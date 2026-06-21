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newstream.cz Názory Inflace v Česku patří k nejnižším v Evropě. Tři důvody, proč se to povedlo

Inflace v Česku patří k nejnižším v Evropě. Tři důvody, proč se to povedlo

Inflace v Česku patří k nejnižším v Evropě. Tři důvody, proč se to povedlo
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Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko má druhou nejnižší inflaci v EU. Pomohly tomu státní zásahy do cen energií a paliv, samostatná měnová politika ČNB i silná koruna – a ukazuje se, že vyšší deficit sám o sobě inflaci automaticky neroztáčí.

Květnová data Eurostatu přinesla pozoruhodný výsledek. Česká republika vykázala druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii. V době, kdy řada evropských zemí stále zápasí s citelným růstem cen, jde o výsledek, který si zaslouží bližší vysvětlení.

Za nízkou českou inflací stojí tři hlavní faktory. Prvním je letošní převzetí financování podpory obnovitelných zdrojů státem, částečně pak i další vládní zásah v podobě stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Druhým faktorem je zachování vlastní měny a vlastní měnové politiky. Třetím je relativně silná koruna, která zlevňuje dovoz.

Nejviditelnější je efekt v energetice. Zatímco v eurozóně energie v květnu meziročně zdražovaly zhruba o jedenáct procent, v Česku cena elektřiny klesala přibližně o dvanáct procent. Rozdíl přes dvacet procentních bodů je mimořádný. Právě tento vývoj výrazně přispěl k tomu, že česká inflace patří mezi nejnižší v Evropě. Podle České národní banky letos převzetí financování podpory obnovitelných zdrojů státem snižuje inflaci o 0,4 procentního bodu. Bez tohoto kroku by Česko druhou nejnižší inflaci v EU nemělo.

Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí

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Česká národní banka poprvé po takřka čtyřech letech zvýšila úrokové sazby. Nezviklalo ji ani Trumpem oznámené křehké příměří, ani Babišova výzva, aby sazby nerostly.

Lukáš Kovanda

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Přitom jde o opatření, které zvyšuje tlak na státní rozpočet. Totéž platí pro zásah v podobě stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Tato opatření podle odhadu snížila tuzemskou inflaci v květnu o dalších zhruba 0,15 procentního bodu. Nebýt zásahů v oblasti cen elektřiny a pohonných hmot, květnová inflace by nečinila 2,1 procenta, ale přibližně 2,7 procenta.

Část komentátorů přitom předpovídala, že se vládní zásahy, zejména ten v oblasti elektřiny, nakonec projeví vyšší inflací. Nic takového se nestalo. Naopak. Aktuální data ukazují, že vyšší deficit automaticky neznamená vyšší růst cen.

To ostatně nepřekvapí ty, kdo sledují ekonomický výzkum. Již před lety upozornila rozsáhlá studie Mezinárodního měnového fondu, že ve vyspělých ekonomikách není vazba mezi rozpočtovými deficity a inflací nijak zvlášť silná. Klíčovou roli totiž hraje měnová politika.

ČNB posílila důvěru

A právě zde se dostáváme k druhému důvodu českého úspěchu. Česká národní banka zůstává samostatnou institucí, která může reagovat na specifické potřeby české ekonomiky. Pokud vláda utrácí více a vytváří dodatečné inflační tlaky, může centrální banka odpovědět vyššími úrokovými sazbami. Důležité přitom není jen samotné zvýšení sazeb, ale také důvěra veřejnosti, že banka je připravena zasáhnout.

Čtvrteční rozhodnutí ČNB tuto důvěru posílilo. Bankovní rada ukázala, že je připravena držet inflaci pod kontrolou i za cenu nepopulárních kroků a navzdory politickému tlaku. Právě proto se zvýšené vládní výdaje nemusí automaticky proměnit ve vyšší inflaci.

Tento mechanismus by ovšem fungoval podstatně hůře, kdyby Česko používalo euro. Česká ekonomika by se v takovém případě musela řídit měnovou politikou Evropské centrální banky. Ta nyní nastavuje základní sazbu na úrovni 2,25 procenta, zatímco česká repo sazba činí 3,75 procenta.

Lukáš Kovanda: Koruna brzdí vládu v rozhazování. Euro by jí sundalo nohu z plynu

Názory

Koruna není podle ekonoma Lukáše Kovandy sentimentální přežitek, ale pojistka proti vládnímu rozhazování. Euro by dnes znamenalo nižší sazby, pohodlí pro dlužníky a větší riziko, že úspory sežere inflace.

Lukáš Kovanda

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Rozdíl jednoho a půl procentního bodu není kosmetický. Znamená, že měnové podmínky eurozóny jsou dnes výrazně uvolněnější než ty české. Jinými slovy, pokud by Česko přijalo euro, čelilo by nyní pravděpodobně vyšším inflačním tlakům.

Relativně silná koruna

Třetím pilířem nízké inflace je koruna samotná. Důvěryhodná měnová politika přispívá k její relativní síle, což zlevňuje dovoz. Levněji se tak do Česka dostávají nejen některé potraviny, ale také hnojiva, krmiva, obaly, zemědělské vstupy či část energetických komodit. Není proto náhoda, že zatímco v eurozóně potraviny v květnu stále přispívaly k inflaci, v Česku meziročně zlevňovaly.

Aktuální inflační statistika tedy není výsledkem jediné okolnosti. Je kombinací rozpočtového opatření v energetice, zásahu do cen pohonných hmot, samostatné a důvěryhodné měnové politiky a výhod silnější koruny. Právě tato kombinace dnes Česku pomáhá držet růst cen na jedné z nejnižších úrovní v celé Evropské unii.

Často zaznívá námitka, že ČNB zvýšením úrokových sazeb zdraží hypotéky, a že tím tedy jde proti vládě, která je chce mít naopak levnější. Jenže tak jednoduché to není. Jak je patrné z grafu Bloombergu (viz níže), cena tříletých peněz z hlediska bank, jimiž hypotéky kryjí, nejnověji – i v reakci na krok ČNB – vzrostla jen zanedbatelně.

Tento nárůst je pouhým zlomkem vzestupu, který nastal po zahájení války v Íránu na přelomu února a března. Banky v reakci na růst ceny svých zdrojů zdražily hypotéky už v uplynulých týdnech, ba měsících. Zvýšení sazeb ČNB mnohem spíše zvýší úročení vkladů, například spořicích účtů, na něž má přímější vliv, než že by dále výrazně zdražovalo hypotéky.

Za aktuální zdražení hypoték v Česku tak může primárně Donald Trump, nikoli jakýkoli český politik nebo česká instituce.

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Stanislav Šulc

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Putinův poradce se pustil do USA: Západ marně věří v porážku Ruska, vzkázal Ušakov

Jurij Ušakov
ČTK
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Kreml tvrdí, že USA nedokážou naplnit ujednání Trumpa s Putinem z Aljašky, a Západu vzkazuje, že sází na porážku Ruska marně. Ukrajina mezitím podle analýz získává část území zpět a dál útočí na ruskou ropnou infrastrukturu.

Spojené státy podle Kremlu nedokážou naplnit ujednání, o nichž loni na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovoru pro agenturu TASS to uvedl zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. Zároveň prohlásil, že Západ se mýlí, pokud počítá s porážkou Ruska.

Schůzka Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce oficiálně skončila bez závěrečné dohody. Oba prezidenti tam ale jednali o možném mírovém řešení války na Ukrajině. Návrhy, o nichž se mluvilo, počítaly s tím, že by Kyjev postoupil Rusku i část dosud nedobytého ukrajinského území. Ukrajina to odmítá a navrhuje zastavení bojů na současné linii a zahájení jednání. S tím zase nesouhlasí Moskva.

„Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá strana se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov. Podobně se v poslední době vyjadřovali i další ruští představitelé včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Ušakov také vzkázal Západu, že pokud mluví o naději na ruskou porážku, měl by podle něj pozorně sledovat situaci na bojišti. Tvrdí, že tam ruské jednotky „stabilně postupují“.

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Zelenskyj tvrdí, že útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku platí kvůli Putinovi i oni sami. Kreml naopak varuje, že podobné údery vzdalují možnost přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem.

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Ukrajina na bojišti postupuje

Dostupné analýzy ale ukazují i jiný obraz. Agentura AFP na začátku června s odvoláním na údaje amerického Institutu pro studium války uvedla, že Ukrajina v květnu získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních území. Už druhý měsíc za sebou se tak podle této analýzy zmenšila plocha území okupovaného Ruskem. V dubnu se území ovládané Moskvou zmenšilo zhruba o 120 kilometrů čtverečních, poprvé za dva a půl roku.

Ukrajina zároveň pokračuje v útocích drony na ruskou ropnou infrastrukturu hluboko ve vnitrozemí. Tyto údery v některých oblastech přispívají k nedostatku pohonných hmot. Problémy s benzinem a naftou hlásí i území okupovaná Ruskem.

Okupační správa Krymu dnes pozastavila prodej pohonných hmot veřejnosti i firmám na všech čerpacích stanicích. Palivo má být vyhrazeno pouze vládním orgánům.

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Karel III. zveřejní daňové přiznání. Jako první britský monarcha v moderní historii

Karel III. zveřejní daňové přiznání
ČTK
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Karel III. udělá krok, který žádný britský monarcha v moderní historii neudělal. Zveřejní své daňové přiznání a Buckinghamský palác tvrdí, že jde o součást snahy otevřít královské finance veřejnosti.

Britský král Karel III. zveřejní své daňové přiznání. Podle BBC půjde o první takový krok britského panovníka v moderní historii. Zdroje stanice uvádějí, že se pro něj král rozhodl sám. Buckinghamský palác vysvětluje zveřejnění daní snahou o větší transparentnost a modernizaci monarchie.

Palác má královy daňové údaje zveřejnit ve čtvrtek jako novou položku ve výročním vyúčtování. Veřejnost tak získá přehled o daňových platbách Karla III. za období 2024 až 2025.

Princ z Walesu, v Cornwallu známý také jako vévoda z Cornwallu, hovoří během návštěvy nové rezidenční výstavby Cornwallského vévodství v Tretherrasu v Cornwallu.

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Cornwallské vévodství je zdrojem peněz pro prince Williama a jeho rodinu. Je to dobře šlapající podnik, díky kterému je princ z Walesu jedním z největších vlastníků pozemků v zemi. Královská rodina se ale vedle toho snaží podporovat i sociální rozměr, který by měl v příštích letech posílit.

Karel Pučelík

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Součástí zveřejněných informací mají být daně z králových příjmů, například ze zisků Lancasterského vévodství, případných osobních investic a výnosů ze soukromých královských panství Sandringham a Balmoral.

Tlak na otevřenost

Tlak na větší otevřenost královských financí zesílil po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako princ Andrew. Karel přitom informace o svých daních zveřejňoval už v době, kdy byl princem z Walesu.

Britský monarcha nemá povinnost platit daň z příjmu, dědickou daň ani daň z kapitálových výnosů. Karel III. ale dobrovolně platí daň z příjmu a daň z kapitálových výnosů z případného prodeje svého soukromého majetku.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

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