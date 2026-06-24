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newstream.cz Reality Mají přes sto tisíc čistého. Přesto si v Praze kupují hlavně kompromis

Mají přes sto tisíc čistého. Přesto si v Praze kupují hlavně kompromis

Mikrobyt
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dva průměrné pražské platy dnes na hypotéku ještě stačí. V Praze ale často jen na menší byt a život plný kompromisů. Za stejnou splátku si přitom pár za hranicemi metropole může koupit výrazně víc prostoru někdy i rodinný dům.

Jan a Jana Novákovi jsou modelový pražský pár. Oběma je něco přes třicet, oba pracují v Praze a oba berou průměrnou pražskou mzdu. Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v prvním čtvrtletí roku 2026 hodnoty 67 945 korun. Dohromady tak mají Novákovi příjem zhruba 136 tisíc korun hrubého, orientačně 105 tisíc korun čistého.

Nemají jiné úvěry, neplatí leasing, nesplácejí kreditní kartu. Na papíře vypadají jako ideální klienti banky. Jenže na realitním trhu hlavního města rychle zjistí, že dva dobré platy už nejsou vstupenkou k pohodlnému rodinnému bydlení. Jsou spíš vstupenkou do světa kompromisů.

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Podle Lukáše Urbánka, finančního poradce Partners, by modelový mladý pár do 36 let mohl při čistém příjmu 105 tisíc korun dosáhnout na hypotéku kolem 9,75 milionu korun. „Pokud uvažujeme modelově mladé žadatele do 36 let a hodnotu DSTI 50 procent a předpokládáme, že 105 tisíc korun je opravdu celý akceptovatelný příjem, je maximální výše hypotéky přibližně 9,75 milionu korun se splátkou okolo 52 420 korun měsíčně,“ říká Urbánek.

Při standardním financování do 80 procent hodnoty nemovitosti by to znamenalo byt zhruba za 12,2 milionu korun. Jenže také nutnost mít přibližně 2,4 milionu korun vlastních peněz.

Bezpečnější varianta je podle Urbánka níž. „Za standardní a zcela bezpečnou hranici je ze strany ČNB považováno DSTI 40 procent. V modelovém příkladu je to splátka do 42 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 7,8 milionu korun se splátkou 41 936 korun,“ dodává.

V takovém scénáři by Novákovi kupovali nemovitost zhruba za 9,75 milionu korun a potřebovali by téměř dva miliony korun vlastních úspor. V Praze to často znamená větší 2+kk nebo menší 3+kk. V lepší lokalitě méně metrů, na okraji města o něco více prostoru. U novostavby ještě méně.

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Lukáš Kropík z České spořitelny upozorňuje, že podle metodiky konkrétní banky může taková domácnost dosáhnout i na vyšší úvěr. „S čistými příjmy ve výši 105 tisíc korun je možné získat úvěr ve výši 9,8 milionu až 12,7 milionu korun s měsíční splátkou 52 500 až 66 500 korun. Rozdíly jsou dány metodikou jednotlivých bank při započítávání životních nákladů a dále parametry DTI a DSTI,“ říká Kropík.

Rozdíl mezi bankovní tabulkou a skutečným životem je ale zásadní. Banka počítá příjem, závazky a limity. Domácnost počítá jídlo, energie, dopravu, vybavení bytu, školku, dovolenou, budoucí rodičovskou a rezervu pro případ, že jeden příjem vypadne.

LTV ukazuje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou nemovitosti. Pokud byt stojí deset milionů korun a banka půjčí osm milionů, jde o LTV 80 procent. DSTI říká, jakou část čistého měsíčního příjmu spolknou splátky úvěrů. U příjmu 105 tisíc korun a splátky 42 tisíc korun jde přibližně o DSTI 40 procent. DTI porovnává celkové zadlužení s čistým ročním příjmem domácnosti.

„Banky zohledňují pouze oficiální závazky za úvěry, ale již neřeší třeba vyšší výdaje v domácím rozpočtu za dopravu do zaměstnání, výdaje za speciální dietu a podobně. Je to tedy velmi individuální a vždy je potřeba celou situaci vyhodnotit komplexně v rámci celého rozpočtu domácnosti a celkové majetkové a finanční situace,“ dodává Kropík.

