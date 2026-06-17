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newstream.cz Názory Koruna za posledních 20 let ochránila úspory Čechů lépe než euro, ukazuje modelový výpočet

Koruna za posledních 20 let ochránila úspory Čechů lépe než euro, ukazuje modelový výpočet

Euro měna
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Euro mělo nižší inflaci, ale českým střadatelům to za posledních dvacet let nemuselo stačit. Po započtení silnější koruny a úročených vkladů vychází modelově lépe koruna – i u úspor za milion.

Úspory českých domácností za posledních dvacet let lépe ochránila koruna než euro, pokud se kromě inflace započte také posílení české měny vůči euru a běžné úročení korunových vkladů. Vyplývá to z modelového výpočtu, který srovnává, kolik by dnes zůstalo z jednoho milionu korun uloženého v roce 2005 různými způsoby.

Samotné srovnání inflace vyznívá na první pohled příznivěji pro euro. Podle údajů užívaných v debatě o kupní síle měn platformou Euro v Česku ztratila koruna od roku 2005 zhruba 53 procent kupní síly, zatímco euro asi 39 procent. To by znamenalo, že z milionu korun ponechaného v hotovosti by dnes zůstala reálná kupní síla přibližně 470 tisíc korun, zatímco euro by při stejném pohledu uchovalo větší část hodnoty.

Proč samotná inflace neříká celý příběh

Takové srovnání je však pro českého střadatele neúplné, protože nezohledňuje kurzový vývoj. Koruna od roku 2005 vůči euru výrazně posílila. Zatímco průměrný kurz eura se v roce 2005 pohyboval kolem 30 korun za euro, v posledních letech je zhruba kolem 24 až 25 korun za euro. Podle údajů ČNB se čtvrtletní průměry v roce 2025 pohybovaly od 25,082 do 24,273 koruny za euro.

Pokud by tedy člověk v roce 2005 převedl jeden milion korun do eur a dnes je směnil zpět do korun, měl by nominálně jen přibližně 797 tisíc korun. Po započtení nižší eurové inflace by šlo o reálnou kupní sílu zhruba 486 tisíc až 489 tisíc korun roku 2005. Proti hotovostní koruně by tedy euro vyšlo jen mírně lépe, asi o 16 tisíc až 19 tisíc korun na původní milion. Většinu inflační výhody eura by smazalo posílení koruny.

Rozhodující je však porovnání nikoli s hotovostí v matraci, ale s úročenými vklady. Pokud by český střadatel uložil peníze na korunový termínovaný vklad s modelovým průměrným výnosem 2,3 procenta ročně po zdanění úroků, měl by dnes nominálně asi 1,473 milionu korun. Reálně by to odpovídalo kupní síle zhruba 692 tisíc korun roku 2005.

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Při eurovém termínovaném vkladu, kam by byl milion korun v roce 2005 převeden do eur, uložen s modelovým průměrným výnosem 1,6 procenta ročně po zdanění a poté směněn zpět do korun, by výsledná nominální hodnota činila asi 1,051 milionu korun. Reálná kupní síla by odpovídala přibližně 641 tisícům korunám roku 2005. Korunový termínovaný vklad by tak v tomto modelu vyšel asi o 51 tisíc korun reálné kupní síly lépe než eurový.

I konzervativnější scénář s průměrnou sazbou dvě procenta v korunách a 1,5 procenta v eurech ukazuje výhodu koruny. Reálná kupní síla korunové varianty by činila asi 658 tisíc korun, zatímco eurové varianty přibližně 630 tisíc korun. Rozdíl by tedy byl zhruba 28 tisíc korun na původní milion ve prospěch korunového vkladu (viz také obrázek níže).

Výpočet ukazuje, že argument o lepší ochraně úspor eurem je silně závislý na zvoleném srovnání. Pokud se porovnává pouze hotovost a pouze inflace, euro vychází lépe. Pokud se ale zohlední posílení koruny a možnost ukládat peníze na korunové termínované vklady, česká měna za posledních dvacet let chránila úspory lépe. Aktuální data ČNB navíc ukazují, že sazby korunových termínovaných vkladů domácností zůstávají nad sazbami běžných eurových vkladů; ČNB u vkladů domácností s dohodnutou splatností uvádí sazbu kolem tří procent.

