Zchátralý obilný sklad proměnili na sídlo rodinné firmy. Je z něj výhled na Karpaty a je plné umění

Nové sídlo firmy Jánošík
Petra Nehasilová
Chátrající objekty někdejších zemědělských staveb stojí v Česku za každou vesnicí. Valašské Příkazy na Zlínsku nejsou výjimkou. Družstevní halu tam ale přestavěli na moderní sídlo rodinné firmy.

„Průmyslové haly často působí jako jizvy v krajině. Tady se snad ukazuje, že i stavby této velikosti a účelu lze tvořit nebo rekonstruovat, aby na krajinu navazovaly a nerušily její síly a klidy,“ říká Jakub Janošík z rodinné firmy JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, který se v rodinné firmě stará o designovou a výtvarnou stránku. 

Bývalý obilný sklad přeměnili na elegantní černou budovu nazvanou SPOJ, kde prezentují nejrůznější typy oken – od posuvných velkoformátových skleněných stěn až po menší, specifická okna. Jsou zde zastoupena v různých materiálech i detailech. Právě dobrá okna, jaká firma vyrábí, formovala architektonickou koncepci.

Okno jako znak

„Chtěli jsme si vytvořit příjemný prostor pro práci. Taky místo, kde ukážeme naše výrobky. Okna, dveře, posuvné stěny. Kde je bude možné nejen vidět, ale i zažít. Asi právě okolní příroda a kopce ovlivnily naše vnímání architektury v blízkém vztahu s přírodou. To si tady každý den připomínáme,“ dodává Jánošík.

Rekonstrukce byla důkladná. Původní ocelovou konstrukci zachovali, a protože chtěli, aby byla viditelná v interiéru, zateplili halu zvenku. Na fasádu využili dřevěný černý obklad.

Zateplením a výměnou oken se snížila energetická náročnost. Dům se v zimě prohřívá jižním sluncem, v létě je chráněn přesahem střech a balkonů. Tím eliminuje potřebu klimatizace, v horkých dnech je možné využít podlahové chlazení. Střecha je osazena solárními panely zapuštěnými v líci střechy, které splývají s černou hmotou domu. To domu napomáhá nerušit v krajině.

Interiér: mezi tichem a pohybem

Vnitřní prostor formuje otevřený krov, zapuštěné balkony a středová chodba, která propojuje celý dům. Po jejích stranách se rozprostírají kanceláře a zasedací místnosti, zatímco centrální část funguje jako společné náměstí – místo setkávání a sdílení. Skrze posuvnou skleněnou stěnu se otevírá do zahrady a dál do louky.

Nábytek vznikl převážně na míru – stoly, police i kuchyně byly vyrobeny ve vlastní dílně. Studio Dechem vytvořilo pro dům kolekci závěsných svítidel, lamp a váz různých velikostí. Objekt mezi sochou a schodištěm zde navrhl Maxim Velčovský. Prázdnější místa domu rozeznívá cyklus 15 obrazů od Lukáše Musila.

Petra Nehasilová

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Petra Nehasilová

Portál Bezrealitky má nového šéfa, povede ho Zdeno Dubnička

Zdeno Dubnička
Bezrealitky, užito se svolením
ČTK
ČTK

Novým ředitelem realitní platformy Bezrealitky pro Česko a Slovensko je Zdeno Dubnička (36). Nahradí Martina Ponzera. Do Dubničkových kompetencí bude mimo jiné spadat restrukturalizace a rozvoj týmů, rozšiřování služeb, práce na projektech v oblasti automatizace procesů a digitalizace firemních agend.

Dubnička působil 11 let v konzultační společnosti RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků. Pracoval tam jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.

Před necelým rokem se Bezrealitky propojila s německým protějškem Ohne-Makler. Společně nyní působí v Česku, Slovensku, Německu a Rakousku. Chystají další expanzi. Obě platformy, které spadají pod European Housing Services, se nyní podle ředitele celé skupiny Hendrika Meyera budou dále posouvat. „Umělá inteligence, uživatelská přívětivost a digitalizace celé řady nových realitních procesů nám pomůže expandovat na další trhy s unikátním mixem služeb,“ dodal Meyer.

Dubničkovy zkušenosti by dalšímu rozvoji měly přispět. „Realitní trh se za poslední roky výrazně transformoval a lidský element a technologie tu musí fungovat ruku v ruce. Zvláště v době, kdy se změny dějí nejen na úrovni států, ale i jednotlivých regionů,“ dodal nový šéf Bezrealitky.

České stavebnictví nadále roste

České stavebnictví nadále posiluje. Výrazně stoupl počet dokončených bytů

Zprávy z firem

Stavební produkce v Česku letos v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od loňského listopadu, uvedl Český statistický úřad. Stavební výroba dosáhla v srpnu nejvýraznějšího meziročního růstu za více než 7,5 roku. Výrazněji rostla naposledy v lednu 2018. Meziměsíčně stavební výroba letos v srpnu stoupla o 2,3 procenta.

ČTK

Přečíst článek

Mezi klíčové projekty, na kterých bude Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu Bezrealitky. Bude digitální, s plánovaným širokým využitím umělé inteligence. Zároveň by platforma měla brzy spustit nové služby pro klienty, kteří preferují osobní kontakt.

Bezrealitky.cz je jednou z největších realitních služeb v ČR, která nabízí možnost přímého prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Na českém realitním trhu se jejím prostřednictvím podle společnosti zrealizuje zhruba pětina všech prodejů nebo pronájmů. Měsíčně portál navštíví více než půl milionu zájemců o bydlení a v současnosti se jeho prostřednictvím prodá zhruba 700 a pronajme kolem 3000 nemovitostí měsíčně.

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

„Zprůchodnění současného povolovací řízení bude mít pozitivní vliv nejenom na stavební průmysl, ale i na tuzemskou ekonomiku. Každá jedna koruna investovaná ve stavebnictví přináší 3,6 koruny do dalších segmentů,“ říká Josek Kupec ze společnosti KPMG. Více povolených projektů může zastavit další razantní růst cen.

„Základem úspěchu každé vlády je minimální regulace. Neměla by vymýšlet už nic nové s představou, že vymyslí něco lepšího než ti, kdo něco aktivně produkují,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). S tím, že prioritou nové vlády by naopak mělo být seškrtání všeho, co je nadbytečné.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tereza Kouklová z SFG nebo Kristýna Faltýnková z advokátní kanceláře PRK Partners volají především po kontinuitě. „Nová vláda by se měla soustředit na stabilizaci. Nejasné povolovací řízení dopadá i na investice, zahraniční investoři z tuzemska prakticky vymizeli,“ podotýká Faltýnková.

Jakákoliv vláda by pak podle Davida Grubnera ze společnosti Doornite měla především nastavit transparentní prostředí. „Když podnikatelé budou schopni předvídat, všechno ostatní si zvládnou nastavit sami,“ říká.

A pokud hnutí Andreje Babiše sestaví vládu, což je pravděpodobné, vrátí na stůl novelu stavebního zákona, kterou už před čtyřmi lety řešila pro ministerstvo pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Vyřešit se bude muset i problematika územního plánování,“ uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. A právě to je podle něj klíčem k urychlení povolovacího řízení.

