Česko, země miliardářů. A jak si pojišťují rozvod bohatí
Miliardáři ve světě loni zbohatli o 25 procent. A čeští boháči rovnou o raketových šedesát procent. Zbohatli prý ale všichni lidé, ač se to nemusí úplně zdát. A jak může vypadat rozvodová smlouva, když si miliardářka bere milionáře, dočtete se v dnešním díle Civilizačního deníku.
Největší privátní banka světa, švýcarská UBS, vydává každoročně zprávu o bohatství, Wealth Report. Z nejnovějšího vydání vyplývá, že za uplynulý rok lidé globálně zbohatli o 11 procent. Jenže, svět není spravedlivý. Nejvíce zbohatli ti nejbohatší, a to o 25 procent. A z nich nejvíce zbohatli čeští miliardáři.
Podle dat sbíraných od dubna 2025 do dubna 2026 vzrostlo celkové jmění dolarových miliardářů v Česku o 60 procent. Je to i podle banky anomálie. Analytici UBS upozorňují, že v jiných zemích, třeba v Maďarsku nebo Jižní Koreji, byl podobný nárůst způsoben prostým faktem, že se počet miliardářů skokově zvýšil, přibyli noví. Česko je však výjimkou spolu s Chile. V České republice přibyli pouze dva noví miliardáři, což znamená, že za tímto masivním nárůstem majetku stojí především reálný růst majetku českých megaboháčů. Ale ještě pro upřesnění - UBS za miliardáře považuje jenom dolarové miliardáře, tedy crème de la crème v tuzemských žebříčcích. Tam se vejde jen zhruba třicítka nejbohatších lidí.
Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.
Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit
Zprávy z firem
Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.
Celkově podle UBS vzrostlo globální bohatství o 10,8 procenta. Ač je nyní módou dokola opakovat, jak je Evropa pomalá a na Ameriku nemá, na kontinentě lidé zbohatli více – na východě Evropy o 28 procent a na bohatším západě o 17 procent. Ale hlavně: v Evropě přibývá milionářů (také dolarových). Rok 2025 byl historicky prvním rokem, kdy jejich počet vzrostl ve všech sledovaných zemích bez výjimky. Procentuálně nejrychleji rostl počet milionářů právě ve východní Evropě – na špici se umístila Litva, následovaná Tureckem, Lotyšskem a Maďarskem. V západní Evropě drží prvenství v počtu milionářů Německo (2,6 milionu), Spojené království (2,4 milionu) a Francie (2,4 milionu).
UBS přímo nenapsala, kolik je v Česku dolarových milionářů, takhle detailně zemi, kde přímo nepůsobí, nesleduje. Podle lokálního J&T Banka Wealth Reportu jich tedy zas tak moc není – kolem 35 tisíc, ovšem měřeno jen disponibilním finančním majetkem. Ale protože máme korunu, tak milionářem je skoro každý. Třeba každý, kdo by prodal pár metrů svého bytu v Praze.
Kolik je tedy průměrné bohatství člověka na zeměkouli? Podle UBS to je 110 tisíc až 115 tisíc dolarů, v přepočtu přibližně 2,5 až 2,7 milionu korun. Bezmála polovina lidí na planetě má ale majetek pod 10 tisíc dolarů a naopak skupina nejbohatších, což jsou dolaroví milionáři a výše, vlastní polovinu bohatství na planetě. Těchto šťastlivců je 1,5 procenta.
Svatba miliardářky s milionářem
Kdyby vás ale náhodou mrzelo, že se nedostanete ani mezi ty obyčejné milionáře, nevěšte hlavu. Ono není všechno zlato, co se třpytí. Život boháčů není procházka růžovým sadem. Teď v souvislosti s ostře sledovanou svatbou miliardářky Taylor Swift s milionářem Travisem Kelcem se právníci ve Washington Post zamysleli, jak může asi vypadat jejich předmanželská smlouva. Vycházeli ze svých zkušeností s tím, jak se boháči pojišťují proti rozvodu. Jistá potíž je, že zpěvačka má majetek v hodnotě přes dvě miliardy dolarů a fotbalista necelých sto milionů. Novomanžel je tedy rovnou chudý příbuzný.
Bez předmanželské smlouvy by každý dolar vydělaný po svatbě kterýmkoli z nich spadal do společného jmění manželů a v případě rozvodu by se dělil rovným dílem. Pro zpěvačku mrzuté. Právníci proto čekají, že smlouva bude mít strukturu „tvoje, moje a naše.“ To znamená, majetek by se rozdělil do tří kategorií: majetek vedený na jméno Swiftové, majetek vedený na jméno Kelceho a ten společný. Svatební dary připadnou oběma manželům bez ohledu na to, kdo je daroval.
Smlouva možná obsahuje i nějaké pikantérie. Existuje například takzvaná „bad boy clause,“ tedy ustanovení, které výslovně potvrzují platnost smlouvy i v případě nevěry. Někteří klienti zase požadují klauzule stanovující milionové sankce za nevěru partnera, či vyložené pikantérie: ustanovení určující očekávanou četnost sexuálního života během manželství, závazky týkající se množství plastických operací nebo udržování stanovené míry střízlivosti. Prostě v duchu hesla důvěřuj, ale prověřuj.
Kontroverzní Peter Thiel, odpůrce demokracie, si hýčká vlivný tajný spolek Dialogue. Patří tam Elon Musk i americký ministr financí. O čem se ve skrytu baví nejbohatší elita světa, odkrývá další díl seriálu Civilizační deník.
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Názory
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.