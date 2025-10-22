Zisk UniCredit Bank stoupl na 8,6 miliardy korun

Nový magazín právě vychází!

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 347 milionů eur, v přepočtu 8,6 miliardy korun. V meziročním srovnání je to o 2,2 procenta více. Banka navýšila objemu vkladů i úvěrů a zatímco výnosy z poplatků rostly dvouciferně, úrokové výnosy banky mírně klesají.

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 347 milionů eur, tedy zhruba 8,62 miliardy korun. Meziročně to představuje nárůst o 2,2 procenta, vyplývá z informací, které ve středu zveřejnila mateřská společnost UniCredit Group. Ostatní velké banky výsledky zatím nezveřejnily.

Vklady i úvěry dál rostou

Objem vkladů UniCredit Bank stoupl meziročně o šest procent na 638,2 miliardy korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 3,7 procenta na 611,3 miliardy korun, vyplývá z oznámení banky.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se zvýšily o 16,2 procenta na 5,78 miliardy korun. Naopak čisté úrokové výnosy klesly o 1,5 procenta na 11,7 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky činil 11 miliard korun, což je meziroční pokles o 0,8 procenta.

UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007 po integraci HVB Bank a Živnostenské banky. V současnosti má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.

