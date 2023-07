UniCredit Bank v ČR a SR hlásí zisk přes pět miliard. Válečné dani se zřejmě vyhne

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 5,3 miliardy korun (221 milionů eur), což je meziroční nárůst o 23 procent. Vyplývá to z informací, které ve středu zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatní velké banky pololetní výsledky zatím nezveřejnily.

Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 20 procent na 564 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 10,8 procenta na 545 miliard korun, vyplývá z oznámení.

Čisté výnosy z poplatků a provizí banky podle něj vzrostly o 1,9 procenta na 7,65 miliardy korun, čisté úrokové výnosy klesly o 2,5 procenta na 3,12 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky stoupl o 14,2 procenta na sedm miliard korun.

Válečná daň banku nemine

Vláda v souvislosti s energetickou krizí a růstem cen elektřiny a plynu rozhodla o tom, že na největší banky, mimo jiné UniCredit Bank, uvalí daň z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Schválila ji jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá podle návrhu rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.

„Náš odhad je, že letos nebudeme plátci válečné daně,“ řekl již dříve Seznam Zprávám předseda představenstva Unicredit Bank Jakub Dusílek. Daň byla podle něj od samého počátku nastavena na příliš optimistických předpokladech. „V bankovním sektoru se ukazuje, že mimořádná ziskovost pomíjí v momentě, kdy dojde ke stabilizování úrokových sazeb, což se stalo,“ dodal serveru Dusílek.

UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku více než 880 tisíc klientů.