Závěr je proto opačný, než naznačuje prosté porovnání ztráty kupní síly koruny a eura. Český střadatel, který držel úspory v korunách a nechal je úročit, na tom mohl být lépe než ten, kdo by v roce 2005 převedl peníze do eur. Euro sice mělo nižší inflaci, ale jeho výhodu smazalo posílení koruny a nižší eurové úročení.

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Rutte: USA závazky vůči NATO dodrží, Evropa a Kanada ale musejí přidat

Mark Rutte
ČTK
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Spojené státy podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho zůstávají pevně zavázány k obraně aliance. Evropa a Kanada však podle něj musejí převzít větší odpovědnost za konvenční vojenské schopnosti NATO. Rutte to uvedl v Bruselu před jednáním ministrů obrany aliance, kterého se zúčastní také americký ministr obrany Pete Hegseth.

Spojené státy daly jasně najevo, že budou plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci. V oblasti konvenčních vojenských schopností by však Evropa a Kanada měly převzít větší díl odpovědnosti, uvedl ve středu generální tajemník NATO Mark Rutte. Řekl to na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany členských zemí aliance, kterého se má zúčastnit také americký ministr obrany Pete Hegseth.

Rutte reagoval na zprávy světových médií, podle nichž Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě. Delší dobu se očekává, že Washington část svých sil z kontinentu stáhne nebo jejich rozmístění upraví. Americký prezident Donald Trump opakovaně požaduje, aby evropští spojenci převzali větší roli při obraně Evropy.

Evropa a Kanada přebírají větší odpovědnost

Již nyní vidíme, že evropští spojenci a Kanada mají větší schopnosti a přebírají větší odpovědnost za naši bezpečnost,“ prohlásil Rutte. Podle něj se to týká například významnějších velitelských rolí ve vojenských strukturách NATO i většího podílu na schopnostech potřebných k odstrašení v době míru a k obraně v případě krize či konfliktu.

Média píší o možném omezení amerických sil v Evropě

Německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany uvedl, že USA plánují urychlit stahování jednotek z evropských základen. Konkrétní plány měl Pentagon evropským partnerům představit v těchto týdnech. Podle listu se v německých vládních kruzích dosud počítalo spíše s postupným a koordinovaným omezováním americké přítomnosti. Potvrzení konkrétních škrtů by podle deníku Evropě ponechalo jen omezený prostor k reakci.

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O možných změnách informoval také deník The New York Times. Podle něj mají Spojené státy stáhnout z Evropy 50 ze současných 150 stíhaček F-16 a F-15E, snížit počet námořních průzkumných letounů z 26 na 15 a zrušit všech osm tankovacích letounů vyčleněných pro Evropu. Změnit se má také přidělení ponorky schopné odpalovat rakety, letadlové lodě a dalších plavidel i stíhaček, které letadlovou loď při misích doprovázejí. USA podle listu upraví rovněž přidělení jedné ze dvou skupin bombardérů určených k obraně Evropy.

Jaderné odstrašení USA podle NATO zůstává pevné

Rutte však odmítl, že by úpravy amerického příspěvku představovaly odklon Washingtonu od spojenců. „Pravděpodobně jste zaznamenali, že Spojené státy upravují své příspěvky do silového modelu NATO. Někdy je to prezentováno jako problém nebo jako odklon od spojenců. To však neodpovídá skutečnosti,“ uvedl generální tajemník.

Podle Rutteho Spojené státy jasně deklarovaly svůj závazek vůči NATO. Zároveň ale očekávají spravedlivější rozdělení odpovědnosti za bezpečnost v Evropě mezi spojence. „Spojené státy zároveň jasně uvedly, že jejich jaderné odstrašení zůstává pevné a důvěryhodné a že je nezbytné, aby Evropa a Kanada převzaly větší díl odpovědnosti v oblasti konvenčních vojenských sil,“ dodal Rutte.

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Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu

SpaceX
ČTK
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SpaceX po vstupu na burzu dál raketově roste. Akcie Muskovy firmy už předstihly Amazon, míří ke čtvrtému dni zisků v řadě a investoři sledují, zda je k dalšímu růstu vystřelí i možné zařazení do indexů.

Akcie společnosti SpaceX pokračují v růstu a míří ke čtvrtému ziskovému dni v řadě. Firma Elona Muska tak podle agentury Bloomberg dál posiluje své postavení mezi nejhodnotnějšími společnostmi světa. Po nedávném vstupu na burzu už svou tržní hodnotou překonala Amazon a stala se pátou největší akcií na světě.

