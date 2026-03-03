Konec ruského plynu v EU? Konflikt na Blízkém východě může plány zkomplikovat

Vyberte si z našich newsletterů

Profimedia
ČTK
ČTK

Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se tento týden prudce zvýšila v důsledku americko-izraelských úderů na Írán a následné vojenské odvety Íránu. Ke zdražování plynu velkou měrou přispěla zpráva, že Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem LNG z Kataru, kterým částečně nahrazuje odmítnuté dodávky plynu z Ruska.

Obnovená debata

„EU dala velmi jasně najevo, že se chce osvobodit od ruské ropy a plynu, ale události z posledních tří až čtyř dnů byly náročné,“ uvedl Aasland. „Vzhledem k současné geopolitické situaci se domnívám, že tato debata bude obnovena,“ dodal.

Norsko je největším producentem plynu v Evropě, kde pokrývá zhruba 30 procent poptávky.

Členské státy EU v únoru definitivně schválily plán na postupné zavedení úplného zákazu dovozu plynu z Ruska. EU tak chce snížit svou závislost na Rusku a zároveň připravit Kreml o příjmy, které používá k financování války na Ukrajině. Ruská vojska sousední zemi napadla v únoru 2022.

Dovoz LNG z Ruska podle schváleného nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz plynu potrubím z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti nařízení hlasovaly Maďarsko a Slovensko, které jsou na ruském plynu i ropě dosud značně závislé.

Maďarsko začátkem února oznámilo, že toto nařízení napadlo u Soudního dvora Evropské unie. Záměr podat proti nařízení žalobu avizovalo i Slovensko. Obě země argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při oznámení žaloby uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost jeho země.

Londýn po prvním odmítnutí v neděli souhlasil, aby britské základny, včetně základny Diego García, Washington využil k útoku na íránské odpalovací zařízení. Britové ale nepovolili využít proti Íránu britské vojenské základny na Kypru poté, co jednu z nich v noci na pondělí zasáhl bezpilotní letoun, zřejmě vyslaný libanonským hnutím Hizballáh, které je spojencem Íránu. Rozhodnutí Londýna vyvolalo obavy kyperských úřadů.

„Prezident Trump nesouhlasil s naším rozhodnutím nezapojit se do prvotních útoků, je ale mou povinností posoudit, co je v národním zájmu Británie. To jsem udělal a stojím si za tím,“ řekl Starmer podle agentury Reuters v pondělí v parlamentu.

Lídr labouristů v dolní komoře čelil kritice šéfky konzervativní opozice Kemi Badenochové, která mu vyčítala jeho původní odmítnutí a nedostatek hlasité podpory americko-izraelské operace. Starmer dříve řekl, že zapojení Británie do úderu proti Íránu má výlučně obranný charakter, sám ale nevěří tomu, že pokus o změnu íránského režimu leteckým bombardováním bez pozemní invaze bude fungovat.

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Írán podnikl v reakci na americko-izraelský útok řadu odvetných úderů v arabských zemích regionu.

Britský premiér loni podepsal dohodu o předání svrchovanosti nad Čagoskými ostrovy Mauriciu. Do Čagoského souostroví patří také atol Diego García, na němž se nachází strategicky důležitá námořní a letecká základna, kterou využívá jak Británie, tak i Spojené státy. Trump rozhodnutí označil za Starmerovu velkou chybu a projev totální slabosti.

Trpělivost je u konce. Firma Seznam.cz podala žalobu na Babiše

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Babiš reagoval tím, že si za svými vyjádřeními stojí. Podle jeho slov média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoliv doložit.

Podle Seznamu Babiš opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní.

„Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu,“ uvedla Kapuciánová. Soudní spor považuje Seznam vždy za krajní řešení. Babiš se ale podle mluvčí společnosti dostal za hranu slušnosti a konstruktivní a slušné kritiky. V stejném duchu se proti Babišovi v pondělí vymezila i správní rada Seznamu.

Za výroky si Babiš stojí

Babiš sdělil, že si za svými výroky stojí. „Média pana Lukačoviče - Seznam Zprávy a zejména Novinky.cz o nás dlouhodobě lžou a manipulují. To můžu kdykoliv dokázat a taky to dělám,“ uvedl Babiš. Zopakoval, že Lukačovič podle něj „odrbal“ stát na srážkové dani o 900 milionů. „Udělal to tím, že šestimiliardovou dividendu nechal protéct přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je 15 procent,“ dodal.

Podle Babiše takový krok není nelegální. „Ale zatímco třeba paní (Renáta) Kellnerová přesunula firmu zpátky do Česka, aby tu i odváděla veškeré daně, tak pan Lukačovič stát vědomě odrbává. Teď přesunul svou firmu z Kypru do švýcarského Zugu, což je taky daňový ráj, takže se v tom chystá asi i pokračovat,“ míní.

Babiš také podle Seznamu opakuje, že firma sídlí na Kypru. Hospodářské noviny v polovině letošního ledna ale napsaly, že vlastník Ivo Lukačovič loni převedl Seznam z kyperské společnosti Helifreak Limited do švýcarského Masaryk Holding AG. Podle Kapuciánové pak Seznam vždy měl sídlo v Česku a Lukačovič je daňovým rezidentem České republiky. Státu nedluží daň z vyplacených podílů na zisku, ani žádnou jinou daň.

Babiš se proti Seznamu, Seznam Zprávám a Novinkám ohradil například v pondělním rozhovoru pro Parlamentní listy. Podle premiéra redakce o současné vládě lžou a soustavně jí poškozují. Zároveň podle něj servery Seznam Zprávy a Novinky.cz patří mezi média, která bývalá vláda Petra Fialy (ODS) využívala pro šíření své kampaně. Novinky.cz pak označil za nejprolhanější médium, které o vládě ANO, SPD a Motoristů informuje manipulativně.

Že se Lukačovič bude bránit u soudu proti Babišovým tvrzením o daních, informoval majitel Seznamu již loni v listopadu. Vyjádření Babiše podle něj byla součástí diskreditační kampaně proti jeho osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím - Seznam Zprávám a Novinkám.cz.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

