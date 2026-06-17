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newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Michl versus Babiš. Nejde o sazby, jde o nezávislost ČNB

Dalibor Martínek: Michl versus Babiš. Nejde o sazby, jde o nezávislost ČNB

Aleš Michl
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Česká národní banka bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Všeobecné očekávání trhu je, že bankovní radní zvýší základní úrokovou sazbu z 3,50 na 3,75 procenta. Stane se tak? A co by to znamenalo pro českou ekonomiku?

Guvernér České národní banky Aleš Michl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání bankovní rady zesílily. To je jasné sdělení. Česká ekonomika podle něj čelí domácím inflačním tlakům, silnému růstu mezd, přetrvávajícímu zdražování služeb a bydlení a takzvané expanzi peněžní zásoby. To znamená, že Čechům v průměru neustále rostou příjmy.

Inflace se v květnu držela na solidních 2,1 procenta. Jenže, a to je ten problém, takzvaná jádrová inflace je na úrovni 2,9 procenta. Jádrová inflace je ta, do které se nezapočítávají státem regulované ceny, typicky ceny paliv. A jelikož je nyní téměř tři procenta, znamená to, že ceny rostou rychleji, než je pro rozvoj ekonomiky vhodné. Rozhodnutí ČNB o zvýšení sazeb lze tedy jednoduše predikovat.

Jenže máme tady další dimenzi měnové politiky, která má zajistit stabilitu cen a za kterou Michl odpovídá. Je tu vláda. Ta přirozeně chce získat podporu voličů a dělá to utrácením peněz. Aby byly nové dálnice, důchodci měli na dovolenou, zdravotnictví zdarma, bohatí učitelé a tak dále. Vláda prostě chce utrácet a zaštiťuje se tím, že utrácením podporuje ekonomický růst.

Pracovat, nebo utrácet?

Kdo má pravdu? Má stát bezuzdně utrácet, aby se nám dobře dařilo, nebo má národní banka pomocí úrokových sazeb tlumit růst cen, a tím i ekonomiky, aby se nám dobře dařilo?

Premiér Andrej Babiš na poslední tiskové konferenci vypočítával přínosy svého vládnutí a zmínil i fakt, že jeho vláda umožnila růst platů státních zaměstnanců. O nějakých v průměru sedm procent. Milion zaměstnanců tleská, nicméně objektivně jde o tlak na růst cen. Lidé mají víc peněz, mohou víc utrácet, zboží a služby mohou zdražovat. To je přesně to, čemu chce guvernér Michl bránit.

Růst ekonomiky by měl stát na pevných základech, na schopnostech, inovacích, pracovitosti. Ne na utrácení nevydělaných peněz. O to jde. To je podstata sporu ČNB a vlády o růst sazeb.

Guvernér Michl správně podotýká, že když udržíme dole růst cen, česká ekonomika dostává prostor pro rozvoj. Může v klidu dýchat bez obav, že vytvořené hodnoty ztratí cenu. Andrej Babiš na druhé straně nechce, aby se při vyšších sazbách staly půjčky nebo hypotéky pro lidi ještě méně dostupné. Je to jemné vyvažování.

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ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?

Veronika Kudrnová

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Boj o nezávislost

Michl v nedávném rozhovoru pro jedno z médií prohlásil, že klidně zdrtí ekonomiku, jen aby udržel inflaci nízko. Jinými slovy, klidně zvýší úrokové sazby. Nebylo to příliš diplomatické sdělení a také vyvolalo ve vládních řadách bouři. Cože, guvernér ČNB chce drtit naši ekonomiku? Jenže z vládní strany nezaznělo, že ono drcení je vlastně ochrana ekonomiky. Růst ekonomiky na dluh je krátkozraká cesta. Michl chce stavět ekonomiku na pevných základech, vláda na dluhu.

