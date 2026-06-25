David Ondráčka: Chudoba není administrativní chyba, superdávka je postavená špatně
Chudoba není administrativní chyba a nelze ji vyřešit novým formulářem. Protikorupční expert David Ondráčka kritizuje superdávku jako reformu navrženou od stolu, která může dopadnout právě na seniory, samoživitele a další lidi žijící z měsíce na měsíc.
Interní dokument ministerstva práce přiznává, že čtyři z pěti seniorů budou na nové superdávce tratit. Slavná Jurečkova reforma selhává, a zavedení superdávky od stolu z ministerské kanceláře ukazuje zoufalé odtržení části politické a ekonomické elity od reality. Autoři těchto „reforem“ často vůbec netuší, jak vypadá posledních pět dnů před výplatou, jaké to je počítat nákup podle ceny másla v akci nebo jak vypadá rozhodování mezi kroužkem pro dítě a zaplacením elektřiny.
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Mezi určitou částí elit se zřejmě pořád věří, že chudoba je hlavně administrativní chyba. Stačí dávky „sloučit“, lidi trochu postrčit a oni se zázračně stanou ekonomicky efektivnějšími verzemi sebe sama. Jenže seniorka v malém městě si nevyrobí levnější energie tím, že stát přepíše formulář. Samoživitelka nezíská vyšší příjem tím, že úředník nakreslí nový diagram sociální podpory. Většina seniorů nebo samoživitelek prostě přežívá z měsíce na měsíc.
Reforma sociálních dávek je jedna z mála větších reforem této vlády. Je vedena dobrými úmysly efektivity a adresnosti, ale má v sobě hodně děr, které mohou přinést opačný efekt.
David Ondráčka: Sociální dávky mají být trampolína, která odráží nahoru
Názory
Reforma sociálních dávek je jedna z mála větších reforem této vlády. Je vedena dobrými úmysly efektivity a adresnosti, ale má v sobě hodně děr, které mohou přinést opačný efekt.
Když Excel potká samoživitelku
Superdávka měla systém zjednodušit a zpřehlednit. Deklarované zjednodušení však může mít spíše opačný efekt. Některé dávky, například přídavky na děti, byly dosud relativně snadno pochopitelné a předvídatelné, zatímco superdávka slučuje různé principy do jednoho složitého mechanismu. Sankce mohou dopadat na celou domácnost kvůli chování jednoho jejího člena, což je nespravedlivé.
Reforma tak nepřerozděluje jen mezi „potřebnými“ a „nepotřebnými“, ale vytváří nové vítěze a poražené podle poměrně složité kombinace příjmů, majetku a složení domácnosti. Podle propočtů mohou dopady pocítit zejména samoživitelé, osaměle žijící lidé, domácnosti s nižšími příjmy nebo lidé se zdravotním omezením.
Podle zmíněné analýzy ministerstva práce nebude superdávka pro většinu současných příjemců sociálních dávek finančně neutrální. Přibližně 57 procent domácností má po přepočtu dostávat méně než dnes, přičemž desetitisíce rodin mohou přijít až o několik tisíc korun měsíčně, což pro ně představuje zásadní zásah. Zároveň se ukazuje, že zhruba pětině sledovaných domácností po zaplacení bydlení nezůstane ani částka odpovídající životnímu minimu. Reforma, která byla představována jako zjednodušení a lepší zacílení podpory, vyvolává otázku, zda se z úspor na administrativě nestává úspora na samotných příjemcích.
Ministr Jurečka navrhl poměrně zásadní reformu sociálních dávek. Reforma je ambiciózní, mnohé její části jdou dobrým směrem a má smysl nad ní vést informovanou diskusi. Nová superdávka státní sociální pomoci má čtyři současné spojit do dávky jedné. Má zjednodušit administrativu, lépe podporu zacílit, omezit nárok na dávky majetným a vysokopříjmovým domácnostem, zvýšit motivaci pracovat u nízkopříjmových domácností.
