Znají ji na celém světě. Evu Jiřičnou ocenil i prezident Pavel

Eva Jiřičná se proslavila nejen v Česku, její architektonický přístup znají a cení si i ve Velké Británii. Dokládá to celá řada prestižních mezinárodních ocenění. K nim nyní přibylo další, Řád Bílého lva, který ji za vynikající zásluhy v oblasti kultury zapůjčil prezident Petr Pavel.

Eva Jiřičná za svou architektonickou tvorbu obdržela řadu světových i českých cen a vyznamenání, například Řád britského impéria za zásluhy v oblasti designu. V roce 2013 získala v Británii cenu nesoucí jméno britské architektky Jane Drewové, a to za mimořádný přínos v oblasti postavení žen v architektuře.

Mezi významné autorské realizace Evy Jiřičné patří dopravní terminál Canada Water nebo stavební a interiérové úpravy Victoria & Albert Museum v Londýně, dále interiéry obchodních firem Joseph nebo Harrods, schodiště v Somerset House a Tiffany Galerie v New Yorku.

K jejím realizacím v Česku patří mimo jiné hotel Josef na Starém Městě v Praze, nová oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu, Kongresové a univerzitní centrum ve Zlíně nebo úprava kostela svaté Anny pro Nadaci Vize 97 Václava a Dagmar Havlových.

Ve Velké Británii nedobrovolně zůstala po londýnské stáži v roce 1968. „Když jsem přijela do Anglie, tak jsem se svého tehdejšího šéfa zeptala, co je nedůležitější, aby člověk věděl, když začne pracovat na novém projektu. On mi řekl: ,Nejdůležitější je, abys měla víc přátel na konci, než jsi měla na začátku. A o tom to je,“ uzavřela.

