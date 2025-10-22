Zisk UniCredit Bank stoupl na 8,6 miliardy korun

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 347 milionů eur, v přepočtu 8,6 miliardy korun. V meziročním srovnání je to o 2,2 procenta více. Banka navýšila objemu vkladů i úvěrů a zatímco výnosy z poplatků rostly dvouciferně, úrokové výnosy banky mírně klesají.
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 347 milionů eur, tedy zhruba 8,62 miliardy korun. Meziročně to představuje nárůst o 2,2 procenta, vyplývá z informací, které ve středu zveřejnila mateřská společnost UniCredit Group. Ostatní velké banky výsledky zatím nezveřejnily.
Vklady i úvěry dál rostou
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl meziročně o šest procent na 638,2 miliardy korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 3,7 procenta na 611,3 miliardy korun, vyplývá z oznámení banky.
Čisté výnosy z poplatků a provizí se zvýšily o 16,2 procenta na 5,78 miliardy korun. Naopak čisté úrokové výnosy klesly o 1,5 procenta na 11,7 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky činil 11 miliard korun, což je meziroční pokles o 0,8 procenta.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007 po integraci HVB Bank a Živnostenské banky. V současnosti má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.
GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed
Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
