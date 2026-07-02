Stanislav Šulc: Znárodňování modelů umělé inteligence? Připravit se nejspíš musíme na cokoli
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
Sam Altman dostal strach. Donedávna prominent technologického sektoru podporovaný Peterem Thielem dokázal změnit svět. A velmi brzy hrozí, že se stane obětí vlastního úspěchu. A tak začíná dělat kroky, které by ještě nedávno byly nemyslitelné.
Například to, že nabízí americké vládě pětiprocentní podíl ve firmě, která je aktuálně naceněná na necelých 900 miliard dolarů a jež intenzivně pracuje na uvedení akcií na veřejně obchodovanou burzu. Ať už by se v takovém případě dělo cokoli, v normálním světě by tím posledním bylo vyjednávání s vládou o možnosti získat pět procent firmy.
Jenomže normální svět podle ekonoma J. Bradforda DeLonga skončil v roce 2010 a od té doby se pohybujeme v poněkud neznámém prostředí. A fakt, že Sam Altman nabízí ještě před IPO pět procent firmy americké vládě, to do velké míry potvrzuje.
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech
Leaders
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Bezprecedentní krok v souladu s logikou America First
Americká vláda ve své historii do firem obvykle vstupovala jen ve výjimečných situacích. A z ideologického pohledu to nikdy nedopadlo dobře. New Deal ve třicátých letech sice pomohl urychlit konec krize a snížil její dopady, tvrdé křídlo republikánů to ale nikdy nepřijalo. Taktéž série bailoutů v době krize po roce 2008 má dodnes řadu problematických efektů a do určité míry dala vzniknout populistické pravici.
Jenomže vláda Donalda Trumpa v tomto ohledu má zatím poněkud jiné postavení a dokáže jakýkoli krok vysvětlit svým voličům jako nutnou obranu proti většímu zlu. Vláda tak například vstoupila do Intelu, v němž získala desetiprocentní podíl. A i díky tomu se Intel jednak nepoložil, jednak se mu povedlo dotáhnout zásadní inovace a dnes má nejpokročilejší 1,8nanometrovou architekturu čipů. A co je důležitější: tyto čipy se kompletně vyvíjejí a vyrábějí v USA, čímž naplňují Trumpovu vizi America First.
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
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Trhy
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
Americká vláda už ukázala, že jí není regulace cizí
A v této logice má smysl také snaha Sama Altmana dostat americkou vládu takříkajíc „na palubu“. Karty, s nimiž Altman totiž aktuálně hraje, jsou mimořádně problematické.
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Samozřejmě nadále platí, že OpenAI patří k nejinovativnějším firmám světa a pravděpodobně bude patřit k lídrům globálních změn, které mají v historii jen málo předobrazů.
To je sice hodně, ale z jiného úhlu pohledu je to až tak moc, že to nemůže zůstat bez pozornosti regulátorů. A americká vláda již ukázala, že nebude váhat použít i velmi tvrdé prostředky, pokud vyhodnotí, že možné zneužití těchto technologií bude namířeno proti americkým zájmům. To se ostatně stalo konkurentovi OpenAI, tedy společnosti Anthropic, které Trumpova administrativa zakázala zpřístupnit dva nejpokročilejší modely cizím jedincům, institucím i firmám. Nyní sice došlo k rozvolnění této restrikce, nicméně zároveň nebyly zveřejněny podmínky, na kterých se strany dohodly.
„Pokud bude sucho pokračovat i přes léto, může zpomalit zlevňování potravin a přidat několik desetin procentního bodu do potravinové inflace, ale navíc to zatím nevypadá,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Podle údajů specializovaného webu Intersucho je v Česku zasažena suchem polovina území.
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„Pokud bude sucho pokračovat i přes léto, může zpomalit zlevňování potravin a přidat několik desetin procentního bodu do potravinové inflace, ale navíc to zatím nevypadá,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Podle údajů specializovaného webu Intersucho je v Česku zasažena suchem polovina území.
Spousta důvodů, proč pět procent vládě darovat
Tím se vracíme ke strachu Sama Altmana. Výhodu má v tom, že americká historie v podstatě nezná situaci, kdy by vláda nedobrovolně znárodnila existující byznysovou entitu. Znárodnění OpenAI tak s velkou pravděpodobností nehrozí. Jenomže podrýt růst firmy lze i jinak. Excesivními regulacemi, kontrolami firmy samotné i jejích dodavatelů, pokutami i zabránění možnosti získat státní zakázky, které jsou pro velkou část technologického sektoru mimořádně důležité.
To je spousta důvodů pro jednání mezi OpenAI a americkou vládou. Při dnešní valuaci by i darování pěti procent představovalo dar ve výši zhruba 42 miliard dolarů, pokud by vláda za případný vstup i něco zaplatila, byl by to spíše bonus než předem jasná věc.
A to jsou pravděpodobně skutečné důvody, které za Altmanovým jednáním s Trumpovou administrativou. Na druhou stranu samozřejmě platí, že vzletné fráze o možnosti veřejnosti podílet se na úspěchu nejinovativnější firmy současnosti znějí pořád trochu lépe.
Jde o největší sázku současnosti. Přinese masivní nasazení umělé inteligence dezinflační tlaky, s nimiž se svět vrátí k nižních úrokovým sazbám? Nebo lze očekávat spíše opačný scénář, kdy se inflace kvůli vyššímu růstu a spotřebně naopak zvedne, což přinese tlak na zvyšování sazeb? Sázky jednotlivých hráčů jsou různé, americká vláda ale věří, že nastane právě první scénář a svět míří opět k nižším úrokům. A ze stejné hypotézy údajně vychází i nový šéf Fed Kevin Warsh. Vztah inovací, inflace a sazeb je ale mnohem komplexnější a také komplikovanější.
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Jde o největší sázku současnosti. Přinese masivní nasazení umělé inteligence dezinflační tlaky, s nimiž se svět vrátí k nižních úrokovým sazbám? Nebo lze očekávat spíše opačný scénář, kdy se inflace kvůli vyššímu růstu a spotřebně naopak zvedne, což přinese tlak na zvyšování sazeb? Sázky jednotlivých hráčů jsou různé, americká vláda ale věří, že nastane právě první scénář a svět míří opět k nižším úrokům. A ze stejné hypotézy údajně vychází i nový šéf Fed Kevin Warsh. Vztah inovací, inflace a sazeb je ale mnohem komplexnější a také komplikovanější.