Zchátralý obilný sklad proměnili na sídlo rodinné firmy. Je z něj výhled na Karpaty a je plné umění
Chátrající objekty někdejších zemědělských staveb stojí v Česku za každou vesnicí. Valašské Příkazy na Zlínsku nejsou výjimkou. Družstevní halu tam ale přestavěli na moderní sídlo rodinné firmy.
„Průmyslové haly často působí jako jizvy v krajině. Tady se snad ukazuje, že i stavby této velikosti a účelu lze tvořit nebo rekonstruovat, aby na krajinu navazovaly a nerušily její síly a klidy,“ říká Jakub Janošík z rodinné firmy JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, který se v rodinné firmě stará o designovou a výtvarnou stránku.
Bývalý obilný sklad přeměnili na elegantní černou budovu nazvanou SPOJ, kde prezentují nejrůznější typy oken – od posuvných velkoformátových skleněných stěn až po menší, specifická okna. Jsou zde zastoupena v různých materiálech i detailech. Právě dobrá okna, jaká firma vyrábí, formovala architektonickou koncepci.
Okno jako znak
„Chtěli jsme si vytvořit příjemný prostor pro práci. Taky místo, kde ukážeme naše výrobky. Okna, dveře, posuvné stěny. Kde je bude možné nejen vidět, ale i zažít. Asi právě okolní příroda a kopce ovlivnily naše vnímání architektury v blízkém vztahu s přírodou. To si tady každý den připomínáme,“ dodává Jánošík.
Rekonstrukce byla důkladná. Původní ocelovou konstrukci zachovali, a protože chtěli, aby byla viditelná v interiéru, zateplili halu zvenku. Na fasádu využili dřevěný černý obklad.
Zateplením a výměnou oken se snížila energetická náročnost. Dům se v zimě prohřívá jižním sluncem, v létě je chráněn přesahem střech a balkonů. Tím eliminuje potřebu klimatizace, v horkých dnech je možné využít podlahové chlazení. Střecha je osazena solárními panely zapuštěnými v líci střechy, které splývají s černou hmotou domu. To domu napomáhá nerušit v krajině.
Interiér: mezi tichem a pohybem
Vnitřní prostor formuje otevřený krov, zapuštěné balkony a středová chodba, která propojuje celý dům. Po jejích stranách se rozprostírají kanceláře a zasedací místnosti, zatímco centrální část funguje jako společné náměstí – místo setkávání a sdílení. Skrze posuvnou skleněnou stěnu se otevírá do zahrady a dál do louky.
Nábytek vznikl převážně na míru – stoly, police i kuchyně byly vyrobeny ve vlastní dílně. Studio Dechem vytvořilo pro dům kolekci závěsných svítidel, lamp a váz různých velikostí. Objekt mezi sochou a schodištěm zde navrhl Maxim Velčovský. Prázdnější místa domu rozeznívá cyklus 15 obrazů od Lukáše Musila.
