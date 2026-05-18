EU chystá tvrdší pravidla kvůli Číně. Firmy mají nakupovat od více dodavatelů
Evropská unie připravuje nová pravidla, která mají snížit závislost evropských firem na dodávkách z Číny. Podle deníku Financial Times by podniky v klíčových odvětvích musely nakupovat důležité součástky nejméně od tří dodavatelů z různých zemí.
Nová pravidla by se podle dvou představitelů EU dotkla firem v několika důležitých odvětvích, například v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů.
Podniky by od jednoho dodavatele mohly odebírat jen zhruba 30 až 40 procent potřebných součástek. Zároveň by musely využívat alespoň tři dodavatele, kteří by nesměli pocházet ze stejné země.
Šefčovič připravuje cla
Plány vznikají v době, kdy Čína využívá své silné postavení při zpracování řady nerostných surovin. Podle textu občas omezuje vývoz, sráží ceny a tím komplikuje jiným zemím snahu diverzifikovat zdroje materiálů. Ty jsou důležité pro výrobu polovodičů, elektromobilů i moderních zbraní.
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič podle Financial Times připravuje také sérii cel na čínské chemikálie a stroje. Cílem je snížit obchodní deficit EU s Čínou, který činí jednu miliardu eur denně, tedy zhruba 24,3 miliardy korun, a zároveň chránit evropské firmy před „používáním obchodu jako zbraně“.
Šefčovič minulý měsíc podepsal s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem memorandum o partnerství při těžbě a zabezpečení dodávek kritických nerostů. I tento krok má oslabit čínskou kontrolu nad surovinami klíčovými pro pokročilou výrobu.
Návrhy jsou podle Financial Times zatím v rané fázi. Evropská komise je má představit na zasedání věnovaném Číně 29. května. Vedoucí představitelé EU by je mohli schválit koncem června.
