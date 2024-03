Bankám v Česku stoupl čistý zisk o 2,2 miliardy. Zisky rostly zejména menším domům

Bankám a spořitelnám v Česku stoupl v roce 2023 souhrnný čistý zisk meziročně o 2,2 miliardy na 104,4 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci loňského roku činila 9,889 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 983 miliard.

Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl loni meziročně o pět miliard na 239 miliard korun. Úrokové výnosy se jim zvýšily o 133,4 miliardy na 564,4 miliardy korun, výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o 3,6 miliardy na 56,3 miliardy korun.

„Zisky rostly především menším bankám, které značnou část bilance udržují u ČNB. Tyto banky musely od počátku atraktivněji úročit depozita, aby přilákaly nové klienty. Proto loni nezaznamenaly příliš výrazný pokles čistých úrokových výnosů,” řekl ČTK analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Naproti tomu velkým bankám zisky podle něj spíše klesly, protože s atraktivnějším úročením depozit přišly až později, a kvůli tomu jim meziročně klesly čisté úrokové výnosy.

Menší banky také nezasáhla daň z mimořádných zisků a na rozdíl od velkých měly prostor ke zvýšení úrokových marží, doplnil analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. V letošním roce bude podle něj ziskovost bank spíše stagnovat. Úrokové sazby začaly klesat, což zasáhne také menší banky, které aktuálně usilují o cenná depozita a ponechávají vyšší úročení depozit, a to i nad repo sazbou ČNB. Na druhou stranu se podpoří úvěrová aktivita, kde by mohly větší efektivní banky profitovat, dodal analytik.

Velcí jako na houpačce

Šest největších bank bude z loňských zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Windfall tax však byla podle Pfeilera nastavena amatérským způsobem, bylo proto podle něho velmi jednoduché její dopad minimalizovat.

Čistý zisk České spořitelny klesl loni o 7,7 procenta na 18,6 miliardy korun. ČSOB v roce 2023 čistý zisk stoupl meziročně o šest procent na 15,4 miliardy korun a Komerční bance se snížil o 11,4 procenta na 15,6 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v roce 2023 čistý zisk 10,3 miliardy Kč, což byl meziroční nárůst o 23 procent. Monetě loni čistý zisk nepatrně vzrostl o 0,3 procenta na 5,2 miliardy Kč a Raiffeisenbank klesl o 27 procent na 5,5 miliardy korun.