Zájem investorů zůstává výrazný

Akcie společnosti v předobchodní fázi v New Yorku rostly o 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozími obchodními dny šlo o pomalejší tempo růstu, zájem investorů ale zůstává výrazný.

Tržní přehled
SpaceX akcie
NASDAQ: SPCX · Space Exploration Technologies Corp.
Poslední dostupná cena
$201,80
+4,86 %
+$9,35 proti předchozímu závěru
Výkon od začátku obchodování
Od IPO ceny $135 +49,48 % +66,80 USD na akcii
Od prvního obchodu cca $150 +34,53 % +51,80 USD na akcii
Klíčové údaje
IPO cena $135,00
První obchod cca $150,00
Dosavadní maximum $225,64
Dosavadní minimum $149,34
Časová osa
12. 6. 2026 Debut na burze Nasdaq, IPO cena 135 USD za akcii.
První obchod Akcie začaly obchodování přibližně na 150 USD.
17. 6. 2026 Poslední dostupná kotace činila 201,80 USD.
Data: poslední dostupná kotace 17. června 2026, 09:16 UTC.

Od vstupu na burzu do úterního závěru obchodování akcie SpaceX posílily přibližně o 49 procent. Firma tak hodnotou předstihla Amazon a k Microsoftu jí podle Bloombergu chybí zhruba 150 miliard dolarů.

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SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.

ČTK

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Silný růst ukazuje, že poptávka po akciích SpaceX pokračuje i po rekordní primární veřejné nabídce. To je důležité i pro širší trh. Pomáhá to totiž zmírnit obavy, zda investoři dokážou vstřebat další velké vstupy firem na burzu. Do konce roku se očekávají možné veřejné nabídky akcií společností Anthropic a OpenAI, tedy konkurentů v oblasti umělé inteligence. Obě by se pravděpodobně pohybovaly kolem ocenění jednoho bilionu dolarů.

Podle Briana Mulberryho, hlavního tržního stratéga společnosti Zacks Investment Management, není růst akcií SpaceX překvapivý. Připomněl, že 30 procent emise bylo k dispozici drobným investorům, což podle něj pomohlo poptávce po akciích.

Důležitý týden

Vývoj akcií přichází v týdnu, kdy investoři sledují také důležité makroekonomické a geopolitické události. Americká centrální banka Fed má ve středu poprvé rozhodovat o sazbách pod novým předsedou Kevinem Warshem. Trh proto bude pozorně sledovat nejen samotné rozhodnutí, ale také jeho vystupování na tiskové konferenci. V pátek pak mají Spojené státy a Írán formálně podepsat prozatímní mírovou dohodu.

Za částí výrazných pohybů akcií SpaceX během obchodování může stát nízký počet volně obchodovaných akcií. V první den bylo na trhu k dispozici jen asi 4,2 procenta všech akcií firmy. Omezená nabídka může cenu podporovat, zároveň ale zvyšuje riziko prudších výkyvů.

Do budoucna může na akcie působit i opačný tlak. V příštích měsících budou končit takzvaná lock-up období, která zatím brání insiderům v prodeji akcií. Pokud se na trh dostane více akcií, může to cenu tlačit dolů.

Na druhé straně může akciím pomoci případné zařazení do akciových indexů. Nasdaq změnil pravidla tak, aby se do jeho indexů mohly rychleji dostat mimořádně velké firmy, jako je SpaceX. Pokud by se akcie dostaly například do indexu Nasdaq 100, fondy, které tento index sledují, by je musely nakupovat.

U indexu S&P 500 je situace jiná. S&P Dow Jones Indices se rozhodla pravidla pro rychlejší zařazování nových firem po IPO neměnit. SpaceX se proto do indexu S&P 500 hned nedostane.

Povinné nákupy ze strany indexových fondů by mohly cenu akcií podpořit. Část investorů ale může do té doby zůstat stranou. Po zařazení SpaceX do indexů by totiž získali expozici vůči firmě i nepřímo prostřednictvím fondů, které dané indexy sledují.

„Může to souviset s tím, že si někteří investoři říkají: nebudu panikařit, protože pokud potom můžete jednoduše sledovat daný index prostřednictvím investovatelného nástroje, expozici tím získáte,“ uvedla Shelby McFaddinová, portfolio manažerka společnosti Motley Fool Asset Management.

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