Co za to dnes koupí

Aktuální nabídky na realitních serverech ukazují, jak rozdílný život si za stejnou hypotéku mohou Novákovi koupit. V Praze se rozpočet kolem deseti milionů korun drží hlavně u menších rodinných dispozic. Například byt 3+kk na Proseku o velikosti zhruba 74 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun nebo byt 3+kk v Čakovicích o velikosti zhruba 72 metrů čtverečních za podobnou cenu znamenají při 80procentním financování vlastní zdroje kolem 1,9 milionu korun a splátku zhruba 40,5 tisíce korun měsíčně.

Jakmile ale Novákovi zamíří za hranice Prahy, stejný rozpočet se začne chovat úplně jinak. Ve Středočeském kraji se za cenu pražského bytu objevují rodinné domy. V Mělníku například moderní dům 5kk o velikosti zhruba 132 metrů čtverečních za 9,79 milionu korun. V Bělé pod Bezdězem dům 4+kk o velikosti 117 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun.

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ČTK

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V regionech je rozdíl ještě výraznější. V Plzeňském kraji lze za méně než osm milionů korun najít dům o velikosti kolem 176 metrů čtverečních. V Ústeckém kraji se za cenu menšího pražského bytu objevují domy se 160 i více metry čtverečními a velkými pozemky.

Děti mění celou rovnici

Dokud jsou Novákovi dva, menší byt ještě může fungovat. Jakmile ale začnou plánovat rodinu, celá rovnice se mění. Jedno dítě znamená vyšší výdaje, druhé ještě větší tlak na rozpočet. Zároveň roste potřeba prostoru. Urbánek odhaduje, že jedno dítě může snížit disponibilní zdroje zhruba o sedm tisíc korun měsíčně, dvě děti zhruba o třináct tisíc korun. „Čtyřčlenná domácnost se dvěma dětmi je podle modelu na maximální měsíční splátce kolem 45 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 8,35 milionu korun,“ uvádí.

Kropík připouští, že v samotném bankovním modelu nemusí být dopad dětí vždy dramatický. „V tomto konkrétním případě se maximální výše úvěru v případě jednoho nebo dvou dětí sníží nepatrně na 12 milionů korun. V domácím rozpočtu se ale bude jednat o zásadnější změnu, proto bychom měli vše pečlivě uvážit,“ říká.

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Největší luxus? Vlastní peníze a prostor

Stále častěji se ukazuje, že hlavní bariérou nemusí být samotná měsíční splátka. U dobře vydělávající domácnosti banka úvěr schválit může. Jenže bez vlastních peněz se pár do hry vůbec nedostane. „U mladých lidí je možné získat úvěr do výše 90 procent hodnoty nemovitosti. V takovém případě u nemovitosti za 10 milionů korun bude potřeba mít vlastní úspory ve výši jednoho milionu korun. V případě LTV 80 procent to už budou dva miliony. A to se pořád bavíme o nutném minimu pro banku,“ říká Kropík.

Podle něj je navíc nutné počítat také s rezervou. „Dále je potřeba počítat s pohotovostní rezervou ve výši alespoň šestinásobku měsíčních výdajů. Pokud je v plánu založení rodiny, bude potřeba počítat s dalšími rezervami pro období rodičovské dovolené. Obecně ale můžeme říct, že potřebné rezervy je těžší vytvořit než získat požadovaný příjem,“ dodává. 

Dva průměrné platy jsou spíš výjimka

Výpočet je potřeba číst jako modelový scénář, ne jako obraz běžné mladé pražské domácnosti. Průměrná mzda v Praze sice podle ČSÚ dosahuje zhruba 68 tisíc korun hrubého měsíčně, medián je ale výrazně nižší. Řada mladých párů tak dohromady nevydělává 105 tisíc korun čistého, ale spíš 40 až 80 tisíc korun měsíčně.