Boj o úrokové sazby má ještě jednu linku. Michl byl v minulosti, než se stal guvernérem ČNB, poradcem Andreje Babiše. Mohlo by se zdát, že jde o nějaký tandem, kdy Babiš nakonec vždy rozhodne. Není to tak; situace se změnila. Michl je zdatný ekonom. Babiš je pragmatik, obchodník. Pro Českou národní banku je nyní nejdůležitější udržet si svou nezávislost. Při správné měnové politice potom každá vláda docení výsledky.

Mimochodem, velmi podobné dění můžeme vidět ve Spojených státech. Donald Trump bezohledně tlačí tamní centrální banku, Fed, ke snižování úrokových sazeb. Aby tím podpořil ekonomický růst. A to v době, kdy je v USA inflace nejvyšší za poslední tři roky. Trump sleduje svůj politický prospěch, šéf Fedu Kevin Warsh tak stojí před podobnou zkouškou jako Michl. Ať už bude rozhodnutí ČNB o sazbách jakékoliv, i v Česku se vede neviditelný boj o nezávislost měnové politiky, která je cennější než vůle aktuální vlády.

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Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB

Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB
ChatGPT, Newstream
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?

Nejlepší nabídky u spořicích účtů se už nyní pohybují nad čtyřmi procenty ročně, a pokud ČNB zítra (ve čtvrtek 18. června 2026) skutečně zvýší sazby, banky mohou mít důvod přidat další desetiny.  A nejde už jen o tržní spekulaci. Možnost utažení měnové politiky připustil v rozhovoru pro Bloomberg guvernér ČNB Aleš Michl. Uvedl, že argumenty pro zvýšení sazeb zesílily a že úprava už na červnovém zasedání je reálnou možností. „Nerozhodujeme se o tom, zda přejít k přísné politice. Rozhodujeme se, jak přísná má být,“ řekl.

Pro střadatele je případné zvýšení sazeb dobrá zpráva. Pokud ČNB zvedne základní sazbu, bankám se otevře prostor k tomu, aby lépe úročily i vklady domácností.

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Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

ČTK

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Kde teď dostanete nejvíc

Nejvyšší sazbu drží Raiffeisenbank, která při splnění podmínek nabízí až 4,20 procenta ročně do 500 tisíc korun. Do špičky se ale počítá i Partners Banka se sazbou 4,06 procenta, ta však platí jen jako časově omezený bonus za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem.

Za nimi následuje mBank se sazbou 4,01 procenta do 500 tisíc korun a Banka Creditas se čtyřmi procenty. V obou případech je ale potřeba číst podmínky: u mBank platí zvýhodnění první tři měsíce bez podmínek, potom přichází na řadu příjem na účet a platby kartou. Creditas zase navazuje čtyřprocentní sazbu na pravidelné investování.

Proti květnu stojí za pozornost hlavně garance a nové pásmování. ČSOB prodloužila platnost sazby 3,80 procenta do konce července. Komerční banka i UniCredit Bank drží garance do konce června. UniCredit navíc nově rozlišuje dvě pásma: do 500 tisíc korun lze při splnění podmínek získat až 3,50 procenta, do dvou milionů korun pak tři procenta.

Pro střadatele z toho plyne jednoduché pravidlo: dívat se jen na maximální sazbu nestačí. Banky nejlepší úroky podmiňují aktivitou na účtu, platbami kartou, pravidelným investováním nebo časově omezenou akcí.

Žebříček spořicích účtů v červnu 2026

Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.

