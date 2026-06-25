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newstream.cz Názory David Ondráčka: Chudoba není administrativní chyba, superdávka je postavená špatně

David Ondráčka: Chudoba není administrativní chyba, superdávka je postavená špatně

David Ondráčka: Chudoba není administrativní chyba, superdávka je postavená špatně
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Chudoba není administrativní chyba a nelze ji vyřešit novým formulářem. Protikorupční expert David Ondráčka kritizuje superdávku jako reformu navrženou od stolu, která může dopadnout právě na seniory, samoživitele a další lidi žijící z měsíce na měsíc.

Interní dokument ministerstva práce přiznává, že čtyři z pěti seniorů budou na nové superdávce tratit. Slavná Jurečkova reforma selhává, a zavedení superdávky od stolu z ministerské kanceláře ukazuje zoufalé odtržení části politické a ekonomické elity od reality. Autoři těchto „reforem“ často vůbec netuší, jak vypadá posledních pět dnů před výplatou, jaké to je počítat nákup podle ceny másla v akci nebo jak vypadá rozhodování mezi kroužkem pro dítě a zaplacením elektřiny.

Karlín radí Přerovu, jak vyjít s důchodem

Mezi určitou částí elit se zřejmě pořád věří, že chudoba je hlavně administrativní chyba. Stačí dávky „sloučit“, lidi trochu postrčit a oni se zázračně stanou ekonomicky efektivnějšími verzemi sebe sama. Jenže seniorka v malém městě si nevyrobí levnější energie tím, že stát přepíše formulář. Samoživitelka nezíská vyšší příjem tím, že úředník nakreslí nový diagram sociální podpory. Většina seniorů nebo samoživitelek prostě přežívá z měsíce na měsíc.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí

David Ondráčka: Sociální dávky mají být trampolína, která odráží nahoru

Názory

Reforma sociálních dávek je jedna z mála větších reforem této vlády. Je vedena dobrými úmysly efektivity a adresnosti, ale má v sobě hodně děr, které mohou přinést opačný efekt.

David Ondráčka

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Když Excel potká samoživitelku

Superdávka měla systém zjednodušit a zpřehlednit. Deklarované zjednodušení však může mít spíše opačný efekt. Některé dávky, například přídavky na děti, byly dosud relativně snadno pochopitelné a předvídatelné, zatímco superdávka slučuje různé principy do jednoho složitého mechanismu. Sankce mohou dopadat na celou domácnost kvůli chování jednoho jejího člena, což je nespravedlivé.

Reforma tak nepřerozděluje jen mezi „potřebnými“ a „nepotřebnými“, ale vytváří nové vítěze a poražené podle poměrně složité kombinace příjmů, majetku a složení domácnosti. Podle propočtů mohou dopady pocítit zejména samoživitelé, osaměle žijící lidé, domácnosti s nižšími příjmy nebo lidé se zdravotním omezením.

Podle zmíněné analýzy ministerstva práce nebude superdávka pro většinu současných příjemců sociálních dávek finančně neutrální. Přibližně 57 procent domácností má po přepočtu dostávat méně než dnes, přičemž desetitisíce rodin mohou přijít až o několik tisíc korun měsíčně, což pro ně představuje zásadní zásah. Zároveň se ukazuje, že zhruba pětině sledovaných domácností po zaplacení bydlení nezůstane ani částka odpovídající životnímu minimu. Reforma, která byla představována jako zjednodušení a lepší zacílení podpory, vyvolává otázku, zda se z úspor na administrativě nestává úspora na samotných příjemcích.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí

David Ondráčka: Jurečkova reforma dávek. Ambiciózní posun, nebo nepřipravená změna?

Názory

Ministr Jurečka navrhl poměrně zásadní reformu sociálních dávek. Reforma je ambiciózní, mnohé její části jdou dobrým směrem a má smysl nad ní vést informovanou diskusi. Nová superdávka státní sociální pomoci má čtyři současné spojit do dávky jedné. Má zjednodušit administrativu, lépe podporu zacílit, omezit nárok na dávky majetným a vysokopříjmovým domácnostem, zvýšit motivaci pracovat u nízkopříjmových domácností.

David Ondráčka

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Když se chudoba potká s českou digitalizací

Záměr „jedna dávka místo čtyř“ narazil v praxi na realitu české digitalizace. Podle článku Echo24 si žadatelé stěžují na nepřehledný systém Jenda, opakované výzvy k doplnění dokumentů i na situace, kdy úřad potvrdí kompletní žádost, ale systém dál hlásí chybějící údaje. Asociace občanských poraden upozorňuje, že problémy přetrvávají po celé měsíce a lidé často nerozumějí tomu, co po nich stát vlastně chce. Superdávka tak měla být „jedním formulářem místo čtyř“, ale pro řadu lidí se změnila v digitální bludiště.

