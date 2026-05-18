newstream.cz

EU chystá tvrdší pravidla kvůli Číně. Firmy mají nakupovat od více dodavatelů

Evropská unie připravuje nová pravidla, která mají snížit závislost evropských firem na dodávkách z Číny. Podle deníku Financial Times by podniky v klíčových odvětvích musely nakupovat důležité součástky nejméně od tří dodavatelů z různých zemí.

Evropská unie chystá pravidla, která by měla omezit závislost evropských firem na Číně. Podle deníku Financial Times by podniky musely klíčové součástky nakupovat nejméně od tří různých dodavatelů.

Nová pravidla by se podle dvou představitelů EU dotkla firem v několika důležitých odvětvích, například v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů.

Podniky by od jednoho dodavatele mohly odebírat jen zhruba 30 až 40 procent potřebných součástek. Zároveň by musely využívat alespoň tři dodavatele, kteří by nesměli pocházet ze stejné země.

Šefčovič připravuje cla

Plány vznikají v době, kdy Čína využívá své silné postavení při zpracování řady nerostných surovin. Podle textu občas omezuje vývoz, sráží ceny a tím komplikuje jiným zemím snahu diverzifikovat zdroje materiálů. Ty jsou důležité pro výrobu polovodičů, elektromobilů i moderních zbraní.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič podle Financial Times připravuje také sérii cel na čínské chemikálie a stroje. Cílem je snížit obchodní deficit EU s Čínou, který činí jednu miliardu eur denně, tedy zhruba 24,3 miliardy korun, a zároveň chránit evropské firmy před „používáním obchodu jako zbraně“.

Šefčovič minulý měsíc podepsal s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem memorandum o partnerství při těžbě a zabezpečení dodávek kritických nerostů. I tento krok má oslabit čínskou kontrolu nad surovinami klíčovými pro pokročilou výrobu.

Návrhy jsou podle Financial Times zatím v rané fázi. Evropská komise je má představit na zasedání věnovaném Číně 29. května. Vedoucí představitelé EU by je mohli schválit koncem června.

Češi si znovu berou hypotéky ve velkém. Průměrný úvěr se blíží pěti milionům

Koruna v těžkých časech obstála, ukazují tvrdá data
Hypotéky v Česku znovu rostly. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu úvěry za 61,5 miliardy korun, meziročně téměř dvojnásobek. Zároveň ale mírně vzrostly průměrné úrokové sazby, což komplikuje situaci hlavně lidem, kterým letos končí fixace. Analytik Bidli Daniel Horňák upozornil na to, že banky jsou přehlcené a během dubna dotahovaly žádosti o hypotéky z března.

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Proti březnu je to nárůst o 11 procent, meziročně dokonce o 90 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, do nichž přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně vzrostly o desetinu na 44,2 miliardy korun. Počet nově poskytnutých hypoték se v dubnu zvýšil o osm procent na 9049 kusů. Ve srovnání s loňskem jich bylo o 41 procent více.

Zároveň ale rostly i sazby. Průměrná úroková sazba se v dubnu zvýšila na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela se do silných březnových čísel pravděpodobně promítlo takzvané předzásobení. Klienti se mohli snažit stihnout hypotéku ještě před dubnovým zpřísněním podmínek pro investiční hypotéky a zároveň se vyhnout vyšším úrokovým sazbám. Duben zatím přinesl jen mírný růst hypotečních sazeb, přestože tržní úrokové sazby vyskočily výrazněji.

Nejistota přetrvává

Hlavním tématem posledních dvou měsíců je podle expertů nejistota kolem vývoje cen zdrojů, která se promítá do hypotečních sazeb. Expert na financování bydlení České spořitelny Marian Holub uvedl, že ceny zdrojů výrazně vzrostly kvůli geopolitickým rizikům od března 2026.

Růst sazeb je podle něj nepříjemným překvapením zejména pro klienty, kterým letos končí fixace. Před pěti lety se sazby pohybovaly kolem 2,5 procenta, zatímco nyní se blíží pěti procentům.

Výrazně rostlo také refinancování. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, ať už interně, nebo z jiné instituce, v dubnu stoupl na 17,2 miliardy korun. To je o 143 procent více než loňský průměr 7,1 miliardy korun a více než trojnásobek oproti 3,9 miliardy korun v roce 2024.

Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték tak vzrostl na 28 procent. To je více než loňský průměr 20,7 procenta. Domácnosti v dubnu refinancovaly za průměrnou sazbu 4,42 procenta, tedy o 0,16 procentního bodu níže než před rokem.

Meziměsíční růst průměrné hypoteční sazby o 0,09 procentního bodu podle Hypomonitoru zatím jen částečně odráží předchozí růst tržních sazeb. Dubnová sazba byla stále o 0,13 procentního bodu nižší než před rokem, kdy činila 4,65 procenta. To snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 400 korun.

Ve srovnání s rokem 2025 ale kombinace stále vyšších průměrných hypoték a úrokových sazeb znamená vyšší zátěž. Průměrná měsíční splátka nově poskytnuté hypotéky byla v dubnu 2026 o 3500 korun vyšší než za podmínek z roku 2025.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v dubnu mírně vzrostla na 4,89 milionu korun. Meziměsíčně se zvýšila téměř o dvě procenta a proti loňsku je vyšší zhruba o pětinu.

Čína se vrací k americkým farmářům. Slíbila nákupy za stovky miliard ročně

Spojené státy a Čína se dohodly na novém závazku v zemědělském obchodě. Peking má v letech 2026 až 2028 každoročně nakupovat americké zemědělské produkty nejméně za 17 miliard dolarů. Oznámil to Bílý dům po setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga.

Čína se zavázala, že bude v letech 2026, 2027 a 2028 každoročně nakupovat zemědělské výrobky ze Spojených států nejméně za 17 miliard dolarů, tedy zhruba 356 miliard korun.

Podle agentury Reuters o tom dnes informoval Bílý dům. Washington a Peking se na závazku dohodly při setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, které se uskutečnilo tento týden.

Propad amerického vývozu

Dohoda přichází po prudkém propadu amerického zemědělského vývozu do Číny. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství se objem exportu v roce 2025 meziročně snížil o 65,7 procenta na 8,4 miliardy dolarů. Důvodem bylo loňské sériové vyhlašování cel, které výrazně omezilo vzájemný obchod.

Bílý dům upřesnil, že částka 17 miliard dolarů nezahrnuje čínské závazky k nákupu americké sóji. Ty jsou součástí samostatné dohody, která byla uzavřena už v říjnu 2025.

Čína přitom od prvního Trumpova funkčního období výrazně snížila závislost na amerických zemědělských produktech. V roce 2024 pocházelo ze Spojených států přibližně 20 procent sóji dovážené do Číny. V roce 2016 to bylo ještě 41 procent.

