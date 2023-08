Raiffeisenbank klesl v Česku čistý zisk o pětinu, klientům vyplatila víc na úrocích

Raiffeisenbank v Česku v prvním pololetí letošního roku meziročně klesl čistý zisk o 21 procent na 2,37 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 12 procent na 664 miliard korun. Výsledky ostatních velkých bank se letos vyvíjí oběma směry.

Reklama

Provozní výnosy banky v pololetí klesly o 2,8 procenta na 8,58 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy banky se snížily o 6,4 procenta na 6,48 miliardy korun. Pokles způsobilo primárně vyplácení vyšších úroků klientům, a to zejména na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly o 3,2 procenta na 2,15 miliardy korun. Provozní náklady 4,52 miliardy korun v meziročním srovnání klesly o 3,7 procenta.

Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly koncem června ztráty 229,7 milionu korun Je to zlepšení o 222,2 milionu korun v porovnání s prvním pololetím roku 2022.

Bankovní identita podporuje růst HDP. Prosazuje se ve službách i maloobchodu Money S bankovní identitou se nějakým způsobem setkala pravděpodobně většina občanů České republiky. Minimálně jako jedním z prostředků přihlášení na Portál občana. Co je to ovšem bankovní identita, kde se tu vzala a kdo za ní stojí? O tom hovoříme s Markem Růžičkou, výkonným ředitelem společnosti Bankovní identita, provozovatelem služeb Bank iD, která se také stala partnerem soutěže Visa Top Shop. nst Přečíst článek

Přibylo vkladů

Objem poskytnutých úvěrů klientům se zvýšil o 3,7 procenta na 356 miliard korun. Růst byl jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě projektových úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,5 procenta na 535 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem.

„Za třicet let jsme vybudovali čtvrtou největší bankovní skupinu v České republice s 1,9 milionu klientů a máme více než 3600 zaměstnanců. Poslední roky rosteme nejrychleji ze všech bank na českém trhu,” komentoval výsledky generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Dalibor Martínek: Hypoteční trh prý ožívá. Je to pravda? A co bude dál Názory Množí se zprávy o oživování trhu s hypotékami. Prý už to začalo. Podle údajů bankovní asociace v květnu i v červnu konečně po roce rostl počet nových hypoték i jejich objem. Vypadá to jako světlo na konci tunelu. A to ještě od července povoluje jedna z regulací, výše splátky vzhledem k čistému příjmu už se nebude tolik hlídat. Znamená to, že žadatel může dosáhnout na víc peněz, teoreticky by to mohlo přilákat další zájemce: Červencové výsledky se dozvíme za pár týdnů. Dalibor Martínek Přečíst článek

30 let v Česku

Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií.

České spořitelně klesl v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 16 procent na 9,3 miliardy korun, Monetě se snížil o 13,7 procenta na 2,5 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 5,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 23 procent.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.

Aktuální sazby letních spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách se v roce 2023 zatím hýbou jen mírně. Zatím stále tu je několik bank nabízejících šestiprocentní zhodnocení. Banky si ale postupně začínají hrát s podmínkami pro úročení. S nástupem léta se tak stále častěji objevují hry s termínem garance úrokové sazby. Podívejte se, které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok. Věra Tůmová Přečíst článek