Zjednodušení, kterému nikdo nerozumí

Ombudsman ve své dubnové zprávě upozorňuje, že kolem zavádění superdávky vznikl mezi lidmi značný zmatek. Řada žadatelů obdržela rozhodnutí, že jim byla superdávka přiznána od dubna 2026, ale peníze nepřišly. Důvodem byla březnová novela zákona, která kvůli problémům s náběhem systému odložila výplatu superdávky pro stávající příjemce dávek o tři měsíce. Na papíře tedy dávka existuje, v praxi však lidé až do léta dál pobírají původní dávky. Reformu, která měla systém zpřehlednit, tak od začátku provází situace, kdy ani samotní příjemci netuší, podle jakých pravidel se právě hraje.

Stát jako podezíravý revizor

Český sociální systém dlouhodobě stojí na zvláštní filozofii: všechny kontrolovat, hlavně nikoho nenechat získat něco navíc. Výsledkem je byrokratický labyrint, kde stát často kontroluje chudé s větší energií než miliardové daňové úniky nebo optimalizaci korporátních daní.

Republika, kde pracovat nestačí

Největší problém celé debaty je možná ještě jinde. V Česku přestává platit stará dohoda: když budeš tvrdě pracovat, uživíš se a budeš se mít dobře. Tahle klasická mantra se bohužel drolí. Dnes můžete pracovat naplno a stejně balancovat nad finanční propastí. A stát místo debaty o nízkých mzdách, drahém bydlení nebo exekucích raději kreslí nové, přísnější dávkové schéma.

Země dvou zkušeností

Česká debata má navíc zvláštní sklon moralizovat. Kdo potřebuje pomoc, je podezřelý. Kdo pobírá dávky, musí být proskenován, aby náhodou systém někdo „nezneužíval“. Stát často přehlíží skutečný problém: obrovskou skupinu lidí, kteří pracují celý život, a stejně jim to nestačí na důstojnou existenci. To je na celé debatě možná nejvíc deprimující.

Část společnosti dnes žije ve světě konferencí, AI prezentací a debat o produktivitě. Druhá část řeší, jestli si může dovolit zubaře. Ty světy se skoro nepotkávají. A když, tak přes povýšené rady o „motivaci“ a „finanční gramotnosti“. Jenže člověku s patnáctitisícovým důchodem moc seminář o správě osobních financí nepomůže. Tam není co spravovat.

Sociální systém má fungovat jako trampolína, ideálně pomoci člověku odrazit se zpátky nahoru. Ale když je trampolína děravá, možná i záměrně, člověk proletí rovnou na beton.

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Lukáš Kovanda: Sport podražil. A Česko může brzy řešit účet za horší zdraví

Lukáš Kovanda: Sport podražil. A Česko může brzy řešit účet za horší zdraví
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dostupnost sportu se stává stále důležitějším sociálním tématem. Pravidelný pohyb se liší podle věku, vzdělání i regionu a rostoucí ceny mohou tyto rozdíly dál prohlubovat. Dopady se přitom nemusí projevit jen na sportovištích, ale i ve zdravotnictví.

Sport se v Česku postupně stává dražší záležitostí. Zatímco ještě před několika lety označovalo finance za hlavní překážku zdravého životního stylu jen šest procent lidí, dnes je to už třináct procent.

Podle průzkumu společnosti MultiSport navíc více než třetina Čechů přiznává, že kvůli rostoucím cenám omezuje návštěvy sportovišť. Nejde přitom pouze o subjektivní pocit. Podle dat Eurostatu zdražily služby spojené s aktivním sportováním v roce 2025 o 4,3 procenta, zatímco celková inflace činila 2,5 procenta. Sportovní služby tak zdražovaly podstatně rychleji než běžné ceny v ekonomice.

Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ je vyjdou dráž než covid

Názory

Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.

Lukáš Kovanda

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Sport se prodražuje

Rostoucí ceny se promítají také do rodinných rozpočtů. Podíl lidí, kteří za sport utratí více než 1500 korun měsíčně, se za posledních pět let zvýšil ze tří na jedenáct procent.

Za sportující se přitom označuje přibližně polovina Čechů. Proměňuje se však způsob, jakým lidé svůj volný čas tráví. Zatímco během pandemie výrazně vzrostl zájem o venkovní aktivity, v posledních letech se část sportovců vrací do fitness center a posiloven.

