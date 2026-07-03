Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru
Zatímco investoři počítali ztráty po Trumpově celní ofenzivě, prezidentovy investiční účty přikupovaly akcie Applu, Nvidie, Amazonu či Microsoftu. O den později Trump napsal, že je „skvělý čas nakupovat“, aby vzápětí oznámil částečný ústup od cel. A spustil tím tržní rally, na které vydělal.
Americký prezident Donald Trump podle analýzy CNBC nakupoval akcie ve chvíli, kdy trhy prudce padaly kvůli jeho vlastní celní politice. Dne 8. dubna 2025 měly jeho investiční účty provést 327 nákupů akcií. O den později Trump na své síti Truth Social napsal, že je „GREAT TIME TO BUY“ (Skvělý čas nakupovat - pozn. red.), a následně oznámil částečný ústup od části cel, která předtím otřásla burzami.
Zpráva vychází z nově zveřejněného výročního finančního přiznání za rok 2025.
Trh padal, Trump přikupoval
Trumpův nákupní den přišel po prudkém výprodeji, který odstartovalo oznámení rozsáhlého balíku cel 2. dubna 2025. Index S&P 500 během čtyř obchodních dnů ztratil přes 12 procent a ocitl se blízko hranice medvědího trhu.
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Podle CNBC Trump 8. dubna nakupoval mimo jiné akcie společností Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft a Nvidia. U každé z těchto firem měly nákupy podle finančního přiznání spadat do pásma 100 001 až 250 000 dolarů.
O den později přišel obrat. Trump nejprve investorům na sociální síti vzkázal, že je čas nakupovat. Poté oznámil 90denní pozastavení části nových cel. Americký index S&P 500 po tomto rozhodnutí vyskočil o 9,5 procenta, Nasdaq přidal přes 12 procent a Wall Street zažila jednu z nejsilnějších jednodenních rally posledních dekád.
Největší vítězové: technologičtí obři
Nejvýrazněji se po Trumpově obratu zvedly právě akcie, které byly předtím pod tlakem kvůli obavám z cel. Apple 8. dubna klesl o pět procent, další den ale podle CNBC posílil o více než 15 procent. Nvidia den před oznámením odepsala přes procento, po změně celní politiky však vyskočila téměř o 19 procent.
Pro Trumpa jde o citlivé téma. Jako prezident má mimořádnou schopnost hýbat trhy, zároveň má podle finančních přiznání rozsáhlé osobní investice.
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Bílý dům střet odmítá
Bílý dům spojitost mezi prezidentovou politikou a jeho investicemi odmítá. Mluvčí Anna Kellyová pro CNBC uvedla, že Trump má rozsáhlý majetek, protože byl před vstupem do politiky úspěšným podnikatelem. Prezidentova aktiva jsou podle ní držena na plně diskrečních účtech spravovaných nezávislými finančními institucemi. „Neexistují žádné střety zájmů,“ uvedla.
Sám Trump ve středu novinářům řekl, že se do osobních investic nezapojuje. „Máme fondy, které spravují moje peníze,“ uvedl podle CNBC.
Prezident jako investor i hybatel trhu
Případ tak ukazuje citlivé místo Trumpova druhého mandátu. Prezident, jehož výroky a rozhodnutí dokážou během hodin pohnout trhy, zároveň zůstává velkým soukromým investorem. Bílý dům trvá na tom, že majetek spravují třetí strany. Politicky to ale otázky kolem jeho investic nejspíš neukončí.
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