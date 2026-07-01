Konec levných balíčků bez cla. Nákupy z asijských e-shopů zdraží
Levné balíčky z mimoevropských e-shopů čeká zásadní změna. EU ruší bezcelní režim pro zásilky do 150 eur a zákazníci nově zaplatí tři eura za každý typ zboží v balíčku. Výsledkem mohou být vyšší ceny, ale i rychlejší doručování ze skladů v Evropě.
Evropská unie dneškem ruší bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovezené v malých zásilkách do hodnoty 150 eur, tedy zhruba 3600 korun. Nově budou kupující platit clo tři eura za každý typ zboží v balíčku. Odborníci očekávají, že velké internetové platformy kvůli tomu přesunou část skladů do Evropské unie. Zboží tak může zdražit, zároveň se ale mohou zkrátit dodací lhůty.
Změna reaguje na prudký nárůst počtu levných zásilek, zejména z asijských internetových tržišť. Jen do Česka se loni podle Celní správy dovezlo 105 milionů položek zboží v hodnotě do 150 eur. Meziročně to bylo o 82 milionů položek víc.
Zásilka otevře výdejní boxy i pro ostatní e-shopy. Zároveň zavádí natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude doručovat v sobotu po celé České republice.
Nákupní revoluce: Zásilkovna otevírá statisíce boxů i malým e-shopům
Zprávy z firem
Zásilka otevře výdejní boxy i pro ostatní e-shopy. Zároveň zavádí natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude doručovat v sobotu po celé České republice.
Férovější podmínky na trhu
Nový poplatek má pokrýt dodatečné náklady na manipulaci s rostoucím množstvím jednotlivých balíků. Opatření vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, podle něhož jde o první krok k férovějším podmínkám na trhu.
Celní správa upozorňuje, že clo se nebude počítat za celý balíček ani za každý jednotlivý kus, ale za položky. Položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Pokud si tedy zákazník objedná jednu počítačovou myš a tři pouzdra na mobil, půjde o dva druhy zboží, a tedy dvě položky. Zaplatí proto šest eur.
Výjimka se vztahuje pouze na dary mezi dvěma fyzickými osobami do hodnoty 45 eur. Zboží však musí být určeno pro osobní potřebu příjemce nebo jeho rodiny a nesmí sloužit k dalšímu prodeji.
Nová pravidla mohou dopadnout i na zásilky objednané ještě před koncem června. Podle advokáta Jaroslava Kuby z poradenské společnosti Rödl není rozhodující datum objednávky, ale okamžik, kdy zásilka fyzicky dorazí do Evropské unie. Kdo si tedy zboží objednal v červnu nebo dříve, ale balík přijde až v červenci, clo zaplatí stejně jako ostatní.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Zákazníci se podle Kuby nejčastěji dozvědí o povinnosti zaplatit clo od dopravce, nikoli přímo od Celní správy.
Velké obchodní platformy už podle odborníků na změnu reagují přesouváním skladů do EU. Pro prodejce je totiž hromadné proclení při dovozu do unijního skladu výrazně levnější než paušální poplatek tři eura za každou maloobchodní zásilku. Pro zákazníky to může znamenat nejen vyšší ceny, ale také rychlejší doručení.
Další změnou je i silnější ochrana spotřebitelů. Na zásilky odeslané z unijních skladů se budou vztahovat evropská pravidla, včetně zákonné záruky a čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.