Méně pohybu může zdražit zdravotnictví

Přestože se sportovní preference mění, celková míra pohybové aktivity zůstává dlouhodobě poměrně stabilní. Právě proto je otázka dostupnosti sportu důležitá.

Pokud se pravidelný pohyb stává pro část lidí hůře dostupným, může to mít důsledky i mimo sportovní prostředí. Méně pohybu totiž zpravidla znamená vyšší riziko zdravotních problémů, které se dříve či později mohou promítnout do výdajů na zdravotní péči.

Většina Čechů sice své zdraví hodnotí pozitivně, přesto však průměrný obyvatel České republiky prožije pouze 62 let ve zdraví. Každý rok života prožitý ve zdraví tak nepředstavuje přínos jen pro samotného člověka, ale i pro společnost jako celek.

Běhání

Jak jsou na tom Češi s pohybem? Vede Praha, nejlínější jsou lidé na Ústecku a Karlovarsku

Enjoy

Vztah Čechů ke sportu se mezi kraji významně liší. Zatímco Pražané jsou nejaktivnější a alespoň dvakrát týdně sportuje 50 procent obyvatel hlavního města, ve třetině regionů se naopak polovina obyvatel nehýbe, jde například o Karlovarský či Ústecký kraj. Odlišný zájem souvisí s nabídkou sportovišť v okolí lidí, desetina Čechů není s výběrem sportovišť spokojena, nejčastěji jim chybí bazény a fitness centra. Důvodem, proč lidé nesportují, je i nedostatek vůle a času. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro společnost MultiSport Benefit, kterého se na konci minulého roku zúčastnilo 1869 respondentů.

ČTK

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Rozhoduje věk i vzdělání

Data Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že pravidelný pohyb není v české společnosti rozložen rovnoměrně. Zatímco mezi lidmi ve věku 16 až 34 let pravidelně sportuje 66 procent lidí, mezi lidmi staršími 65 let už jen 33 procent.

ČSÚ

Ještě výraznější rozdíly existují podle vzdělání. Pravidelně se hýbe 71 procent vysokoškoláků, ale pouze 32 procent lidí bez maturity.

Podobný obraz nabízejí i regionální data o organizovaném sportu dětí a mládeže. Mezi jednotlivými okresy existují několikanásobné rozdíly v počtu mladých sportovců. Už v dětském věku tak vznikají rozdíly v pohybových návycích, které mohou ovlivňovat zdravotní stav populace i ekonomické náklady o mnoho let později.

Česká unie sportu

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AI evangelista ve firmě. Umělá inteligence přináší nové profese, říká expertka Deloitte Julie Slavík

Tereza Zavadilová
tzv

Přes tři čtvrtiny lidí aktivně používají AI nástroje. A tři čtvrtiny firem uvádí, že mají nějakou AI strategii. Jak to s užíváním nástrojů umělé inteligence v reálu vypadá a jaká nás čeká budoucnost, popsala v podcastu expertka Deloitte Julie Slavík.

Umělá inteligence se už dávno stala pevnou součástí životů. Podle letošního průzkumu společnosti Deloitte ji v Česku alespoň občas používá 78 procent lidí. O tom, jak AI mění každodenní život, proměňuje firemní procesy a proč nás čeká budoucnost plná hlasových asistentů, diskutovala v podcastu Newstream Business Talks Julie Slavík, manažerka týmu Strategy v české pobočce Deloitte, s moderátorkou Terezou Zavadilovou.

Růst využívání umělé inteligence je v Česku obrovský. Souvisí to s růtem popularity a zlepšováním velkých jazykových modelů AI jako je ChatGPT či Google Gemini: dnes se s AI denně radí už 38 procent Čechů a u nejmladší generace dokonce začíná chatbot plně nahrazovat klasické vyhledávání přes Google. Lidé chatboty nejčastěji používají jako chytré digitální asistenty. „Je to vlastně takový každodenní asistent. Lidi se s AI radí, píšou si s ní. Používají ji na práci i na každodenní život, na vzdělávání. Obecně vlastně na cokoliv, na co jsme používali Google, lidé začínají používat AI,“ říká Julie Slavík. 

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AI našly i ženy

Zajímavým zjištěním průzkumu je také demografická změna. „Ještě před třemi lety silně převažovali v používání AI muži, bylo to nějakých 70 procent, a letos už se to vychýlilo trošku víc ve prospěch žen. Dokonce víc než 50 procent žen uvedlo, že AI používá,“ popisuje Julie Slavík a dodává, že ženy z umělé inteligence dělají praktického pomocníka pro každodenní pracovní i domácí úkoly.