David Ondráčka: Jurečkova reforma dávek. Ambiciózní posun, nebo nepřipravená změna?
Názory
Ministr Jurečka navrhl poměrně zásadní reformu sociálních dávek. Reforma je ambiciózní, mnohé její části jdou dobrým směrem a má smysl nad ní vést informovanou diskusi. Nová superdávka státní sociální pomoci má čtyři současné spojit do dávky jedné. Má zjednodušit administrativu, lépe podporu zacílit, omezit nárok na dávky majetným a vysokopříjmovým domácnostem, zvýšit motivaci pracovat u nízkopříjmových domácností.
Když se chudoba potká s českou digitalizací
Záměr „jedna dávka místo čtyř“ narazil v praxi na realitu české digitalizace. Podle článku Echo24 si žadatelé stěžují na nepřehledný systém Jenda, opakované výzvy k doplnění dokumentů i na situace, kdy úřad potvrdí kompletní žádost, ale systém dál hlásí chybějící údaje. Asociace občanských poraden upozorňuje, že problémy přetrvávají po celé měsíce a lidé často nerozumějí tomu, co po nich stát vlastně chce. Superdávka tak měla být „jedním formulářem místo čtyř“, ale pro řadu lidí se změnila v digitální bludiště.
Zjednodušení, kterému nikdo nerozumí
Ombudsman ve své dubnové zprávě upozorňuje, že kolem zavádění superdávky vznikl mezi lidmi značný zmatek. Řada žadatelů obdržela rozhodnutí, že jim byla superdávka přiznána od dubna 2026, ale peníze nepřišly. Důvodem byla březnová novela zákona, která kvůli problémům s náběhem systému odložila výplatu superdávky pro stávající příjemce dávek o tři měsíce. Na papíře tedy dávka existuje, v praxi však lidé až do léta dál pobírají původní dávky. Reformu, která měla systém zpřehlednit, tak od začátku provází situace, kdy ani samotní příjemci netuší, podle jakých pravidel se právě hraje.
Stát jako podezíravý revizor
Český sociální systém dlouhodobě stojí na zvláštní filozofii: všechny kontrolovat, hlavně nikoho nenechat získat něco navíc. Výsledkem je byrokratický labyrint, kde stát často kontroluje chudé s větší energií než miliardové daňové úniky nebo optimalizaci korporátních daní.
Republika, kde pracovat nestačí
Největší problém celé debaty je možná ještě jinde. V Česku přestává platit stará dohoda: když budeš tvrdě pracovat, uživíš se a budeš se mít dobře. Tahle klasická mantra se bohužel drolí. Dnes můžete pracovat naplno a stejně balancovat nad finanční propastí. A stát místo debaty o nízkých mzdách, drahém bydlení nebo exekucích raději kreslí nové, přísnější dávkové schéma.
Země dvou zkušeností
Česká debata má navíc zvláštní sklon moralizovat. Kdo potřebuje pomoc, je podezřelý. Kdo pobírá dávky, musí být proskenován, aby náhodou systém někdo „nezneužíval“. Stát často přehlíží skutečný problém: obrovskou skupinu lidí, kteří pracují celý život, a stejně jim to nestačí na důstojnou existenci. To je na celé debatě možná nejvíc deprimující.
Část společnosti dnes žije ve světě konferencí, AI prezentací a debat o produktivitě. Druhá část řeší, jestli si může dovolit zubaře. Ty světy se skoro nepotkávají. A když, tak přes povýšené rady o „motivaci“ a „finanční gramotnosti“. Jenže člověku s patnáctitisícovým důchodem moc seminář o správě osobních financí nepomůže. Tam není co spravovat.
Sociální systém má fungovat jako trampolína, ideálně pomoci člověku odrazit se zpátky nahoru. Ale když je trampolína děravá, možná i záměrně, člověk proletí rovnou na beton.