Válka zdražila přepravu LNG na historický rekord. Sazby vyskočily o 163 procent
Cena za přepravu nákladu zkapalněného zemního plynu (LNG) na tankeru přes Atlantský oceán se kvůli dopadům války na Blízkém východě zvýšila na 161 750 dolarů (3,4 milionu korun) za den. To je nejvýše od listopadu 2023 a rekord pro tuto část roku. S odkazem na data analytické společnosti Spark Commodities to uvedla agentura Reuters. Před měsícem se tato sazba pohybovala kolem 9800 dolarů (205 tisíc korun) za den.
Sazba se týká i pronájmu tankerů, které přepravují LNG ze Spojených států do Evropy. Proti pondělí se zvýšila o 100 250 dolarů, tedy o 163 procent.
Z celkového objemu LNG, který nakupuje Evropská unie, připadá zdaleka nejvíce na plyn z USA, ukazují data unijních institucí. Kvůli válce na Blízkém východě musel v pondělí přerušit vývoz LNG Katar, odkud pochází téměř 20 procent celosvětových dodávek této suroviny a odkud LNG nakupuje také Evropská unie. Nejvíce plynu Evropská unie odebírá z Norska.
V minulosti EU značné objemy odebírala z Ruska, kvůli jeho invazi na Ukrajinu z února 2022 ale unie ruské energetické suroviny začala odmítat, aby Moskvě ztížila financování válečného tažení. Evropský parlament v polovině loňského prosince schválil zákaz dovozu ruského plynu do EU nejpozději do podzimu 2027.
Spojené státy minulý týden v sobotu společně s Izraelem zaútočily na Írán, zejména kvůli jeho jadernému programu a neochotě o něm jednat. Americký prezident Donald Trump už předtím opakovaně varoval, že Írán nesmí získat jadernou zbraň.
Výpadek v zásobování zkapalněným zemním plynem z Kataru od začátku týdne výrazně ovlivňuje ceny plynu pro evropský trh. Dnes po poledni cena komodity s dodáním v dubnu vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o více než 28 procent nad 57 eur (1390 korun) za megawatthodinu. Krátce předtím se dostala nad 65 eur za megawatthodinu a od pátku minulého týdne se zhruba zdvojnásobila.
Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.
Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.