AI rychle proniká i do firemního prostředí.  Ačkoliv 73 procent firem dnes deklaruje, že má svou AI strategii, skutečná transformace podle expertky z Deloitte spočívá v odklonu od tradičních dodavatelů softwaru, tedy že firmy místo platby za nástroje třetích stran si s pomocí AI vytvoří vlastní procesy na míru. A jak bude vypadat budoucnost? „Já coby zaměstnanec budu mít jeden tool, který pro mě vypadá jako klasický chatbot. A ten chatbot už bude mít za sebou vlastní agentickou síť, která jednoduše pošle ticket danému člověku, a zároveň vedle toho pošle žádost o schválení softwaru nebo budgetu. Takhle se to samo celé udělá,“ vysvětluje Slavík, jak radikálně zefektivní AI veškerou back-office agendu a byrokracii.

V souvislosti s AI se nejčastěji mluví o tom, že lidé kvůli ní budou přicházet o práci. Také ale vznikají i zcela nové pracovní pozice, jako je AI Solution Manager, AI Lead či interní evangelista, kteří mají na starosti AI procesy a vzdělávání ve firmách. Podle Julie Slavík však na trhu citelně chybí kvalifikovaní experti, kteří by zvládli spojit technické znalosti, například pokročilé promptování, se strategickým byznysovým myšlením. „Nejde jen o AI schopnosti ve smyslu promptování, ale i o schopnosti dívat se na firmu jako na celek, hledat příležitosti. Stratég rovněž musí být  i tváří AI dovnitř firmy, takže dotyčný musí mít spoustu zkušeností," vysvětluje expertka. 

Je jasné, že umělá inteligence přináší obrovskou změnu. Proto s sebou zavádění AI nese i výrazná rizika. Firmy musí bedlivě hlídat, aby zaměstnanci z neopatrnosti nevkládali citlivá či klientská data do veřejných modelů, takže se stále více opírají o uzavřená firemní řešení, jako je Enterprise verze Copilotu.

Firmy už přicházejí na chuť AI. Zatím si ale netroufají na její hlubší zapojení

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Ivana Pečinková

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Nejde jen o vnitřní bezpečnost, do hry vstupuje i geopolitika. Nedávné kroky USA, které částečně omezily přístup k určitým AI nástrojům pro Evropany, ukázaly důležitost digitální suverenity. Podle Julie Slavík Evropa i samotné Česko nutně potřebují vlastní modely LLM i AI infrastrukturu. Česká republika má přitom díky existujícím datovým centrům dobré předpoklady pro budování tzv. AI factories.

Budoucnost leží v hlase a chytrých brýlích

Při pohledu do budoucna je Julie Slavík přesvědčena, že současné sezení u obrazovek postupně nahradí nositelná elektronika, takzvané wearables, a hlasoví asistenti, a to klidně v horizontu tří až pěti let. Očekává se boom chytrých brýlí s integrovanými kamerami, které budou umět uživateli analyzovat kontext a pomáhat mu v reálném světě.

„Myslím, že obzvlášť tady v Česku je hodně nedoceněný hlas. Zásadně nám to uvolní ruce, když začneme ovládat zařízení pomocí hlasu,“ uzavírá s přesvědčením technologické optimistky Slavík. Ačkoliv zatím systémy bojují s českým jazykem, je podle ní jen o otázku času, kdy budeme s technologiemi běžně mluvit na ulici i v autě, což zásadně zrychlí běžné fungování.

Jak se používá AI ve firmách?

Jaké firmy jsou na tom nejlépe?

S čím nejčastěji poradci radí klientům?

Jak správně implementovat AI strategii?

Jak to dopadne, když firmě strategii o AI přímo píše AI? 

Poslouchejte nový díl podcastu Newstream Business Talks s Julií Slavík. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji ale také na Spotify i Apple Podcasts

Deloitte, ilustrační foto

AI mění práci ve firmách. Českým a slovenským podnikům chybí hlavně důvěra a jasná pravidla

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Umělá inteligence se z technologické novinky rychle mění v běžnou součást pracovního života. České a slovenské firmy už většinou chápou, že AI ovlivní nejen efektivitu, ale také firemní kulturu, rozhodování, důvěru zaměstnanců i podobu pracovních rolí. Podle průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2026 však mnoho organizací stále hledá, jak spolupráci lidí a technologií nastavit tak, aby byla skutečně funkční.

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