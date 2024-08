Ekonomie polopatě s Lukášem Kovandou: Kdo Čechům zdražuje potraviny

Ceny potravin rostou. Kdo za to může? Nejčastěji padá obvinění na tři aktéry produkce. Jsou jimi zemědělci, potravináři a obchodní řetězce. Jak funguje tento cyklus i samotná cenotvorba? Odpovědi ohledně zdražování potravin přibližuje ekonom z Trinity Bank Lukáš Kovanda v pořadu Ekonomie polopatě, který pro Newstream připravuje tým mladých autorů z FreshStart.cz.

Kdo udává ceny potravin? Část české veřejnosti žije v domnění, že zemědělec sklidí úrodu, jde s ní na trh a tam si nadiktuje libovolnou cenu. A tak to vůbec není.

„Ceny potravin vznikají na burzách. Pro pšenici je klíčová burza Matif v Paříži, třeba pro vepřové je zásadní burza v Chicagu,” vysvětluje základ cenotvorby ekonom Lukáš Kovanda.

Na základě burzovní ceny prodává zemědělec artikl dál, a to k potravináři. Potravinář dále produkt zpracuje a dodává do obchodních řetězců. Na koncovou cenu mají velcí potravináři a obchodní řetězce obecně větší vliv než samotní zemědělci.

Kdo si mastí kapsu

Další obvinění za vysoké ceny potravin padá na bedra potravinářů. V médiích občas zaznívají názory, že si potravináři mastí kapsu. V posledních letech ale nebyla ziskovost v tomto odvětví vysoká. Například investice na obnovu a rozvoj nebyly z důvodu nízké rentability možné.

Velké české firmy jsou navíc v porovnání s evropskou či světovou konkurencí jen malými hráči. „Giganti jako je Nestlé nebo Mars mají zásadní vliv na tom, jaká je cena na pultech českých obchodů,” vysvětluje Kovanda.

Prodejní strategie: Zboží ve slevě

Obchodní řetězce zajímá zejména elasticita poptávky po výrobku. „Ta je určující i z hlediska slevových akcí a akčních nabídek,” přibližuje ekonom.

O čem je řeč? Existují výrobky, které lidé kupují přibližně ve stejném množství, nehledě na to, zda zdraží nebo zlevní, například chleba. Oproti tomu prodej plátkového sýra je do značné míry ovlivněn jeho cenou. Když zlevní o 10 korun, jeho prodej dramaticky naroste a naopak.

Z toho důvodu cena, kterou platíte v obchodě, nesouvisí s nákupní cenou, kterou hypermarket zaplatil potravináři.

Co dělat, aby byly ceny potravin v česku nižší?

Větší konkurence mezi obchodními řetězci – Více než polovinu českého trhu tvoří dvě největší skupiny obchodních řetězců, které jsou shodou okolností obě německé. To jim usnadňuje diktování si podmínek, cen a mohou nadsazovat své marže. Nižší daň z přidané hodnoty – Čím vyšší daň, tím vyšší nárůst ceny. Výše DPH se promítá do koncové ceny, kterou v obchodech platíme. Například ceny základních potravin v Polsku jsou nižší, protože podléhají 5% DPH, a ne 12% jako je tomu nyní v tuzemsku. Levnější energie – Ceny energií v České republice v posledních letech dramaticky vzrostly a cena elektřiny je u nás stále jedna z nejvyšších v Evropské unii. „Kde se stropuje, tam jsou nižší ceny energií. A levnější potraviny,” dodává Kovanda.

Existuje spousta příčin vysvětlujících růst cen potravin v Česku. Klíčovou část cenotvorby ovlivňují velcí hráči – velcí potravináři, velké zahraniční potravinářské firmy, v případě základních zemědělských surovin burzy. „Dále to jsou různé kejkle a kouzla v rámci cenové politiky obchodních řetězců,” podotýká Kovanda. Nakonec je cena papriky nebo jablka mnohem komplikovanější než číslice na cenovce.

