Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.
Projekt Zanzara developerské společnosti Domoplan vznikne na brownfieldu, kde v minulosti stával vodní, později parní a elektrický mlýn. Podle developera jde o další krok v systematické kultivaci zanedbaných území na jihu Brno, která v příštích letech zásadně změní podobu celé lokality.
„Chtěli jsme do této rychle se rozvíjející části města přinést projekt, který vynikne architekturou, originalitou i funkčností. Zanzara, italsky komár, se v Komárově rozhodně neztratí,“ říká Tomáš Vavřík, majitel společnosti Domoplan a skupiny Fipox.
Byty s technologickým nadstandardem
Eliptická budova se světlým keramickým obkladem a subtilním zábradlím nabídne celkem 80 bytových jednotek. Každý byt bude mít vlastní terasu přístupnou ze všech obytných místností a velkoformátová okna s výhledy na město a Pálavu.
Dispozičně projekt zahrnuje jednotky od 2+kk až po dva exkluzivní penthousy. Součástí každého bytu je kryté parkovací stání, sklepní kóje a přístup do kolárny a kočárkárny. Vybrané přízemní jednotky je možné upravit pro bezbariérové bydlení.
Reality
Standard odpovídá vyššímu segmentu trhu: stropní vytápění a dochlazování, centrální rekuperace vzduchu, masivní dřevěné podlahy a sanitární vybavení od renomovaných výrobců. Cena začínají na sedmi milionech korunách.
Vlastní park a silný investiční potenciál
Na vyvýšeném přízemí vznikne soukromý rezidenční park s relaxační zónou, lavičkami, okrasnou zelení a dětským hřištěm. Součástí projektu je i sousední pozemek u základní školy, kde se počítá s další parkovou úpravou.
Lokalita Komárova výrazně těží z plánované výstavby nového hlavního nádraží, které bude od rezidence vzdáleno zhruba 700 metrů. V docházkové vzdálenosti se nachází školy, sportovní areál Komec, cyklostezka podél Svratky, obchodní zóny i přímé tramvajové spojení do centra.
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Výstavba projektu Zanzara začne ve 2. kvartálu 2026, hrubá stavba má být dokončena ve 2. kvartálu 2028. Kolaudace je plánována na podzim 2028, nastěhování klientů pak na konec roku 2028, případně první kvartál 2029.
Kromě rezidenčního projektu Zanzara, který nabídne 80 bytů pár set metrů od budoucího hlavního nádraží, pokračuje v Brně rozsáhlá transformace městských brownfieldů a vznikají další výrazné nové čtvrti. V Nové Zbrojovce (Židenice) vzniká rozsáhlá urbanistická promenáda s tisíci bytů, kanceláří a služeb, která mění západní část města.
V sousedství nové dopravní infrastruktury se realizuje Ponávka Tower a další polyfunkční projekty v oblasti Trnité, kde je silná poptávka po menších bytech vhodných pro nájemní bydlení. V tradičních městských lokalitách jako Černá Pole se staví projekty typu Rezidence Lužánky, které cílí na kvalitní vlastní bydlení, zatímco na okrajích města (např. Nové Chrášťany) rostou nízkopodlažní rezidence a rodinné domy.
Reality