Banka Max sazba Limit Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1Raiffeisenbank 4,20 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + pravidelné investování nebo investiční portfolio podle podmínek banky. Výše pásma záleží na typu účtu. Bez investičního bonusu lze při aktivitě dosáhnout na nižší sazbu.
2Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Zvýhodněná sazba za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem. Pro doporučujícího platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Bez zvýhodnění je standardní sazba spořicího účtu 3,20 %.
3mBank 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně a alespoň 5 plateb kartou. Garance sazby 4,01 % do 30. 6. 2026. Vyšší zůstatky jsou úročeny nižšími sazbami.
4Creditas 4,00 %  do 500 000 Kč Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %. Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč
(Premium do 1 mil. Kč)		 Příjem alespoň 15 000 Kč, 5 plateb kartou a investice nebo pojištění alespoň 1 500 Kč měsíčně. Platnost sazby prodloužena do 31. 7. 2026. U vyšších zůstatků sazba klesá.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet, George a pravidelné investování nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně. Bez investiční aktivity je sazba výrazně nižší. Nad 400 000 Kč je úročení minimální.
7VÚB Banka 3,70 % bez omezení Bez podmínek. Česká pobočka slovenské banky. Účet se zakládá online, banka může požadovat doložení daňového domicilu.
8Komerční banka 3,50 % do 1 mil. Kč U nových klientů automaticky, u stávajících obvykle převod alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivace bonusu v KB+. Garance sazby do 30. 6. 2026. Při nesplnění podmínek je základní sazba výrazně nižší.
9UniCredit Bank 3,50 % do 500 000 Kč 3 platby kartou měsíčně a příjem alespoň 20 000 Kč nebo pravidelná investice 2 000 Kč měsíčně. Nově dvě pásma: do 500 000 Kč až 3,50 %, do 2 mil. Kč až 3,00 %. Garance do 30. 6. 2026.
10Trinity Bank 3,30 % bez omezení Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Noví klienti (od 10. 4. 2026): Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Stávající klienti: pásmové úročení 3,01–2,01 % dle výše vkladu nebo až 3,01 % na HIT účtu.
11Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek, nutnost mít běžný účet. Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč sazba klesá na 0,10 %. Fio Konto platí jen pro fyzické osoby.
12J&T Banka 3,25 % bez omezení Vklad od 1 mil. Kč nebo stávající klient s investicemi či vklady alespoň 100 000 Kč. Spořicí účet je typicky určen pro klienty s vyšším objemem peněz nebo vztahem s bankou.
13MONETA Money Bank 2,60 % do 1 mil. Kč Bez podmínek. Garance do 30. 6. 2026. Nad 1 mil. Kč platí sazba 0,50 %.
14Air Bank 2,60 % do 500 000 Kč
až do 1 mil. Kč při aktivitě		 Alespoň 5 plateb kartou měsíčně. Pro vyšší limit je nutný součet vkladů a příchozích plateb alespoň 25 000 Kč měsíčně. Air Bank dlouhodobě sází spíš na jednoduchost nabídky než na krátkodobé akce pro úzkou skupinu klientů.

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová. Rozhoduje limit, pásma, garance a to, zda podmínky splníte každý měsíc. 

Zdroj dat: veřejné sazebníky bank platné k 17.6.2026, vlastní zpracování Newstreamu.

Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Banky čekají na verdikt ČNB

Do samotného červnového žebříčku se případné rozhodnutí ČNB ještě nepropsalo. Může ale rychle změnit další vývoj. Banky v anketě Newstreamu připouštějí, že pokud centrální banka sazby zvýší, nemusí zůstat jen u tichého přihlížení.

„V obchodní logice se řídíme především konkurenčním prostředím na trhu, protože naším cílem je mít nabídku dlouhodobě mezi těmi nejlepšími. V případě této změny lze reakci trhu spíše očekávat a my bychom velmi pravděpodobně také reagovali,“ uvedla Ivana Pícková, členka představenstva a ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

Důležité je i to, kam by se případná změna propsala. Creditas by podle Píckové pracovala spíše se základní sazbou než jen s bonusem pro vybrané aktivní klienty. A změna by nemusela trvat dlouho. „Pokud děláme změny, umíme je realizovat poměrně rychle, i v řádu dnů,“ dodala.

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Ne všem a ne hned

O něco opatrnější je ve vyjádření Raiffeisenbank, která nyní drží první místo v žebříčku. Případné zvýšení sazeb ČNB by podle banky automaticky neznamenalo plošné přidání všem střadatelům. „Pokud tato situace nastane, budeme úpravu zvažovat,“ uvedl Vladimír Bureš, Product Owner Accounts v Raiffeisenbank. Pokud by ke změně došlo, šlo by podle něj pravděpodobně o úpravu bonusových částí úroku. Obvykle se taková změna podle banky děje v řádu týdnů.