„Dá se říci, že vlastní bydlení v Praze není ani pro mediánovou pražskou domácnost jednoduše dostupné a je potřeba počítat s tím, že splátka hypotéky zasáhne 40 až 50 procent příjmů,“ uzavírá Kropík.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí
Penta
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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

Pražský Smíchov získá další rezidenční projekt, který má rozšířit nabídku městského bydlení v jedné z nejrychleji se měnících částí metropole. Penta Real Estate začala společně se Sekyra Group stavět projekt Momentum v ulici Na Knížecí, nedaleko stanice metra Anděl a autobusového terminálu.

Pozemek, který v minulosti sloužil jako parkoviště, získala Penta v roce 2023 v rámci akvizice společnosti ČSAD Praha holding. Projekt už má pravomocné stavební povolení a jeho dokončení je plánováno na rok 2028. Odhadovaná hodnota investice činí 1,3 miliardy korun.

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Bydlení pro generaci, která chce žít v centru dění

Projekt nabídne celkem 240 bytů v dispozicích od 1+kk do 2+kk. Nejmenší jednotky budou mít 22 metrů čtverečních, největší přibližně 45 metrů čtverečních. Všechny byty budou prodávány kompletně vybavené, včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a interiérového zařízení.

Penta tím vstupuje do segmentu mikroapartmánů, který reaguje na změnu životního stylu části městských obyvatel. Cílovou skupinou mají být především mladí profesionálové, kteří hledají bydlení v dobře dostupné lokalitě a kladou důraz spíše na polohu, služby a komunitní zázemí než na velkorysou výměru samotného bytu.

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Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

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Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním,“ říká Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku.

Wellness, coworking i terasa s výhledem na Prahu

Menší výměry bytů má kompenzovat rozsáhlé společné zázemí. Součástí domu bude komunitní wellness, fitness centrum, společenská místnost, coworkingové prostory, relaxační zóny i střešní terasa s výhledem na Prahu.

Na střeše vznikne také vodní ochlazovací prvek určený obyvatelům domu. Parter budovy má být aktivní a doplní jej obchody a služby orientované do veřejného prostoru.

Podle Vacka mají sdílené prostory rozšířit kvalitu bydlení za hranice jednotlivých jednotek. „Byt není jediným místem, kde mladí lidé tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory,“ doplňuje.

Architektonická soutěž a odkaz na pražské činžovní domy

Podobu projektu navrhlo studio Aulík Fišer Architekti, které uspělo v otevřené architektonické soutěži. Autoři návrhu chtějí podle hlavního architekta Davida Zalabáka navázat na charakter pražských ulic a současným jazykem interpretovat prvky tradiční městské architektury.

Fasáda budovy má být členěna do menších modulů inspirovaných činžovními domy. Výrazným prvkem budou rizality, které mají do bytů přivádět více denního světla a zároveň formovat chráněný veřejný prostor v parteru.

„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nové čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost,“ uvedl Zalabák.

Důraz na úsporný provoz a zdravé vnitřní prostředí

Projekt má podle investora klást důraz také na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí. Byty budou vybaveny rekuperací vzduchu, chytrou domácností ve standardu Smart Home a úsporným systémem vytápění a chlazení.

Ten bude využívat geotermální vrty a stropní sálavé systémy, které mají přispět ke komfortu obyvatel i nižší energetické náročnosti domu.

Umění jako součást veřejného prostoru

Momentum nebude jen rezidenčním domem. Penta do projektu zapojí také umění ve veřejném prostoru. Na fasádě vznikne velkoformátové dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří uspěli v otevřené umělecké soutěži. Soutěž se konala v rámci iniciativy Penta Art, kterou developer využívá k podpoře současného umění v městském prostředí.

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Češi si plánují brát vyšší hypotéky. Stále častěji počítají i s pomocí rodiny

Stavba rodinného domu
iStock
nst
nst

Hypotéky v Česku dál rostou a vlastní bydlení se pro mnoho domácností mění v rodinný projekt. Zájemci počítají s vyššími úvěry, většími splátkami i pomocí rodičů, zatímco ceny bytů a domů dál stoupají.

