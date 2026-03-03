Konec ruského plynu v EU? Konflikt na Blízkém východě může plány zkomplikovat
Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se tento týden prudce zvýšila v důsledku americko-izraelských úderů na Írán a následné vojenské odvety Íránu. Ke zdražování plynu velkou měrou přispěla zpráva, že Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem LNG z Kataru, kterým částečně nahrazuje odmítnuté dodávky plynu z Ruska.
Obnovená debata
„EU dala velmi jasně najevo, že se chce osvobodit od ruské ropy a plynu, ale události z posledních tří až čtyř dnů byly náročné,“ uvedl Aasland. „Vzhledem k současné geopolitické situaci se domnívám, že tato debata bude obnovena,“ dodal.
Norsko je největším producentem plynu v Evropě, kde pokrývá zhruba 30 procent poptávky.
Členské státy EU v únoru definitivně schválily plán na postupné zavedení úplného zákazu dovozu plynu z Ruska. EU tak chce snížit svou závislost na Rusku a zároveň připravit Kreml o příjmy, které používá k financování války na Ukrajině. Ruská vojska sousední zemi napadla v únoru 2022.
Dovoz LNG z Ruska podle schváleného nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz plynu potrubím z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti nařízení hlasovaly Maďarsko a Slovensko, které jsou na ruském plynu i ropě dosud značně závislé.
Maďarsko začátkem února oznámilo, že toto nařízení napadlo u Soudního dvora Evropské unie. Záměr podat proti nařízení žalobu avizovalo i Slovensko. Obě země argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při oznámení žaloby uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost jeho země.