Trinity Bank naznačuje, že by po případném zvýšení sazeb ČNB chtěla klientům nabídku zatraktivnit. „Pokud by tedy ČNB zvýšila základní sazbu, nabídne i Trinity Bank po takovém zvýšení ještě zajímavější zhodnocení úspor klientům,“ uvedla mluvčí banky Eva Muchnová. „O konkrétní podobě změny ale zatím rozhodnuto není,“ dodala.

Air Bank konkrétní slib nedává. Tvrdí, že případný krok ČNB bude posuzovat v širším kontextu trhu, ekonomiky i potřeb klientů. Zároveň zdůrazňuje, že nechce stavět nabídku na krátkodobých akcích pro úzkou skupinu lidí. „V Air Bank se snažíme držet produkty co nejjednodušší a nejpřehlednější,“ uvedl mluvčí banky Michal Kuzmiak.

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Boj o vklady nikdy úplně neskončil

Otázkou je, zda by zvýšení sazeb ČNB znovu rozjelo ostrý konkurenční boj o vklady domácností. Banky se v tom úplně neshodují. Creditas tvrdí, že boj o klienty ve skutečnosti nikdy nepolevil.

„Nemyslím, že by byl konkurenční boj kdy zbrzděn, aby se musel znovu rozjet. Bankovní prostředí je v Česku vysoce konkurenční. Klienti si dokážou velmi rychle a snadno srovnat nabídky na trhu a podle toho se i chovat,“ říká Pícková.

Raiffeisenbank naopak očekává spíše střídmější reakci trhu. Podobně Trinity Bank nepředpokládá návrat situace z pandemických let, kdy se banky o úspory domácností přetahovaly výrazně agresivněji. „Nemyslíme si, že by došlo k něčemu podobnému jako v období pandemie. Samozřejmě se však banky budou snažit klienty svojí nabídkou zaujmout,“ uvedla Trinity Bank.

Pro klienty z toho plyne jednoduchý závěr: pokud ČNB sazby skutečně zvýší, spořicí účty mohou znovu ožít. Vyšší úrok ale nejspíš nepřijde automaticky všem. Spíš se bude dál hrát přes bonusy, pásma, garance, aktivitu na účtu nebo investice.

Kdo chce z úspor dostat maximum, měl by proto sledovat nejen nejvyšší číslo v reklamě, ale i drobný text pod ním. Právě tam se často rozhoduje, jestli čtyřprocentní sazba skutečně platí i pro něj.

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Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Kandidát ANO na primátora „zapomněl“ na tři byty. Vysvětlení chce i Babiš

Ondřej Prokop
ČTK
ČTK
ČTK

Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop čelí nepříjemným otázkám kvůli majetku. V přiznání neuvedl tři družstevní byty, doplnil je až po upozornění médií a vysvětlení po něm chce i Andrej Babiš.

Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Seznam Zprávy napsaly, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi vysvětlit jeho bytové obchody.

Prokop, který je opozičním zastupitelem hlavního města, si podle Seznam Zpráv loni pořídil čtyřpokojový byt v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě další tři družstevní byty, které však neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě zmíněných bytů je Prokop ještě vlastníkem domu v Úvalech a bytu na sídlišti Háje, uvedl server.

Předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr dnes na síti X napsal, že ve čtvrtek navrhne Prokopovo odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva. „Není možné, aby ten, kdo má kontrolovat jiné, sám podváděl,“ míní. Babiš na dotaz Seznam Zpráv, zda bude chtít od Prokopa slyšet vysvětlení, sdělil, že určitě.

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Ve stejné rezidenci, kterou vybudovala společnost Geosan, měl podle policie slíbený byt jako úplatek také někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Policie v motolské kauze stíhá i bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla, kteří stejně jako Ludvík vinu odmítají.

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