Hypotéku má v současnosti 18 procent Čechů. Dalších 19 procent lidí si ji plánuje vzít nejdříve za dva roky, což je podobný podíl jako loni. Nejčastěji slouží úvěr k pořízení vlastního bydlení – uvedlo to 84 procent lidí s hypotékou. Dalších devět procent ji využilo na koupi investiční nemovitosti nebo bydlení pro své děti.

Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, který dnes jejich zástupci představili novinářům. Zapojilo se do něj 1001 respondentů ve věku od 18 do 79 let.

Oproti loňsku mírně ubylo lidí, kteří museli plány na vlastní bydlení odložit. Zatímco v roce 2025 šlo o 47 procent dotázaných, letos je to 43 procent. Přesto zůstává pořízení nemovitosti pro velkou část domácností obtížné, mimo jiné kvůli rostoucím cenám a vyšším potřebným úvěrům.

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Výše hypotéky vzrostla

Průměrná plánovaná výše hypotéky meziročně vzrostla o více než půl milionu korun na 3,16 milionu korun. Více než čtvrtina zájemců počítá s úvěrem vyšším než čtyři miliony korun. Reálně poskytnuté hypotéky jsou ale už nyní výrazně vyšší. Podle ČBA Hypomonitoru činila v květnu průměrná velikost nové hypotéky 4,84 milionu korun.

Rostoucí úvěry znamenají i větší zátěž pro rodinné rozpočty. Čtyři z deseti domácností s hypotékou vydávají na měsíční splátku více než čtvrtinu čistých příjmů. U 29 procent domácností splátka dosahuje nejméně 30 procent příjmů. Třetina budoucích žadatelů dokonce očekává, že bude na hypotéku dávat více než 40 procent čistých příjmů domácnosti.

„Čtyřicetiprocentní poměr je dnes průměrem,“ uvedl ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Většina zájemců o hypotéku přitom nečeká, že by se situace na trhu s bydlením výrazně zlepšila. Sedm z deseti lidí, kteří o hypotéce uvažují, předpokládá, že nemovitosti budou v příštích dvou letech dál zdražovat. Podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha lidé často plánují hypotéku kolem tří milionů korun, zatímco skutečně poskytované úvěry jsou už podstatně vyšší. To podle něj ukazuje, že domácnosti zatím plně nedoceňují tempo růstu cen nemovitostí.

Šest z deseti Čechů dnes bydlí ve vlastním. Více než polovina z nich žije v rodinném domě. Čtvrtina lidí bydlí v nájmu a sedm procent u rodičů. Právě pomoc rodiny přitom hraje při pořizování bydlení stále důležitější roli. Třetina budoucích žadatelů o hypotéku počítá se spolufinancováním s partnerem či rodiči nebo s půjčkou od příbuzných.

Roste také význam dědictví. Podíl lidí, kteří získali vlastní bydlení tímto způsobem, se během dvou let zvýšil z 11 na 16 procent.

Hypotéky jedou, ale levné nejsou a nebudou

Money

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, což je o polovinu víc než loni. V meziměsíčním srovnání ale trh hypoték mírně ochladl, proti dubnu se jejich objem snížil o 14,5 procenta. Úvěry na bydlení zdražily. Průměrná hypoteční úroková sazba se podle Hypomonitoru meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta.

ČTK

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Hypoteční trh zůstává aktivní. Banky a stavební spořitelny podle květnového ČBA Hypomonitoru poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun. Meziročně to bylo o 54 procent více, meziměsíčně ale objem klesl o 14,5 procenta. Nové úvěry bez refinancování se proti dubnu snížily o 14 procent na 38,1 miliardy korun.

Průměrná úroková sazba v květnu vzrostla na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Průměrná nově poskytnutá hypotéka dosáhla 4,84 milionu korun. Proti dubnu byla o procento nižší, meziročně ale vzrostla o 17 procent.

Ceny nemovitostí dál rostou. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta a rodinné domy o 9,1 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo oproti roku 2025, bydlení však pro domácnosti zůstává stále dražší.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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