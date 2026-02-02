Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Eliptická budova od ateliéru RAW v Brně
Domoplan, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.

Projekt Zanzara developerské společnosti Domoplan vznikne na brownfieldu, kde v minulosti stával vodní, později parní a elektrický mlýn. Podle developera jde o další krok v systematické kultivaci zanedbaných území na jihu Brno, která v příštích letech zásadně změní podobu celé lokality.

5 fotografií v galerii

„Chtěli jsme do této rychle se rozvíjející části města přinést projekt, který vynikne architekturou, originalitou i funkčností. Zanzara, italsky komár, se v Komárově rozhodně neztratí,“ říká Tomáš Vavřík, majitel společnosti Domoplan a skupiny Fipox. 

Byty s technologickým nadstandardem

Eliptická budova se světlým keramickým obkladem a subtilním zábradlím nabídne celkem 80 bytových jednotek. Každý byt bude mít vlastní terasu přístupnou ze všech obytných místností a velkoformátová okna s výhledy na město a Pálavu.

Dispozičně projekt zahrnuje jednotky od 2+kk až po dva exkluzivní penthousy. Součástí každého bytu je kryté parkovací stání, sklepní kóje a přístup do kolárny a kočárkárny. Vybrané přízemní jednotky je možné upravit pro bezbariérové bydlení.

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Reality

Architektura, která léčí, zpomaluje i šetří místo. Česká architektonická scéna zažívá tichou změnu a výsledky jsou vidět od regionů až po velká města.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Standard odpovídá vyššímu segmentu trhu: stropní vytápění a dochlazování, centrální rekuperace vzduchu, masivní dřevěné podlahy a sanitární vybavení od renomovaných výrobců. Cena začínají na sedmi milionech korunách.

Vlastní park a silný investiční potenciál

Na vyvýšeném přízemí vznikne soukromý rezidenční park s relaxační zónou, lavičkami, okrasnou zelení a dětským hřištěm. Součástí projektu je i sousední pozemek u základní školy, kde se počítá s další parkovou úpravou.

Lokalita Komárova výrazně těží z plánované výstavby nového hlavního nádraží, které bude od rezidence vzdáleno zhruba 700 metrů. V docházkové vzdálenosti se nachází školy, sportovní areál Komec, cyklostezka podél Svratky, obchodní zóny i přímé tramvajové spojení do centra.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Výstavba projektu Zanzara začne ve 2. kvartálu 2026, hrubá stavba má být dokončena ve 2. kvartálu 2028. Kolaudace je plánována na podzim 2028, nastěhování klientů pak na konec roku 2028, případně první kvartál 2029.

Kromě rezidenčního projektu Zanzara, který nabídne 80 bytů pár set metrů od budoucího hlavního nádraží, pokračuje v Brně rozsáhlá transformace městských brownfieldů a vznikají další výrazné nové čtvrti. V Nové Zbrojovce (Židenice) vzniká rozsáhlá urbanistická promenáda s tisíci bytů, kanceláří a služeb, která mění západní část města.

V sousedství nové dopravní infrastruktury se realizuje Ponávka Tower a další polyfunkční projekty v oblasti Trnité, kde je silná poptávka po menších bytech vhodných pro nájemní bydlení. V tradičních městských lokalitách jako Černá Pole se staví projekty typu Rezidence Lužánky, které cílí na kvalitní vlastní bydlení, zatímco na okrajích města (např. Nové Chrášťany) rostou nízkopodlažní rezidence a rodinné domy.

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Domoplanu v Bratislavské ulici v Brně

V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?

Reality

Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Daň z nemovitých věcí: Dnes je poslední den na podání přiznání

Daň z nemovitých věcí: Dnes je poslední den na podání přiznání
iStock
nst
nst

Kdo loni koupil nebo zdědil nemovitost, má dnes poslední šanci podat přiznání k dani z nemovitých věcí bez sankce.

Vlastníci nemovitostí, kterým se v loňském roce změnily rozhodné skutečnosti pro výpočet daně, musí nejpozději dnes, v pondělí 2. února 2026, podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Původní termín 31. ledna totiž letos připadl na sobotu.

Povinnost se týká především těch, kteří nemovitost v roce 2025 koupili, zdědili nebo získali darem, případně u ní došlo k jiným změnám ovlivňujícím výši daně. Kdo žádnou změnu neměl, nové přiznání nepodává.

„Přiznání se podává jen při změně. Pokud poplatník loni nic nekoupil ani neupravoval, žádnou povinnost nemá,“ říká Nikola Žítková, provozní ředitelka společnosti NeoTax.cz.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Názory

Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Inflace daň nezvyšuje, rozhodují obce

Stát daň pro rok 2026 automaticky nezvyšuje. Pro rok 2026 tak zůstává inflační koeficient na hodnotě 1,0. Rozhodující je ale místní koeficient, který už obce stanovily.

Ty mohou daň zvýšit i snížit, a to nejen plošně, ale i cíleně – například pro konkrétní část obce nebo vybrané typy nemovitostí. Právě změny těchto koeficientů jsou hlavním důvodem, proč se daň může meziročně lišit i bez změny zákona.

Kdy a jak se daň platí

Daň do 5 000 korun se platí jednorázově. Vyšší částky lze rozdělit do dvou splátek. První splátka – případně celá daň – je splatná 1. června 2026, protože 31. května připadá na neděli. Druhá splátka je splatná 30. listopadu 2026. U zemědělců je první splátka tradičně posunuta na 31. srpna.

Platební údaje zasílá Finanční správa ČR podle zvoleného způsobu komunikace, nejčastěji do datové schránky nebo e-mailem. Poštovní poukázku dostávají zpravidla jen ti, kteří nevyužívají elektronickou komunikaci ani SIPO. Platba složenkou je navíc zpoplatněna.

Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zkrátíme čekání žadatelů o hypotéku na polovinu, slibují sdružení poradci

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Čas extrémně levných hypoték je pryč. Expertka radí, jak i nyní usmlouvat výhodný úvěr na bydlení

Reality

nst

Přečíst článek

Diskotéka v centru města. Four Seasons a další stavby ukazují, jak devadesátky přepsaly Prahu

Hotel Four Seasons byl realizován v letech 1998–2001 podle návrhu ateliéru Dům a město (Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová).
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Four Seasons, Tančící dům i Rajská zahrada. Architektura devadesátých let změnila Prahu víc, než si dnes připouštíme.

Devadesátá léta změnila Prahu rychleji než jakékoli jiné období po válce. Do města vstoupil kapitál, který tu desítky let chyběl, otevřely se hranice i ambice. Architektura se stala jedním z nejviditelnějších nástrojů, jak nově nabytou svobodu ukázat světu.

Zjednodušený obraz devadesátek jako éry kýče, zlata a okázalosti bez pravidel dnes už neobstojí. Stačí se podívat na stavby jako Tančící dům, hotel Four Seasons, stanici metra Rajská zahrada nebo rezidenční komplex Hvězda. Realita byla složitější a pro dnešní Prahu zásadní.

„Pochopení architektury devadesátých let je pro plánování Prahy klíčové,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Řada tehdejších témat jako infrastruktura, doprava nebo vztah města k veřejnému prostoru se totiž řeší dodnes.

Areál Výstaviště s Křižíkovými pavilony A–D, objekty Pyramida a Spirála navrhl architekt Michal Brix. Na konstrukčním řešení se podílel Karel Jerie, návrh ocelové konstrukce zpracoval Arnošt Pryl. Ocelové konstrukce realizovaly společnosti Mostárna Moravský Krumlov a HUTNÍ MONTÁŽE, a.s., prováděcí projekt a dodávku zajistil Armabeton Praha. Projekt vznikl v srpnu 1990, realizace probíhala v letech 1990–1999. Hotel Hoffmeister v Praze 1 (Pod Bruskou 7/144) navrhl Petr Keil v ateliéru K. M. S. Architect. Projekt vznikl v letech 1990–1991, realizace proběhla 1992–1993, v roce 2004 byl objekt rozšířen o rekonstruovanou budovu 141/13. Archivní areál na Chodovci byl realizován v letech 1992–2002. Projekt zpracoval Centroprojekt Zlín (Miroslav Pilař, Vladimír Hornych), architektonickou kultivaci provedla Iva Knappová (KPP Praha). Investorem bylo Ministerstvo vnitra ČR, generálním dodavatelem MINAS Pozemní stavby a.s. Keramické fasády dodala firma KerAion – Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH. 13 fotografií v galerii

Investoři chtěli být vidět

Po roce 1989 se zhroutil centrálně plánovaný systém a nahradila ho tržní ekonomika. Praha se musela během několika let naučit, jak funguje soukromý investor, jak vypadá mezinárodní kapitál a jak má město reprezentovat samo sebe. Jiné evropské metropole měly desetiletý náskok.

Vznikaly nové hotely, bankovní domy, administrativní budovy i rozsáhlé rezidenční projekty. Nešlo jen o nové funkce, ale o nový jazyk. Budovy měly působit světově, sebevědomě a někdy i okázale.

Do Prahy přišli zahraniční investoři i mezinárodní architektonické kanceláře, ale vedle nich vznikala i silná domácí tvorba. Některé projekty byly okamžitě přijaty jako ikony, jiné dlouho budily rozpaky. Nicméně stavby jako například hotel Don Giovanni, budova Pragobanky, mostní tubus metra B vinoucí se mezi panelovými domy nebo Rajská zahrada, které byly kdysi kritizovány, dnes bereme jako samozřejmou součást města.

Architekt Ladislav Lábus

Architekt Lábus: Těžší je stavět za hodně peněž než za málo

Reality

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt jako partner byznysu

Změnila se i role architekta. Už nebyl technickým vykonavatelem státní zakázky, ale partnerem investora. Musel vyjednávat, obhajovat návrh, reagovat na tlak rozpočtů i termínů. Architektura přestala být čistě odbornou disciplínou. Stala se nástrojem reprezentace, marketingu a někdy i moci.

Právě tohle napětí dnes popisuje výstava DEVADE: Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou, která představuje devadesátkovou architekturu jako střet dvou pólů. Na jedné straně návrat k racionalitě, proporcím a odkazu moderny. Na druhé straně postmoderní hravost, barva, inspirace Západem a chuť experimentovat. „Diskotéka“ devadesátých let přitom nebyla jen estetickým výstřelkem. Byla gestem. Způsobem, jak dát najevo úspěch, svobodu a nové sebevědomí města i investorů.

Vedle známých staveb, jako je Tančící dům nebo hotel Hilton, výstava připomíná i sakrální architekturu, výrazné interiéry nebo projekty, které se do učebnic dlouho nedostaly. Součástí expozice jsou dobové časopisy, reklamní materiály, archivní záběry České televize i současné fotografie staveb, které ukazují, jak devadesátky zestárly.

Výstava je k vidění od 29. ledna do 17. května 2026 v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Reality

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pražský hrad

Nenápadná revoluce na Pražském hradě. A nejde jen o světla

Reality

Na Pražském hradě probíhá nenápadná, ale systematická proměna. Jednotlivé projekty ukazují posun od nahodilých zásahů k dlouhodobému řízení areálu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme