ve městech se následně promítá i do struktury příjemců příspěvku na bydlení.
Rozdílná je také struktura výdajů na bydlení. Podle čerstvých dat Českého statistického úřadu ve větších městech dosahují průměrné měsíční náklady na bydlení 9503 korun, což je přibližně o 1300 korun více než v menších obcích. V městském prostředí tvoří samotné nájemné a úhrada za užívání bytu téměř 29 procent všech nákladů na bydlení.
Dva průměrné pražské platy dnes na hypotéku ještě stačí. V Praze ale často jen na menší byt a život plný kompromisů. Za stejnou splátku si přitom pár za hranicemi metropole může koupit výrazně víc prostoru někdy i rodinný dům.
Mají přes sto tisíc čistého. Přesto si v Praze kupují hlavně kompromis
Reality
Dva průměrné pražské platy dnes na hypotéku ještě stačí. V Praze ale často jen na menší byt a život plný kompromisů. Za stejnou splátku si přitom pár za hranicemi metropole může koupit výrazně víc prostoru někdy i rodinný dům.
V menších obcích představuje stejná položka jen 13 procent, protože tam největší část rozpočtu ukrajuje elektřina, která tvoří 38,4 procenta výdajů na bydlení.
Vyšší náklady na bydlení se odrážejí také ve výši normativních nákladů, z nichž stát při výpočtu dávky vychází. Nejvyšší normativní náklady stát uznává v Praze, kde u jednotlivce činí 13 088 korun měsíčně, zatímco ve Středočeském kraji dosahují 10 283 korun a v Jihomoravském kraji 10 100 korun.
Superdávka sníží podporu většině příjemců
Současně dochází k další změně. Analýza ministerstva práce a sociálních věcí založená na datech více než 150 tisíc domácností ukázala, že po přepočtu na novou superdávku klesá podpora téměř třem pětinám dosavadních příjemců, přesněji 57 procentům zkoumaných domácností.
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené
Názory
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
Pětině zkoumaných domácností navíc po zaplacení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu ani životní minimum. Současně se tak připravují další změny, podle nichž by se podpora na bydlení v rámci superdávky mohla od října stanovovat podle nákladů v jednotlivých okresech. Rozšířit by se měla také ochrana samoživitelů a samoživitelek s dětmi do patnácti let.
Další vývoj ukáže, zda nové nastavení podpory dokáže lépe reagovat na skutečné rozdíly v nákladech na bydlení napříč Českou republikou.